Новые ядерные игроки на пороге: Караганов об адекватной системе сдерживания, которую предлагает Россия
В Сочи с 4 по 7 ноября проходит 21-е заседание Международного дискуссионного клуба "Валдай". Журналист мультимедийного издания Украина.ру Анна Черкасова сейчас работает на этом форуме. Вашему вниманию - интервью с доктором исторических наук, политологом Сергеем Карагановым. Эксперт рассказал о новой концепции ядерного сдерживания в условиях возможного расширения списка ядерных держав.
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00:21 - О координации ядерных программ;
03:20 - О будущем отношений России и Китая;
05:12 - Отношения РФ и КНР на фоне противостояния;
06:28 - Об ООН и БРИКС.
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❗️❗️❗️ Обращаем ваше внимание на то, что мы не присутствуем на YouTube. А все, кто размещает там контент Украина.ру, делают это незаконно.
00:21 - О координации ядерных программ;
03:20 - О будущем отношений России и Китая;
05:12 - Отношения РФ и КНР на фоне противостояния;
06:28 - Об ООН и БРИКС.
#Караганов #ЯО #конфликт #США #Пакистан #ЯдерноеСдерживание #Турция #ТЯО #Индия #КНДР #Корея #ЮжнаяКорея #АТР #Китай #КНР #Россия #РФ #война #войска #СВО #армия #НАТО #спецоперация #Украина #территории #Сочи #ЯдерноеОружие #координация #стратегия #ЯдерныеДержавы #оружие #фронт #политика #отношения #границы #Азия #Афганистан #ООН #спецоперпация #БРИКС #институты #Запад #Кокус #Валдай #Евразия #Иран #СВО
Наш канал Вконтакте: vk.com/...u_official
Telegram: t.me/ukraina_ru
Одноклассники: ok.ru/ukrainaru
Дзен: dzen.ru/ukraina.ru
Rutube: rutube.ru/...el/4478643
Наши подкасты: vk.com/...s-72801118
ТГ-канал с нашими видео и подкастами: t.me/..._ukrainaru
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