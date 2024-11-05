Алёхин: ВС РФ сожгли резервы ВСУ в Селидово, зажали врага под Курском и готовят наступление на Покровск
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкРабота артиллерийского расчета САУ "Пион" группировки войск "Запад"
У ВСУ на Покровском направлении не так много ресурсов. Те войска, которые предназначались для обороны Покровска, были уничтожены в Селидове. Но противник продолжает попытки удержаться в Курской области и перебрасывает туда резервы. Об этом пишет в статье для издания Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин
Сейчас на Покровском направлении у Киева сложилась дилемма — либо перебрасывать сюда резервы с других участков фронта, либо пытаться удержаться имеющимися силами, что уже проблематично, рассказал эксперт.
"Дальнейший ход развития событий может быть достаточно стремительным, с потенциальной возможностью нашей армии выйти к городу Запорожью и даже к Днепропетровску", — сообщил Алехин.
У украинской армии на этом направлении не так много ресурсов. Те войска, которые предназначались для обороны Покровска (Красноармейска), были уничтожены в Селидове, констатировал специалист.
При этом командование противника упорно продолжает попытки удержаться в Курской области и перебрасывает резервы именно туда. Можно предположить, что командование ВС России воспользуется ситуацией и будет развивать наступление в направлении Константинопольского и Покровска, предположил Алехин.
"Нужно пользоваться такой ситуацией с учетом того, что и в Курской области мы зажали противника и методично его уничтожаем", — заключил автор материала.
Полный текст статьи Геннадия Алехина Спецоперация на минувшей неделе. Инициатива в наших руках, но бить в литавры еще рано на сайте Украина.ру
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