https://ukraina.ru/20241101/1058521980.html

Ключ к обороне ВСУ: военный эксперт о том, почему от Покровска зависит освобождение всего Донбасса

Ключ к обороне ВСУ: военный эксперт о том, почему от Покровска зависит освобождение всего Донбасса - 01.11.2024 Украина.ру

Ключ к обороне ВСУ: военный эксперт о том, почему от Покровска зависит освобождение всего Донбасса

Покровск занимает ключевое место в обороне ВСУ. В случае его освобождения у российской армии появится возможность продвижения на север в сторону Славянска и Краматорска. Поэтому здесь предстоят серьезные и тяжелые бои. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов

2024-11-01T03:30

2024-11-01T03:30

2024-11-01T03:30

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оборона

всу

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Ранее Минобороны России сообщило об освобождении Селидово, Горняка, расположенных к юго-востоку от Покровска (Красноармейска), а также сел Катериновка и Доброволье.Есть точка зрения, что командование ВСУ приняло решение сосредоточить войска вокруг Покровска (Красноармейск), создать мощную линию обороны и превратить его в город-крепость, сообщил эксперт.Поэтому ВС РФ сейчас могут столкнуться с сильным сопротивлением украинской армии. Но многое будет зависеть от того, как организованы действия российских войск, добавил историк.Киевские власти отлично понимают, что Покровск — это ключ к тому, сможет ли Украина удержать пусть и небольшую часть Донбасса, либо Россия получит возможность освободить весь регион и двинуться к левому берегу Днепра. Поэтому здесь предстоят серьезные и тяжелые бои, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Юрия Кнутова: Россию ждут тяжелые бои за Покровск, Запад готовит эскалацию, а у Зеленского еще есть козырь на сайте Украина.руО том, какие модели танков использует российская армия в зоне спецоперации — в статье Алексея Туманова Пять основных боевых танков российской армии в зоне СВО на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20241031/1058519290.html

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