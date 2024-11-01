Самым важным было Селидово: Кнутов рассказал, как ВС РФ "на плечах противника" берут укрепления ВСУ
То, что ВС РФ взяли Селидово за несколько недель, не разрушив город, говорит о возросшем тактическом мастерстве командования и выучке личного состава. Бойцы научились штурмовать города быстро, с минимальными потерями и минимальными разрушениями. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов
Ранее Минобороны России сообщило об освобождении Селидово, Горняка, расположенных к юго-востоку от Покровска (Красноармейска), а также сел Катериновка и Доброволье. До начала боевых действий население Селидово достигало 25 тысяч человек, агломерации — до 50 тысяч жителей.
Для обороны ВСУ в этом районе самым важным было Селидово, потому что это застройка, состоящая из высотных домов. Каждый высотный дом там можно превратить в укрепленную огневую точку и выкурить противника оттуда сложно, сообщил эксперт.
"И то, что мы Селидово взяли за несколько недель, не разрушив город, говорит о возросшем тактическом мастерстве командования и выучке личного состава, который научился штурмовать пусть и небольшие города быстро, с минимальными потерями и минимальными разрушениями", — подчеркнул Кнутов.
Дальнейшее продвижение ВС России при применении этой тактики будет чревато большими потерями для ВСУ. Потому что когда они отступают, у российских войск появляется возможность двигаться у них на плечах и брать "с ходу" укрепрайоны и населенные пункты, отметил историк.
"Эта тактика времен Великой Отечественной войны, но сейчас она оказывается тоже востребованной и показывает на примере Селидово неплохие результаты", — заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Юрия Кнутова: Россию ждут тяжелые бои за Покровск, Запад готовит эскалацию, а у Зеленского еще есть козырь на сайте Украина.ру
О том, почему Зеленский старается максимально долго удерживать позиции ВСУ в Курской области — в интервью Юрия Кнутова: Россию ждут тяжелые бои за Покровск, Запад готовит эскалацию, а у Зеленского еще есть козырь на сайте Украина.ру