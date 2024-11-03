https://ukraina.ru/20241103/1058468842.html

ЕС “морозит” Турцию долгие десятилетия, при этом предлагает членство Украине. Анкара на пороге выбора

ЕС “морозит” Турцию долгие десятилетия, при этом предлагает членство Украине. Анкара на пороге выбора - 03.11.2024 Украина.ру

ЕС “морозит” Турцию долгие десятилетия, при этом предлагает членство Украине. Анкара на пороге выбора

Во главе Евросоюза и НАТО объединяются страны, которые не хотят считаться с мнением других и диктуют свои условия — особенно странам Глобального Юга и Востока, азиатским, мусульманским государствам

2024-11-03T10:32

2024-11-03T10:32

2024-11-03T10:32

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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал участник саммита БРИКС, правозащитник из Кыргызстана Турсунбек Акун.Он считает, что стремление Турции быть государством-партнером для БРИКС оправдано ее недовольством НАТО.У Эрдогана есть явное недовольство этим, добавил эксперт. По его словам, сейчас во главе Евросоюза и НАТО объединяются такие страны как США, Англия, Франция, которые не хотят считаться с мнением других и диктуют свои условия — особенно странам Глобального Юга и Востока, азиатским, мусульманским государствам.“Поэтому на основе равноправного партнерства в БРИКС объединяются государства, чьи права ущемляются”, — заключил Акун.В интервью изданию Украина.ру доктор экономических наук, политический обозреватель журнала "Союз национальностей" Гаджи Алимусаев также затронул тему присоединения Турции к БРИКС.Рассуждения эксперта по этому вопросу свелись к выводу, что Турция является крупным экспортером и страной, устойчиво проводящей свою политику на Ближнем Востоке.“Если говорить о будущем, то я думаю, что Турция только усилит БРИКС. В качестве полноценного члена она может способствовать запуску процессов, например, по созданию финансовой системы и других институтов, которые позволят регулировать экономические отношения в системе БРИКС”, — прокомментировал Алимусаев.Более подробно об итогах БРИКС — в интервью Экономист Гаджи Алимусаев: Запад может доиграться — РФ и БРИКС создадут новую финансовую системуРанее в интервью изданию Украина обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко заявил, что некоторые страны будто пытаются усидеть на двух стульях. Ведь не все государства собираются разрывать отношения с Западом или выходить из западных блоков, считает эксперт.“Например, Турция хочет в БРИКС, но состоит в НАТО. И в БРИКС могут состоять Турция, член НАТО, и Иран, который с НАТО чуть ли не воюет. В ООН состоят Россия и Украина, между которыми идут боевые действия, КНДР и Южная Корея, между которыми состояние войны не прекратилось”, — привел примеры Ищенко.Он пришел к выводу, что пока БРИКС — это диалоговая площадка.“Между собой говорят государства, у которых более или менее какие-то сравнимые позиции в экономике, в политике и так далее”, — аргументировал Ищенко.Подробнее о выстраивании отношений внутри БРИКС — в интервью Ростислав Ищенко: О том, почему Китай не шлет войска против Украины и что такое на самом деле БРИКСПолный текст интервью — Турсунбек Акун: Ложь, война и терроризм под эгидой США уходят, а Турция теперь с БРИКС

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новости, турция, анкара, ростислав ищенко, эрдоган, брикс, нато, ес, детали