https://ukraina.ru/20241102/1058570062.html

У России есть возможности влиять на политику Болгарии, даже если она входит в ЕС и в НАТО — политолог

У России есть возможности влиять на политику Болгарии, даже если она входит в ЕС и в НАТО — политолог - 02.11.2024 Украина.ру

У России есть возможности влиять на политику Болгарии, даже если она входит в ЕС и в НАТО — политолог

Болгарское общество более лояльно к России, чем словацкое и венгерское. Поддержка Киева с выпрыгиванием из штанов там непопулярна. Смертельных обид на Россию в Болгарии тоже нет. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог, доцент Российского государственного гуманитарного университета, специалист по Восточной Европе Вадим Трухачев

2024-11-02T05:15

2024-11-02T05:15

2024-11-02T05:15

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Мне очень любопытно, почему в России нулевой интерес вызвали выборы в Болгарии, где пророссийские партии получили более 20% голосов. Это больше, чем в Словакии в прошлом году, отметил политолог.Так что у России есть больше возможностей повлиять на политику Софии, несмотря на то что она входит в Евросоюз и в НАТО. При этом Болгарии была очень низкая явка в 37%, указал эксперт.Следовательно, можно попытаться привлечь на свою сторону еще больше людей, которые разочаровались в выборах, чтобы они в следующий раз проголосовали за правых евроскептиков или за своих коммунистов, подчеркнул политолог."То есть у нас есть шансы на то, чтобы в Болгарии был свой [Роберт] Фицо. Тем более что болгарское общество даже более лояльно к России, чем словацкое и венгерское", — заключил собеседник издания.Полный текст интервью Вадима Трухачева: Молдавия и Грузия не одумались, поэтому Россия для борьбы с Украиной использует Болгарию на сайте Украина.руПодробнее о президентских выборах в Молдавии — в статье Игоря Сердюкова В Молдавии происходит много необъяснимого. Накануне второго тура президентских выборов прошли обыски на сайте Украина.ру

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новости, россия, болгария, трухачев, выборы, украина, роберт фицо, словакия, венгрия, детали, партия