Военно-техническое сотрудничество Турции и Украины вызывает недоумение — Лавров
Продолжение военно-технического сотрудничества Анкары и Киева вызывает недоумение на фоне заявлений турецких властей о готовности помочь в урегулировании украинского кризиса. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью турецкой газете Hurriyet
"К сожалению, Анкара продолжает сотрудничество с киевским режимом в военно-технической сфере. Турецкое оружие используется ВСУ для убийства российских военных и мирных граждан. Это не может не вызывать недоумения на фоне заявлений руководства Турции о готовности предоставить посреднические услуги", - сказал министр.
Он отметил, что Москва ценит усилия Турции по содействию урегулированию украинского кризиса (именно турецкая сторона весной 2022 года предоставила стамбульскую площадку для консультаций с представителями Киева, способствовала заключению "зерновой сделки").
"Россия открыта к политическому урегулированию. Но речь должна идти не о временном прекращении огня, а о завершении конфликта путем устранения его первопричин. К ним относится расширение НАТО на восток, создание угроз жизненным интересам безопасности России, нарушение киевским режимом прав русских и русскоязычных жителей Украины", - перечислил министр.
Он подчеркнул, что сейчас мир в планы противника не входит.
"Ответом Украины на мирную инициативу, выдвинутую президентом Владимиром Путиным в июне этого года, стало вторжение ВСУ в Курскую область, воздушные атаки по объектам в других приграничных регионах. Вашингтон и его союзники оказывают Киеву всестороннюю поддержку, обсуждают возможность использования западных дальнобойных ракет для нанесения ударов вглубь России. Владимир Зеленский не отменил свой указ, запрещающий переговоры с Москвой. Едва ли в такой обстановке имеют шансы на успех посреднические усилия какой-либо страны, в том числе Турции", - резюмировал Лавров.
Ранее о посредничестве Турции в переговорах Киева с Москвой сообщалось в публикации Сам просил: Лавров рассказал о единственной встрече с Кулебой и о ее результатах