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"Безответственная провокация": МИД Украины пожаловался партнерам на запуск ракеты КНДР

"Безответственная провокация": МИД Украины пожаловался партнерам на запуск ракеты КНДР - 01.11.2024 Украина.ру

"Безответственная провокация": МИД Украины пожаловался партнерам на запуск ракеты КНДР

Министерство иностранных дел Украины 1 ноября решительно осудило запуск межконтинентальной баллистической ракеты КНДР

2024-11-01T10:57

2024-11-01T10:57

2024-11-01T10:57

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"Это еще одна безответственная провокация, подрывающая мир и стабильность как на Корейском полуострове, так и в мире в целом", - возмутились в ведомстве.Там подчеркнули, что КНДР якобы "дает РФ не только артиллерийские боеприпасы и баллистические ракеты, но и направляет свои военные подразделения для участия в войне против Украины".В МИД также считают испытания ракеты, достигшей максимально большой высоты по сравнению с предыдущими запусками, свидетельством о дальнейшем продвижении ракетной программы КНДР. Особую обеспокоенность на этом фоне вызывает углубление военного сотрудничества РФ и КНДР.Ранее КНДР заявила, что в четверг из района Пхеньяна в направлении Японского моря была запущена новейшая межконтинентальная баллистическая ракета "Хвасон-19". Как сообщает Центральное новостное агентство Кореи, "критически важное" ракетное испытание было попыткой продемонстрировать "абсолютное" превосходство страны в ударной мощи перед Южной Кореей.По данным ЦТАК, ракета "Хвасон-19" достигла максимальной высоты в 7 687,5 км.Подробнее об беспочвенных претензиях к КНДР и России - в материале Блинкен не увидел солдат КНДР на СВО, но заявил, что очень ждет их на сайте Украина.ру.

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