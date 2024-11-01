https://ukraina.ru/20241101/1058535686.html

Зеленский придумал еще одну новую цель для старой авантюры ВСУ в Курской области

Зеленский придумал еще одну новую цель для старой авантюры ВСУ в Курской области - 01.11.2024 Украина.ру

Зеленский придумал еще одну новую цель для старой авантюры ВСУ в Курской области

Киев планирует использовать операцию ВСУ в Курской области для достижения дипломатических целей. Такое признание сделал Владимир Зеленский в беседе с журналистами южнокорейского телеканала KBS

2024-11-01T10:24

2024-11-01T10:24

2024-11-01T10:24

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Ранее Зеленский запросил у Южной Кореи оружие, уточнив, что Украина нуждается в артиллерии и средствах противовоздушной обороны. Он отметил, что не знает, какой ответ даст Сеул, ведь Южная Корея стоит на позиции непредоставления вооружения воюющим странам.Однако примерно неделю назад на фоне истерии вокруг якобы отправки северокорейских солдат на СВО президент Южной Кореи Юн Сок Ёль объявил, что его страна пересмотрит свою позицию и все же даст Киеву оружие.Владимир Зеленский утверждал, что главная цель курской авантюры ВСУ - отвлечь российские силы от Покровска (Красноармейска). Однако совсем недавно он объявил, что задача была совсем другой."Вместо буферной зоны на территории Украины, которую планировали россияне, мы создали буферную зону у нашей границы на российской территории", - заявил Зеленский.Подразделения ВСУ начали наступление на Курскую область в 5:30 утра 6 августа. На днях президент РФ Владимир Путин заявил, что украинское командование потеряло управление своими подразделениями в Курской области, ВСУ в окружении, но даже не понимают этого. Российский лидер также отметил, что блокированы российскими войсками в Курской области порядка двух тысяч украинских солдат.Еще по теме: Блинкен не увидел солдат КНДР на СВО, но заявил, что очень ждет их.

https://ukraina.ru/20241024/1058331810.html

https://ukraina.ru/20241021/1058255877.html

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новости, курская область, украина, южная корея, владимир зеленский, владимир путин, энтони блинкен, вооруженные силы украины