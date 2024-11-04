Ищенко: Все страны в БРИКС — участники, но не все союзники России - 04.11.2024 Украина.ру
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Ищенко: Все страны в БРИКС — участники, но не все союзники России
Ищенко: Все страны в БРИКС — участники, но не все союзники России - 04.11.2024 Украина.ру
Ищенко: Все страны в БРИКС — участники, но не все союзники России
Сейчас начинают по интернету ходить толпы зомби и спрашивать, почему Бразилия не прислала свои войска на войну с Украиной. Или почему Китай не прислал. "Они же наши союзники"
2024-11-04T05:00
2024-11-04T05:00
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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко.Комментируя тему влияния прошедшего саммита на общеполитическую ситуацию в мире, эксперт отметил, что он является безусловным достижением, потому что на него приехали страны, которые ради этого саммита должны были проигнорировать встречу в рамках Британского содружества.Он подчеркнул, что не стоит думать, будто БРИКС это структура, в которой все — союзники России."Потому что потом начинают по интернету ходить толпы зомби и спрашивать, почему Бразилия не прислала свои войска на войну с Украиной. Или почему Китай не прислал. Они же наши союзники.Дальше вскрытие покажет, что мы захотим, или захотим ли вообще что-то из этого делать. Но это зависит не только от нас, но и от наших партнеров", — заключил Ищенко.Итоги БРИКС — в материале "Настоящая инклюзивность". Киселев о результатах саммита БРИКСПолный текст интервью — Ростислав Ищенко: О том, почему Китай не шлет войска против Украины и что такое на самом деле БРИКС
https://ukraina.ru/20241029/1058421993.html
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, китай, россия, ростислав ищенко, брикс, детали
Новости, Украина, Китай, Россия, Ростислав Ищенко, БРИКС, детали

Ищенко: Все страны в БРИКС — участники, но не все союзники России

05:00 04.11.2024
 
© Украина.руКоллаж: лидеры стран БРИКС
Коллаж: лидеры стран БРИКС - РИА Новости, 1920, 04.11.2024
© Украина.ру
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Сейчас начинают по интернету ходить толпы зомби и спрашивать, почему Бразилия не прислала свои войска на войну с Украиной. Или почему Китай не прислал. "Они же наши союзники"
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко.
Комментируя тему влияния прошедшего саммита на общеполитическую ситуацию в мире, эксперт отметил, что он является безусловным достижением, потому что на него приехали страны, которые ради этого саммита должны были проигнорировать встречу в рамках Британского содружества.
"Можно сказать, что этот саммит продемонстрировал серьёзный наш успех, потому что Запад пытался нас изолировать. Но в организацию, в которой мы занимаем ведущие позиции, страны ломятся. В пропагандистском и политическом плане это для нас серьёзная победа. Но это не значит, что это какой-то долговременный успех. Это как на фронте: зашли, флаг поставили, сфотографировали и вышли. Это одно. А когда зашли, поставили флаг, сфотографировались, закрепились и больше территории уже не отдали — это другое", — объяснил Ищенко.
Он подчеркнул, что не стоит думать, будто БРИКС это структура, в которой все — союзники России.
"Потому что потом начинают по интернету ходить толпы зомби и спрашивать, почему Бразилия не прислала свои войска на войну с Украиной. Или почему Китай не прислал. Они же наши союзники.
Дальше вскрытие покажет, что мы захотим, или захотим ли вообще что-то из этого делать. Но это зависит не только от нас, но и от наших партнеров", — заключил Ищенко.
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Итоги БРИКС — в материале "Настоящая инклюзивность". Киселев о результатах саммита БРИКС
Полный текст интервью — Ростислав Ищенко: О том, почему Китай не шлет войска против Украины и что такое на самом деле БРИКС
 
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