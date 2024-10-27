"Молдавия рискует потерять последние остатки суверенитета" - вице-спикер парламента республики - 27.10.2024 Украина.ру
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"Молдавия рискует потерять последние остатки суверенитета" - вице-спикер парламента республики
"Молдавия рискует потерять последние остатки суверенитета" - вице-спикер парламента республики - 27.10.2024 Украина.ру
"Молдавия рискует потерять последние остатки суверенитета" - вице-спикер парламента республики
Президент Молдавии драматизирует последствия своего фиаско на президентских выборах при наличии реальных угроз молдавской государственности. Об этом заявил журналистам вице-спикер парламента республики Влад Батрынча
2024-10-27T17:20
2024-10-27T17:20
новости
молдавия
приднестровье
украина
ес
президентские выборы
санду майя
постсоветское пространство
бывший ссср
восточное партнерство
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"Майя Санду и ее сторонники угрожают обществу собственным провалом, представляя возможный проигрыш на выборах "катастрофой" для Республики Молдова. Живя в комфорте и иллюзиях, они отказываются признавать собственные ошибки, беззакония, управленческие промахи, некомпетентность и высокомерие. Все больше граждан, независимо от их политических взглядов, не верят в эти угрозы и манипуляции Майи Санду", - заявил вице-спикер парламента Молдавии.Батрынча заявил также, сообщает РИА "Новости", что если Санду останется у власти, то она отомстит не только политическим оппонентам, но и сотням тысяч граждан, которые голосовали против неё.По итогам первого тура президентских выборов в Молдавии, состоявшегося 20 октября, был назначен второй тур. В нём участвуют баллотирующаяся на второй срок президент Санду (42,45% голосов в первом туре) и отстраненный ею от должности генпрокурора кандидат от Партии социалистов Александр Стояногло с 25,98%. Голосование состоится 3 ноября.Актуальное интервью на эту тему: По примеру Украины: пойдёт ли Санду на провокацию с Приднестровьем и что будет с Молдавией – СочканТакже интервью на эту тему: Игорь Шорников: Если Санду удержит власть с помощью румынских боевиков, Приднестровью будет очень плохо Автор издания Украина.ру Татьяна Стоянович рассмотрела ситуацию в публикации ЕС провалился, но цели достиг. Почему во втором туре выборов в Молдавии Стояногло не догонит Санду
молдавия
приднестровье
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новости, молдавия, приднестровье, украина, ес, президентские выборы, санду майя, постсоветское пространство, бывший ссср, восточное партнерство, евроинтеграция
Новости, Молдавия, Приднестровье, Украина, ЕС, президентские выборы, Санду Майя, постсоветское пространство, бывший СССР, Восточное партнерство, евроинтеграция

"Молдавия рискует потерять последние остатки суверенитета" - вице-спикер парламента республики

17:20 27.10.2024
 
© РИА Новости . Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкГолосование на выборах президента Молдавии в Москве
Голосование на выборах президента Молдавии в Москве - РИА Новости, 1920, 27.10.2024
© РИА Новости . Евгений Одиноков
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Президент Молдавии драматизирует последствия своего фиаско на президентских выборах при наличии реальных угроз молдавской государственности. Об этом заявил журналистам вице-спикер парламента республики Влад Батрынча
"Майя Санду и ее сторонники угрожают обществу собственным провалом, представляя возможный проигрыш на выборах "катастрофой" для Республики Молдова. Живя в комфорте и иллюзиях, они отказываются признавать собственные ошибки, беззакония, управленческие промахи, некомпетентность и высокомерие. Все больше граждан, независимо от их политических взглядов, не верят в эти угрозы и манипуляции Майи Санду", - заявил вице-спикер парламента Молдавии.
Батрынча заявил также, сообщает РИА "Новости", что если Санду останется у власти, то она отомстит не только политическим оппонентам, но и сотням тысяч граждан, которые голосовали против неё.
"Молдавия рискует потерять последние остатки суверенитета и нейтралитета. Я уверен, что люди не хотят такого будущего. Их протестное голосование становится сильнее с каждым днем. Я призываю всех к мобилизации, единству и участию в выборах. Давайте не станем жертвой раскольнической тактики Майи Санду", - сказал вице-спикер парламента постсоветской республики.
По итогам первого тура президентских выборов в Молдавии, состоявшегося 20 октября, был назначен второй тур. В нём участвуют баллотирующаяся на второй срок президент Санду (42,45% голосов в первом туре) и отстраненный ею от должности генпрокурора кандидат от Партии социалистов Александр Стояногло с 25,98%. Голосование состоится 3 ноября.
Актуальное интервью на эту тему: По примеру Украины: пойдёт ли Санду на провокацию с Приднестровьем и что будет с Молдавией – Сочкан
Также интервью на эту тему: Игорь Шорников: Если Санду удержит власть с помощью румынских боевиков, Приднестровью будет очень плохо
Автор издания Украина.ру Татьяна Стоянович рассмотрела ситуацию в публикации ЕС провалился, но цели достиг. Почему во втором туре выборов в Молдавии Стояногло не догонит Санду
 
НовостиМолдавияПриднестровьеУкраинаЕСпрезидентские выборыСанду Майяпостсоветское пространствобывший СССРВосточное партнерствоевроинтеграция
 
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