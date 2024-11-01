Зеленский придумал еще одну новую цель для старой авантюры ВСУ в Курской области - 01.11.2024 Украина.ру
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Зеленский придумал еще одну новую цель для старой авантюры ВСУ в Курской области
Зеленский придумал еще одну новую цель для старой авантюры ВСУ в Курской области - 01.11.2024 Украина.ру
Зеленский придумал еще одну новую цель для старой авантюры ВСУ в Курской области
Киев планирует использовать операцию ВСУ в Курской области для достижения дипломатических целей. Такое признание сделал Владимир Зеленский в беседе с журналистами южнокорейского телеканала KBS
2024-11-01T10:24
2024-11-01T10:24
новости
курская область
украина
южная корея
владимир зеленский
владимир путин
энтони блинкен
вооруженные силы украины
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Ранее Зеленский запросил у Южной Кореи оружие, уточнив, что Украина нуждается в артиллерии и средствах противовоздушной обороны. Он отметил, что не знает, какой ответ даст Сеул, ведь Южная Корея стоит на позиции непредоставления вооружения воюющим странам.Однако примерно неделю назад на фоне истерии вокруг якобы отправки северокорейских солдат на СВО президент Южной Кореи Юн Сок Ёль объявил, что его страна пересмотрит свою позицию и все же даст Киеву оружие.Владимир Зеленский утверждал, что главная цель курской авантюры ВСУ - отвлечь российские силы от Покровска (Красноармейска). Однако совсем недавно он объявил, что задача была совсем другой."Вместо буферной зоны на территории Украины, которую планировали россияне, мы создали буферную зону у нашей границы на российской территории", - заявил Зеленский.Подразделения ВСУ начали наступление на Курскую область в 5:30 утра 6 августа. На днях президент РФ Владимир Путин заявил, что украинское командование потеряло управление своими подразделениями в Курской области, ВСУ в окружении, но даже не понимают этого. Российский лидер также отметил, что блокированы российскими войсками в Курской области порядка двух тысяч украинских солдат.Еще по теме: Блинкен не увидел солдат КНДР на СВО, но заявил, что очень ждет их.
https://ukraina.ru/20241024/1058331810.html
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новости, курская область, украина, южная корея, владимир зеленский, владимир путин, энтони блинкен, вооруженные силы украины
Новости, Курская область, Украина, Южная Корея, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Энтони Блинкен, Вооруженные силы Украины

Зеленский придумал еще одну новую цель для старой авантюры ВСУ в Курской области

10:24 01.11.2024
 
Фото: © AP Photo / Eduardo MunozВладимир Зеленский
Фото: © AP Photo / Eduardo MunozВладимир Зеленский
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Киев планирует использовать операцию ВСУ в Курской области для достижения дипломатических целей. Такое признание сделал Владимир Зеленский в беседе с журналистами южнокорейского телеканала KBS
"Если эта операция будет иметь влиятельный эффект, мы будем пользоваться этим", - заявил Зеленский, заверив, что операция ВСУ в Курской области продолжается и "играет ключевую роль в реализации инициатив Украины по урегулированию конфликта".
Ранее Зеленский запросил у Южной Кореи оружие, уточнив, что Украина нуждается в артиллерии и средствах противовоздушной обороны. Он отметил, что не знает, какой ответ даст Сеул, ведь Южная Корея стоит на позиции непредоставления вооружения воюющим странам.
Однако примерно неделю назад на фоне истерии вокруг якобы отправки северокорейских солдат на СВО президент Южной Кореи Юн Сок Ёль объявил, что его страна пересмотрит свою позицию и все же даст Киеву оружие.
Фото: Global Look Press/Xinhua/James Lee , Юн Сок Ёль
24 октября, 14:59
На фоне истерии вокруг солдат КНДР: президент Южной Кореи пообещал Киеву летальное оружиеПрезидент Южной Кореи Юн Сок Ёль объявил, что Сеул пересмотрит свою позицию по непредоставлению оружия воюющим странам, куда до сих пор входила Украина, поскольку Северная Корея якобы отправляет войска для поддержки России на СВО. Об этом 24 октября написала американская газета The Washington Times
Владимир Зеленский утверждал, что главная цель курской авантюры ВСУ - отвлечь российские силы от Покровска (Красноармейска). Однако совсем недавно он объявил, что задача была совсем другой.
"Вместо буферной зоны на территории Украины, которую планировали россияне, мы создали буферную зону у нашей границы на российской территории", - заявил Зеленский.
Фото: Reuters, Владимир Зеленский
21 октября, 17:23
Зеленский нашел неожиданное оправдание для курской авантюры ВСУКурская операция ВСУ была нацелена на создание буферной зоны на территории Курской области России. Такое заявление 21 октября после совещания с министром обороны Рустемом Умеровым, главкомом Александром Сырским и начальником Генштаба Анатолием Баргилевичем сделал Владимир Зеленский
Подразделения ВСУ начали наступление на Курскую область в 5:30 утра 6 августа. На днях президент РФ Владимир Путин заявил, что украинское командование потеряло управление своими подразделениями в Курской области, ВСУ в окружении, но даже не понимают этого. Российский лидер также отметил, что блокированы российскими войсками в Курской области порядка двух тысяч украинских солдат.
Еще по теме: Блинкен не увидел солдат КНДР на СВО, но заявил, что очень ждет их.
 
НовостиКурская областьУкраинаЮжная КореяВладимир ЗеленскийВладимир ПутинЭнтони БлинкенВооруженные силы Украины
 
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