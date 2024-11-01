Мы применили новый тактический прием: Насонов рассказал, как бойцы группировки "Центр" взяли Селидово - 01.11.2024 Украина.ру
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Мы применили новый тактический прием: Насонов рассказал, как бойцы группировки "Центр" взяли Селидово
Мы применили новый тактический прием: Насонов рассказал, как бойцы группировки "Центр" взяли Селидово - 01.11.2024 Украина.ру
Мы применили новый тактический прием: Насонов рассказал, как бойцы группировки "Центр" взяли Селидово
Освобождение Селидово было осуществлено штурмовыми подразделениями 15-й и 30-й мотострелковых бригад группы войск "Центр". Под прикрытием бронегрупп штурмовики быстро зашли в прилегающую к городу лесополосу и взяли ее. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, полковник запаса, ветеран боевых действий Роман Насонов
2024-11-01T05:45
2024-11-01T05:45
новости
селидово
россия
донбасс
днр
покровск/красноармейск
курахово
сво
детали
спецоперация
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На Красноармейско-Кураховском направлении ВС РФ совершили отличный рывок, освободив город Селидово, а также населенные пункты Горняк, Катериновка, Богоявленка, сообщил эксперт. В частности, освобождение Селидово было осуществлено штурмовыми подразделениями 15-й и 30-й мотострелковых бригад группы войск "Центр", уточнил он.Если где-то операторы БПЛА засекали украинское орудие, туда прилетали два-три беспилотника. Если где-то вражеское подразделение пыталось занять огневую позицию, оно сразу же поражалось, рассказал полковник запаса."Надо сказать, что эта прилегающая местность, которую мы заняли быстро и без потерь, была господствующей высотой с правого и с левого фланга Селидово. Мы заняли вражеские огневые позиции (ротные и взводные опорные пункты) и подавили подразделения ВСУ в самом городе, которые еще пытались сопротивляться", — подытожил собеседник издания.Полный текст комментария Полковник Роман Насонов: Россия сбросила ВСУ с высоты за счет "птиц" и мобильных бронегрупп на сайте Украина.руПодробнее о том, куда могут дальше отступать ВСУ — в интервью Алексея Анпилогова: После потери крепостей в Донбассе ВСУ покатятся к Полтаве, теряя волю к сопротивлению на сайте Украина.ру
https://ukraina.ru/20241031/1058516919.html
селидово
россия
донбасс
днр
покровск/красноармейск
курахово
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новости, селидово, россия, донбасс, днр, покровск/красноармейск, курахово, сво, детали, спецоперация, штурмовик, бпла
Новости, Селидово, Россия, Донбасс, ДНР, Покровск/Красноармейск, Курахово, СВО, детали, Спецоперация, штурмовик, БПЛА

Мы применили новый тактический прием: Насонов рассказал, как бойцы группировки "Центр" взяли Селидово

05:45 01.11.2024
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевое дежурство ЗРК "Тор-2М" ЦВО на Авдеевском направлении спецоперации
Боевое дежурство ЗРК Тор-2М ЦВО на Авдеевском направлении спецоперации - РИА Новости, 1920, 01.11.2024
© РИА Новости . Станислав Красильников
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Освобождение Селидово было осуществлено штурмовыми подразделениями 15-й и 30-й мотострелковых бригад группы войск "Центр". Под прикрытием бронегрупп штурмовики быстро зашли в прилегающую к городу лесополосу и взяли ее. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, полковник запаса, ветеран боевых действий Роман Насонов
На Красноармейско-Кураховском направлении ВС РФ совершили отличный рывок, освободив город Селидово, а также населенные пункты Горняк, Катериновка, Богоявленка, сообщил эксперт.
В частности, освобождение Селидово было осуществлено штурмовыми подразделениями 15-й и 30-й мотострелковых бригад группы войск "Центр", уточнил он.
"Мы применяли интересный новый тактический прием: под прикрытием бронегрупп штурмовые подразделения быстро зашли в прилегающую к городу лесополосу и взяли ее. При этом активно сработали подразделения наших операторов БПЛА, которые массированно применили дроны, лишив противника возможности сопротивляться", — подчеркнул Насонов.
Если где-то операторы БПЛА засекали украинское орудие, туда прилетали два-три беспилотника. Если где-то вражеское подразделение пыталось занять огневую позицию, оно сразу же поражалось, рассказал полковник запаса.
"Надо сказать, что эта прилегающая местность, которую мы заняли быстро и без потерь, была господствующей высотой с правого и с левого фланга Селидово. Мы заняли вражеские огневые позиции (ротные и взводные опорные пункты) и подавили подразделения ВСУ в самом городе, которые еще пытались сопротивляться", — подытожил собеседник издания.
Полный текст комментария Полковник Роман Насонов: Россия сбросила ВСУ с высоты за счет "птиц" и мобильных бронегрупп на сайте Украина.ру
Подробнее о том, куда могут дальше отступать ВСУ — в интервью Алексея Анпилогова: После потери крепостей в Донбассе ВСУ покатятся к Полтаве, теряя волю к сопротивлению на сайте Украина.ру
Коллаж: Покровск, ВС РФ, танк - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
Вчера, 15:34
При нынешних темпах наступления ВС РФ вскоре будут у ДнепропетровскаДонецкий штабист и ополченец первой волны с позывным "Оцелот" в интервью изданию Украина.ру дал свой прогноз действиям российской армии на покровском направлении в ближайшие месяцы
 
НовостиСелидовоРоссияДонбассДНРПокровск/КрасноармейскКураховоСВОдеталиСпецоперацияштурмовикБПЛА
 
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