Главное за ночь 1 ноября - 01.11.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20241101/1058531463.html
Главное за ночь 1 ноября
Главное за ночь 1 ноября - 01.11.2024 Украина.ру
Главное за ночь 1 ноября
ВС РФ ночью наносили удары по объектам противника в Житомирской, Киевской, Сумской и Черкасской областях. Также поражались цели в Староконстантинове, Харькове,... Украина.ру, 01.11.2024
2024-11-01T08:10
2024-11-01T08:10
россия
черкасская область
харьков
вооруженные силы украины
запорожская аэс
магатэ
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/18/1058324428_0:229:2825:1818_1920x0_80_0_0_220624ab8d3d724b04a55fde4eedc7df.jpg
ВС РФ ночью наносили удары по объектам противника в Житомирской, Киевской, Сумской и Черкасской областях. Также поражались цели в Староконстантинове, Харькове, Чернигове и в районе Киева.Дежурными средствами ПВО нейтрализованы 83 украинских БПЛА, сообщило Минобороны РФ. 36 БПЛА сбиты над Курской областью, 20 – над Брянской, 12 – над территорией Республики Крым, восемь – над Воронежской областью, четыре – над Орловской и три – над БелгородскойО ситуации на поле боя пишут Два Майора:- на Южно-донецком направлении ВС РФ за последние дни отбросили противника вглубь более чем на 7 километров, создавая плацдарм для дальнейшего продвижения. Идет выравнивание линии фронта с нашей стороны;- на Покровском направлении расширяется зона контроля ВС РФ у Селидово. Южнее враг признал падение обороны ВСУ в Кураховке. Каналы противника сообщают, что ВС РФ выровняли линию боевого соприкосновения по реке Волчья и ведут накаты в районе террикона ЦОФ "Кураховская" и н.п. Волченка и Ильинка.Нарушений условий безопасности на Запорожской АЭС не обнаружено, радиационный фон в норме, сообщила РИА Новости представитель станции. Накануне МАГАТЭ заявило об утечке воды на одном из реакторов ЗАЭС и ведущихся ремонтных работах.Подробнее о Запорожской АЭС - в материале "Росатом" указал на серьезные повреждения ЗАЭС после атаки ВСУ на сайте Украина.ру.
россия
черкасская область
харьков
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/18/1058324428_48:0:2777:2047_1920x0_80_0_0_77620a9836d44aa658c977d6507b5080.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
россия, черкасская область, харьков, вооруженные силы украины, запорожская аэс, магатэ, новости
Россия, Черкасская область, Харьков, Вооруженные силы Украины, Запорожская АЭС, МАГАТЭ, Новости

Главное за ночь 1 ноября

08:10 01.11.2024
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая работа РСЗО "Ураган" ЦВО на Авдеевском направлении
Боевая работа РСЗО Ураган ЦВО на Авдеевском направлении - РИА Новости, 1920, 01.11.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Читать в
ВС РФ ночью наносили удары по объектам противника в Житомирской, Киевской, Сумской и Черкасской областях. Также поражались цели в Староконстантинове, Харькове, Чернигове и в районе Киева.
Дежурными средствами ПВО нейтрализованы 83 украинских БПЛА, сообщило Минобороны РФ. 36 БПЛА сбиты над Курской областью, 20 – над Брянской, 12 – над территорией Республики Крым, восемь – над Воронежской областью, четыре – над Орловской и три – над Белгородской

О ситуации на поле боя пишут Два Майора:
- на Южно-донецком направлении ВС РФ за последние дни отбросили противника вглубь более чем на 7 километров, создавая плацдарм для дальнейшего продвижения. Идет выравнивание линии фронта с нашей стороны;
- на Покровском направлении расширяется зона контроля ВС РФ у Селидово. Южнее враг признал падение обороны ВСУ в Кураховке. Каналы противника сообщают, что ВС РФ выровняли линию боевого соприкосновения по реке Волчья и ведут накаты в районе террикона ЦОФ "Кураховская" и н.п. Волченка и Ильинка.
Нарушений условий безопасности на Запорожской АЭС не обнаружено, радиационный фон в норме, сообщила РИА Новости представитель станции. Накануне МАГАТЭ заявило об утечке воды на одном из реакторов ЗАЭС и ведущихся ремонтных работах.
Подробнее о Запорожской АЭС - в материале "Росатом" указал на серьезные повреждения ЗАЭС после атаки ВСУ на сайте Украина.ру.
 
РоссияЧеркасская областьХарьковВооруженные силы УкраиныЗапорожская АЭСМАГАТЭНовости
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:06Блинкен не увидел солдат КНДР на СВО, но заявил, что очень ждет их
09:57ПВО за ночь сбила больше 80 украинских дронов над регионами России - Минобороны
09:30Патрушев призвал повысить защиту судостроительных предприятий Крыма от атак ВСУ
08:49Константинов высказался насчет завершения конфликта на Украине
08:29Военно-техническое сотрудничество Турции и Украины вызывает недоумение — Лавров
08:23Прощальное видеообращение Зеленского. Главное на Украине на утро 1 ноября
08:10Главное за ночь 1 ноября
08:00Исторические мифы: Чёрное море и древние укры
07:54Россия нарастила поставки зерна в Индонезию до рекорда
07:30Казнями поляков руководил украинский националист. ФСБ рассекретила новые подробности Волынской резни
07:14"Призвали писать видеозавещание": Кулеба рассказал о необычной просьбе США к Зеленскому
07:13Русофобская паранойя в Польше крепчает. Там появился свой "генерал Форрестол"
06:15"Сама зачистка прошла быстро": эксперт раскрыл, как ВС РФ размолотили узел обороны ВСУ в Селидово
06:01"Рвать на фашистский крест". Украинские эксперты о ситуации в стране и в мире
06:00Увозили двухсотых и трехсотых: Алехин рассказал про "конкретный прилет" по филиалу СБУ в Харькове
05:45Мы применили новый тактический прием: Насонов рассказал, как бойцы группировки "Центр" взяли Селидово
05:30Работали машины "скорой", СБУ оцепили район: Алёхин про удар по штабу ВСУ и казарме с наемниками
05:25"Лучше Гор – могут быть только Буши". Как делаются выборы в США
05:15Самым важным было Селидово: Кнутов рассказал, как ВС РФ "на плечах противника" берут укрепления ВСУ
05:05Вадим Трухачев: Молдавия и Грузия не одумались, поэтому Россия для борьбы с Украиной использует Болгарию
Лента новостейМолния