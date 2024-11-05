Алёхин: ВС РФ сожгли резервы ВСУ в Селидово, зажали врага под Курском и готовят наступление на Покровск - 05.11.2024 Украина.ру
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Алёхин: ВС РФ сожгли резервы ВСУ в Селидово, зажали врага под Курском и готовят наступление на Покровск
Алёхин: ВС РФ сожгли резервы ВСУ в Селидово, зажали врага под Курском и готовят наступление на Покровск - 05.11.2024 Украина.ру
Алёхин: ВС РФ сожгли резервы ВСУ в Селидово, зажали врага под Курском и готовят наступление на Покровск
У ВСУ на Покровском направлении не так много ресурсов. Те войска, которые предназначались для обороны Покровска, были уничтожены в Селидове. Но противник продолжает попытки удержаться в Курской области и перебрасывает туда резервы. Об этом пишет в статье для издания Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин
2024-11-05T04:00
2024-11-05T04:00
новости
россия
селидово
курская область
покровск/красноармейск
днр
геннадий алехин
наступление
резервы
запорожье
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Сейчас на Покровском направлении у Киева сложилась дилемма — либо перебрасывать сюда резервы с других участков фронта, либо пытаться удержаться имеющимися силами, что уже проблематично, рассказал эксперт. У украинской армии на этом направлении не так много ресурсов. Те войска, которые предназначались для обороны Покровска (Красноармейска), были уничтожены в Селидове, констатировал специалист.При этом командование противника упорно продолжает попытки удержаться в Курской области и перебрасывает резервы именно туда. Можно предположить, что командование ВС России воспользуется ситуацией и будет развивать наступление в направлении Константинопольского и Покровска, предположил Алехин."Нужно пользоваться такой ситуацией с учетом того, что и в Курской области мы зажали противника и методично его уничтожаем", — заключил автор материала.Полный текст статьи Геннадия Алехина Спецоперация на минувшей неделе. Инициатива в наших руках, но бить в литавры еще рано на сайте Украина.руО том, как ВС РФ будут с двух флангов охватывать Купянск — в интервью Геннадия Алехина: Россия хорошо попадает по Харькову и вбивает клин в позиции ВСУ между Изюмом и Купянском на сайте Украина.ру
https://ukraina.ru/20241102/1058566901.html
россия
селидово
курская область
покровск/красноармейск
днр
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новости, россия, селидово, курская область, покровск/красноармейск, днр, геннадий алехин, наступление, резервы, запорожье, ресурсы, детали, сво, спецоперация
Новости, Россия, Селидово, Курская область, Покровск/Красноармейск, ДНР, Геннадий Алехин, наступление, резервы, Запорожье, ресурсы, детали, СВО, Спецоперация

Алёхин: ВС РФ сожгли резервы ВСУ в Селидово, зажали врага под Курском и готовят наступление на Покровск

04:00 05.11.2024
 
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Работа артиллерийского расчета САУ Пион группировки войск Запад - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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У ВСУ на Покровском направлении не так много ресурсов. Те войска, которые предназначались для обороны Покровска, были уничтожены в Селидове. Но противник продолжает попытки удержаться в Курской области и перебрасывает туда резервы. Об этом пишет в статье для издания Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин
Сейчас на Покровском направлении у Киева сложилась дилемма — либо перебрасывать сюда резервы с других участков фронта, либо пытаться удержаться имеющимися силами, что уже проблематично, рассказал эксперт.
"Дальнейший ход развития событий может быть достаточно стремительным, с потенциальной возможностью нашей армии выйти к городу Запорожью и даже к Днепропетровску", — сообщил Алехин.
У украинской армии на этом направлении не так много ресурсов. Те войска, которые предназначались для обороны Покровска (Красноармейска), были уничтожены в Селидове, констатировал специалист.
При этом командование противника упорно продолжает попытки удержаться в Курской области и перебрасывает резервы именно туда. Можно предположить, что командование ВС России воспользуется ситуацией и будет развивать наступление в направлении Константинопольского и Покровска, предположил Алехин.
"Нужно пользоваться такой ситуацией с учетом того, что и в Курской области мы зажали противника и методично его уничтожаем", — заключил автор материала.
Полный текст статьи Геннадия Алехина Спецоперация на минувшей неделе. Инициатива в наших руках, но бить в литавры еще рано на сайте Украина.ру
О том, как ВС РФ будут с двух флангов охватывать Купянск — в интервью Геннадия Алехина: Россия хорошо попадает по Харькову и вбивает клин в позиции ВСУ между Изюмом и Купянском на сайте Украина.ру
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Заголовок открываемого материала
04:00Алёхин: ВС РФ сожгли резервы ВСУ в Селидово, зажали врага под Курском и готовят наступление на Покровск
03:50Гарнизон ВСУ в Курахово может попасть в котел уже на этой неделе
03:45Ещё 700 тысяч новых солдат: Алехин оценил людские ресурсы Киева после снижения призывного возраста
03:30Удар будет нанесен именно в ответ: эксперт рассказал про посыл учений по отработке стратегических сил
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