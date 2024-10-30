https://ukraina.ru/20241030/1058474730.html
В Варшаве заживо "похоронили" снайпершу ВСУ, родившую "бандерятко"
В Варшаве заживо "похоронили" снайпершу ВСУ, родившую "бандерятко" - 30.10.2024 Украина.ру
В Варшаве заживо "похоронили" снайпершу ВСУ, родившую "бандерятко"
В Польше разразился скандал после того, как в Варшаве установили стенды с изображениями украинских военных, в том числе погибших. Правда часть из них оказались живыми, а у других были "вырезаны" лица, чтобы прохожие могли сфотографироваться в роли солдата ВСУ. Об этом сообщает ТСН
2024-10-30T12:28
2024-10-30T12:28
2024-10-30T12:28
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вооруженные силы украины
скандал
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Еще больше ее разозлил тот факт, что у одного из военных на стенде были написаны неправильные даты рождения и смерти, а "на другой фотографии военная похоронена заживо, потому что добавили дату смерти для Евгении Эмеральд", которая жива.После волны негатива со стороны украинцев, авторы инсталляции демонтировали стенды, заявив, что не хотели никого обидеть, а планировали привлечь внимание поляков к войне на Украине, а также дать им возможность "примерить смерть".Военнослужащая Вооруженных сил Украины Евгения Малюга (известная под фамилией Эмеральд) - один из пиар-проектов украинских пропагандистов. По легенде, успешная киевская бизнесвумен в порыве патриотических чувств записалась в армию и стала снайпершей.Эмеральд входила в сформированное под эгидой украинской Нацгвардии подразделение "Сафари". Именно оно зашло в населенный пункт Буча Киевской области в апреле прошлого года, когда оттуда вышла российская армия. Именно этому "Сафари" предписывают авторство провокации с жертвами среди мирного населения, в убийстве которых обвинили потом Россию.Позже интерес украинской аудитории к личности Эмеральд был подогрет романтической историей ее знакомства в окопах под Харьковом с военнослужащим Евгением Степанюком.В середине октября 2022 года пара сыграла свадьбу прямо на передовой, а чуть позже Эмеральд рассказала СМИ, что беременна, но продолжила участвовать в боевых действиях.Спустя пару месяцев снайперша и вовсе заявила, что готовится родить "бандерятко" (симбиоз фамилии главного украинского националиста Степана Бандеры и украинского слова "малятко" - "малышка").Женщина рассказала, что ее ребенок будет "мини-снайпершей", ее будут бояться все россияне и допустила, что назовет первенца Степаном в честь Бандеры, несмотря на то, что это не женское имя. В итоге пара выбрала другое имя - Афина.Однако не успел ребенку исполнится год, как Эмеральд объявила о разводе и обвинила мужа в домашнем насилии и заявила, что на самом деле он все время жил с ней в Киеве, а в соцсетях рассказывал всем, как тяжело воюет на фронте.По информации журналистов, Эмеральд-Малюга имеет свой ювелирный бизнес, владеет ночным клубом, а также сдает свой элитный особняк для частных вечеринок.Другие темы: "Устала от ухилянтов с дезертирами": украинская судья, ставшая героиней мемов, ушла в отставку.
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новости, варшава, польша, украина, вооруженные силы украины, скандал
В Варшаве заживо "похоронили" снайпершу ВСУ, родившую "бандерятко"
В Польше разразился скандал после того, как в Варшаве установили стенды с изображениями украинских военных, в том числе погибших. Правда часть из них оказались живыми, а у других были "вырезаны" лица, чтобы прохожие могли сфотографироваться в роли солдата ВСУ. Об этом сообщает ТСН
"В центре Варшавы вот такая инсталляция или как это можно назвать. Дать какие там указаны, это дата рождения и дата гибели. Люди подходят со счастливыми лицами фотографируются там. Это как сюр. На плакате надпись "стань героем", как героем можно стать, только будучи погибшим", - возмутилась одна из украинских активисток.
Еще больше ее разозлил тот факт, что у одного из военных на стенде были написаны неправильные даты рождения и смерти, а "на другой фотографии военная похоронена заживо, потому что добавили дату смерти для Евгении Эмеральд", которая жива.
После волны негатива со стороны украинцев, авторы инсталляции демонтировали стенды, заявив, что не хотели никого обидеть, а планировали привлечь внимание поляков к войне на Украине
, а также дать им возможность "примерить смерть".
Военнослужащая Вооруженных сил Украины Евгения Малюга (известная под фамилией Эмеральд) - один из пиар-проектов украинских пропагандистов. По легенде, успешная киевская бизнесвумен в порыве патриотических чувств записалась в армию и стала снайпершей.
Эмеральд входила в сформированное под эгидой украинской Нацгвардии
подразделение "Сафари". Именно оно зашло в населенный пункт Буча Киевской области
в апреле прошлого года, когда оттуда вышла российская армия. Именно этому "Сафари" предписывают авторство провокации с жертвами среди мирного населения, в убийстве которых обвинили потом Россию
.
Позже интерес украинской аудитории к личности Эмеральд был подогрет романтической историей ее знакомства в окопах под Харьковом
с военнослужащим Евгением Степанюком.
В середине октября 2022 года пара сыграла свадьбу прямо на передовой, а чуть позже Эмеральд рассказала СМИ, что беременна, но продолжила участвовать в боевых действиях.
Спустя пару месяцев снайперша и вовсе заявила, что готовится родить "бандерятко" (симбиоз фамилии главного украинского националиста Степана Бандеры и украинского слова "малятко" - "малышка").
Женщина рассказала, что ее ребенок будет "мини-снайпершей", ее будут бояться все россияне и допустила, что назовет первенца Степаном в честь Бандеры, несмотря на то, что это не женское имя. В итоге пара выбрала другое имя - Афина.
Однако не успел ребенку исполнится год, как Эмеральд объявила о разводе и обвинила мужа в домашнем насилии и заявила, что на самом деле он все время жил с ней в Киеве
, а в соцсетях рассказывал всем, как тяжело воюет на фронте.
По информации журналистов, Эмеральд-Малюга имеет свой ювелирный бизнес, владеет ночным клубом, а также сдает свой элитный особняк для частных вечеринок.