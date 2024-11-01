https://ukraina.ru/20241101/1058530429.html

Русофобская паранойя в Польше крепчает. Там появился свой "генерал Форрестол"

Русофобская паранойя в Польше крепчает. Там появился свой "генерал Форрестол" - 01.11.2024 Украина.ру

Русофобская паранойя в Польше крепчает. Там появился свой "генерал Форрестол"

Генерал Ярослав Стружик, возглавляющий польскую правительственную комиссию по изучению российского и белорусского влияния, обрушился с обвинениями на предшественников… и вышел на нынешнего премьера.

2024-11-01T07:13

2024-11-01T07:13

2024-11-01T07:18

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Комиссия по изучению влияния России и Белоруссии в 2004-2024 годах создана по распоряжению премьера Польши Дональда Туска 21 мая 2024 года. Это произошло после скандала, связанного с побегом в Белоруссию Томаша Шмидта, бывшего судьи Варшавского административного суда, подозреваемого в шпионаже и разыскиваемого польскими правоохранительными органами. Председателем комиссии был назначен руководитель военной контрразведки Польши генерал Ярослав Стружик, в комиссию также входят 11 специалистов, рекомендованных премьером и руководителями ключевых министерств.После получения в августе предварительного отчета комиссии, Дональд Туск анонсировал его презентацию в конце октября. Премьер сказал тогда, что первый отчёт комиссии с содержательными выводами будет представлен 29 октября на заседании правительства, а затем публично. "Это будет первый доклад, содержащий выводы и точную информацию относительно предполагаемой деятельности иностранных служб и иностранного влияния", – заявил Туск, лидер партии "Гражданская платформа" (ГП).Хотя официальной информации о заслушивании отчёта правительством Польши не было, однако, судя по всему, оно состоялось, поскольку 30 октября генерал Стружик провёл пресс-конференцию именно в статусе председателя комиссии по изучению влияния России и Белоруссии в 2004-2024 годах. Он сразу же отметил, что комиссия пока выполнила "менее 20 процентов работы"."Мы не хотим работать вечно, но свою роль в следующем году видим в завершении определенных тем", – добавил генерал, и перешёл к обвинениям. Главной его мишенью стал министр обороны в правительствах партии "Право и Справедливость" (ПиС, правила в Польше в 2015-2023 годах) Антоний Мачеревич, но досталось и действующему президенту страны Анджею Дуде, также выдвиженцу ПиС."Комиссия к настоящему моменту определила ряд мероприятий, которые отвечают внешнеполитическим целям России и Белоруссии, и являются частью образа действий спецслужб этих стран в отношении инициатив, направленных на ослабление потенциала Польши", – заявил генерал Стружик. Он добавил, что "анализ некоторых отдельных вопросов указывает на прямое российское влияние".Представляя основные выводы отчёта комиссии, генерал упомянул недопущение закупок оружия для Вооруженных сил Польши и финансирование польскими государственными и хозяйственными субъектами субъектов, поддерживающих политику России в США. Он также заявил об "уничтожении потенциала польских спецслужб и неспособности польского правительства подготовиться к последствиям агрессии России против Украины в 2022 году". Кроме того, по словам генерала, комиссия также изучала эскалацию польско-украинских отношений."Комиссия единогласно рекомендовала передать собранные материалы в прокуратуру для проведения юридической и уголовной экспертизы с точки зрения возможности совершения Антонием Мачеревичем преступления, предусмотренного ст. 129 Уголовного кодекса, то есть дипломатическая измена", – заявил Стружик.Он также подчеркнул, что Мачеревич до сих пор находится под покровительством президента Польши Анджея Дуды. "Во время служебной встречи один высокопоставленный президентский чиновник посоветовал мне отправить запрос от комиссии в адрес Канцелярии президента, потому что "президент будет рад поделиться информацией об упущениях в модернизации Министерства обороны со стороны министра Мачеревича", – сказал генерал.Но, по его словам, такой информации он не получил. "Это, безусловно, позволяет сделать вывод, что окружение президента скрывает от комиссии информацию о деятельности главы Министерства обороны Антония Мачеревича", – заключил Ярослав Стружик.Что же касается предполагаемых упущений правительства ПиС перед началом СВО, то генерал напомнил, что "первые американские предупреждения были в ноябре 2021 года". "Никаких следов обсуждения в органах безопасности на эту тему мы не обнаружили. Первый след – 24 февраля 2022 года. В этом контексте вызывает удивление организация встреч правых политиков, поддержавших политику Кремля. Кульминацией этих мероприятий стало интервью посла РФ Андреева, опубликованное 28 февраля 2022 года в еженедельнике Sieci (близок ПиС – прим). Из информации СМИ известно, что этому интервью предшествовал визит посредника. Могу четко и категорично сказать, что этот посредник никого не заинтересовал", – заявил Стружик.Он также сообщил, что работа комиссии до сих пор включала "анализ тысяч страниц", отправку "нескольких сотен запросов" в министерства и другие учреждения, и чтение почти двух тысяч ответов. Генерал Стружик подчеркнул, что комиссия не является секретной службой и не рассекречивает документы. "С самого начала мы также договорились, что не намерены способствовать дальнейшей поляризации общества", – сказал он, что выглядело особым цинизмом на фоне предыдущих обвинений политических оппонентов нынешнего правительства.Антоний Мачеревич и Анджей Дуда пока хранят молчание, а вот их партийный шеф, лидер "Права и Справедливости" Ярослав Качиньский, ответил на обвинения в адрес правительства, где он был вице-премьером, отвечающим за вопросы безопасности. "Наши контакты с украинскими властями (накануне СВО – прим.) были интенсивными. Мы адаптировали свои действия к ожиданиям украинской стороны. Я не уполномочен рассказывать, в чем заключались эти ожидания", – заявил Качиньский на пресс-конференции 31 октября.Он также отметил, что заявления о неготовности польских властей "не имеют под собой никаких оснований". "Механизм помощи Украине через Жешув был немедленно запущен. Прошу учесть, что просто так такие вещи не делаются", – сказал бывший вице-премьер, не вдаваясь в подробности.А куда более детальный анализ представленных генералом Стружиком материалов о якобы "российском и белорусском влиянии в Польше" обнародовал 31 октября бывший сотрудник польского посольства в РФ и поверенный в делах Польши в Белоруссии, а ныне обозреватель влиятельного портала Onet.pl Витольд Юраш. По его словам, пока что Антоний Мачеревич явно побеждает Ярослава Стружика."Оказалось, что метод Мачеревича, то есть выдвижение самых далеко идущих обвинений на весьма сомнительных основаниях, избирательная трактовка фактов и отбор их для тезисов, обращение к паранойе вместо анализа, восторжествовал не только у правых, но и теперь также на либеральной стороне политического спектра", – отметил Юраш. Тут стоить вспомнить министра обороны США Джеймса Форрестола, который в параноидальном бреду выбросился из окна с криком "Русские идут!"Польский журналист считает, что Мачеревичу на самом деле можно и нужно выдвинуть ряд обвинений, – хотя самое серьезное из них, то есть относительно превращения паранойи и ненависти в инструмент польской политики, не было сформулировано главой военной контрразведки. Но проблема в том, что генерал Стружик, формулируя обвинения в адрес бывшего министра, на самом деле произнес обвинительную речь в адрес всех правительств ПиС за все восемь лет у власти, тогда как Мачеревич возглавлял Минобороны только в 2015-2018 годах."Ярослав Стружик также не упомянул, что обвинение в халатности в сфере обороны должно быть предъявлено не только Антонию Мацеревичу, но и правительствам "Гражданской платформы". Здесь стоит отметить, что ещё до начала полномасштабной войны на Украине к вооруженным силам относились одинаково пренебрежительно как ПиС, так и ГП, а партией, закупившей больше всего оружия в течение первых почти 30 лет свободной Польши, были… социал-демократы", – отметил польский аналитик.Ярослав Стружик также указал на политические союзы ПиС с пророссийскими политическими партиями в Европе как на пример проникновения российских интересов в ПиС. "Однако элементарная честность потребовала бы добавить, что Польша под руководством ПиС предоставила Украине больше танков, чем все остальные западные страны вместе взятые, включая США. Также было бы уместно, если бы целью было честно представить баланс правления ПиС, добавить, что Польша поставляла Украине танки, в то время как наши немецкие союзники не поставляли Украине никакого оружия и ждали российского парада победы в Киеве. Следует также добавить, что ПиС даже вступила в конфликт со своими союзниками по этому поводу. Вопреки, а не в соответствии с интересами России", – написал Витольд Юраш.По его мнению, Ярослав Стружик был прав, когда говорил о параличе, а иногда даже уничтожении спецслужб во время правления ПиС. Он справедливо обратил внимание на недостойные, гнусные и постыдные обвинения в шпионаже, выдвинутые против высших офицеров польской разведки и контрразведки в эпоху ПиС. Но проблема состоит в том, что нынешняя правящая команда продолжает практику публичного уничтожения и оплёвывания людей, обвинений в предательстве, – вместо того, чтобы порвать с этим."Посол Польши в НАТО Томаш Шатковский, уволенный правительством в атмосфере скандала, испытал это на себе из уст самого премьер-министра. Нынешняя команда – поскольку она так критично оценивает состояние спецслужб – должна также объяснить обществу, почему самые высокие посты в секретных службах занимают офицеры, которые не только не были в немилости при власти ПиС, но, более того, делали карьеру и даже занимали руководящие должности", – отметил Юраш.Наиболее ярким примером выхода в расследовании на самих себя, по мнению эксперта являются обвинения правительства ПиС в сотрудничестве с якобы "пророссийской" лоббистской компанией BGR Group. Действительно, эта компания представляла в США интересы "Альфа-банка" и дочерних компаний "Газпрома". Вот только в 2008 году, когда премьером Польши был Дональд Туск, его правительство подписало с BGR Group соглашение, предусматривающее поддержку Польши в политических вопросах, а также военного сотрудничества между Польшей и США. Подписал это соглашение тогдашний посол Польши в Вашингтоне Роберт Купецкий, который после возвращения в Варшаву в 2012-2015 годах был заместителем министра обороны в правительствах ГП, а в настоящее время – после того, как Дональд Туск снова занял пост премьер-министра – занимает должность заместителя министра иностранных дел.Но особо возмутило польского журналиста упоминание интервью посла РФ в качестве примера "российского влияния" в Польше. "Можно спорить, уместно ли было взять интервью у российского дипломата сразу после нападения России на Украину, и были ли послу заданы все вопросы, которые ему следовало задать. Однако если интервью с российским послом является примером российского влияния в Польше, то Россия явно имеет влияние на половину мировых СМИ, включая BBC. Потому что даже там интервью с российскими послами были опубликованы уже после начала войны", – резюмировал Витольд Юраш.Об особенностях польского пиара "украинской войны" - в статье "В Варшаве заживо "похоронили" снайпершу ВСУ, родившую "бандерятко"

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польша, россия, украина, анджей дуда, ярослав качиньский, роберт купецкий, минобороны, нато, альфа-банк, эксклюзив