В МИД Польши возмутились, что Зеленский скрыл от них тайные пункты своего "плана победы"
В Варшаве раскритиковали тот факт, что Владимир Зеленский не показал Польше тайные предложения своего "плана победы", которые, как он сам объявил, уже демонстрировал западным союзникам. Об этом сказал заместитель министра иностранных дел Польши Владислав Теофил Бартошевский в эфире польской радиостанции Radio ZET
"Это неправильно, ибо мы являемся страной, которая с самого начала и очень успешно помогала Украине. Мы не отправляли им каски, а отправили 320 танков, потом самолеты и многое другое. Мы также все время были политическим адвокатом Украины", - заявил Бартошевский, заключив, что "это неправильное поведение" Киева.
Несколько дней назад Зеленский провел презентацию своего "плана победы" в Верховной Раде Украины. В числе пунктов он назвал приглашение Украины в НАТО еще до окончания войны, снятие ограничений на удары вглубь РФ западными дальнобойными ракетами и размещение на территории Украины "неядерного сдерживающего пакета".
Тогда же Зеленский уточнил, что ряд пунктов его "плана победы" имеют тайные приложения, которые уже были представлены западным партнерам.
"Эфемерный "мирный план" Зеленского, скорее всего, все тот же план США воевать до последнего украинца", - отреагировал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
19 октября, 14:35Западные лидеры обсудили "план победы" ЗеленскогоКанцлер Германии Олаф Шольц, президент США Джо Байден, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон обсудили в пятницу в Берлине так называемый "план победы" Владимира Зеленского, говорится в заявлении пресс-службы кабмина ФРГ
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