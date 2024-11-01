https://ukraina.ru/20241101/1058529059.html

Мы применили новый тактический прием: Насонов рассказал, как бойцы группировки "Центр" взяли Селидово

Мы применили новый тактический прием: Насонов рассказал, как бойцы группировки "Центр" взяли Селидово - 01.11.2024 Украина.ру

Мы применили новый тактический прием: Насонов рассказал, как бойцы группировки "Центр" взяли Селидово

Освобождение Селидово было осуществлено штурмовыми подразделениями 15-й и 30-й мотострелковых бригад группы войск "Центр". Под прикрытием бронегрупп штурмовики быстро зашли в прилегающую к городу лесополосу и взяли ее. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, полковник запаса, ветеран боевых действий Роман Насонов

2024-11-01T05:45

2024-11-01T05:45

2024-11-01T05:45

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селидово

россия

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спецоперация

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На Красноармейско-Кураховском направлении ВС РФ совершили отличный рывок, освободив город Селидово, а также населенные пункты Горняк, Катериновка, Богоявленка, сообщил эксперт. В частности, освобождение Селидово было осуществлено штурмовыми подразделениями 15-й и 30-й мотострелковых бригад группы войск "Центр", уточнил он.Если где-то операторы БПЛА засекали украинское орудие, туда прилетали два-три беспилотника. Если где-то вражеское подразделение пыталось занять огневую позицию, оно сразу же поражалось, рассказал полковник запаса."Надо сказать, что эта прилегающая местность, которую мы заняли быстро и без потерь, была господствующей высотой с правого и с левого фланга Селидово. Мы заняли вражеские огневые позиции (ротные и взводные опорные пункты) и подавили подразделения ВСУ в самом городе, которые еще пытались сопротивляться", — подытожил собеседник издания.Полный текст комментария Полковник Роман Насонов: Россия сбросила ВСУ с высоты за счет "птиц" и мобильных бронегрупп на сайте Украина.руПодробнее о том, куда могут дальше отступать ВСУ — в интервью Алексея Анпилогова: После потери крепостей в Донбассе ВСУ покатятся к Полтаве, теряя волю к сопротивлению на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20241031/1058516919.html

селидово

россия

донбасс

днр

покровск/красноармейск

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новости, селидово, россия, донбасс, днр, покровск/красноармейск, курахово, сво, детали, спецоперация, штурмовик, бпла