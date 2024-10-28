https://ukraina.ru/20241028/1058415576.html

"Настоящая инклюзивность". Киселев о результатах саммита БРИКС

"Настоящая инклюзивность". Киселев о результатах саммита БРИКС - 28.10.2024 Украина.ру

"Настоящая инклюзивность". Киселев о результатах саммита БРИКС

Главной темой последнего выпуска еженедельной информационно-аналитической передачи "Вести недели" стал саммит БРИКС в Казани.

2024-10-28T14:19

2024-10-28T14:19

2024-10-28T14:19

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Телеведущий, руководитель международного информационного агентства "Россия сегодня" Дмитрий Киселев рассказал о том, как лидеры стран БРИКС "честным настроем на международную справедливость" увлекли за собой мировое большинство.Киселев предложил сложить в столбик население 36 стран, представленных в Казани — в результате получается 4 миллиарда 700 миллионов человек или около 60% всего человечества."Количество – важно", — сказал телеведущий, но при этом обратил внимание и на качество лидеров, представляющих свои страны.Что касается руководителей крупнейших держав БРИКС, то здесь все очевидно, однако калибр других лидеров, которые "прошли горнило огромного опыта", тоже впечатляет: главы Египта (Сиси), Турции (Эрдоган), ЮАР (Рамафоза), Бразилии (Лула да Силва), Ирана (Пезешкиан), Азербайджана (Алиев), Палестины (Аббас), Республики Конго (Дени Сассу-Нгессо), Эфиопии (Абий Ахмед) и многие другие."Сравните, — предложил Киселев, — внутреннюю мощь каждого из них с какими-нибудь Лиз Трасс, фон дер Ляйен, Шольцем, Бербок или Макроном, где сплошное позерство и лицемерие".По словам телеведущего, на Западе считают, что у таких разных государств вместе ничего не получится, но стоит ли различия принимать за слабость?У каждого на саммите был свой отдельный, но в то же время и общий интерес. А центральным звеном, собравшим всех воедино, конечно, стал президент России Владимир Путин. И не только потому, что Россия как председатель БРИКС – принимающая сторона, а потому, что для мирового большинства Россия стала символом шанса на свободное развитие, потому что Россия поддерживает глобальный ядерный баланс, а значит не дает скатиться в мировую войну, потому что Россия ведет на Украине битву с Западом "за новую, справедливую конструкцию мира".Именно это, как считает телеведущий, привлекло в Казань генерального секретаря ООН Антониу Гуттериша."Ни одна группа, ни одна страна не может работать сама по себе, — заявил Гуттериш. — Нужно сообщество стран, которые будут действовать как одна большая семья, чтобы справиться с такими мировыми вызовами, как растущее число конфликтов, уничтожение, изменение климата, загрязнение, потеря биоразнообразия, усиливающееся неравенство и бедность".Владимир Путин посыл генсека ООН поддержал, добавив, что на самом деле мир в целом так и живет, но даже в семье случаются размолвки, скандалы, дележ имущества, дело иногда доходит и до драки. В этом ключе целью БРИКС российский лидер назвал "создание благоприятной атмосферы в общем доме" – конечно, в тесной координации с ООН.Тема Украины в Казани тоже звучала, хоть и не занимала центрального места. Путин закрыл вопрос, заявив, что Россия готова "рассматривать любые варианты мирных договоренностей, исходя из реалий, которые складываются на земле".Далее Дмитрий Киселев вернулся к лидерам представленных на саммите стран. Отдельно он представил президента Боливии Луиса Альберто Арсе Катакору."Блестяще образован, читал лекции в лучших университетах мира, в бытность министром экономики – архитектор экономического чуда Боливии. При нем ВВП страны вырос на сотни процентов".Катакора назвал БРИКС прообразом более сбалансированного и справедливого мира для человечества, а день саммита — днем надежды для мировой экономики. Также боливийский лидер рассказал про доллар как "смирительную рубашку для периферийных экономик", про недопустимость организации госпереворотов, про уважение к самобытным культурам разных стран и народов. Речь Катакоры, считает Киселев, выразила то созвучное, что объединило 36 стран, собравшихся для общего действия в Казани."В Казани, — отметил телеведущий, — царила атмосфера освобождения и захватывающих возможностей. Для многих это было столь внове и столь непривычно, что внутренне спрашивали себя: "А что, так можно?". Да, можно..."Доля ВВП стран БРИКС по паритету покупательной способности постоянно увеличивается, и в этом году она составит почти 37% (36,7), что уверенно превышает показатель стран западной "большой семерки". Однако экономической реальности противоречит то, что она не отражена в мировой политике, а Запад пытается сдержать рост влияния новых центров экономической силы."В ход идут незаконные односторонние санкции, откровенный протекционизм, манипуляции валютными и фондовыми рынками, вмешательство во внутренние дела под лозунгом заботы о демократии и правах человека, борьбы с изменением климата", — раскрыл суть проблемы Владимир Путин.Выросшие за последние годы более чем на тысячу процентов санкции, которые ввели США, коснулись и Китая, глава которого прокомментировал мировые изменения примером из произведения русского классика Николая Чернышевского."Мы, как ведущие страны Глобального Юга, обязаны объединять умы и усилия. – заявил Си Цзиньпин. – Надо действовать, как в романе Чернышевского "Что делать", в котором герой проявил исключительную твердую волю и решительность в достижении своих целей. Вот такая сила духа нужна сегодня".Председатель КНР назвал Владимира Путина "мой дорогой давний друг", а китайско-российские отношения настолько беспрецедентно крепкими, что "незыблемость стратегического выбора двух стран в пользу твердой взаимной поддержки" ничто не сможет поколебать.Еще один ключевой участник БРИКС с момента основания – Индия. Отношения между Москвой и Дели носят характер "привилегированного стратегического партнерства", а рост взаимной торговли между двумя странами стал в последнее время рекордным — более 60%.Президент Ирана Пезешкиан рассказал о конце периода однополярности, о том, что западная политика способствует разрастанию конфликтов и войн, осудил действия Израиля в Ливане и Палестине. Ближневосточный кризис в рамках саммита обсуждали на отдельных встречах, в том числе на переговорах с президентом Турции Эрдоганом. Будучи членом НАТО, Турция тем не менее сближается с БРИКС, ощущая несправедливость сложившегося мирового дисбаланса.Многие на саммите выступили за реформу ООН, МВФ, Всемирного банка, а параллельно — за Новый банк развития БРИКС. Бразильский министр Дилма Русефф повторила, что доллар сегодня используется как оружие, и это никуда не годится."И хотя до внедрения единой валюты далеко, но страны уже делают ставку на расчеты вне доллара в национальных валютах", - отметил Киселёв.Обсуждается и создание собственной системы расчетов BRICS Bridge. Президент Бразилии да Силва назвал эту идею "планом Маршалла, но наоборот".На Западе же, по словам Киселева, проведение саммита БРИКС восприняли болезненно. Экономист Ричард Вольф оценил его как появление "серьезного экономического соперника Соединенным Штатам", профессор международных отношений Джорджтаунского университета Чарльз Купчан — как "зарождение нового мирового порядка". Знаменитый профессор Чикагского университета Джон Миршаймер отметил, что Западу не удалось превратить Путина в изгоя, а американская политика на Украине провалилась.Многие страны, в том числе Белоруссия, ранее подали заявку на вступление в БРИКС, поэтому в этом году число участников объединения увеличилось до десяти. Но желающих — в три раза больше, поэтому учреждено новое понятие — страны-партнеры БРИКС. Такой статус получили 13 государств.О том, как видят события в Казани из Украины — в материале "Россия стала крышей. Украинские эксперты о саммите БРИКС и о том, почему в Киеве заняты сносом памятников"

https://ukraina.ru/20241024/1058341813.html

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Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Сергей Зуев

казань, запад, россия, киселев, владимир путин, эрдоган, брикс, оон, нато, эксклюзив