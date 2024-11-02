Шихман* третий раз попросила снять с нее статус иноагента. Суд ей ответил - 02.11.2024 Украина.ру
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Шихман* третий раз попросила снять с нее статус иноагента. Суд ей ответил
Шихман* третий раз попросила снять с нее статус иноагента. Суд ей ответил - 02.11.2024 Украина.ру
Шихман* третий раз попросила снять с нее статус иноагента. Суд ей ответил
Верховный суд России отказал журналистке, автору YouTube-канала "А поговорить?" Ирине Шихман* в рассмотрении ее жалобы на статус иноагента. Третьей по счету. Об этом 2 ноября написало агентство РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда
2024-11-02T10:43
2024-11-02T10:43
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Минюст России включил ведущую Ирину Шихман* в реестр иностранных агентов в ноябре 2022 года. В обосновании было сказано что она "осуществляла политическую деятельность", также в числе иностранных источников финансирования была указана Украина.Пару недель назад аналогичный иск в суд подала бывшая ведущая телеканала "Россия 1" Фарида Курбангалеева**. Она пожаловалась на жизненные трудности, связанные с уходом в 2014 году с канала и попросила снять с нее статус иноагента. Решение по ней пока не принято.Ранее снять с себя статус иноагента пытались шоумен Максим Галкин*, юморист Семен Слепаков*, певица Земфира Рамазановова**, лидер рок-группы "Ногу свело" Максим Покровский*.Суд отказал им всем.Еще по теме: Макаревич* пытается оспорить иноагентский штраф в 30 тысяч рублей.* Иноагент.** Признана Минюстом РФ иноагентом, внесена в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
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новости, россия, украина, верховный суд, иноагент, ведущая, журналистка
Новости, Россия, Украина, Верховный Суд, иноагент, ведущая, журналистка

Шихман* третий раз попросила снять с нее статус иноагента. Суд ей ответил

10:43 02.11.2024
 
© Instagram (запрещен в РФ) Ирины Шихман Фото: Ирина Шихман (иноагент)
Фото: Ирина Шихман (иноагент)
© Instagram (запрещен в РФ) Ирины Шихман
Читать в
Верховный суд России отказал журналистке, автору YouTube-канала "А поговорить?" Ирине Шихман* в рассмотрении ее жалобы на статус иноагента. Третьей по счету. Об этом 2 ноября написало агентство РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда
"Шихман* Ирине Юрьевне отказано в передаче жалобы для рассмотрения в судебном заседании", - уточнили в суде.
Минюст России включил ведущую Ирину Шихман* в реестр иностранных агентов в ноябре 2022 года. В обосновании было сказано что она "осуществляла политическую деятельность", также в числе иностранных источников финансирования была указана Украина.
© Instagram (запрещен в РФ) Ирины Шихман Фото: Ирина Шихман (иноагент)
Фото: Ирина Шихман (иноагент)
© Instagram (запрещен в РФ) Ирины Шихман
Фото: Ирина Шихман (иноагент)
Пару недель назад аналогичный иск в суд подала бывшая ведущая телеканала "Россия 1" Фарида Курбангалеева**. Она пожаловалась на жизненные трудности, связанные с уходом в 2014 году с канала и попросила снять с нее статус иноагента. Решение по ней пока не принято.
Фарида Курбангалеева (Фото: Tatarstan.ru / Wikipedia)
18 октября, 12:10
Экс-ведущая "Вестей" потребовала снять с себя статус иноагента и пожаловалась на проблемыБывшая ведущая телеканала "Россия 1" Фарида Курбангалеева* подала иск в суд с требованием снять с нее статус иноагента. Дата заседания пока не назначена, уточнило 18 октября агентство РИА Новости
Ранее снять с себя статус иноагента пытались шоумен Максим Галкин*, юморист Семен Слепаков*, певица Земфира Рамазановова**, лидер рок-группы "Ногу свело" Максим Покровский*.
Суд отказал им всем.
Церемония закрытия XXVII Всемирной летней Универсиады 2013 - РИА Новости, 1920, 21.09.2024
21 сентября, 11:56
Иноагенты навсегда? Верховный суд отказал Земфире* и Покровскому*Верховный суд РФ отказался рассматривать жалобы певицы Земфиры Рамазанововой* и лидера рок-группы "Ногу свело" Максима Покровского* на отказ исключить их из реестра иностранных агентов. Информация об этом появилась на сайте Верховного суда РФ
Еще по теме: Макаревич* пытается оспорить иноагентский штраф в 30 тысяч рублей.
* Иноагент.
** Признана Минюстом РФ иноагентом, внесена в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
 
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