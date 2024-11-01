Ключ к обороне ВСУ: военный эксперт о том, почему от Покровска зависит освобождение всего Донбасса
© РИА Новости . Сергей Аверин / Перейти в фотобанкУчения штурмовиков добровольческого подразделения "Барс-13" в ДНР
Покровск занимает ключевое место в обороне ВСУ. В случае его освобождения у российской армии появится возможность продвижения на север в сторону Славянска и Краматорска. Поэтому здесь предстоят серьезные и тяжелые бои. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов
Ранее Минобороны России сообщило об освобождении Селидово, Горняка, расположенных к юго-востоку от Покровска (Красноармейска), а также сел Катериновка и Доброволье.
Есть точка зрения, что командование ВСУ приняло решение сосредоточить войска вокруг Покровска (Красноармейск), создать мощную линию обороны и превратить его в город-крепость, сообщил эксперт.
Поэтому ВС РФ сейчас могут столкнуться с сильным сопротивлением украинской армии. Но многое будет зависеть от того, как организованы действия российских войск, добавил историк.
"Покровск занимает ключевое место в обороне ВСУ. В случае его освобождения появляется возможность продвижения на север в сторону Краматорска и Славянска. Славянско-Краматорская агломерация — последняя крупная агломерация в Донбассе. Ее освобождение будет означать ликвидацию крупной группировки ВСУ", — подчеркнул Кнутов.
Полный текст интервью Юрия Кнутова: Россию ждут тяжелые бои за Покровск, Запад готовит эскалацию, а у Зеленского еще есть козырь на сайте Украина.ру
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