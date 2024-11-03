ЕС “морозит” Турцию долгие десятилетия, при этом предлагает членство Украине. Анкара на пороге выбора - 03.11.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20241103/1058468842.html
ЕС “морозит” Турцию долгие десятилетия, при этом предлагает членство Украине. Анкара на пороге выбора
ЕС “морозит” Турцию долгие десятилетия, при этом предлагает членство Украине. Анкара на пороге выбора - 03.11.2024 Украина.ру
ЕС “морозит” Турцию долгие десятилетия, при этом предлагает членство Украине. Анкара на пороге выбора
Во главе Евросоюза и НАТО объединяются страны, которые не хотят считаться с мнением других и диктуют свои условия — особенно странам Глобального Юга и Востока, азиатским, мусульманским государствам
2024-11-03T10:32
2024-11-03T10:32
новости
турция
анкара
ростислав ищенко
эрдоган
брикс
нато
ес
детали
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/09/04/1049150584_0:0:3485:1961_1920x0_80_0_0_0a7c8a2242c17822e601820d8f8543ad.jpg
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал участник саммита БРИКС, правозащитник из Кыргызстана Турсунбек Акун.Он считает, что стремление Турции быть государством-партнером для БРИКС оправдано ее недовольством НАТО.У Эрдогана есть явное недовольство этим, добавил эксперт. По его словам, сейчас во главе Евросоюза и НАТО объединяются такие страны как США, Англия, Франция, которые не хотят считаться с мнением других и диктуют свои условия — особенно странам Глобального Юга и Востока, азиатским, мусульманским государствам.“Поэтому на основе равноправного партнерства в БРИКС объединяются государства, чьи права ущемляются”, — заключил Акун.В интервью изданию Украина.ру доктор экономических наук, политический обозреватель журнала "Союз национальностей" Гаджи Алимусаев также затронул тему присоединения Турции к БРИКС.Рассуждения эксперта по этому вопросу свелись к выводу, что Турция является крупным экспортером и страной, устойчиво проводящей свою политику на Ближнем Востоке.“Если говорить о будущем, то я думаю, что Турция только усилит БРИКС. В качестве полноценного члена она может способствовать запуску процессов, например, по созданию финансовой системы и других институтов, которые позволят регулировать экономические отношения в системе БРИКС”, — прокомментировал Алимусаев.Более подробно об итогах БРИКС — в интервью Экономист Гаджи Алимусаев: Запад может доиграться — РФ и БРИКС создадут новую финансовую системуРанее в интервью изданию Украина обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко заявил, что некоторые страны будто пытаются усидеть на двух стульях. Ведь не все государства собираются разрывать отношения с Западом или выходить из западных блоков, считает эксперт.“Например, Турция хочет в БРИКС, но состоит в НАТО. И в БРИКС могут состоять Турция, член НАТО, и Иран, который с НАТО чуть ли не воюет. В ООН состоят Россия и Украина, между которыми идут боевые действия, КНДР и Южная Корея, между которыми состояние войны не прекратилось”, — привел примеры Ищенко.Он пришел к выводу, что пока БРИКС — это диалоговая площадка.“Между собой говорят государства, у которых более или менее какие-то сравнимые позиции в экономике, в политике и так далее”, — аргументировал Ищенко.Подробнее о выстраивании отношений внутри БРИКС — в интервью Ростислав Ищенко: О том, почему Китай не шлет войска против Украины и что такое на самом деле БРИКСПолный текст интервью — Турсунбек Акун: Ложь, война и терроризм под эгидой США уходят, а Турция теперь с БРИКС
https://ukraina.ru/20241029/1058424107.html
турция
анкара
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/09/04/1049150584_0:0:2725:2043_1920x0_80_0_0_c72b17f0f8136a7656611b5d46110a23.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, турция, анкара, ростислав ищенко, эрдоган, брикс, нато, ес, детали
Новости, Турция, Анкара, Ростислав Ищенко, Эрдоган, БРИКС, НАТО, ЕС, детали

ЕС “морозит” Турцию долгие десятилетия, при этом предлагает членство Украине. Анкара на пороге выбора

10:32 03.11.2024
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин провел переговоры с президентом Турции Р. Т. Эрдоганом
Президент РФ В. Путин провел переговоры с президентом Турции Р. Т. Эрдоганом - РИА Новости, 1920, 03.11.2024
© РИА Новости . Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Читать в
Во главе Евросоюза и НАТО объединяются страны, которые не хотят считаться с мнением других и диктуют свои условия — особенно странам Глобального Юга и Востока, азиатским, мусульманским государствам
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал участник саммита БРИКС, правозащитник из Кыргызстана Турсунбек Акун.
Он считает, что стремление Турции быть государством-партнером для БРИКС оправдано ее недовольством НАТО.
“Среди стран-членов альянса есть те, кто ненавидит Анкару как мусульманское государство. Она не получает удовлетворения от телодвижений Евросоюза, который долгие десятилетия не дает ей членства. При этом Украину, Молдавию и Грузию хотят принимать в Европейский союз!”, — объяснил Акун.
У Эрдогана есть явное недовольство этим, добавил эксперт. По его словам, сейчас во главе Евросоюза и НАТО объединяются такие страны как США, Англия, Франция, которые не хотят считаться с мнением других и диктуют свои условия — особенно странам Глобального Юга и Востока, азиатским, мусульманским государствам.
“Поэтому на основе равноправного партнерства в БРИКС объединяются государства, чьи права ущемляются”, — заключил Акун.
В интервью изданию Украина.ру доктор экономических наук, политический обозреватель журнала "Союз национальностей" Гаджи Алимусаев также затронул тему присоединения Турции к БРИКС.
Рассуждения эксперта по этому вопросу свелись к выводу, что Турция является крупным экспортером и страной, устойчиво проводящей свою политику на Ближнем Востоке.
“Если говорить о будущем, то я думаю, что Турция только усилит БРИКС. В качестве полноценного члена она может способствовать запуску процессов, например, по созданию финансовой системы и других институтов, которые позволят регулировать экономические отношения в системе БРИКС”, — прокомментировал Алимусаев.
Более подробно об итогах БРИКС — в интервью Экономист Гаджи Алимусаев: Запад может доиграться — РФ и БРИКС создадут новую финансовую систему
Боевое слаживание экипажей танков Т-90М Прорыв в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 29.10.2024
29 октября, 04:30
"После войны ВС РФ станут крепче". Борисов про первую правдивую фразу от НАТО за два года Ведь они же всегда говорили, что хотят нанесение стратегического поражения России, о том, что обязательно Украина победит, что у России нет шансов противостоять более 50 странам НАТО. А тут впервые нарратив сменился
Ранее в интервью изданию Украина обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко заявил, что некоторые страны будто пытаются усидеть на двух стульях. Ведь не все государства собираются разрывать отношения с Западом или выходить из западных блоков, считает эксперт.
“Например, Турция хочет в БРИКС, но состоит в НАТО. И в БРИКС могут состоять Турция, член НАТО, и Иран, который с НАТО чуть ли не воюет. В ООН состоят Россия и Украина, между которыми идут боевые действия, КНДР и Южная Корея, между которыми состояние войны не прекратилось”, — привел примеры Ищенко.
Он пришел к выводу, что пока БРИКС — это диалоговая площадка.
“Между собой говорят государства, у которых более или менее какие-то сравнимые позиции в экономике, в политике и так далее”, — аргументировал Ищенко.
Подробнее о выстраивании отношений внутри БРИКС — в интервью Ростислав Ищенко: О том, почему Китай не шлет войска против Украины и что такое на самом деле БРИКС
Полный текст интервью — Турсунбек Акун: Ложь, война и терроризм под эгидой США уходят, а Турция теперь с БРИКС
 
НовостиТурцияАнкараРостислав ИщенкоЭрдоганБРИКСНАТОЕСдетали
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:15У Украины всего два варианта проиграть войну с меньшими потерями — Насонов
13:05Что будет, если Зеленского убьет ракета? Украинские эксперты и политики о перспективах своей страны
13:05Не только братские, но и сестринские могилы, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 3 ноября
13:05Ищенко выложил все карты работы в ТЦК на стол: "льготы" и боль сотрудников структуры
13:00Выдрин: Между Израилем и Ираном сейчас геополитический чемпионат по пощечинам
12:53А что смешного-то? Да всё: "Львов - исконно русский город", армянского коньяка больше нет и ужасные тигры
12:00"Вокруг Булгакова": звёздные "дни" Владимира Басова
12:00Будрина: Спор между Румынией и Молдавией — лишь противостояние обещаний
11:56В списке сильнейших армий мира Россия может быть и не первая, хотя и не вторая — Анпилогов
11:54Голливуд за Камалу, рестлеры – за Трапма. В американское выборы-шоу вовлечена вся артистическая рать
11:50Украину нет смысла упоминать на БРИКС, потому что Зеленский хочет только воевать — эксперт
11:45Кочетков: России нужно определиться, СВО — это полицейская операция или освободительный поход
11:40Афанасов: Война на Украине — это не борьба наций, это противостояние между добром и злом
11:34"Почувствуйте разницу, получите удовольствие!" Насонов сравнил "Томагавки" Украины и ракеты России
11:00Эксперт: Отношениями между Румынией и Россией руководят США и Брюссель
10:55Эксперт: Вопросы украинского конфликта в декларации БРИКС не выходят за рамки ООН
10:50Южная Корея загнала себя в угол, так как начала вести в непосильную игру — Кочетков
10:45Посыл учений стратегических сил ядерного сдерживания остается таким же, какой был все 10 лет — Стефанович
10:40Выдрин: Продвижение ВС РФ должно быть стремительнее, чем западные подковерные интриги и ухищрения
10:39Кто и как избирает президента США. Почему в 2024 году за Белый дом борются Камала Харрис и Дональд Трамп
Лента новостейМолния