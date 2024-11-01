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Блинкен не увидел солдат КНДР на СВО, но заявил, что очень ждет их

Блинкен не увидел солдат КНДР на СВО, но заявил, что очень ждет их - 01.11.2024 Украина.ру

Блинкен не увидел солдат КНДР на СВО, но заявил, что очень ждет их

Госсекретарь США Энтони Блинкен признал, что северокорейские солдаты не принимали участия в боях против ВСУ. Его слова 1 ноября опубликовало британское агентство Reuters

2024-11-01T10:06

2024-11-01T10:06

2024-11-01T10:06

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Примерно две недели назад Украина и Южная Корея обвинили КНДР в том, что Северная Корея якобы отправила своих солдат на Дальний Восток с дальнейшей переправкой в зону СВО.17 октября Владимир Зеленский даже назвал конкретное число северокорейских военных, которые по его мнению, будут воевать на Украине на стороне ВС РФ - 10 тысяч человек.День спустя южнокорейская разведка опубликовала пресс-релиз, в котором утверждала, что 1,5 тысячи солдат из КНДР якобы уже находятся на российских полигонах на Дальнем Востоке - во Владивостоке, Уссурийске, Хабаровске и Благовещенске. Правда никаких доказательств этим словам предъявлено не было.В понедельник, 28 октября, генсек НАТО Марка Рютте добавил, что якобы располагает информацией о том, что северокорейские солдаты направлены в Курскую область в помощь российской армии, освобождающей свою территорию и с этим следует "незамедлительно покончить".При этом глава Пентагона Ллойд Остин северокорейских солдат ни на дальнем Востоке, ни в зоне СВО не нашел и заявил, что не может подтвердить информацию Киева и Сеула. Тем временем президент Южной Кореи Юн Сок Ёль объявил, что его страна пересмотрит свою позицию по непредоставлению оружия воюющим странам, включая Украину, поскольку Северная Корея якобы отправляет войска для поддержки России на СВО.В четверг, 24 октября, Государственная дума ратифицировала договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Российской Федерацией и Корейской Народно-Демократической Республикой (КНДР), подписанный в Пхеньяне 19 июня 2024 года.Министр иностранных дел России Сергей Лавров добавил, что заявления Запада о поддержке России со стороны КНДР являются "попыткой задним числом" оправдать присутствие западных военных на Украине: Лавров объяснил, зачем Западу нужна была северокорейская "истерия".

https://ukraina.ru/20241025/1058356559.html

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новости, кндр, украина, россия, энтони блинкен, сергей лавров, владимир зеленский, вооруженные силы украины, нато, пентагон