Зеленский согласился на сделки со следствием по коррупционным делам из-за 4 млрд евро - 31.10.2024 Украина.ру
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Зеленский согласился на сделки со следствием по коррупционным делам из-за 4 млрд евро
Зеленский согласился на сделки со следствием по коррупционным делам из-за 4 млрд евро - 31.10.2024 Украина.ру
Зеленский согласился на сделки со следствием по коррупционным делам из-за 4 млрд евро
Владимир Зеленский подписал закон о сделке со следствием по коррупционным делам. Таким образом Киев выполнил условия для получения транша от Евросоюза в размере 4 млрд евро, сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Верховной Рады.
2024-10-31T17:21
2024-10-31T17:21
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Закон о сделке со следствием по коррупционным делам (№12039) был возвращен в парламент с подписью Зеленского. Согласно нововведениям, при заключении сделки суд может назначать коррупционерам более короткий срок тюремного заключения, чем предусмотрено Уголовным кодексом Украины.Евросоюз обязался до 2027 года предоставить нынешнему руководству Украины 50 млрд евро в рамках механизма Ukraine Facility. Для получения средств Киеву необходимо выполнить условия ЕС. Одним из них для получения транша на 4 млрд евро в 2024 году значилось принятие закона о сделке со следствием по коррупционным делам до конца октября."В случае, если закон не был бы окончательно принят в установленные сроки, предоставление 4 млрд евро перенесли бы на следующий год", - констатировало издание.Тем временем Кабмин Украины сверстал, а парламент (Верховная Рада) принял в первом чтении бюджет с расчётом на помощь западных доноров. Подробности в публикации Госбюджет Украины на 2025 год принят с ориентацией на военные расходы – Шмыгаль Актуальное интервью на эту тему: Дмитрий Выдрин о причинах спецоперации и самоуничтожении Украины: Конституцию отвергли - получили войну
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новости, украина, киев, владимир зеленский, ес, верховная рада, кабмин, коррупция, украина-ес, финансы, финансовая помощь, финансирование, криминал, постсоветское пространство
Новости, Украина, Киев, Владимир Зеленский, ЕС, Верховная Рада, Кабмин, коррупция, Украина-ЕС, финансы, финансовая помощь, финансирование, криминал, постсоветское пространство

Зеленский согласился на сделки со следствием по коррупционным делам из-за 4 млрд евро

17:21 31.10.2024
 
Фото: v.daum.net, Владимир Зеленский
Фото: v.daum.net, Владимир Зеленский
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Владимир Зеленский подписал закон о сделке со следствием по коррупционным делам. Таким образом Киев выполнил условия для получения транша от Евросоюза в размере 4 млрд евро, сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Верховной Рады.
Закон о сделке со следствием по коррупционным делам (№12039) был возвращен в парламент с подписью Зеленского. Согласно нововведениям, при заключении сделки суд может назначать коррупционерам более короткий срок тюремного заключения, чем предусмотрено Уголовным кодексом Украины.
Евросоюз обязался до 2027 года предоставить нынешнему руководству Украины 50 млрд евро в рамках механизма Ukraine Facility. Для получения средств Киеву необходимо выполнить условия ЕС. Одним из них для получения транша на 4 млрд евро в 2024 году значилось принятие закона о сделке со следствием по коррупционным делам до конца октября.
"В случае, если закон не был бы окончательно принят в установленные сроки, предоставление 4 млрд евро перенесли бы на следующий год", - констатировало издание.
Тем временем Кабмин Украины сверстал, а парламент (Верховная Рада) принял в первом чтении бюджет с расчётом на помощь западных доноров. Подробности в публикации Госбюджет Украины на 2025 год принят с ориентацией на военные расходы – Шмыгаль
Актуальное интервью на эту тему: Дмитрий Выдрин о причинах спецоперации и самоуничтожении Украины: Конституцию отвергли - получили войну
 
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