https://ukraina.ru/20241029/1058422712.html

Пять основных боевых танков российской армии в зоне СВО

Пять основных боевых танков российской армии в зоне СВО - 29.10.2024 Украина.ру

Пять основных боевых танков российской армии в зоне СВО

Боевая эффективность танка определяется огневой мощью, передвижением и защищенностью. Эти параметры открывают путь к сравнению боевых машин по техническим характеристикам: масса, мощность двигателя, дальность выстрела, вооружение, броня, скорость перезарядки, скорость передвижения и другим.

2024-10-29T06:30

2024-10-29T06:30

2024-10-29T06:30

эксклюзив

россия

ссср

грузия

украина.ру

вооруженные силы украины

челябинский тракторный завод

т-72 "урал"

т-80

т-90 "владимир"

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В зоне СВО российская армия использует несколько видов еще советских танков, а также их российские модификации. Подробнее - в материале Украина.руТ-62Средний танк Т-62, разработанный на КБ "Уралвагонзавода" в Нижнем Тагиле, принят на вооружение Советской армии еще в 1962 году, под модификацией МВ снят с вооружения в российской армии в 2011 году. Массово машины выпускали до 1972 года, впоследствии советские власти озадачились совершенствованием машины в связи с Афганской кампанией. Танк отметился также в чеченских войнах, вооруженном конфликте с Грузией в 2008 году. О применении модификации Т-62М в зоне СВО стало известно из СМИ в феврале 2023 года.Двигатель "шестьдесятдвойки" - 12-цилиндровый дизельный четырехтактный танковый В-55В мощностью 580 л.с. с электрогенератором на 6,5 кВт (или же В-55У на 620 л.с. На Т-62М с ранних Т-72). Ходовая часть танка, как утверждают "автовладельцы", мало отличается от ходовой части более позднего Т-72. Гусеницы - такие же, а вот двигатель - В-46-5 на 690 л.с. с наддувом в случае модификации Т-62МВ.На Т-62 установлена одна коробка передач, на бортах - редукторы, в отличие от Т-64 и Т-72, где установлены бортовые коробки передач.Двигатели серии В-2 (разработка 1937 года) - советские двигатели, разработка которых началась в 1930-е годы одновременно с первой же государственной танкостроительной программой. До СССР в России не было ни серийных дизельных двигателей, ни, соответственно, тракторов и в принципе гражданской моторизованной техники. На легендарном танке Т-34, например, установлен двигатель В-2-34. Шутки шутками, но В-2 - такое же оружие победы.На Т-62М установлена базовая броня плюс дополнительные пакеты. В открытых источниках пишут о штатной 100 мм броне корпуса и 200 мм - лба литой полусферической башни. Защита старых 62-х была не эффективной против кумулятивных снарядов, эту задачу инженеры решили дополнительными стальными коробами, внутри которых наварены под углом стальные пластины, залитые полиуретаном или каким-либо другим компаундом. Таким образом броню подняли по качественным характеристикам приближенно к более позднему Т-64. Минус решения - танк менее защищен от бронебойных подкалиберных снарядов.Впрочем, динамическая защита "Дрозд" появилась на "шестьдесятдвойке" в 1985 году.Т-62М вооружен пушкой У-5ТС гладкоствольной 115-мм "Молот" (2А20 индекс ГРАУ), принятой на вооружение в 1959 году. Она позволяет стрелять бронебойными, кумулятивными, осколочно-фугасными, шрапнельными снарядами, а также противотанковыми управляемыми ракетами (ПТУР) - например, для комплекса "Кастет", разработанного на тульском КБП в 70-х годах прошлого века для противотанковых пушек. На танк устанавливают также тульские танковые комплексы управляемого вооружения "Бастион" и "Шексна". Кстати, украинская ПТУР "Стугна", принятая на вооружение ВСУ в 2006 году, конструкционно повторяет "Кастет".Особенность тульских разработок управляемого вооружения заключается в том, что боеприпас наводится на цель по лазерному лучу, а то, что запуск ПТУР в принципе производится из орудия танка - заслуга академика Аркадия Шипунова, в честь которого и называется КБП. На оружейных форумах можно часто встретить критиков лазерной системы как якобы устаревшей (все-таки начало разработок было положено к концу 1950-х годов), однако эта система проверена временем и надежна.После выстрела гильзу выбрасывает за борт через специальный люк специальный механизм.Прицел - телескопический шарнирный со стабилизацией (типа ТШС-41), прибор наведения с ночным режимом. Стабилизатор "Метеор" использует электродвигатель поворота башни, из-за высокой инерционности которого высока погрешность, отмечают пользователи. Прицел спарен с дальномером, установленным на башне, а также с баллистическим вычислителем. Сетка прицела рассчитана для ведения огня прямой наводкой подкалиберными снарядами на расстояние до 4 тыс. метров, кумулятивными - до 3 тыс. метров.Танк с такой системой управления огня ("Волна" в случае 62М или "Кастет" на 62) в современных условиях, отмечают "автовладельцы", более подходит для стрельбы с закрытых огневых позиций, в качестве самоходной артиллерийской установки.Также на Т-62М установлены 7,62-мм пулемет ПКТ и зенитный 12,7-мм пулемёт ДШКМ. На Т-62МВ также есть системы пуска дымовых гранат "Туча" и противопожарная "Сода" на моторно-трансмиссионном отделении (МТО).Т-62 известен как первый в мире танк с гладкоствольной пушкой с высокой скоростью бронебойного подкалиберного снаряда. Первая партия в количестве 25 штук была выпущена в 1961 году. Всего, по данным "Уралвагонзавода", за весь период серийного производства выпустили 19 019 танков Т-62.Экипаж: водитель-механик, командир, наводчик, заряжающий.Основные характеристики танка Т-62МВ:Масса 37 тонн,Максимальная скорость 50 км/ч, Максимальная скорость по грунтовой дороге 22-27 км/ч,Запас хода 450 км.Т-64Советский основной боевой танк Т-64 серийно выпускался с 1964 по 1987 годы. Разработан на Харьковском заводе транспортного машиностроения имени Малышева. Для этого танка специально создали отдельный конструкторский дизельный отдел.Итак, для первых танков Т-64 был разработан революционный на тот момент дизельный четырехциллиндровый двухтактный двигатель 4ТПД мощностью 400 л.с. известным советским конструктором авиадвигателей Алексеем Чаромским (главный конструктор моторов харьковского завода). Мощности этого двигателя было недостаточно, к четырем цилиндрам добавили еще один - так получился 5ТПД с 580 л.с., и 5ТДФ - форсируемый до 700 л.с. Прототипом этих двигателей послужил трофейный немецкий поршневой авиационный Jumo 205-C (устанавливался на самолетах "Юнкерс").Броня танка - комбинированная: бутерброд из стальной брони с прослойкой стеклопластика. Башня - литая, стальная броня и алюминиевый наполнитель.На Т-64 установлена 115-мм гладкоствольная пушка Д-68 (2А21 по индексу ГРАУ) с гидроэлектромеханическим механизмом заряжания.Модификацию Т-64А (принята на вооружение в 1968 году) оснастили крупнокалиберной 125-мм пушкой Д-81 (2А46), зенитным 12,7-мм пулеметом с дистанционным управлением, системой управления огнем с лазерным дальномером и баллистическим вычислителем.На КБ "Точмаш" (КБТМ, Москва) в 1970-х разработали новый комплекс управляемых ракет 9К112 "Кобра" с наведением по узконаправленному радиолучу, ракетами снарядили новую "шестьдесятчетверку". Боеприпас состоит из двух частей, которые автоматически стыкуются при досылании ракеты в казенник пушки. Разработку испытывали на переоборудованном Т-64А, который впоследствии получил наименование Т-64Б.Комплекс позволяет вести стрельбу по вертолетам, которые движутся со скоростью не выше 300 км/ч на высоте до 500 метров на дальностях до 4 тыс. метров."Кобру" также установили на более поздний Т-80Б.Система управления огнем - 1АЗЗ с полуавтоматической системой управления снарядом (излучатель на снаряде и радиолиния обратной связи с аппаратурой на танке).В 1980-х "Точмаш" модернизировал комплекс под новую ракету 9М128, но к завершению разработки на Т-72 и Т-80 уже устанавливали принятые на вооружение тульские комплексы "Свирь" и "Рефлекс".Танк Т-64 дорабатывали поэтапно после того, как приняли на вооружение. В 1971 установили прицел-дальномер ТПД-2-49, ночной прицел, ламповую радиостанцию Р-123М (модернизированную). Зенитно-пулеметная установка закрытого типа с пулеметом НСВТ-12,7 "Утёс" (6П17) калибра 12,7 мм появилась на танке в 1972 году, новая башня из комбинированной брони с керамическим наполнителем - в 1973 году, а также новые приборы ночного видения, оборудование для самоокапывание и др. ежегодно.С 1985 года на Т-64А устанавливают динамическую броню "Контакт", полупроводниковые радиостанции Р-173 "Абзац". А пока инженеры доводили "шестьдесятчетверку", в СССР выпустили еще два новых боевых танка.Экипаж Т-64А: водитель-механик, командир и наводчик. Сократить экипаж удалось за счет установки механизма заряжания оружия.Основные характеристики танка Т-64А:Масса 36 тонн,Максимальная скорость 60 км/ч, Средняя скорость по грунтовой дороге 25-45 км/ч,Запас хода 550 км.Т-72Основной боевой танк Т-72 "Урал" разработан на Уральском танковом заводе в Нижнем Тагиле. Изначально предполагалось, что завод будет выпускать харьковскую "шестьдесятчетверку", но получилось так, что инженеры от этой "шестьдесятчетверки" оставили часть ходовой и вооружение, использовали наработки по башне и корпусу. Серийное производство Т-72 началось в 1974 году.На "семьдесятдвойку" установили разработанный в Нижнем Тагиле двигатель В-46 мощностью 780 л.с. Ходовую часть заменили на свою, разработанную для модификации Т-62Б. Механизм заряжания заменили на автомат собственной разработки, гусеницы унифицировали с Т-55 и Т-62.На танк установили 125-мм гладкоствольную пушку Д-81ТМ (2А26М - модифицированную версию пушки 2А26 для Т-64А). На модернизированный Т-72А (1979 г.) - 2А46.Одно из отличий гусениц Т-72 и Т-64— в "семьдесятдвойке" сокращен зазор между траками с 2 см до нескольких мм, отсутствуют дренажные отверстия для удаления грязи. Кроме этого, занижен зазор между опорными катками и верхними краями гусениц. Пользователи отмечают, что это нововведение в сравнении хуже сказывается на проходимость и работу системы самоочищения машины. Когда "шестьдесятчетверка" идет по донбасской грязи, комья удаляются за счет свободного пространства, "семьдесятдвойка" же проматывает грязь по гусеничной ленте кругами.В 1970-х советские инженеры вели работы по оснащению танков комплексами управляемого вооружения с системами наведения противотанковых управляемых реактивных снарядов (ПТУРС). В прицел встроили каналы наведения ПТУРС. На базе ночного прицела ТПН-3 "Кристалл" (для Т-64, Т-72 и Т-80) специалисты ЦКБ КМЗ и ЦКБ "Пеленг" (сейчас ОАО "Пеленг", Белоруссия) разработали прибор наведения по лучу лазера. Эта разработка и позволила устанавливать тульские "Свирь" на Т-72 и "Шексну" на Т-62.На Т-72 (как и на Т-64, Т-80) устанавливали первые лазерные прицелы-дальномеры ТПД-К1, принятые на вооружение в 1975 году. Впоследствие на базе этого прицела был создан ТПД-К2 "Торос" для танка Т-80."Семьдесятдвойка" прошла более двух десятков разных модернизаций в СССР и России. Например, последняя - Т-72Б3 - в России существует в четырех версиях: для поставки в ВС РФ (2011г.), для биатлона (2014 г.), с автоматизированной коробкой передач и пушкой 2А46М-5-01 (дебютировали на параде 9 мая на Красной площади в 2017 г.), версией образца 2022 года. Кроме этого модернизацию Т-72 проводили в Белоруссии, на Украине, в Казахстане, Азербайджане, Словакии, Чехии, Польше, Сербии, Хорватии, Грузии, Югославии и других странах мира.Например, в 2015 году в России для танкового биатлона были отобраны 18 танков Т-72Б3, модернизированных на "Омсктрансмаше" в Омске. На Т-72Б3 установили прицел-дальномер 1А40-4 с многоканальным прицелом наводчика "Сосна-У" (разработка белорусского "Пеленга"), способной работать в ночном режиме и позволяющий прицеливаться на расстояние до 5 километров. Обновленный танк получил встроенную динамическую защиту, пушку 2А46М-5.С 2017 года на танк Т-72Б3 устанавливают двигатель В-92С2 с турбонаддувом на 1000 л.с. или форсированный В-92С2Ф на 1130 л.с. - первый двигатель, созданный за предшествующее десятилетие специально для этого танка. Производитель - Челябинский тракторный завод.Новый форсированный двигатель максимальной унифицирован с предшественником, что позволяет проводить замену без каких-либо доработок.Экипаж: три человека. Основные характеристики танка Т-72БММасса 44,5 тонн, Максимальная скорость движения 60 км/ч, Средняя скорость движения по грунтовой дороге 4045 км/ч,Запас хода 500 км,Возможность преодолевать водную преграду глубиной до 5 метров.Т-80Основной танк Т-80 принят на вооружение Советской армии в 1976 году, выпускался на Кировском заводе в Ленинграде, на "Омсктрансмаше" в Омске и на Харьковском заводе имени Малышева. Ленинградский Т-80У получил газотурбинный ГТД-1000ТФ на 1100 л.с., харьковский Т-80УД - дизельный двигатель. Танк разрабатывался на базе Т-64А.На танк установлена гладкоствольная 125-мм пушка 2А46М-1 с автоматом заряжания с электрогидравлическим приводом, спаренный 7,62-мм пулемет ПКТ, зенитный 12,7-мм пулемет "Утес".Танк Т-80У первым в мире получил встроенную динамическую защиту "Контакт-5" второго поколения. И также Т-80 - первый в мире серийный танк на газотурбинном двигателе.На танке установлены комплекс управляемого вооружения 9К119 "Рефлекс", система управления огнем 1А45. "Рефлекс" - тоже разработка тульского КБП. Комплекс предназначен для ведения огня ПТУРами с места и на ходу, на дальность до 5 километров. "Рефлекс" также устанавливают на Т-90.Модернизированная версия "Рефлекса" - "Рефлекс-М" - позволяет вести огонь ракетами 9М119М1 "Ингвар-М1", осколочно-фугасными 9М119Ф1. По данным СМИ, "Ингвар-М1" применяют российские войска в зоне СВО, бронепробиваемость ракет составляет около 800 мм, дальность - до 5,5 километров.С 2017 по 2019 годы на "Омсктрансмаше" велась модернизация Т-80БВ до Т-80БВМ. Контракт на модернизацию заключили с Минобороны России в 2017 году на форуме "Армия". Танк производят с 2019 года по настоящее время.Обновленная "восьмидесятка" получила более мощный газотурбинный двигатель ГТД-1250 на 1250 л.с., динамическую защиту третьего поколения "Реликт", 125-мм гладкоствольную пушку 2А46М-5.Т-80 также называют "летающим" танком из-за его мощного двигателя и возможности совершать прыжки с трамплина. Экипаж: водитель-механик, командир, наводчик.Основные характеристики танка Т-80У:Масса 46 тонн,Максимальная скорость 70 км/ч,Средняя скорость движения по грунтовой дороге 40-45 км/ч,Запас хода 400 км, Глубина преодолеваемой водной преграды 5 метров. Т-90Основной боевой танк, принятый на вооружение российской армии в 1992 году под наименованием Т-72БУ. Производится на "Уралвагонзаводе", представляет из себя глубокую модернизацию танка Т-72Б. Разработка началась в 1980-х годах, перед инженерами стояла задача объединить в одной машине характеристики основных боевых танков Т-64, Т-72 и Т-80. После смерти главного конструктора Владимира Поткина танку присвоили название "Владимир".В 2005 году на вооружение российской армии принят под наименованием Т-90А. Модификации Т-90АМ и Т-90МС получили наименования "Прорыв-2". В 2018 году на форуме "Армия-2018" был продемонстрирован Т-90М под наименованием "Прорыв-3", который и был принят на вооружение армии России в 2020 году как Т-90 "Прорыв".Т-90 оснащен цифровым комплексом управления огня "Калина" (прицел наводчика "Сосна-У", прицел командира "Соколиный глаз", автомат сопровождения цели, стабилизатор, система ГЛОНАСС/GPS, средства связи, программно-технический комплекс взаимодействия батальона и др.). Установлен комплекс "Рефлекс-М", спаренный 7-62-мм пулемет ПКТМ, зенитный 12,7-мм "Утес" или "Корд" на более поздних версиях.Т-90 оборудован активной защитой из комплекса оптико-электронного подавления "Штора-1". Система предназначена для противодействия управляемым ракетам с лазерным наведением, препятствия работе лазерных дальномеров и постановки дымовой завесы.Двигатель - В-92С2, как на Т-80БВМ. На Т-90А установлена 125-мм пушка 2А46М4, Т-90М-2А46М5.Экипаж: три человека. Основные характеристики танка Т-90А:Масса 46,5 тонн, Максимальная скорость движения 40-45 км/ч, Средняя скорость движения по грунтовой дороге 40-45 км/ч, Запас хода 550 км, Глубина преодолеваемой водной преграды 5 метров.Из всех вышеперечисленных танков на вооружении ВС РФ состоят Т-72БМ, Т-80У и Т-90А, по информации Минобороны России.

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