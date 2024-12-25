Самолет рейса Баку-Грозный авиакомпании Azerbaijan Airlines разбился в Казахстане, есть погибшие - 25.12.2024 Украина.ру
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Самолет рейса Баку-Грозный авиакомпании Azerbaijan Airlines разбился в Казахстане, есть погибшие
Самолет рейса Баку-Грозный авиакомпании Azerbaijan Airlines разбился в Казахстане, есть погибшие - 25.12.2024 Украина.ру
Самолет рейса Баку-Грозный авиакомпании Azerbaijan Airlines разбился в Казахстане, есть погибшие
Вблизи казахстанского города Актау потерпел крушение пассажирский самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines, выполнявший рейс Баку-Грозный. Об этом сообщило министерство транспорта Казахстана.
2024-12-25T10:55
2024-12-25T10:55
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мчс
минтранс
авиакатастрофа
авиакомпания
авиасообщение
грозный
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"Вблизи города Актау потерпел крушение рейсовый самолет, следовавший сообщением "Баку-Грозный". Данный самолет принадлежит авиакомпании Azerbaijan Airlines", - сказано в публикации телеграм-канала Минтранса Казахстана.Там также отметили, что обстоятельства происшествия уточняются и пообещали проведение специального расследования причин инцидента.Позже министерство сообщило, что по предварительной информации азербайджанской стороны на борту находились 62 пассажира и пять членов экипажа.По информации казахстанских изданий, азербайджанская авиакомпания перевозила пассажиров на самолете Embraer 190 в столицу Чечни. Курс был изменён из-за погодных условий.При подлете к казахстанскому городу Актау самолёт сделал попытку вынужденной посадки и потерпел крушение. По неофициальной информации, причиной инцидента стало столкновение лайнера со стаей птиц.Согласно сообщениям казахстанских изданий, находившиеся на борту могли быть гражданами России, Азербайджана, Казахстана, Киргизии и Таджикистана.Как сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Минздрав Казахстана, среди находившихся на борту азербайджанского самолёта обнаружены выжившие.Позже поступила информация о 12 доставленных с места крушения в областную больницу Актау.Позже поступила информация о 14 доставленных с места крушения в областную больницу. Среди них замечены несовершеннолетние.МЧС Казахстана тем временем сообщило, что пожар на месте крушения самолета в Актау полностью ликвидирован. Больше новостей представлено в обзоре "Жертва сатане", успехи ВС РФ, гарантии безопасности без НАТО. Главное на Украине на утро 25 декабря
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новости, казахстан, чечня, азербайджан, мчс, минтранс, авиакатастрофа, авиакомпания, авиасообщение, грозный
Новости, Казахстан, Чечня, Азербайджан, МЧС, Минтранс, авиакатастрофа, авиакомпания, авиасообщение, Грозный

Самолет рейса Баку-Грозный авиакомпании Azerbaijan Airlines разбился в Казахстане, есть погибшие

10:55 25.12.2024
 
© ДЧС
© ДЧС
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Вблизи казахстанского города Актау потерпел крушение пассажирский самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines, выполнявший рейс Баку-Грозный. Об этом сообщило министерство транспорта Казахстана.
"Вблизи города Актау потерпел крушение рейсовый самолет, следовавший сообщением "Баку-Грозный". Данный самолет принадлежит авиакомпании Azerbaijan Airlines", - сказано в публикации телеграм-канала Минтранса Казахстана.
Там также отметили, что обстоятельства происшествия уточняются и пообещали проведение специального расследования причин инцидента.
Позже министерство сообщило, что по предварительной информации азербайджанской стороны на борту находились 62 пассажира и пять членов экипажа.
По информации казахстанских изданий, азербайджанская авиакомпания перевозила пассажиров на самолете Embraer 190 в столицу Чечни. Курс был изменён из-за погодных условий.
При подлете к казахстанскому городу Актау самолёт сделал попытку вынужденной посадки и потерпел крушение. По неофициальной информации, причиной инцидента стало столкновение лайнера со стаей птиц.
Согласно сообщениям казахстанских изданий, находившиеся на борту могли быть гражданами России, Азербайджана, Казахстана, Киргизии и Таджикистана.
Как сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Минздрав Казахстана, среди находившихся на борту азербайджанского самолёта обнаружены выжившие.
"Туда вылетел самолёт. 14 бригад скорой помощи выехали. Пока известно о шести выживших, они в крайне тяжёлом состоянии", - сообщила министр здравоохранения Казахстана Акмарал Альназарова.
Позже поступила информация о 12 доставленных с места крушения в областную больницу Актау.
Позже поступила информация о 14 доставленных с места крушения в областную больницу. Среди них замечены несовершеннолетние.
МЧС Казахстана тем временем сообщило, что пожар на месте крушения самолета в Актау полностью ликвидирован.
Больше новостей представлено в обзоре "Жертва сатане", успехи ВС РФ, гарантии безопасности без НАТО. Главное на Украине на утро 25 декабря
 
НовостиКазахстанЧечняАзербайджанМЧСМинтрансавиакатастрофаавиакомпанияавиасообщениеГрозный
 
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