https://ukraina.ru/20241031/1058526034.html

Кришнаитка, подполковник-пацифист и сторонница абортов: зачем Трампу Талси Габбард

Кришнаитка, подполковник-пацифист и сторонница абортов: зачем Трампу Талси Габбард - 31.10.2024 Украина.ру

Кришнаитка, подполковник-пацифист и сторонница абортов: зачем Трампу Талси Габбард

Талси Габбард еще несколько лет назад входила в Демократическую партию, однако события на Украине стали для нее точкой невозврата. Убежденная пацифистка, она не прочь войти в администрацию Дональда Трампа, если он одержит верх на выборах президента

2024-10-31T17:17

2024-10-31T17:17

2024-10-31T17:17

эксклюзив

сша

дональд трамп

талси габбард

украина

сирия

выборы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/1f/1058523220_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_dc79162965f3a68a5e8b8102491387db.jpg.webp

Самоа, Гавайи, кришнаитыТалси (Тулси) Габбард родилась в 1981 году за пределами США, а именно в Американском Самоа – территории в южной части Тихого океана, которая управляется Соединенными Штатами, но не входит в состав какого-либо штата.Родители ее были не простые. Отец Майк Габбард – наполовину европеец, наполовину самоанец, мать – американка. В их семье было всего пять детей, Талси – четвертая по счету. Ее братьев и сестер звали Бхакти, Джай, Арьян и Вриндаван.Необычные имена объяснялись тем, что их мать и отец были последователями кришнаизма и по заведенной среди адептов этого учения традиции дали всем детям индуистские имена. Талси, например, назвали в честь священного растения туласи (базилик тонкоцветный). В индуизме этот цветок считается воплощением богини Лакшми, которая по преданию приняла форму растения.На самоанские острова кришнаизм завез гуру из США Крис Батлер, который был последователем и учеником индийского гуру Бхактиведанты Свами Прабхупады. Он основал на далеких островах религиозную организацию "Миссия Чайтаньи" (Институт знания о тождественности), к которой и присоединились Габбарды.Интересно, что отец Талси был католиком, однако также не чурался медитации и прочих кришнаитских практик, приучив к этому и детей. Позднее Талси рассказывала, что сделала свой выбор в пользу кришнаизма сознательно, а не по желанию родителей.Когда ей было два года, семья перебралась на Гавайи, где и прошло ее детство и юность. Отец Талси начал делать там политическую карьеру, вступив в Республиканскую партию. Он избирался в местные органы власти, со временем сменив партийную принадлежность и перебравшись к демократам.Метания между двумя главными политическими силами в США будут в будущем свойственны и его дочери. Майк Габбард объяснял смену партии тем, что почти весь Сенат Гавайев состоит из демократов и так ему будет легче влиять на принятие решений. Одно из самых резонансных его действий в местном Сенате – принятие с его подачи поправки к Конституции Гавайев, по которой парламент получил полномочия закрепить понятие брака как союза людей разного пола.Армия, год в Ираке, Кувейт и АфрикаПо примеру отца Талси Габбард также подалась в политику, избралась в Палату представителей конгресса Гавайев. Случилось это, когда девушки был всего 21 год, что сделало ее самым молодым в истории США членом законодательного органа того или иного штата.Законодательное творчество, судя по всему, не слишком увлекало Габбард, в 2003 году он сделала резкий разворот в своей судьбе, записавшись в местную Нацгвардию. Она отказалась от мандата и поехала добровольцем в Ирак.Там она прослужила в медицинском подразделении год. После возвращения Габбард поступила на учебу в офицерскую школу военной академии в Алабаме, закончив ее с отличием и став первой женщиной в истории этого учебного заведения, достигшей такого результата.Вернувшись на Гавайи она снова поступила в Национальную гвардию и возглавила взвод военной полиции. Вместе со своими подчиненными она отправилась во вторую свою командировку на Ближний Восток, на этот раз в Кувейт. Там Габбард служила инструктором по начальной военной подготовке при местной нацгвардии. И там она тоже стала первой – первой женщиной в истории этой страны, которую удостоили военной награды.Последний ее приход в армию произошел в 2020 году, когда в составе резервной части Нацгвардии она была командирована в Северную Африку, отвечая там за взаимоотношения с населением. Оттуда в США она вернулась в звании подполковника.Политика, Сандерс, КлинтонВ перерывах между службой и командировками, Габбард успешно продолжала карьеру политика. В этом ей помогла стажировка в Вашингтоне в качестве помощницы сенатора от Гавайев. После этого она сама захотела представлять свой штат в Конгрессе.Выборы она выиграла уверенно, набрав 81% голосов. В 2012 году она стала членом Палаты представителей, что явилось еще одним достижением – впервые сенатором стала представительница не только кришнаизма, но и индуизма вообще.Присягу в качестве сенатора она принимала на книге "Бхагавад-гита как она есть", то есть на переведенном с санскрита древнем священном для индуистов тексте "Бхагавад-гита" в переводе и с комментариями Бхактиведанты Свами Прабхупады. История этого экземпляра, на котором она приносила присягу, на этом не закончилась. В 2014 году Габбард встретилась с премьером Индии Нарендрой Моди, который был в США с визитом, эту книгу она подарила ему.Наиболее заметной ее инициативой стал законопроект о запрете финансирования террористических организаций, под которые в ее формулировке попадали сирийские группировки, которые ориентировались на Соединенные Штаты и получали от них поддержку.Габбард имела неплохие перспективы роста по партийной линии, став вице-председателем Национального комитета Демпартии. В отставку с этого поста она ушла в 2016 году, поддержав левого политика Берни Сандерса, который намеревался стать кандидатом в президенты от демократов.Сандерса она поддерживала до последнего, однако демократический истеблишмент уже сделал выбор в пользу Хиллари Клинтон. Подчинившись партийной дисциплине, она поддержала ее, однако победу одержал Дональд Трамп.Встреча с Трампом, неудачный поход в президентыИзбранный президент после успеха на выборах начал формировать свою команду. Он предложил Габбард встретиться и обсудить боевые действия в Сирии и борьбу с терроризмом. Встреча состоялась 21 ноября 2016 года.Судя по всему, стороны остались довольны друг другом, потому что на следующий же день СМИ написали, что Габбард всерьез рассматривается Трампом как будущий госсекретарь, министр обороны или же представитель Соединенных Штатов в ООН.Назначения так и не случилось, Габбард осталась в Демократической партии, однако в 2019 году она объявила, что намерена побороться за право представлять демократов на президентских выборах в следующем году.К тому времени расхождения Габбард с однопартийцами стали достоянием широкой публики. Она резко выступила против участие США в военных интервенциях по всему миру, заявив, что она была против вторжения в Ирак, Сирию и другие страны. Такая позиция вызвала возмущение у демократических "ястребов", которые натравили на нее Хиллари Клинтон. Она назвала Габбард "фавориткой Кремля". Сенатор от Гавайев обиду не сдержала и подала на нее иск в суд за клевету, требуя выплатить ей 50 млн долларов ущерба. Вдобавок Габбард назвала Клинтон "королевой поджигателей войны", "воплощением коррупции" и "олицетворением гнили, разъедающей Демократическую партию".Громкий скандал в Демпартии в итоге замяли, Габбард все-таки убедили выйти из президентской гонки, дав дорогу Джо Байдену, кандидатуру которого она была вынуждена поддержать.Сирия, Украина, уход из ДемпартииТалси Габбард имеет свое мнение по многим ключевым вопросам, например, она убежденный противник войны в какой-либо форме. Прослужив год в Ираке, она пришла к выводу, что Соединенные Штаты своими вторжениями не приносят ничего хорошего ни себе, ни другим государствам.Действия американцев в Сирии она назвала "незаконной войной с целью свержения сирийского правительства". По ее мнению, участие США в этом конфликте несет в себе угрозу национальной безопасности, экономике и международной репутации Соединенных Штатов.Кроме слов, она пыталась повлиять на ситуацию и делом. В свое время она вместе с тремя конгрессменами проголосовала против резолюции, которая осуждала власти Сирии.Политик также является автором закона, который мог бы заблокировать военное участие США в Сирии, однако он был отклонен.Как человек военный, Габбард понимает, к чему могут привести военные авантюры Соединенных Штатов. Так, она выступала против введения бесполетной зоны в Сирии, так как это могло окончится полномасштабным столкновением с РФ.Начало противостояния на Украине не привело к изменению ее взглядов. Она выступила против военной поддержки киевского режима, подчеркнув, что украинские власти неоднократно провоцировали Москву на применение силы. Также она заявила, что на территории Украины находится порядка 25 биолабораторий, деятельность которых несет в себе опасность.Расхождения с демократами по украинскому вопросу стали последней каплей. В 2022 году она покинула ряды Демпартии, вскоре перейдя к их прямым конкурентам - республиканцам.Тем не менее, по некоторым направлениям ее взгляды по-прежнему характерны скорее для демократов. Так, Габбард поддерживает право женщин на аборты и выступает в поддержку однополых браков, хоть и признается, что раньше считала иначе, но потом пересмотрела свою позицию.Габбард у республиканцевНакануне нынешних выборов снова заговорили о том, что Габбард может войти в администрацию Трампа, если он вернется в Белый дом.Убежденная кришнаитка – ценный кадр для кандидата от республиканцев. Ее сотрудничество с экс-президентом должно добавить ему голосов среди немаленькой общины выходцев из Индии. Трамп вообще пользуется в Индии особой популярностью.После июльского покушения на него общество сознания Кришны заявило, что пуля не смогла убить Трампа из-за "божественного вмешательства".Кришнаиты заявили, что помнят, как в 1976 году будущий президент проспонсировал первое в Нью-Йорке празднование Ратха-ятра – индуистского праздника, в ходе которого по улицам провозят статую божества Джаганнатхи."Ровно 48 лет назад Дональд Трамп спас фестиваль Джаганнатх Ратха-ятра. Сегодня, когда мир снова празднует фестиваль Джаганнатх Ратха-ятра, Трамп подвергся нападению, и Джаганнатх отплатил ему тем же, спасая его", - заявил в день покушения один из представителей общества сознания Кришны.В 2020 году многие индийские и американские газеты облетела история 33-летнего жителя Индии, которого звали Бусса Кришна. Он был поклонником Трампа и очень огорчился, когда тот вместе с женой заболел коронавирусом. Мужчина много молился за американского президента, однако вскоре от расстройства впал в депрессию, почти перестал есть. Вскоре он внезапно скончался, врачи определили, что у него случился сердечный приступ.Связи Габбард с Индией могут помочь Трампу не только во внутренней политике, но и во внешней. Контакты с премьер-министром Моди у нее уже налажены.О том, кто может встать у руля внешней политики США в случае, если на выборах все же победит Камала Харрис - в материале издания Украина.ру Один из лучших послов США в РФ или недруг Эрдогана: кто возглавит Госдепартамент в администрации Харрис.

https://ukraina.ru/20241030/1058484787.html

сша

украина

сирия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Павел Котов

Павел Котов

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Павел Котов

эксклюзив, сша, дональд трамп, талси габбард, украина, сирия, выборы