Алёхин: После Курахово бойцы разрежут пополам оборону ВСУ и будут бить по нескольким направлениям - 05.11.2024 Украина.ру
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Алёхин: После Курахово бойцы разрежут пополам оборону ВСУ и будут бить по нескольким направлениям
Алёхин: После Курахово бойцы разрежут пополам оборону ВСУ и будут бить по нескольким направлениям - 05.11.2024 Украина.ру
Алёхин: После Курахово бойцы разрежут пополам оборону ВСУ и будут бить по нескольким направлениям
После взятия Курахово у ВС РФ появится возможность наносить удары сразу по нескольким направлениям: на юго-запад в сторону Орехова и Запорожья и на север — по Славянско-Краматорской группировке ВСУ. Об этом пишет в статье для издания Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин
2024-11-05T05:30
2024-11-05T05:30
новости
россия
запорожье
курахово
геннадий алехин
донбасс
селидово
днр
славянск
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По мнению специалистов, освобождение Курахово разрежет украинскую линию обороны на две части. Украинские группировки "Таврия" в Запорожье и "Хортица" на юге Донбасса будут отрезаны друг от друга, сказал эксперт.Таким образом, у российской армии появится возможность наносить удары сразу по нескольким направлениям: на юго-запад в сторону Орехова и Запорожья и на север — по Славянско-Краматорской группировке ВСУ, подчеркнул полковник запаса.Украинская армия, которая считала город Селидово неприступной крепостью, потеряла его в считанные дни российского наступления, указал он. "Обошлось без многомесячной осады и изнурительных обстрелов. Сейчас город полностью освобожден и зачищен от остатков войск противника", — подытожил автор материала.Полный текст статьи Геннадия Алехина Спецоперация на минувшей неделе. Инициатива в наших руках, но бить в литавры еще рано на сайте Украина.руПодробнее о том, почему украинская армия не способна остановить продвижение ВС РФ — в интервью Романа Насонова: России хватит одного броска, чтобы не дать ВСУ зацепиться за Запорожье и Днепропетровск на сайте Украина.ру
https://ukraina.ru/20241102/1058587941.html
россия
запорожье
курахово
донбасс
селидово
днр
славянск
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новости, россия, запорожье, курахово, геннадий алехин, донбасс, селидово, днр, славянск, краматорск, детали, сво, спецоперация, наступление
Новости, Россия, Запорожье, Курахово, Геннадий Алехин, Донбасс, Селидово, ДНР, Славянск, Краматорск, детали, СВО, Спецоперация, наступление

Алёхин: После Курахово бойцы разрежут пополам оборону ВСУ и будут бить по нескольким направлениям

05:30 05.11.2024
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 05.11.2024
© РИА Новости . Алексей Майшев
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После взятия Курахово у ВС РФ появится возможность наносить удары сразу по нескольким направлениям: на юго-запад в сторону Орехова и Запорожья и на север — по Славянско-Краматорской группировке ВСУ. Об этом пишет в статье для издания Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин
По мнению специалистов, освобождение Курахово разрежет украинскую линию обороны на две части. Украинские группировки "Таврия" в Запорожье и "Хортица" на юге Донбасса будут отрезаны друг от друга, сказал эксперт.
Таким образом, у российской армии появится возможность наносить удары сразу по нескольким направлениям: на юго-запад в сторону Орехова и Запорожья и на север — по Славянско-Краматорской группировке ВСУ, подчеркнул полковник запаса.
"По официальной информации Министерства обороны России, в результате действий подразделений группировки войск "Восток" противник потерял до 100 военных, две боевые бронированные машины, шесть автомобилей для перевозки личного состава и французскую САУ Caesar", — сообщил Алехин.
Украинская армия, которая считала город Селидово неприступной крепостью, потеряла его в считанные дни российского наступления, указал он.
"Обошлось без многомесячной осады и изнурительных обстрелов. Сейчас город полностью освобожден и зачищен от остатков войск противника", — подытожил автор материала.
Полный текст статьи Геннадия Алехина Спецоперация на минувшей неделе. Инициатива в наших руках, но бить в литавры еще рано на сайте Украина.ру
Подробнее о том, почему украинская армия не способна остановить продвижение ВС РФ — в интервью Романа Насонова: России хватит одного броска, чтобы не дать ВСУ зацепиться за Запорожье и Днепропетровск на сайте Украина.ру
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НовостиРоссияЗапорожьеКураховоГеннадий АлехинДонбассСелидовоДНРСлавянскКраматорскдеталиСВОСпецоперациянаступление
 
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