Самым важным было Селидово: Кнутов рассказал, как ВС РФ "на плечах противника" берут укрепления ВСУ - 01.11.2024 Украина.ру
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Самым важным было Селидово: Кнутов рассказал, как ВС РФ "на плечах противника" берут укрепления ВСУ
Самым важным было Селидово: Кнутов рассказал, как ВС РФ "на плечах противника" берут укрепления ВСУ - 01.11.2024 Украина.ру
Самым важным было Селидово: Кнутов рассказал, как ВС РФ "на плечах противника" берут укрепления ВСУ
То, что ВС РФ взяли Селидово за несколько недель, не разрушив город, говорит о возросшем тактическом мастерстве командования и выучке личного состава. Бойцы научились штурмовать города быстро, с минимальными потерями и минимальными разрушениями. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов
2024-11-01T05:15
2024-11-01T05:15
новости
селидово
россия
юрий кнутов
всу
наступление
донбасс
покровск/красноармейск
бои
потери
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Ранее Минобороны России сообщило об освобождении Селидово, Горняка, расположенных к юго-востоку от Покровска (Красноармейска), а также сел Катериновка и Доброволье. До начала боевых действий население Селидово достигало 25 тысяч человек, агломерации — до 50 тысяч жителей.Для обороны ВСУ в этом районе самым важным было Селидово, потому что это застройка, состоящая из высотных домов. Каждый высотный дом там можно превратить в укрепленную огневую точку и выкурить противника оттуда сложно, сообщил эксперт.Дальнейшее продвижение ВС России при применении этой тактики будет чревато большими потерями для ВСУ. Потому что когда они отступают, у российских войск появляется возможность двигаться у них на плечах и брать "с ходу" укрепрайоны и населенные пункты, отметил историк."Эта тактика времен Великой Отечественной войны, но сейчас она оказывается тоже востребованной и показывает на примере Селидово неплохие результаты", — заключил собеседник издания.Полный текст интервью Юрия Кнутова: Россию ждут тяжелые бои за Покровск, Запад готовит эскалацию, а у Зеленского еще есть козырь на сайте Украина.руО том, почему Зеленский старается максимально долго удерживать позиции ВСУ в Курской области — в интервью Юрия Кнутова: Россию ждут тяжелые бои за Покровск, Запад готовит эскалацию, а у Зеленского еще есть козырь на сайте Украина.ру
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селидово
россия
донбасс
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новости, селидово, россия, юрий кнутов, всу, наступление, донбасс, покровск/красноармейск, бои, потери, разрушения, детали, сво, спецоперация
Новости, Селидово, Россия, Юрий Кнутов, ВСУ, наступление, Донбасс, Покровск/Красноармейск, бои, потери, разрушения, детали, СВО, Спецоперация

Самым важным было Селидово: Кнутов рассказал, как ВС РФ "на плечах противника" берут укрепления ВСУ

05:15 01.11.2024
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкРабота минометного расчета спецназа "Ахмат"
Работа минометного расчета спецназа Ахмат - РИА Новости, 1920, 01.11.2024
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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То, что ВС РФ взяли Селидово за несколько недель, не разрушив город, говорит о возросшем тактическом мастерстве командования и выучке личного состава. Бойцы научились штурмовать города быстро, с минимальными потерями и минимальными разрушениями. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов
Ранее Минобороны России сообщило об освобождении Селидово, Горняка, расположенных к юго-востоку от Покровска (Красноармейска), а также сел Катериновка и Доброволье. До начала боевых действий население Селидово достигало 25 тысяч человек, агломерации — до 50 тысяч жителей.
Для обороны ВСУ в этом районе самым важным было Селидово, потому что это застройка, состоящая из высотных домов. Каждый высотный дом там можно превратить в укрепленную огневую точку и выкурить противника оттуда сложно, сообщил эксперт.

"И то, что мы Селидово взяли за несколько недель, не разрушив город, говорит о возросшем тактическом мастерстве командования и выучке личного состава, который научился штурмовать пусть и небольшие города быстро, с минимальными потерями и минимальными разрушениями", — подчеркнул Кнутов.

Дальнейшее продвижение ВС России при применении этой тактики будет чревато большими потерями для ВСУ. Потому что когда они отступают, у российских войск появляется возможность двигаться у них на плечах и брать "с ходу" укрепрайоны и населенные пункты, отметил историк.
"Эта тактика времен Великой Отечественной войны, но сейчас она оказывается тоже востребованной и показывает на примере Селидово неплохие результаты", — заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Юрия Кнутова: Россию ждут тяжелые бои за Покровск, Запад готовит эскалацию, а у Зеленского еще есть козырь на сайте Украина.ру
О том, почему Зеленский старается максимально долго удерживать позиции ВСУ в Курской области — в интервью Юрия Кнутова: Россию ждут тяжелые бои за Покровск, Запад готовит эскалацию, а у Зеленского еще есть козырь на сайте Украина.ру
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