Мы применили новый тактический прием: Насонов рассказал, как бойцы группировки "Центр" взяли Селидово
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевое дежурство ЗРК "Тор-2М" ЦВО на Авдеевском направлении спецоперации
Освобождение Селидово было осуществлено штурмовыми подразделениями 15-й и 30-й мотострелковых бригад группы войск "Центр". Под прикрытием бронегрупп штурмовики быстро зашли в прилегающую к городу лесополосу и взяли ее. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, полковник запаса, ветеран боевых действий Роман Насонов
На Красноармейско-Кураховском направлении ВС РФ совершили отличный рывок, освободив город Селидово, а также населенные пункты Горняк, Катериновка, Богоявленка, сообщил эксперт.
В частности, освобождение Селидово было осуществлено штурмовыми подразделениями 15-й и 30-й мотострелковых бригад группы войск "Центр", уточнил он.
"Мы применяли интересный новый тактический прием: под прикрытием бронегрупп штурмовые подразделения быстро зашли в прилегающую к городу лесополосу и взяли ее. При этом активно сработали подразделения наших операторов БПЛА, которые массированно применили дроны, лишив противника возможности сопротивляться", — подчеркнул Насонов.
Если где-то операторы БПЛА засекали украинское орудие, туда прилетали два-три беспилотника. Если где-то вражеское подразделение пыталось занять огневую позицию, оно сразу же поражалось, рассказал полковник запаса.
"Надо сказать, что эта прилегающая местность, которую мы заняли быстро и без потерь, была господствующей высотой с правого и с левого фланга Селидово. Мы заняли вражеские огневые позиции (ротные и взводные опорные пункты) и подавили подразделения ВСУ в самом городе, которые еще пытались сопротивляться", — подытожил собеседник издания.
Полный текст комментария Полковник Роман Насонов: Россия сбросила ВСУ с высоты за счет "птиц" и мобильных бронегрупп на сайте Украина.ру
Подробнее о том, куда могут дальше отступать ВСУ — в интервью Алексея Анпилогова: После потери крепостей в Донбассе ВСУ покатятся к Полтаве, теряя волю к сопротивлению на сайте Украина.ру