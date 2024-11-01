https://ukraina.ru/20241101/1058531463.html

Главное за ночь 1 ноября

Главное за ночь 1 ноября - 01.11.2024 Украина.ру

Главное за ночь 1 ноября

ВС РФ ночью наносили удары по объектам противника в Житомирской, Киевской, Сумской и Черкасской областях. Также поражались цели в Староконстантинове, Харькове,... Украина.ру, 01.11.2024

2024-11-01T08:10

2024-11-01T08:10

2024-11-01T08:10

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черкасская область

харьков

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ВС РФ ночью наносили удары по объектам противника в Житомирской, Киевской, Сумской и Черкасской областях. Также поражались цели в Староконстантинове, Харькове, Чернигове и в районе Киева.Дежурными средствами ПВО нейтрализованы 83 украинских БПЛА, сообщило Минобороны РФ. 36 БПЛА сбиты над Курской областью, 20 – над Брянской, 12 – над территорией Республики Крым, восемь – над Воронежской областью, четыре – над Орловской и три – над БелгородскойО ситуации на поле боя пишут Два Майора:- на Южно-донецком направлении ВС РФ за последние дни отбросили противника вглубь более чем на 7 километров, создавая плацдарм для дальнейшего продвижения. Идет выравнивание линии фронта с нашей стороны;- на Покровском направлении расширяется зона контроля ВС РФ у Селидово. Южнее враг признал падение обороны ВСУ в Кураховке. Каналы противника сообщают, что ВС РФ выровняли линию боевого соприкосновения по реке Волчья и ведут накаты в районе террикона ЦОФ "Кураховская" и н.п. Волченка и Ильинка.Нарушений условий безопасности на Запорожской АЭС не обнаружено, радиационный фон в норме, сообщила РИА Новости представитель станции. Накануне МАГАТЭ заявило об утечке воды на одном из реакторов ЗАЭС и ведущихся ремонтных работах.Подробнее о Запорожской АЭС - в материале "Росатом" указал на серьезные повреждения ЗАЭС после атаки ВСУ на сайте Украина.ру.

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черкасская область

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россия, черкасская область, харьков, вооруженные силы украины, запорожская аэс, магатэ, новости