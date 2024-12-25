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Самолет рейса Баку-Грозный авиакомпании Azerbaijan Airlines разбился в Казахстане, есть погибшие

Самолет рейса Баку-Грозный авиакомпании Azerbaijan Airlines разбился в Казахстане, есть погибшие - 25.12.2024 Украина.ру

Самолет рейса Баку-Грозный авиакомпании Azerbaijan Airlines разбился в Казахстане, есть погибшие

Вблизи казахстанского города Актау потерпел крушение пассажирский самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines, выполнявший рейс Баку-Грозный. Об этом сообщило министерство транспорта Казахстана.

2024-12-25T10:55

2024-12-25T10:55

2024-12-25T10:55

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"Вблизи города Актау потерпел крушение рейсовый самолет, следовавший сообщением "Баку-Грозный". Данный самолет принадлежит авиакомпании Azerbaijan Airlines", - сказано в публикации телеграм-канала Минтранса Казахстана.Там также отметили, что обстоятельства происшествия уточняются и пообещали проведение специального расследования причин инцидента.Позже министерство сообщило, что по предварительной информации азербайджанской стороны на борту находились 62 пассажира и пять членов экипажа.По информации казахстанских изданий, азербайджанская авиакомпания перевозила пассажиров на самолете Embraer 190 в столицу Чечни. Курс был изменён из-за погодных условий.При подлете к казахстанскому городу Актау самолёт сделал попытку вынужденной посадки и потерпел крушение. По неофициальной информации, причиной инцидента стало столкновение лайнера со стаей птиц.Согласно сообщениям казахстанских изданий, находившиеся на борту могли быть гражданами России, Азербайджана, Казахстана, Киргизии и Таджикистана.Как сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Минздрав Казахстана, среди находившихся на борту азербайджанского самолёта обнаружены выжившие.Позже поступила информация о 12 доставленных с места крушения в областную больницу Актау.Позже поступила информация о 14 доставленных с места крушения в областную больницу. Среди них замечены несовершеннолетние.МЧС Казахстана тем временем сообщило, что пожар на месте крушения самолета в Актау полностью ликвидирован. Больше новостей представлено в обзоре "Жертва сатане", успехи ВС РФ, гарантии безопасности без НАТО. Главное на Украине на утро 25 декабря

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новости, казахстан, чечня, азербайджан, мчс, минтранс, авиакатастрофа, авиакомпания, авиасообщение, грозный