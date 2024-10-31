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Госбюджет Украины на 2025 год принят с ориентацией на военные расходы – Шмыгаль

Госбюджет Украины на 2025 год принят с ориентацией на военные расходы – Шмыгаль - 31.10.2024 Украина.ру

Госбюджет Украины на 2025 год принят с ориентацией на военные расходы – Шмыгаль

Государственный бюджет Украины на 2025 год был принят в первом чтении. Об этом 31 октября заявил глава украинского правительства Денис Шмыгаль

2024-10-31T16:34

2024-10-31T16:34

2024-10-31T16:34

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"Приоритетом сметы следующего года будет безопасность и оборона. Все налоги, которые уплачивают люди и бизнес, будем направлять на усиление наших защитников и военных способностей", - заявил Шмыгаль.Он отметил, что на эти нужды направляемся более 2,2 трлн гривен ($53,3 млрд), что составляет около 26% ВВП."Это на 46 млрд грн больше, чем в 2024 году", - констатировал глава украинского Кабмина.По его словам, в целом расходы госбюджета запланированы в объёме более 3,6 трлн грн, что на 535 млрд грн больше по сравнению с 2024 годом. При этом доходная часть составит 2,7 млрд грн - на 411 млрд грн больше, чем в нынешнем году.Как сообщалось ранее, власти Украины повысили налоги и обратились за дополнительной помощью к западным спонсорам. При этом населению предложили мизерные компенсации. Подробности в публикации Премьер-министр Украины рассказал, на что украинцы смогут потратить "Вовину тысячу" Михаил Павлив рассмотрел ситуацию в публикации Обезжирить и поделить. Зеленский и Ко готовятся к "окончательному решению" вопроса по Ринату Ахметову

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новости, украина, денис шмыгаль, кабмин, оборонный бюджет, бюджет, дефицит бюджета, сво, ввп