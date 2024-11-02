Польша предлагает Украине покупать у нее вооружения в кредит - глава МИД - 02.11.2024 Украина.ру
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Польша предлагает Украине покупать у нее вооружения в кредит - глава МИД
Польша предлагает Украине покупать у нее вооружения в кредит - глава МИД - 02.11.2024 Украина.ру
Польша предлагает Украине покупать у нее вооружения в кредит - глава МИД
Польша предлагает Украине покупать у нее вооружения в кредит. Об этом заявил министр иностранных дел республики Радослав Сикорский в эфире телеканала Polsat
2024-11-02T07:14
2024-11-02T07:25
новости
польша
украина
варшава
сикорский
владимир зеленский
мид
нато
миг-29
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По его словам, правительство Дональда Туска "внесло предложение по оборонному кредиту". На днях Владимир Зеленский обиделся на власти Польши из-за отказа передать Украине истребители МиГ-29, стоящие на вооружении страны. По его словам, он договорился о введении миссии НАТО по усилению воздушных сил Польши еще с предыдущим генсеком альянса Йенсом Столтенбергом.Тогда Сикорский отметил, что Варшаве самой нужны истребители, так как Польша якобы "тоже прифронтовая страна", поскольку Россия якобы "тоже угрожает" ей.При этом глава польского МИД заявил, что его страна гордится объемом военной помощи, оказанной Украине, напомнив, что у Киева уже есть "почти 300 польских танков, много тяжелой техники, а также самолетов".Вице-премьер, министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявлял, что оставшиеся у Польши истребители можно будет передать Украине только после того, как польские ВВС будут усилены новыми самолетами, например, заказанными в США истребителями F-35. По словам министра, в Польшу эти самолеты прибудут не ранее 2026 года.Подробнее об отношениях стран - в материале В МИД Польши возмутились, что Зеленский скрыл от них тайные пункты своего "плана победы" на сайте Украина.ру.
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новости, польша, украина, варшава, сикорский, владимир зеленский, мид, нато, миг-29
Новости, Польша, Украина, Варшава, Сикорский, Владимир Зеленский, МИД, НАТО, МиГ-29

Польша предлагает Украине покупать у нее вооружения в кредит - глава МИД

07:14 02.11.2024 (обновлено: 07:25 02.11.2024)
 
© Фото : CC0, PixabayПольша флаг герб
Польша флаг герб - РИА Новости, 1920, 02.11.2024
© Фото : CC0, Pixabay
Читать в
Польша предлагает Украине покупать у нее вооружения в кредит. Об этом заявил министр иностранных дел республики Радослав Сикорский в эфире телеканала Polsat
По его словам, правительство Дональда Туска "внесло предложение по оборонному кредиту".
"Вот, пожалуйста, покупайте на польских заводах в кредит, а когда восстановитесь, то расплатитесь", - сказал Сикорский.
На днях Владимир Зеленский обиделся на власти Польши из-за отказа передать Украине истребители МиГ-29, стоящие на вооружении страны. По его словам, он договорился о введении миссии НАТО по усилению воздушных сил Польши еще с предыдущим генсеком альянса Йенсом Столтенбергом.
Тогда Сикорский отметил, что Варшаве самой нужны истребители, так как Польша якобы "тоже прифронтовая страна", поскольку Россия якобы "тоже угрожает" ей.
При этом глава польского МИД заявил, что его страна гордится объемом военной помощи, оказанной Украине, напомнив, что у Киева уже есть "почти 300 польских танков, много тяжелой техники, а также самолетов".
Вице-премьер, министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявлял, что оставшиеся у Польши истребители можно будет передать Украине только после того, как польские ВВС будут усилены новыми самолетами, например, заказанными в США истребителями F-35. По словам министра, в Польшу эти самолеты прибудут не ранее 2026 года.
Подробнее об отношениях стран - в материале В МИД Польши возмутились, что Зеленский скрыл от них тайные пункты своего "плана победы" на сайте Украина.ру.
 
НовостиПольшаУкраинаВаршаваСикорскийВладимир ЗеленскийМИДНАТОМиГ-29
 
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