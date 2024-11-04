https://ukraina.ru/20241104/1058468026.html

Ищенко: Все страны в БРИКС — участники, но не все союзники России

Ищенко: Все страны в БРИКС — участники, но не все союзники России - 04.11.2024 Украина.ру

Ищенко: Все страны в БРИКС — участники, но не все союзники России

Сейчас начинают по интернету ходить толпы зомби и спрашивать, почему Бразилия не прислала свои войска на войну с Украиной. Или почему Китай не прислал. "Они же наши союзники"

2024-11-04T05:00

2024-11-04T05:00

2024-11-04T05:00

новости

украина

китай

россия

ростислав ищенко

брикс

детали

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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко.Комментируя тему влияния прошедшего саммита на общеполитическую ситуацию в мире, эксперт отметил, что он является безусловным достижением, потому что на него приехали страны, которые ради этого саммита должны были проигнорировать встречу в рамках Британского содружества.Он подчеркнул, что не стоит думать, будто БРИКС это структура, в которой все — союзники России."Потому что потом начинают по интернету ходить толпы зомби и спрашивать, почему Бразилия не прислала свои войска на войну с Украиной. Или почему Китай не прислал. Они же наши союзники.Дальше вскрытие покажет, что мы захотим, или захотим ли вообще что-то из этого делать. Но это зависит не только от нас, но и от наших партнеров", — заключил Ищенко.Итоги БРИКС — в материале "Настоящая инклюзивность". Киселев о результатах саммита БРИКСПолный текст интервью — Ростислав Ищенко: О том, почему Китай не шлет войска против Украины и что такое на самом деле БРИКС

https://ukraina.ru/20241029/1058421993.html

украина

китай

россия

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, китай, россия, ростислав ищенко, брикс, детали