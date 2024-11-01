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Военно-техническое сотрудничество Турции и Украины вызывает недоумение — Лавров

Военно-техническое сотрудничество Турции и Украины вызывает недоумение — Лавров - 01.11.2024 Украина.ру

Военно-техническое сотрудничество Турции и Украины вызывает недоумение — Лавров

Продолжение военно-технического сотрудничества Анкары и Киева вызывает недоумение на фоне заявлений турецких властей о готовности помочь в урегулировании украинского кризиса. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью турецкой газете Hurriyet

2024-11-01T08:29

2024-11-01T08:29

2024-11-01T08:29

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"К сожалению, Анкара продолжает сотрудничество с киевским режимом в военно-технической сфере. Турецкое оружие используется ВСУ для убийства российских военных и мирных граждан. Это не может не вызывать недоумения на фоне заявлений руководства Турции о готовности предоставить посреднические услуги", - сказал министр.Он отметил, что Москва ценит усилия Турции по содействию урегулированию украинского кризиса (именно турецкая сторона весной 2022 года предоставила стамбульскую площадку для консультаций с представителями Киева, способствовала заключению "зерновой сделки").Он подчеркнул, что сейчас мир в планы противника не входит. "Ответом Украины на мирную инициативу, выдвинутую президентом Владимиром Путиным в июне этого года, стало вторжение ВСУ в Курскую область, воздушные атаки по объектам в других приграничных регионах. Вашингтон и его союзники оказывают Киеву всестороннюю поддержку, обсуждают возможность использования западных дальнобойных ракет для нанесения ударов вглубь России. Владимир Зеленский не отменил свой указ, запрещающий переговоры с Москвой. Едва ли в такой обстановке имеют шансы на успех посреднические усилия какой-либо страны, в том числе Турции", - резюмировал Лавров.Ранее о посредничестве Турции в переговорах Киева с Москвой сообщалось в публикации Сам просил: Лавров рассказал о единственной встрече с Кулебой и о ее результатах

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новости, турция, сергей лавров, киев, россия, владимир зеленский, вооруженные силы украины, нато, владимир путин