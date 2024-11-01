Военно-техническое сотрудничество Турции и Украины вызывает недоумение — Лавров - 01.11.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20241101/1058531279.html
Военно-техническое сотрудничество Турции и Украины вызывает недоумение — Лавров
Военно-техническое сотрудничество Турции и Украины вызывает недоумение — Лавров - 01.11.2024 Украина.ру
Военно-техническое сотрудничество Турции и Украины вызывает недоумение — Лавров
Продолжение военно-технического сотрудничества Анкары и Киева вызывает недоумение на фоне заявлений турецких властей о готовности помочь в урегулировании украинского кризиса. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью турецкой газете Hurriyet
2024-11-01T08:29
2024-11-01T08:29
новости
турция
сергей лавров
киев
россия
владимир зеленский
вооруженные силы украины
нато
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0c/1c/1052469585_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_285dbe013408ffbbb9623d2ca4922461.jpg
"К сожалению, Анкара продолжает сотрудничество с киевским режимом в военно-технической сфере. Турецкое оружие используется ВСУ для убийства российских военных и мирных граждан. Это не может не вызывать недоумения на фоне заявлений руководства Турции о готовности предоставить посреднические услуги", - сказал министр.Он отметил, что Москва ценит усилия Турции по содействию урегулированию украинского кризиса (именно турецкая сторона весной 2022 года предоставила стамбульскую площадку для консультаций с представителями Киева, способствовала заключению "зерновой сделки").Он подчеркнул, что сейчас мир в планы противника не входит. "Ответом Украины на мирную инициативу, выдвинутую президентом Владимиром Путиным в июне этого года, стало вторжение ВСУ в Курскую область, воздушные атаки по объектам в других приграничных регионах. Вашингтон и его союзники оказывают Киеву всестороннюю поддержку, обсуждают возможность использования западных дальнобойных ракет для нанесения ударов вглубь России. Владимир Зеленский не отменил свой указ, запрещающий переговоры с Москвой. Едва ли в такой обстановке имеют шансы на успех посреднические усилия какой-либо страны, в том числе Турции", - резюмировал Лавров.Ранее о посредничестве Турции в переговорах Киева с Москвой сообщалось в публикации Сам просил: Лавров рассказал о единственной встрече с Кулебой и о ее результатах
турция
киев
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0c/1c/1052469585_296:0:3027:2048_1920x0_80_0_0_3b1815c4eacfd18e47bf1711040c3722.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, турция, сергей лавров, киев, россия, владимир зеленский, вооруженные силы украины, нато, владимир путин
Новости, Турция, Сергей Лавров, Киев, Россия, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, НАТО, Владимир Путин

Военно-техническое сотрудничество Турции и Украины вызывает недоумение — Лавров

08:29 01.11.2024
 
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкИнтервью главы МИД РФ С. Лаврова РИА Новости
Интервью главы МИД РФ С. Лаврова РИА Новости - РИА Новости, 1920, 01.11.2024
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Читать в
Продолжение военно-технического сотрудничества Анкары и Киева вызывает недоумение на фоне заявлений турецких властей о готовности помочь в урегулировании украинского кризиса. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью турецкой газете Hurriyet
"К сожалению, Анкара продолжает сотрудничество с киевским режимом в военно-технической сфере. Турецкое оружие используется ВСУ для убийства российских военных и мирных граждан. Это не может не вызывать недоумения на фоне заявлений руководства Турции о готовности предоставить посреднические услуги", - сказал министр.
Он отметил, что Москва ценит усилия Турции по содействию урегулированию украинского кризиса (именно турецкая сторона весной 2022 года предоставила стамбульскую площадку для консультаций с представителями Киева, способствовала заключению "зерновой сделки").

"Россия открыта к политическому урегулированию. Но речь должна идти не о временном прекращении огня, а о завершении конфликта путем устранения его первопричин. К ним относится расширение НАТО на восток, создание угроз жизненным интересам безопасности России, нарушение киевским режимом прав русских и русскоязычных жителей Украины", - перечислил министр.

Он подчеркнул, что сейчас мир в планы противника не входит.
"Ответом Украины на мирную инициативу, выдвинутую президентом Владимиром Путиным в июне этого года, стало вторжение ВСУ в Курскую область, воздушные атаки по объектам в других приграничных регионах. Вашингтон и его союзники оказывают Киеву всестороннюю поддержку, обсуждают возможность использования западных дальнобойных ракет для нанесения ударов вглубь России. Владимир Зеленский не отменил свой указ, запрещающий переговоры с Москвой. Едва ли в такой обстановке имеют шансы на успех посреднические усилия какой-либо страны, в том числе Турции", - резюмировал Лавров.
Ранее о посредничестве Турции в переговорах Киева с Москвой сообщалось в публикации Сам просил: Лавров рассказал о единственной встрече с Кулебой и о ее результатах
 
НовостиТурцияСергей ЛавровКиевРоссияВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныНАТОВладимир Путин
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:06Блинкен не увидел солдат КНДР на СВО, но заявил, что очень ждет их
09:57ПВО за ночь сбила больше 80 украинских дронов над регионами России - Минобороны
09:30Патрушев призвал повысить защиту судостроительных предприятий Крыма от атак ВСУ
08:49Константинов высказался насчет завершения конфликта на Украине
08:29Военно-техническое сотрудничество Турции и Украины вызывает недоумение — Лавров
08:23Прощальное видеообращение Зеленского. Главное на Украине на утро 1 ноября
08:10Главное за ночь 1 ноября
08:00Исторические мифы: Чёрное море и древние укры
07:54Россия нарастила поставки зерна в Индонезию до рекорда
07:30Казнями поляков руководил украинский националист. ФСБ рассекретила новые подробности Волынской резни
07:14"Призвали писать видеозавещание": Кулеба рассказал о необычной просьбе США к Зеленскому
07:13Русофобская паранойя в Польше крепчает. Там появился свой "генерал Форрестол"
06:15"Сама зачистка прошла быстро": эксперт раскрыл, как ВС РФ размолотили узел обороны ВСУ в Селидово
06:01"Рвать на фашистский крест". Украинские эксперты о ситуации в стране и в мире
06:00Увозили двухсотых и трехсотых: Алехин рассказал про "конкретный прилет" по филиалу СБУ в Харькове
05:45Мы применили новый тактический прием: Насонов рассказал, как бойцы группировки "Центр" взяли Селидово
05:30Работали машины "скорой", СБУ оцепили район: Алёхин про удар по штабу ВСУ и казарме с наемниками
05:25"Лучше Гор – могут быть только Буши". Как делаются выборы в США
05:15Самым важным было Селидово: Кнутов рассказал, как ВС РФ "на плечах противника" берут укрепления ВСУ
05:05Вадим Трухачев: Молдавия и Грузия не одумались, поэтому Россия для борьбы с Украиной использует Болгарию
Лента новостейМолния