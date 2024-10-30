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В Варшаве заживо "похоронили" снайпершу ВСУ, родившую "бандерятко"

В Варшаве заживо "похоронили" снайпершу ВСУ, родившую "бандерятко" - 30.10.2024 Украина.ру

В Варшаве заживо "похоронили" снайпершу ВСУ, родившую "бандерятко"

В Польше разразился скандал после того, как в Варшаве установили стенды с изображениями украинских военных, в том числе погибших. Правда часть из них оказались живыми, а у других были "вырезаны" лица, чтобы прохожие могли сфотографироваться в роли солдата ВСУ. Об этом сообщает ТСН

2024-10-30T12:28

2024-10-30T12:28

2024-10-30T12:28

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Еще больше ее разозлил тот факт, что у одного из военных на стенде были написаны неправильные даты рождения и смерти, а "на другой фотографии военная похоронена заживо, потому что добавили дату смерти для Евгении Эмеральд", которая жива.После волны негатива со стороны украинцев, авторы инсталляции демонтировали стенды, заявив, что не хотели никого обидеть, а планировали привлечь внимание поляков к войне на Украине, а также дать им возможность "примерить смерть".Военнослужащая Вооруженных сил Украины Евгения Малюга (известная под фамилией Эмеральд) - один из пиар-проектов украинских пропагандистов. По легенде, успешная киевская бизнесвумен в порыве патриотических чувств записалась в армию и стала снайпершей.Эмеральд входила в сформированное под эгидой украинской Нацгвардии подразделение "Сафари". Именно оно зашло в населенный пункт Буча Киевской области в апреле прошлого года, когда оттуда вышла российская армия. Именно этому "Сафари" предписывают авторство провокации с жертвами среди мирного населения, в убийстве которых обвинили потом Россию.Позже интерес украинской аудитории к личности Эмеральд был подогрет романтической историей ее знакомства в окопах под Харьковом с военнослужащим Евгением Степанюком.В середине октября 2022 года пара сыграла свадьбу прямо на передовой, а чуть позже Эмеральд рассказала СМИ, что беременна, но продолжила участвовать в боевых действиях.Спустя пару месяцев снайперша и вовсе заявила, что готовится родить "бандерятко" (симбиоз фамилии главного украинского националиста Степана Бандеры и украинского слова "малятко" - "малышка").Женщина рассказала, что ее ребенок будет "мини-снайпершей", ее будут бояться все россияне и допустила, что назовет первенца Степаном в честь Бандеры, несмотря на то, что это не женское имя. В итоге пара выбрала другое имя - Афина.Однако не успел ребенку исполнится год, как Эмеральд объявила о разводе и обвинила мужа в домашнем насилии и заявила, что на самом деле он все время жил с ней в Киеве, а в соцсетях рассказывал всем, как тяжело воюет на фронте.По информации журналистов, Эмеральд-Малюга имеет свой ювелирный бизнес, владеет ночным клубом, а также сдает свой элитный особняк для частных вечеринок.Другие темы: "Устала от ухилянтов с дезертирами": украинская судья, ставшая героиней мемов, ушла в отставку.

https://ukraina.ru/20231031/1050647494.html

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