https://ukraina.ru/20241102/1058576808.html

Шихман* третий раз попросила снять с нее статус иноагента. Суд ей ответил

Шихман* третий раз попросила снять с нее статус иноагента. Суд ей ответил - 02.11.2024 Украина.ру

Шихман* третий раз попросила снять с нее статус иноагента. Суд ей ответил

Верховный суд России отказал журналистке, автору YouTube-канала "А поговорить?" Ирине Шихман* в рассмотрении ее жалобы на статус иноагента. Третьей по счету. Об этом 2 ноября написало агентство РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда

2024-11-02T10:43

2024-11-02T10:43

2024-11-02T10:43

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верховный суд

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Минюст России включил ведущую Ирину Шихман* в реестр иностранных агентов в ноябре 2022 года. В обосновании было сказано что она "осуществляла политическую деятельность", также в числе иностранных источников финансирования была указана Украина.Пару недель назад аналогичный иск в суд подала бывшая ведущая телеканала "Россия 1" Фарида Курбангалеева**. Она пожаловалась на жизненные трудности, связанные с уходом в 2014 году с канала и попросила снять с нее статус иноагента. Решение по ней пока не принято.Ранее снять с себя статус иноагента пытались шоумен Максим Галкин*, юморист Семен Слепаков*, певица Земфира Рамазановова**, лидер рок-группы "Ногу свело" Максим Покровский*.Суд отказал им всем.Еще по теме: Макаревич* пытается оспорить иноагентский штраф в 30 тысяч рублей.* Иноагент.** Признана Минюстом РФ иноагентом, внесена в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

https://ukraina.ru/20241018/1058186850.html

https://ukraina.ru/20240921/1057594287.html

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новости, россия, украина, верховный суд, иноагент, ведущая, журналистка