ЕС “морозит” Турцию долгие десятилетия, при этом предлагает членство Украине. Анкара на пороге выбора
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин провел переговоры с президентом Турции Р. Т. Эрдоганом
Во главе Евросоюза и НАТО объединяются страны, которые не хотят считаться с мнением других и диктуют свои условия — особенно странам Глобального Юга и Востока, азиатским, мусульманским государствам
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал участник саммита БРИКС, правозащитник из Кыргызстана Турсунбек Акун.
Он считает, что стремление Турции быть государством-партнером для БРИКС оправдано ее недовольством НАТО.
“Среди стран-членов альянса есть те, кто ненавидит Анкару как мусульманское государство. Она не получает удовлетворения от телодвижений Евросоюза, который долгие десятилетия не дает ей членства. При этом Украину, Молдавию и Грузию хотят принимать в Европейский союз!”, — объяснил Акун.
У Эрдогана есть явное недовольство этим, добавил эксперт. По его словам, сейчас во главе Евросоюза и НАТО объединяются такие страны как США, Англия, Франция, которые не хотят считаться с мнением других и диктуют свои условия — особенно странам Глобального Юга и Востока, азиатским, мусульманским государствам.
“Поэтому на основе равноправного партнерства в БРИКС объединяются государства, чьи права ущемляются”, — заключил Акун.
В интервью изданию Украина.ру доктор экономических наук, политический обозреватель журнала "Союз национальностей" Гаджи Алимусаев также затронул тему присоединения Турции к БРИКС.
Рассуждения эксперта по этому вопросу свелись к выводу, что Турция является крупным экспортером и страной, устойчиво проводящей свою политику на Ближнем Востоке.
“Если говорить о будущем, то я думаю, что Турция только усилит БРИКС. В качестве полноценного члена она может способствовать запуску процессов, например, по созданию финансовой системы и других институтов, которые позволят регулировать экономические отношения в системе БРИКС”, — прокомментировал Алимусаев.
Более подробно об итогах БРИКС — в интервью Экономист Гаджи Алимусаев: Запад может доиграться — РФ и БРИКС создадут новую финансовую систему
29 октября, 04:30"После войны ВС РФ станут крепче". Борисов про первую правдивую фразу от НАТО за два года Ведь они же всегда говорили, что хотят нанесение стратегического поражения России, о том, что обязательно Украина победит, что у России нет шансов противостоять более 50 странам НАТО. А тут впервые нарратив сменился
Ранее в интервью изданию Украина обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко заявил, что некоторые страны будто пытаются усидеть на двух стульях. Ведь не все государства собираются разрывать отношения с Западом или выходить из западных блоков, считает эксперт.
“Например, Турция хочет в БРИКС, но состоит в НАТО. И в БРИКС могут состоять Турция, член НАТО, и Иран, который с НАТО чуть ли не воюет. В ООН состоят Россия и Украина, между которыми идут боевые действия, КНДР и Южная Корея, между которыми состояние войны не прекратилось”, — привел примеры Ищенко.
Он пришел к выводу, что пока БРИКС — это диалоговая площадка.
“Между собой говорят государства, у которых более или менее какие-то сравнимые позиции в экономике, в политике и так далее”, — аргументировал Ищенко.
Подробнее о выстраивании отношений внутри БРИКС — в интервью Ростислав Ищенко: О том, почему Китай не шлет войска против Украины и что такое на самом деле БРИКС
Полный текст интервью — Турсунбек Акун: Ложь, война и терроризм под эгидой США уходят, а Турция теперь с БРИКС