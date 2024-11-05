https://ukraina.ru/20241105/1058637758.html

Новые ядерные игроки на пороге: Караганов об адекватной системе сдерживания, которую предлагает Россия

Новые ядерные игроки на пороге: Караганов об адекватной системе сдерживания, которую предлагает Россия - 05.11.2024 Украина.ру

Новые ядерные игроки на пороге: Караганов об адекватной системе сдерживания, которую предлагает Россия

В Сочи с 4 по 7 ноября проходит 21-е заседание Международного дискуссионного клуба "Валдай". Журналист мультимедийного издания Украина.ру Анна Черкасова сейчас... Украина.ру, 05.11.2024

2024-11-05T14:17

2024-11-05T14:17

2024-11-05T14:17

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В Сочи с 4 по 7 ноября проходит 21-е заседание Международного дискуссионного клуба "Валдай". Журналист мультимедийного издания Украина.ру Анна Черкасова сейчас работает на этом форуме. Вашему вниманию - интервью с доктором исторических наук, политологом Сергеем Карагановым. Эксперт рассказал о новой концепции ядерного сдерживания в условиях возможного расширения списка ядерных держав. ❗️❗️❗️ Обращаем ваше внимание на то, что мы не присутствуем на YouTube. А все, кто размещает там контент Украина.ру, делают это незаконно. 00:21 - О координации ядерных программ; 03:20 - О будущем отношений России и Китая; 05:12 - Отношения РФ и КНР на фоне противостояния; 06:28 - Об ООН и БРИКС. #Караганов #ЯО #конфликт #США #Пакистан #ЯдерноеСдерживание #Турция #ТЯО #Индия #КНДР #Корея #ЮжнаяКорея #АТР #Китай #КНР #Россия #РФ #война #войска #СВО #армия #НАТО #спецоперация #Украина #территории #Сочи #ЯдерноеОружие #координация #стратегия #ЯдерныеДержавы #оружие #фронт #политика #отношения #границы #Азия #Афганистан #ООН #спецоперпация #БРИКС #институты #Запад #Кокус #Валдай #Евразия #Иран #СВО Наш канал Вконтакте: vk.com/...u_official Telegram: t.me/ukraina_ru Одноклассники: ok.ru/ukrainaru Дзен: dzen.ru/ukraina.ru Rutube: rutube.ru/...el/4478643 Наши подкасты: vk.com/...s-72801118 ТГ-канал с нашими видео и подкастами: t.me/..._ukrainaru

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видео, новости, россия, китай, сочи, сергей караганов, оон, брикс, валдай, ядерное оружие