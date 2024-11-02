Шихман* третий раз попросила снять с нее статус иноагента. Суд ей ответил
© Instagram (запрещен в РФ) Ирины Шихман Фото: Ирина Шихман (иноагент)
© Instagram (запрещен в РФ) Ирины Шихман
Верховный суд России отказал журналистке, автору YouTube-канала "А поговорить?" Ирине Шихман* в рассмотрении ее жалобы на статус иноагента. Третьей по счету. Об этом 2 ноября написало агентство РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда
"Шихман* Ирине Юрьевне отказано в передаче жалобы для рассмотрения в судебном заседании", - уточнили в суде.
Минюст России включил ведущую Ирину Шихман* в реестр иностранных агентов в ноябре 2022 года. В обосновании было сказано что она "осуществляла политическую деятельность", также в числе иностранных источников финансирования была указана Украина.
© Instagram (запрещен в РФ) Ирины Шихман Фото: Ирина Шихман (иноагент)
© Instagram (запрещен в РФ) Ирины Шихман
Фото: Ирина Шихман (иноагент)
Пару недель назад аналогичный иск в суд подала бывшая ведущая телеканала "Россия 1" Фарида Курбангалеева**. Она пожаловалась на жизненные трудности, связанные с уходом в 2014 году с канала и попросила снять с нее статус иноагента. Решение по ней пока не принято.
18 октября, 12:10Экс-ведущая "Вестей" потребовала снять с себя статус иноагента и пожаловалась на проблемыБывшая ведущая телеканала "Россия 1" Фарида Курбангалеева* подала иск в суд с требованием снять с нее статус иноагента. Дата заседания пока не назначена, уточнило 18 октября агентство РИА Новости
Ранее снять с себя статус иноагента пытались шоумен Максим Галкин*, юморист Семен Слепаков*, певица Земфира Рамазановова**, лидер рок-группы "Ногу свело" Максим Покровский*.
Суд отказал им всем.
21 сентября, 11:56Иноагенты навсегда? Верховный суд отказал Земфире* и Покровскому*Верховный суд РФ отказался рассматривать жалобы певицы Земфиры Рамазанововой* и лидера рок-группы "Ногу свело" Максима Покровского* на отказ исключить их из реестра иностранных агентов. Информация об этом появилась на сайте Верховного суда РФ
* Иноагент.
** Признана Минюстом РФ иноагентом, внесена в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.