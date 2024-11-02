У России есть возможности влиять на политику Болгарии, даже если она входит в ЕС и в НАТО — политолог - 02.11.2024 Украина.ру
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У России есть возможности влиять на политику Болгарии, даже если она входит в ЕС и в НАТО — политолог
У России есть возможности влиять на политику Болгарии, даже если она входит в ЕС и в НАТО — политолог - 02.11.2024 Украина.ру
У России есть возможности влиять на политику Болгарии, даже если она входит в ЕС и в НАТО — политолог
Болгарское общество более лояльно к России, чем словацкое и венгерское. Поддержка Киева с выпрыгиванием из штанов там непопулярна. Смертельных обид на Россию в Болгарии тоже нет. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог, доцент Российского государственного гуманитарного университета, специалист по Восточной Европе Вадим Трухачев
2024-11-02T05:15
2024-11-02T05:15
новости
россия
болгария
трухачев
выборы
украина
роберт фицо
словакия
венгрия
детали
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Мне очень любопытно, почему в России нулевой интерес вызвали выборы в Болгарии, где пророссийские партии получили более 20% голосов. Это больше, чем в Словакии в прошлом году, отметил политолог.Так что у России есть больше возможностей повлиять на политику Софии, несмотря на то что она входит в Евросоюз и в НАТО. При этом Болгарии была очень низкая явка в 37%, указал эксперт.Следовательно, можно попытаться привлечь на свою сторону еще больше людей, которые разочаровались в выборах, чтобы они в следующий раз проголосовали за правых евроскептиков или за своих коммунистов, подчеркнул политолог."То есть у нас есть шансы на то, чтобы в Болгарии был свой [Роберт] Фицо. Тем более что болгарское общество даже более лояльно к России, чем словацкое и венгерское", — заключил собеседник издания.Полный текст интервью Вадима Трухачева: Молдавия и Грузия не одумались, поэтому Россия для борьбы с Украиной использует Болгарию на сайте Украина.руПодробнее о президентских выборах в Молдавии — в статье Игоря Сердюкова В Молдавии происходит много необъяснимого. Накануне второго тура президентских выборов прошли обыски на сайте Украина.ру
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новости, россия, болгария, трухачев, выборы, украина, роберт фицо, словакия, венгрия, детали, партия
Новости, Россия, Болгария, Трухачев, выборы, Украина, Роберт Фицо, Словакия, Венгрия, детали, партия

У России есть возможности влиять на политику Болгарии, даже если она входит в ЕС и в НАТО — политолог

05:15 02.11.2024
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПрезидентские выборы и национальный референдум в Болгарии
Президентские выборы и национальный референдум в Болгарии - РИА Новости, 1920, 02.11.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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Болгарское общество более лояльно к России, чем словацкое и венгерское. Поддержка Киева с выпрыгиванием из штанов там непопулярна. Смертельных обид на Россию в Болгарии тоже нет. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог, доцент Российского государственного гуманитарного университета, специалист по Восточной Европе Вадим Трухачев
Мне очень любопытно, почему в России нулевой интерес вызвали выборы в Болгарии, где пророссийские партии получили более 20% голосов. Это больше, чем в Словакии в прошлом году, отметил политолог.
"Это связано с усталостью болгарского общества от поддержки Украины. Понятно, что болгары никакие не братушки-русофилы. Но это не русофобы. Поддержка Киева с выпрыгиванием из штанов в Болгарии непопулярна. Смертельных обид на Россию в Болгарии тоже нет", — отметил Трухачев.
Так что у России есть больше возможностей повлиять на политику Софии, несмотря на то что она входит в Евросоюз и в НАТО. При этом Болгарии была очень низкая явка в 37%, указал эксперт.
Следовательно, можно попытаться привлечь на свою сторону еще больше людей, которые разочаровались в выборах, чтобы они в следующий раз проголосовали за правых евроскептиков или за своих коммунистов, подчеркнул политолог.
"То есть у нас есть шансы на то, чтобы в Болгарии был свой [Роберт] Фицо. Тем более что болгарское общество даже более лояльно к России, чем словацкое и венгерское", — заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Вадима Трухачева: Молдавия и Грузия не одумались, поэтому Россия для борьбы с Украиной использует Болгарию на сайте Украина.ру
Подробнее о президентских выборах в Молдавии — в статье Игоря Сердюкова В Молдавии происходит много необъяснимого. Накануне второго тура президентских выборов прошли обыски на сайте Украина.ру
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