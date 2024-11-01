Ключ к обороне ВСУ: военный эксперт о том, почему от Покровска зависит освобождение всего Донбасса - 01.11.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20241101/1058521980.html
Ключ к обороне ВСУ: военный эксперт о том, почему от Покровска зависит освобождение всего Донбасса
Ключ к обороне ВСУ: военный эксперт о том, почему от Покровска зависит освобождение всего Донбасса - 01.11.2024 Украина.ру
Ключ к обороне ВСУ: военный эксперт о том, почему от Покровска зависит освобождение всего Донбасса
Покровск занимает ключевое место в обороне ВСУ. В случае его освобождения у российской армии появится возможность продвижения на север в сторону Славянска и Краматорска. Поэтому здесь предстоят серьезные и тяжелые бои. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов
2024-11-01T03:30
2024-11-01T03:30
новости
донбасс
славянск
юрий кнутов
наступление
покровск/красноармейск
бои
оборона
всу
краматорск
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/08/10/1056913756_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_59fa138c8b85d71afe54c8df9dd78600.jpg
Ранее Минобороны России сообщило об освобождении Селидово, Горняка, расположенных к юго-востоку от Покровска (Красноармейска), а также сел Катериновка и Доброволье.Есть точка зрения, что командование ВСУ приняло решение сосредоточить войска вокруг Покровска (Красноармейск), создать мощную линию обороны и превратить его в город-крепость, сообщил эксперт.Поэтому ВС РФ сейчас могут столкнуться с сильным сопротивлением украинской армии. Но многое будет зависеть от того, как организованы действия российских войск, добавил историк.Киевские власти отлично понимают, что Покровск — это ключ к тому, сможет ли Украина удержать пусть и небольшую часть Донбасса, либо Россия получит возможность освободить весь регион и двинуться к левому берегу Днепра. Поэтому здесь предстоят серьезные и тяжелые бои, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Юрия Кнутова: Россию ждут тяжелые бои за Покровск, Запад готовит эскалацию, а у Зеленского еще есть козырь на сайте Украина.руО том, какие модели танков использует российская армия в зоне спецоперации — в статье Алексея Туманова Пять основных боевых танков российской армии в зоне СВО на сайте Украина.ру
https://ukraina.ru/20241031/1058519290.html
донбасс
славянск
покровск/красноармейск
краматорск
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/08/10/1056913756_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_ffe694befc319cfd4ebe978141df795a.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, донбасс, славянск, юрий кнутов, наступление, покровск/красноармейск, бои, оборона, всу, краматорск, освобождение, сво, спецоперация, детали, россия
Новости, Донбасс, Славянск, Юрий Кнутов, наступление, Покровск/Красноармейск, бои, оборона, ВСУ, Краматорск, освобождение, СВО, Спецоперация, детали, Россия

Ключ к обороне ВСУ: военный эксперт о том, почему от Покровска зависит освобождение всего Донбасса

03:30 01.11.2024
 
© РИА Новости . Сергей Аверин / Перейти в фотобанкУчения штурмовиков добровольческого подразделения "Барс-13" в ДНР
Учения штурмовиков добровольческого подразделения Барс-13 в ДНР - РИА Новости, 1920, 01.11.2024
© РИА Новости . Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
Читать в
Покровск занимает ключевое место в обороне ВСУ. В случае его освобождения у российской армии появится возможность продвижения на север в сторону Славянска и Краматорска. Поэтому здесь предстоят серьезные и тяжелые бои. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов
Ранее Минобороны России сообщило об освобождении Селидово, Горняка, расположенных к юго-востоку от Покровска (Красноармейска), а также сел Катериновка и Доброволье.
Есть точка зрения, что командование ВСУ приняло решение сосредоточить войска вокруг Покровска (Красноармейск), создать мощную линию обороны и превратить его в город-крепость, сообщил эксперт.
Поэтому ВС РФ сейчас могут столкнуться с сильным сопротивлением украинской армии. Но многое будет зависеть от того, как организованы действия российских войск, добавил историк.
"Покровск занимает ключевое место в обороне ВСУ. В случае его освобождения появляется возможность продвижения на север в сторону Краматорска и Славянска. Славянско-Краматорская агломерация — последняя крупная агломерация в Донбассе. Ее освобождение будет означать ликвидацию крупной группировки ВСУ", — подчеркнул Кнутов.
Киевские власти отлично понимают, что Покровск — это ключ к тому, сможет ли Украина удержать пусть и небольшую часть Донбасса, либо Россия получит возможность освободить весь регион и двинуться к левому берегу Днепра. Поэтому здесь предстоят серьезные и тяжелые бои, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Юрия Кнутова: Россию ждут тяжелые бои за Покровск, Запад готовит эскалацию, а у Зеленского еще есть козырь на сайте Украина.ру
О том, какие модели танков использует российская армия в зоне спецоперации — в статье Алексея Туманова Пять основных боевых танков российской армии в зоне СВО на сайте Украина.ру
Роман Насонов (СВО) - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
Вчера, 16:19
Полковник Роман Насонов: Россия сбросила ВСУ с высоты за счет "птиц" и мобильных бронегруппЧто сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал военный эксперт, полковник запаса, ветеран боевых действий Роман Насонов в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами.
 
НовостиДонбассСлавянскЮрий КнутовнаступлениеПокровск/КрасноармейскбоиоборонаВСУКраматорскосвобождениеСВОСпецоперациядеталиРоссия
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
04:51Старообрядец из Румынии Федор Афанасов: СВО - война между добром и злом, тест на разрушение православия
04:45Ищенко: Если бы Россия решила отправить в зону СВО северокорейцев, украинцы уже бы "плакали и рыдали"
04:38Музыкальный мост Москва — Париж, "новый" Шопен. Обзор событий культуры
04:30Если Запад уже использует свои войска под Курском, то Россия должна предупредить НАТО об ответе — Кнутов
04:15Едут танки, а не комбайны: Ищенко объяснил, почему невозможно "тайно" перебросить группировку из КНДР
04:00"Скрыть несколько тысяч человек невозможно": эксперт прокомментировал слухи о северокорейцах в зоне СВО
03:45Кнутов раскрыл, сможет ли Украина превратить в крепость Запорожье и построить там линию обороны
03:30Ключ к обороне ВСУ: военный эксперт о том, почему от Покровска зависит освобождение всего Донбасса
03:15По нынешним меркам – это корпус: Ищенко объяснил, почему невозможно "спрятать" 12 тысяч северокорейцев
03:00Юрий Кнутов: Зеленский поставил всё на Курскую область и постарается там удержаться как можно дольше
19:09СК РФ расследовал дело о хищении бюджетных денег исполнителями гособоронзаказа
18:45Небензя: никаких эффективных планов у Киева нет, шанс ВСУ - вступление Запада в войну с ядерной державой
18:00Оторопь в Пентагоне, генералы хотели в плен. Итоги 31 октября на Украине
17:37Клиенты украинского банка жалуются на массовую пропажу денег со счетов
17:21Зеленский согласился на сделки со следствием по коррупционным делам из-за 4 млрд евро
17:17Кришнаитка, подполковник-пацифист и сторонница абортов: зачем Трампу Талси Габбард
17:05"Поигрались в Украину, сломали и бросили" - Захарова об экстрадиции украинцев из Швейцарии
16:55Правительство РФ анонсировало новую меру поддержки участников СВО
16:35Томагавки полетели бумерангами: Зеленского всё-таки сливают?
16:34Паралич разума порождает украинцев
Лента новостейМолния