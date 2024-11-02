Трухачев о том, почему во втором туре Санду "поубавит воинственность" и будет меньше говорить про НАТО - 02.11.2024 Украина.ру
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Трухачев о том, почему во втором туре Санду "поубавит воинственность" и будет меньше говорить про НАТО
Трухачев о том, почему во втором туре Санду "поубавит воинственность" и будет меньше говорить про НАТО - 02.11.2024 Украина.ру
Трухачев о том, почему во втором туре Санду "поубавит воинственность" и будет меньше говорить про НАТО
Если бы Санду выступала за Евросоюз без НАТО, она бы победила уже в первом туре. Просто потому, что в ЕС работают в два раза больше молдаван, чем в России. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог, доцент Российского государственного гуманитарного университета, специалист по Восточной Европе Вадим Трухачев
2024-11-02T04:45
2024-11-02T04:45
новости
молдавия
россия
грузия
трухачев
выборы
президентские выборы
санду майя
ес
избиратели
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20 октября в Молдавии прошел референдум о вступлении в Евросоюз, а также первый тур президентских выборов. Второй тур состоится 3 ноября. За президентское кресло поборются президент страны Майя Санду и бывший генпрокурор Александр Стояногло.Грузия – это небогатое, но вполне полноценное государство со сложившейся нацией, языком и историей. В Молдавии этого нет. Она как была расколотой страной, так и остается. На этих выборах этот раскол проявился во всей красе, сообщил эксперт.Если бы Санду выступала за Евросоюз без НАТО, она бы победила уже в первом туре. Просто потому, что в ЕС работают в два раза больше молдаван, чем в России, отметил политолог."Учитывая административный ресурс, скорее всего, Санду одержит победу во втором туре с результатом в 53-55%. Но она учтет настроения избирателей и свою воинственность поубавит. Она будет меньше говорить про НАТО", — заключил собеседник издания.Полный текст интервью Вадима Трухачева: Молдавия и Грузия не одумались, поэтому Россия для борьбы с Украиной использует Болгарию на сайте Украина.руПодробнее о президентских выборах в Молдавии — в статье Игоря Сердюкова В Молдавии происходит много необъяснимого. Накануне второго тура президентских выборов прошли обыски на сайте Украина.ру
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новости, молдавия, россия, грузия, трухачев, выборы, президентские выборы, санду майя, ес, избиратели, нато, детали, президент, референдум
Новости, Молдавия, Россия, Грузия, Трухачев, выборы, президентские выборы, Санду Майя, ЕС, Избиратели, НАТО, детали, президент, референдум

Трухачев о том, почему во втором туре Санду "поубавит воинственность" и будет меньше говорить про НАТО

04:45 02.11.2024
 
Фото: Global Look Press, Майя Санду
Фото: Global Look Press, Майя Санду
Читать в
Если бы Санду выступала за Евросоюз без НАТО, она бы победила уже в первом туре. Просто потому, что в ЕС работают в два раза больше молдаван, чем в России. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог, доцент Российского государственного гуманитарного университета, специалист по Восточной Европе Вадим Трухачев
20 октября в Молдавии прошел референдум о вступлении в Евросоюз, а также первый тур президентских выборов. Второй тур состоится 3 ноября. За президентское кресло поборются президент страны Майя Санду и бывший генпрокурор Александр Стояногло.
Грузия – это небогатое, но вполне полноценное государство со сложившейся нацией, языком и историей. В Молдавии этого нет. Она как была расколотой страной, так и остается. На этих выборах этот раскол проявился во всей красе, сообщил эксперт.
"Опять же, не надо тешить себя иллюзиями. Электорат Стояногло – это не всегда пророссийские граждане. Это прозападные люди, которые просто не хотят втягивания Молдавии в войну. А Санду показала себя как отмороженный политик", — подчеркнул Трухачев.
Если бы Санду выступала за Евросоюз без НАТО, она бы победила уже в первом туре. Просто потому, что в ЕС работают в два раза больше молдаван, чем в России, отметил политолог.
"Учитывая административный ресурс, скорее всего, Санду одержит победу во втором туре с результатом в 53-55%. Но она учтет настроения избирателей и свою воинственность поубавит. Она будет меньше говорить про НАТО", — заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Вадима Трухачева: Молдавия и Грузия не одумались, поэтому Россия для борьбы с Украиной использует Болгарию на сайте Украина.ру
Подробнее о президентских выборах в Молдавии — в статье Игоря Сердюкова В Молдавии происходит много необъяснимого. Накануне второго тура президентских выборов прошли обыски на сайте Украина.ру
Коллаж: Зурабишвили и Санду - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
24 октября, 10:44
Две оплеухи Евросоюзу. "Ледяной душ" в Молдавии и рекомендация Грузии: "Уходите в партизаны"В Грузии и Молдавии, в двух "новых демократиях", которые ещё совсем недавно были республиками Советского союза, проходят в октябре-ноябре выборы.
 
НовостиМолдавияРоссияГрузияТрухачеввыборыпрезидентские выборыСанду МайяЕСИзбирателиНАТОдеталипрезидентреферендум
 
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