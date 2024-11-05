https://ukraina.ru/20241105/1058603412.html

Алёхин: ВС РФ сожгли резервы ВСУ в Селидово, зажали врага под Курском и готовят наступление на Покровск

Алёхин: ВС РФ сожгли резервы ВСУ в Селидово, зажали врага под Курском и готовят наступление на Покровск - 05.11.2024 Украина.ру

Алёхин: ВС РФ сожгли резервы ВСУ в Селидово, зажали врага под Курском и готовят наступление на Покровск

У ВСУ на Покровском направлении не так много ресурсов. Те войска, которые предназначались для обороны Покровска, были уничтожены в Селидове. Но противник продолжает попытки удержаться в Курской области и перебрасывает туда резервы. Об этом пишет в статье для издания Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин

2024-11-05T04:00

2024-11-05T04:00

2024-11-05T04:00

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россия

селидово

курская область

покровск/красноармейск

днр

геннадий алехин

наступление

резервы

запорожье

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Сейчас на Покровском направлении у Киева сложилась дилемма — либо перебрасывать сюда резервы с других участков фронта, либо пытаться удержаться имеющимися силами, что уже проблематично, рассказал эксперт. У украинской армии на этом направлении не так много ресурсов. Те войска, которые предназначались для обороны Покровска (Красноармейска), были уничтожены в Селидове, констатировал специалист.При этом командование противника упорно продолжает попытки удержаться в Курской области и перебрасывает резервы именно туда. Можно предположить, что командование ВС России воспользуется ситуацией и будет развивать наступление в направлении Константинопольского и Покровска, предположил Алехин."Нужно пользоваться такой ситуацией с учетом того, что и в Курской области мы зажали противника и методично его уничтожаем", — заключил автор материала.Полный текст статьи Геннадия Алехина Спецоперация на минувшей неделе. Инициатива в наших руках, но бить в литавры еще рано на сайте Украина.руО том, как ВС РФ будут с двух флангов охватывать Купянск — в интервью Геннадия Алехина: Россия хорошо попадает по Харькову и вбивает клин в позиции ВСУ между Изюмом и Купянском на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20241102/1058566901.html

россия

селидово

курская область

покровск/красноармейск

днр

запорожье

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новости, россия, селидово, курская область, покровск/красноармейск, днр, геннадий алехин, наступление, резервы, запорожье, ресурсы, детали, сво, спецоперация