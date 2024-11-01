"Безответственная провокация": МИД Украины пожаловался партнерам на запуск ракеты КНДР - 01.11.2024 Украина.ру
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"Безответственная провокация": МИД Украины пожаловался партнерам на запуск ракеты КНДР
"Безответственная провокация": МИД Украины пожаловался партнерам на запуск ракеты КНДР - 01.11.2024 Украина.ру
"Безответственная провокация": МИД Украины пожаловался партнерам на запуск ракеты КНДР
Министерство иностранных дел Украины 1 ноября решительно осудило запуск межконтинентальной баллистической ракеты КНДР
2024-11-01T10:57
2024-11-01T10:57
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"Это еще одна безответственная провокация, подрывающая мир и стабильность как на Корейском полуострове, так и в мире в целом", - возмутились в ведомстве.Там подчеркнули, что КНДР якобы "дает РФ не только артиллерийские боеприпасы и баллистические ракеты, но и направляет свои военные подразделения для участия в войне против Украины".В МИД также считают испытания ракеты, достигшей максимально большой высоты по сравнению с предыдущими запусками, свидетельством о дальнейшем продвижении ракетной программы КНДР. Особую обеспокоенность на этом фоне вызывает углубление военного сотрудничества РФ и КНДР.Ранее КНДР заявила, что в четверг из района Пхеньяна в направлении Японского моря была запущена новейшая межконтинентальная баллистическая ракета "Хвасон-19". Как сообщает Центральное новостное агентство Кореи, "критически важное" ракетное испытание было попыткой продемонстрировать "абсолютное" превосходство страны в ударной мощи перед Южной Кореей.По данным ЦТАК, ракета "Хвасон-19" достигла максимальной высоты в 7 687,5 км.Подробнее об беспочвенных претензиях к КНДР и России - в материале Блинкен не увидел солдат КНДР на СВО, но заявил, что очень ждет их на сайте Украина.ру.
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Новости, КНДР, Украина, Россия, МИД

"Безответственная провокация": МИД Украины пожаловался партнерам на запуск ракеты КНДР

10:57 01.11.2024
 
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗдание МИД Украины
Здание МИД Украины - РИА Новости, 1920, 01.11.2024
© РИА Новости . Максим Блинов
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Министерство иностранных дел Украины 1 ноября решительно осудило запуск межконтинентальной баллистической ракеты КНДР
"Это еще одна безответственная провокация, подрывающая мир и стабильность как на Корейском полуострове, так и в мире в целом", - возмутились в ведомстве.
Там подчеркнули, что КНДР якобы "дает РФ не только артиллерийские боеприпасы и баллистические ракеты, но и направляет свои военные подразделения для участия в войне против Украины".
В МИД также считают испытания ракеты, достигшей максимально большой высоты по сравнению с предыдущими запусками, свидетельством о дальнейшем продвижении ракетной программы КНДР. Особую обеспокоенность на этом фоне вызывает углубление военного сотрудничества РФ и КНДР.
"Призываем партнеров к немедленным действиям по решительному противодействию российскому и северокорейскому режимам - от повышения санкционного давления на Москву и Пхеньян до максимального усиления возможностей Украины в рамках Плана победы, представленного президентом Владимиром Зеленским", - отметили в ведомстве.
Ранее КНДР заявила, что в четверг из района Пхеньяна в направлении Японского моря была запущена новейшая межконтинентальная баллистическая ракета "Хвасон-19". Как сообщает Центральное новостное агентство Кореи, "критически важное" ракетное испытание было попыткой продемонстрировать "абсолютное" превосходство страны в ударной мощи перед Южной Кореей.
По данным ЦТАК, ракета "Хвасон-19" достигла максимальной высоты в 7 687,5 км.
Подробнее об беспочвенных претензиях к КНДР и России - в материале Блинкен не увидел солдат КНДР на СВО, но заявил, что очень ждет их на сайте Украина.ру.
 
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