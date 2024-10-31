Полковник Роман Насонов: Россия сбросила ВСУ с высоты за счет "птиц" и мобильных бронегрупп - 31.10.2024 Украина.ру
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Полковник Роман Насонов: Россия сбросила ВСУ с высоты за счет "птиц" и мобильных бронегрупп
Полковник Роман Насонов: Россия сбросила ВСУ с высоты за счет "птиц" и мобильных бронегрупп - 31.10.2024 Украина.ру
Полковник Роман Насонов: Россия сбросила ВСУ с высоты за счет "птиц" и мобильных бронегрупп
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал военный эксперт, полковник запаса, ветеран боевых действий Роман Насонов в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами.
2024-10-31T16:19
2024-10-31T16:19
эксклюзив
спецоперация
россия
вооруженные силы украины
селидово
дроны
бронетехника
покровск/красноармейск
славянск
курахово
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Армия России на Красноармейско-Кураховском направлении совершила отличный рывок, освободив город Селидово, а также населенные пункты Горняк, Катериновка, Богоявленка. В частности, освобождение Селидово было осуществлено штурмовыми подразделениями 15-й и 30-й мотострелковых бригад группы войск "Центр".Мы применяли интересный новый тактический прием: под прикрытием бронегрупп штурмовые подразделения быстро зашли в прилегающую к городу лесополосу и взяли ее.При этом активно сработали подразделения наших операторов БПЛА, которые массированно применили дроны, лишив противника возможности сопротивляться. Если где-то они засекали украинское орудие, туда прилетали два-три беспилотника. Если где-то вражеское подразделение пыталось занять огневую позицию, оно сразу же поражалось.Надо сказать, что эта прилегающая местность, которую мы заняли быстро и без потерь, была господствующей высотой с правого и с левого фланга Селидово. Мы заняли вражеские огневые позиции (ротные и взводные опорные пункты) и подавили подразделения ВСУ в самом городе, которые еще пытались сопротивляться.Сама зачистка прошла быстро и результативно.Повторюсь, мы особенно должны отметить работу наших операторов БПЛА. Их дроны просто висели в воздухе как стая птиц, вычисляя и поражая противника.Мастерство наших военнослужащих резко возросло. Управление боем идет как в компьютерной игре. ВС РФ – это армия XXI века. Ни одна армия мира не имеет такого опыта современных боевых действий.Селидово былj крупным тыловым узлом обороны ВСУ. Даю перевод с военного языка на человеческий: позади серьезных районов обороны у врага нет. Да, есть линии окопов, "зубы дракона" и заминированные участки местности. Но это не те фортификационные сооружения, которые возводились восемь лет. То есть мы фактически вышли на оперативный простор.Кроме того, Селидово было важным логистическим пунктом ВСУ. Его взятие осложняет дальнейшую оборону врага в Донбассе. Если до этого по рокадным дорогам противник мог снабжать подразделение за два часа, сейчас ему на это нужно часов 12. Причем в основном по ночам. И не колоннами, а одиночными машинами, которые становятся нашей целью.Куда мы двинемся дальше? Все очень просто: Красноармейск, Славянск, а дальше уже – Днепропетровская область.
https://ukraina.ru/20230418/1045433763.html
https://ukraina.ru/20241030/1058486811.html
россия
селидово
покровск/красноармейск
славянск
курахово
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Кирилл Курбатов
Кирилл Курбатов
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96
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Украина.ру
1
5
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96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, спецоперация, россия, вооруженные силы украины, селидово, дроны, бронетехника, покровск/красноармейск, славянск, курахово
Эксклюзив, Спецоперация, Россия, Вооруженные силы Украины, Селидово, дроны, бронетехника, Покровск/Красноармейск, Славянск, Курахово

Полковник Роман Насонов: Россия сбросила ВСУ с высоты за счет "птиц" и мобильных бронегрупп

16:19 31.10.2024
 
© Украина.руРоман Насонов (СВО)
Роман Насонов (СВО) - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
© Украина.ру
Читать в
Кирилл Курбатов
автор издания Украина.ру
Все материалы
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал военный эксперт, полковник запаса, ветеран боевых действий Роман Насонов в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами.
Армия России на Красноармейско-Кураховском направлении совершила отличный рывок, освободив город Селидово, а также населенные пункты Горняк, Катериновка, Богоявленка. В частности, освобождение Селидово было осуществлено штурмовыми подразделениями 15-й и 30-й мотострелковых бригад группы войск "Центр".
Роман Насонов
18 апреля 2023, 13:07
Роман Насонов: кто онЭксперт в сфере комплексной безопасности, полковник запаса, ветеран боевых действий
Мы применяли интересный новый тактический прием: под прикрытием бронегрупп штурмовые подразделения быстро зашли в прилегающую к городу лесополосу и взяли ее.
При этом активно сработали подразделения наших операторов БПЛА, которые массированно применили дроны, лишив противника возможности сопротивляться. Если где-то они засекали украинское орудие, туда прилетали два-три беспилотника. Если где-то вражеское подразделение пыталось занять огневую позицию, оно сразу же поражалось.
Надо сказать, что эта прилегающая местность, которую мы заняли быстро и без потерь, была господствующей высотой с правого и с левого фланга Селидово. Мы заняли вражеские огневые позиции (ротные и взводные опорные пункты) и подавили подразделения ВСУ в самом городе, которые еще пытались сопротивляться.
Сама зачистка прошла быстро и результативно.
Повторюсь, мы особенно должны отметить работу наших операторов БПЛА. Их дроны просто висели в воздухе как стая птиц, вычисляя и поражая противника.
Мастерство наших военнослужащих резко возросло. Управление боем идет как в компьютерной игре. ВС РФ – это армия XXI века. Ни одна армия мира не имеет такого опыта современных боевых действий.
Селидово былj крупным тыловым узлом обороны ВСУ. Даю перевод с военного языка на человеческий: позади серьезных районов обороны у врага нет. Да, есть линии окопов, "зубы дракона" и заминированные участки местности. Но это не те фортификационные сооружения, которые возводились восемь лет. То есть мы фактически вышли на оперативный простор.
Кроме того, Селидово было важным логистическим пунктом ВСУ. Его взятие осложняет дальнейшую оборону врага в Донбассе. Если до этого по рокадным дорогам противник мог снабжать подразделение за два часа, сейчас ему на это нужно часов 12. Причем в основном по ночам. И не колоннами, а одиночными машинами, которые становятся нашей целью.
Куда мы двинемся дальше? Все очень просто: Красноармейск, Славянск, а дальше уже – Днепропетровская область.
Карта СВО
Карта ДНР
Курская и Сумская область
Белгородская и Харьковская область
Алехин. Карта СВО - РИА Новости, 1920, 30.10.2024
Вчера, 16:22
Полковник Геннадий Алехин: Россия готовится форсировать Оскол, чтобы до конца года отбить Купянск у ВСУ Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами.
 
ЭксклюзивСпецоперацияРоссияВооруженные силы УкраиныСелидоводроныбронетехникаПокровск/КрасноармейскСлавянскКурахово
 
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