https://ukraina.ru/20241104/1058556755.html

Военный эксперт: Взятие Селидово практически не оставило шансов ВСУ на оборону в Донбассе

Военный эксперт: Взятие Селидово практически не оставило шансов ВСУ на оборону в Донбассе - 04.11.2024 Украина.ру

Военный эксперт: Взятие Селидово практически не оставило шансов ВСУ на оборону в Донбассе

Позади серьезных районов обороны у противника нет. Да, есть линии окопов, зубы дракона и заминированные участки местности. ВС России фактически вышли на оперативный простор

2024-11-04T07:00

2024-11-04T07:00

2024-11-04T07:00

новости

селидово

донбасс

россия

владимир зеленский

вооруженные силы украины

детали

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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военный эксперт, полковник запаса, ветеран боевых действий Роман Насонов.Он рассказал, что, освобождая Селидово, ВС РФ применяли новый тактический прием: под прикрытием бронегрупп штурмовые подразделения быстро зашли на прилегающую к городу лесополосу и взяли ее.Эксперт также отметил работу российских оператоов БПЛА: их дроны просто висели в воздухе как стая птиц, вычисляя и поражая противника."Мастерство наших военнослужащих резко возросло. Управление боем идет как в компьютерной игре. ВС РФ — это армия 21 века. Ни одна армия мира не имеет такого опыта современных боевых действий", — считает Насонов.По его словам, Селидово был крупным тыловым узлом обороны ВСУ."Позади серьезных районов обороны у врага нет. Да, есть линии окопов, зубы дракона и заминированные участки местности. Но это не те фортификационные сооружения, которые возводились восемь лет. То есть мы фактически вышли на оперативный простор.Кроме того, Селидово был важным логистическим пунктом ВСУ. Его взятие осложняет дальнейшую оборону врага в Донбассе. Куда мы двинемся дальше? Все очень просто: Красноармейск, Славянск, а дальше уже – Днепропетровская область", — подробно рассказал Насонов.Ранее в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов заявил, что Селидово — важнейший населенный пункт в своем районе как для ВСУ, так и для российской армии. Он аргументировал это тем, что данный пункт — это застройка, состоящая из высотных домов. Каждый высотный дом можно превратить в хорошо укрепленную огневую точку, и выкурить оттуда противника сложно, добавил эксперт."И то, что мы Селидово взяли за несколько недель, не разрушив город, говорит о возросшем тактическом мастерстве командования и выучке личного состава, который научился штурмовать пусть и небольшие города быстро, с минимальными потерями и минимальными разрушениями", — объяснил Кнутов.Он отметил, что дальнейшее продвижение ВС России с применением этой тактики будет чревато большими потерями для ВСУ."Когда отступают украинские войска, у нас появляется возможность двигаться у них на плечах и брать укрепленные районы и населенные пункты с ходу. Эта тактика времен Великой Отечественной войны, но сейчас она оказывается тоже востребованной и показывает на примере Селидово неплохие результаты", — поделился Кнутов.Более подробно об этом — в интервью Юрий Кнутов: Россию ждут тяжелые бои за Покровск, Запад готовит эскалацию, а у Зеленского еще есть козырьВ интервью изданию Украина.ру один из ведущих военных экспертов России, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов также отметил рост и развитие вооруженных сил России:"Сейчас темп, который набрала российская армия, наблюдается по всей линии фронта, а не только в районе Селидово или Горняка. Поэтому прорыв обороны будет проходить гораздо быстрее. К примеру, Бахмут штурмовали восемь месяцев, а пусть даже и в четыре раза меньшее по площади Селидово пало за две недели".Подробнее о том, как будут отступать ВСУ дальше — в интервью Алексей Анпилогов: После потери крепостей в Донбассе ВСУ покатятся к Полтаве, теряя волю к сопротивлениюМинобороны России сообщило об освобождении Селидово, Горняка, расположенных к юго-востоку от Покровска (Красноармейска), а также сел Катериновка и Доброволье. До начала боевых действий население Селидово достигало 25 тысяч человек, агломерации - до 50 тысяч жителей.Об этом — Российские военные освободили город Селидово в ДНР - Минобороны РФПолный текст интервью — Роман Насонов: России хватит одного броска, чтобы не дать ВСУ зацепиться за Запорожье и Днепропетровск

https://ukraina.ru/20241101/1058527187.html

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новости, селидово, донбасс, россия, владимир зеленский, вооруженные силы украины, детали