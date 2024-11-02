https://ukraina.ru/20241102/1058569755.html

Трухачев о том, почему во втором туре Санду "поубавит воинственность" и будет меньше говорить про НАТО

Трухачев о том, почему во втором туре Санду "поубавит воинственность" и будет меньше говорить про НАТО - 02.11.2024 Украина.ру

Трухачев о том, почему во втором туре Санду "поубавит воинственность" и будет меньше говорить про НАТО

Если бы Санду выступала за Евросоюз без НАТО, она бы победила уже в первом туре. Просто потому, что в ЕС работают в два раза больше молдаван, чем в России. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог, доцент Российского государственного гуманитарного университета, специалист по Восточной Европе Вадим Трухачев

2024-11-02T04:45

2024-11-02T04:45

2024-11-02T04:45

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20 октября в Молдавии прошел референдум о вступлении в Евросоюз, а также первый тур президентских выборов. Второй тур состоится 3 ноября. За президентское кресло поборются президент страны Майя Санду и бывший генпрокурор Александр Стояногло.Грузия – это небогатое, но вполне полноценное государство со сложившейся нацией, языком и историей. В Молдавии этого нет. Она как была расколотой страной, так и остается. На этих выборах этот раскол проявился во всей красе, сообщил эксперт.Если бы Санду выступала за Евросоюз без НАТО, она бы победила уже в первом туре. Просто потому, что в ЕС работают в два раза больше молдаван, чем в России, отметил политолог."Учитывая административный ресурс, скорее всего, Санду одержит победу во втором туре с результатом в 53-55%. Но она учтет настроения избирателей и свою воинственность поубавит. Она будет меньше говорить про НАТО", — заключил собеседник издания.Полный текст интервью Вадима Трухачева: Молдавия и Грузия не одумались, поэтому Россия для борьбы с Украиной использует Болгарию на сайте Украина.руПодробнее о президентских выборах в Молдавии — в статье Игоря Сердюкова В Молдавии происходит много необъяснимого. Накануне второго тура президентских выборов прошли обыски на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20241024/1058316432.html

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