https://ukraina.ru/20241027/1058400461.html

"Молдавия рискует потерять последние остатки суверенитета" - вице-спикер парламента республики

"Молдавия рискует потерять последние остатки суверенитета" - вице-спикер парламента республики - 27.10.2024 Украина.ру

"Молдавия рискует потерять последние остатки суверенитета" - вице-спикер парламента республики

Президент Молдавии драматизирует последствия своего фиаско на президентских выборах при наличии реальных угроз молдавской государственности. Об этом заявил журналистам вице-спикер парламента республики Влад Батрынча

2024-10-27T17:20

2024-10-27T17:20

2024-10-27T17:20

новости

молдавия

приднестровье

украина

ес

президентские выборы

санду майя

постсоветское пространство

бывший ссср

восточное партнерство

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102948/28/1029482804_0:101:3072:1829_1920x0_80_0_0_f8b5046786d93aca289b85979fee7c25.jpg

"Майя Санду и ее сторонники угрожают обществу собственным провалом, представляя возможный проигрыш на выборах "катастрофой" для Республики Молдова. Живя в комфорте и иллюзиях, они отказываются признавать собственные ошибки, беззакония, управленческие промахи, некомпетентность и высокомерие. Все больше граждан, независимо от их политических взглядов, не верят в эти угрозы и манипуляции Майи Санду", - заявил вице-спикер парламента Молдавии.Батрынча заявил также, сообщает РИА "Новости", что если Санду останется у власти, то она отомстит не только политическим оппонентам, но и сотням тысяч граждан, которые голосовали против неё.По итогам первого тура президентских выборов в Молдавии, состоявшегося 20 октября, был назначен второй тур. В нём участвуют баллотирующаяся на второй срок президент Санду (42,45% голосов в первом туре) и отстраненный ею от должности генпрокурора кандидат от Партии социалистов Александр Стояногло с 25,98%. Голосование состоится 3 ноября.Актуальное интервью на эту тему: По примеру Украины: пойдёт ли Санду на провокацию с Приднестровьем и что будет с Молдавией – СочканТакже интервью на эту тему: Игорь Шорников: Если Санду удержит власть с помощью румынских боевиков, Приднестровью будет очень плохо Автор издания Украина.ру Татьяна Стоянович рассмотрела ситуацию в публикации ЕС провалился, но цели достиг. Почему во втором туре выборов в Молдавии Стояногло не догонит Санду

молдавия

приднестровье

украина

бывший ссср

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, молдавия, приднестровье, украина, ес, президентские выборы, санду майя, постсоветское пространство, бывший ссср, восточное партнерство, евроинтеграция