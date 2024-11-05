https://ukraina.ru/20241105/1058589410.html

Алёхин: После Курахово бойцы разрежут пополам оборону ВСУ и будут бить по нескольким направлениям

Алёхин: После Курахово бойцы разрежут пополам оборону ВСУ и будут бить по нескольким направлениям - 05.11.2024 Украина.ру

Алёхин: После Курахово бойцы разрежут пополам оборону ВСУ и будут бить по нескольким направлениям

После взятия Курахово у ВС РФ появится возможность наносить удары сразу по нескольким направлениям: на юго-запад в сторону Орехова и Запорожья и на север — по Славянско-Краматорской группировке ВСУ. Об этом пишет в статье для издания Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин

2024-11-05T05:30

2024-11-05T05:30

2024-11-05T05:30

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курахово

геннадий алехин

донбасс

селидово

днр

славянск

краматорск

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По мнению специалистов, освобождение Курахово разрежет украинскую линию обороны на две части. Украинские группировки "Таврия" в Запорожье и "Хортица" на юге Донбасса будут отрезаны друг от друга, сказал эксперт.Таким образом, у российской армии появится возможность наносить удары сразу по нескольким направлениям: на юго-запад в сторону Орехова и Запорожья и на север — по Славянско-Краматорской группировке ВСУ, подчеркнул полковник запаса.Украинская армия, которая считала город Селидово неприступной крепостью, потеряла его в считанные дни российского наступления, указал он. "Обошлось без многомесячной осады и изнурительных обстрелов. Сейчас город полностью освобожден и зачищен от остатков войск противника", — подытожил автор материала.Полный текст статьи Геннадия Алехина Спецоперация на минувшей неделе. Инициатива в наших руках, но бить в литавры еще рано на сайте Украина.руПодробнее о том, почему украинская армия не способна остановить продвижение ВС РФ — в интервью Романа Насонова: России хватит одного броска, чтобы не дать ВСУ зацепиться за Запорожье и Днепропетровск на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20241102/1058587941.html

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