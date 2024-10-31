https://ukraina.ru/20241031/1058521509.html
Госбюджет Украины на 2025 год принят с ориентацией на военные расходы – Шмыгаль
Госбюджет Украины на 2025 год принят с ориентацией на военные расходы – Шмыгаль - 31.10.2024 Украина.ру
Госбюджет Украины на 2025 год принят с ориентацией на военные расходы – Шмыгаль
Государственный бюджет Украины на 2025 год был принят в первом чтении. Об этом 31 октября заявил глава украинского правительства Денис Шмыгаль
2024-10-31T16:34
2024-10-31T16:34
2024-10-31T16:34
новости
украина
денис шмыгаль
кабмин
оборонный бюджет
бюджет
дефицит бюджета
сво
ввп
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103055/37/1030553702_0:89:1720:1057_1920x0_80_0_0_c984eddc634de4958174fe444bfe1bff.jpg
"Приоритетом сметы следующего года будет безопасность и оборона. Все налоги, которые уплачивают люди и бизнес, будем направлять на усиление наших защитников и военных способностей", - заявил Шмыгаль.Он отметил, что на эти нужды направляемся более 2,2 трлн гривен ($53,3 млрд), что составляет около 26% ВВП."Это на 46 млрд грн больше, чем в 2024 году", - констатировал глава украинского Кабмина.По его словам, в целом расходы госбюджета запланированы в объёме более 3,6 трлн грн, что на 535 млрд грн больше по сравнению с 2024 годом. При этом доходная часть составит 2,7 млрд грн - на 411 млрд грн больше, чем в нынешнем году.Как сообщалось ранее, власти Украины повысили налоги и обратились за дополнительной помощью к западным спонсорам. При этом населению предложили мизерные компенсации. Подробности в публикации Премьер-министр Украины рассказал, на что украинцы смогут потратить "Вовину тысячу" Михаил Павлив рассмотрел ситуацию в публикации Обезжирить и поделить. Зеленский и Ко готовятся к "окончательному решению" вопроса по Ринату Ахметову
украина
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2024
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103055/37/1030553702_97:0:1625:1146_1920x0_80_0_0_1e21c0a06e3fdb3313287fe5c66f883b.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, денис шмыгаль, кабмин, оборонный бюджет, бюджет, дефицит бюджета, сво, ввп
Новости, Украина, Денис Шмыгаль, Кабмин, оборонный бюджет, бюджет, дефицит бюджета, СВО, ВВП
Госбюджет Украины на 2025 год принят с ориентацией на военные расходы – Шмыгаль
Государственный бюджет Украины на 2025 год был принят в первом чтении. Об этом 31 октября заявил глава украинского правительства Денис Шмыгаль
"Приоритетом сметы следующего года будет безопасность и оборона. Все налоги, которые уплачивают люди и бизнес, будем направлять на усиление наших защитников и военных способностей", - заявил Шмыгаль.
Он отметил, что на эти нужды направляемся более 2,2 трлн гривен ($53,3 млрд), что составляет около 26% ВВП.
"Это на 46 млрд грн больше, чем в 2024 году", - констатировал глава украинского Кабмина
.
По его словам, в целом расходы госбюджета запланированы в объёме более 3,6 трлн грн, что на 535 млрд грн больше по сравнению с 2024 годом. При этом доходная часть составит 2,7 млрд грн - на 411 млрд грн больше, чем в нынешнем году.
Как сообщалось ранее, власти Украины повысили налоги и обратились за дополнительной помощью к западным спонсорам. При этом населению предложили мизерные компенсации. Подробности в публикации Премьер-министр Украины рассказал, на что украинцы смогут потратить "Вовину тысячу"