Один из лучших послов США в РФ или недруг Эрдогана: кто возглавит Госдепартамент в администрации Харрис - 30.10.2024 Украина.ру
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Один из лучших послов США в РФ или недруг Эрдогана: кто возглавит Госдепартамент в администрации Харрис
Один из лучших послов США в РФ или недруг Эрдогана: кто возглавит Госдепартамент в администрации Харрис - 30.10.2024 Украина.ру
Один из лучших послов США в РФ или недруг Эрдогана: кто возглавит Госдепартамент в администрации Харрис
Оценивая Камалу Харрис как потенциального президента США, многие эксперты сходятся во мнении, что самостоятельно формировать внешнеполитический курс страны она неспособна, а раз так, ей просто необходимы высококвалифицированные специалисты в администрации, к советам которых она может смело прислушиваться.
2024-10-30T17:32
2024-10-30T17:32
сша
камала харрис
джо байден
энтони блинкен
демократическая партия
оон
президентские выборы
госдеп сша
эксклюзив
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Главной фигурой на этом направлении станет, конечно же, фигура госсекретаря. И уже звучат некоторые имена.Уильям Бёрнс мог возглавить Госдепартамент США ещё четыре года назад, и его фамилия фигурировала в списке претендентов на эту должность, но в конечном итоге выбор Джо Байдена пал на Энтони Блинкена, а Бёрнсу доверили управление ЦРУ.Теперь в случае победы Камалы Харрис на президентских выборах у Бёрнса вновь появятся шансы стать госсекретарём, причём неплохие. Он карьерный дипломат и отдал этой службе 33 из своих 69 лет: занимал различные должности в Госдепартаменте (исполнительный секретарь, помощник госсекретаря по вопросам Ближнего Востока, заместитель госсекретаря), а также возглавлял посольство США в Иордании (в 1998-2001 годах) и России (в 2005-2008 годах). После выхода в отставку в 2014 году стал президентом Фонда Карнеги за Международный мир – старейшего американского экспертно-аналитического центра, специализирующегося на проблемах международных отношений.В 1994 году журнал Time включил его в списки "50 самых многообещающих американских лидеров моложе 40 лет" и "100 молодых глобальных лидеров", в 2013-м журнал Foreign Policy присвоил ему звание "дипломат года", а издание The Atlantic в 2015 году назвало Бёрнса, работавшего при пяти президентах и десяти госсекретарях, владеющего русским, арабским и французским языками, "секретным дипломатическим оружием" США после того, как он выступил главным переговорщиком от Штатов на секретных переговорах с Ираном, в ходе которых были заложены основы для дальнейшего заключения ядерной сделки.По оценке российских и американских экспертов, Бёрнс — один из наиболее выдающихся послов США в РФ. На период его загранкомандировки в российскую столицу пришлась, в частности, разработка плана американских элит по вступлению Украины и Грузии в Североатлантический альянс. В аналитической записке по этому поводу дипломат написал: "Для российской элиты вступление Украины в НАТО будет означать пересечение самой красной из всех красных черт. Продвижение этого плана будет рассматриваться как брошенная в лицо перчатка, как стратегический вызов. Россия получит весомый повод для вмешательства в Крыму и Восточной Украине".В своей книге "Невидимая сила. Как работает американская дипломатия", выпущенной в 2019 году, Бёрнс рассказал, как администрация Джорджа Буша-старшего выстраивала отношения с получившими независимость бывшими республиками СССР, и дал личную оценку решениям властей США. И здесь планы интеграции Украины и Грузии в НАТО он раскритиковал.58-летний Джефф Флейк – фигура нетривиальная. Его предки – пионеры секты мормонов, и он сам принимал участие в мормонской миссии в Африке, изучая в это время африкаанс (один из официальных языков ЮАР). В большую политику дипломированный специалист по международным отношениям пришёл в 2000 году, избравшись в Палату представителей от Аризоны, с 2013 по январь 2019 года он был сенатором от этого же штата.Ключевой момент в этой истории: Флейк – республиканец. Его карьера в Конгрессе развивалась и продвигалась до тех пор, пока Дональд Трамп ни решил впервые баллотироваться в президенты (в 2016 году). Флейк, в отличие от своих однопартийцев, выдвижение одиозного миллиардера не поддержал и объявил об отказе переизбираться на новый сенаторский срок. Впоследствии он критиковал действия 45-го президента, в частности временный запрет на въезд в США граждан семи стран с преимущественно мусульманским населением.Вот так из-за Трампа фактически завершилась политическая карьера Флейка, но с приходом к власти демократической администрации началась другая – дипломатическая. Байден в октябре 2021 года назначил его послом США в Турции. И тут не обошлось без скандалов: глава американской дипмиссии в начале 2023 года инициировал встречу с кандидатом в президенты от оппозиции Кемалем Кылычдароглу, чем вызвал гневную реакцию действующего главы государства Реджепа Тайипа Эрдогана."Как Вам не стыдно, думайте головой. Вы посол. Ваш собеседник здесь — президент. С каким лицом после этого Вы будете просить о встрече с президентом? Наши двери для него закрыты. Почему? Пусть знает своё место. Пусть знает, как работает посол", - заявил он.Тем не менее, после этого Флейк принимал участие в церемонии инаугурации Эрдогана и присутствовал на приёме в его резиденции во время визита Блинкена. В августе 2024 года посол покинул Турцию в связи с истечением срока полномочий.Назначение республиканца Флейка госсекретарём в администрации Харрис станет ярким подтверждением, что она выступает против партийного разделения во внешней политике. Его кандидатуру должен утвердить Сенат, и здесь большую роль будет играть, как распределятся места между демократами и республиканцами по итогам выборов в Конгресс, которые пройдут одновременно с президентскими.Кстати с конца августа Флейку запрещён въезд в Российскую Федерацию, в отношении него действуют персональные санкции.Сенатор от штата Делавэр Крис Кунс – ещё один республиканец, правда, бывший. Сначала он был волонтёром в президентской кампании Рональда Рейгана и работал в аппарате сенатора Уильяма Рота, а после года обучения в Университете Найроби (столицы Кении) кардинально пересмотрел свои взгляды и перешёл в Демократическую партию.Получив назначение на пост вице-президента в администрации 44-го президента США Барака Обамы, Байден освободил сенаторское место, его занял Тед Кауфман, а после его ухода этот мандат в ноябре 2010 года перешёл к Кунсу, который, кстати, работал стажёром у Байдена.Fox News называет сенатора верным и надёжным рупором политики администрации, а британская газета Financial Times - одним из ведущих голосов Демократической партии по вопросам внешней политики. При этом позиция Кунса легко меняется на противоположную, пример тому – украинский вопрос. Если в апреле 2022-го он требовал от Пентагона отправить американских военных на Украину, чтобы те сражались против ВС РФ, то в феврале 2024-го сенатор заявил, что США "лучше инвестировать в украинцев, которые храбро сражаются за свою свободу", чем посылать собственные войска на поле боя.Кунс был в числе сенаторов-демократов, которые поддержали номинацию кандидатом в президенты от партии Харрис сразу после того, как Байден объявил о завершении своей избирательной кампании.В числе претендентов на пост госсекретаря также называют постоянного представителя США при ООН Линду Томас-Гринфилд - одну из самых опытных американских дипломатов: за 42 года на дипломатической службе она работала в Пакистане, Кении, Гамбии, Нигерии, Ямайке и была послом США в Либерии."Она пользуется большим уважением в Госдепартаменте, особенно среди женщин и цветных людей, которые часто чувствуют себя отстранёнными от высших должностей, и наладила хорошие рабочие отношения с Харрис, говорят источники в администрации", - пишет Politico.Если Томас-Гринфилд действительно возглавит внешнеполитическое ведомство в случае победы Харрис на президентских выборах, то её место в ООН, по информации портала Axios, может занять министр транспорта Пит Буттиджич, которого, впрочем, тот же Politico тоже включает в список претендентов на должность госсекретаря, правда, отмечая, что его шансы крайне невелики.Читайте также: Йеллен из Йеля: наследие Джо Байдена для Камалы Харрис
https://ukraina.ru/20230818/1048774638.html
https://ukraina.ru/20240925/1057676130.html
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Евгения Кондакова
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сша, камала харрис, джо байден, энтони блинкен, демократическая партия, оон, президентские выборы, госдеп сша, эксклюзив
США, Камала Харрис, Джо Байден, Энтони Блинкен, Демократическая партия, ООН, президентские выборы, Госдеп США, Эксклюзив

Один из лучших послов США в РФ или недруг Эрдогана: кто возглавит Госдепартамент в администрации Харрис

17:32 30.10.2024
 
© Sputnik / Перейти в фотобанкЗдание Госдепа США
Здание Госдепа США
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Евгения Кондакова
автор издания Украина.ру
Все материалы
Оценивая Камалу Харрис как потенциального президента США, многие эксперты сходятся во мнении, что самостоятельно формировать внешнеполитический курс страны она неспособна, а раз так, ей просто необходимы высококвалифицированные специалисты в администрации, к советам которых она может смело прислушиваться.
Главной фигурой на этом направлении станет, конечно же, фигура госсекретаря. И уже звучат некоторые имена.
Уильям Бёрнс мог возглавить Госдепартамент США ещё четыре года назад, и его фамилия фигурировала в списке претендентов на эту должность, но в конечном итоге выбор Джо Байдена пал на Энтони Блинкена, а Бёрнсу доверили управление ЦРУ.
Теперь в случае победы Камалы Харрис на президентских выборах у Бёрнса вновь появятся шансы стать госсекретарём, причём неплохие. Он карьерный дипломат и отдал этой службе 33 из своих 69 лет: занимал различные должности в Госдепартаменте (исполнительный секретарь, помощник госсекретаря по вопросам Ближнего Востока, заместитель госсекретаря), а также возглавлял посольство США в Иордании (в 1998-2001 годах) и России (в 2005-2008 годах). После выхода в отставку в 2014 году стал президентом Фонда Карнеги за Международный мир – старейшего американского экспертно-аналитического центра, специализирующегося на проблемах международных отношений.
В 1994 году журнал Time включил его в списки "50 самых многообещающих американских лидеров моложе 40 лет" и "100 молодых глобальных лидеров", в 2013-м журнал Foreign Policy присвоил ему звание "дипломат года", а издание The Atlantic в 2015 году назвало Бёрнса, работавшего при пяти президентах и десяти госсекретарях, владеющего русским, арабским и французским языками, "секретным дипломатическим оружием" США после того, как он выступил главным переговорщиком от Штатов на секретных переговорах с Ираном, в ходе которых были заложены основы для дальнейшего заключения ядерной сделки.
По оценке российских и американских экспертов, Бёрнс — один из наиболее выдающихся послов США в РФ. На период его загранкомандировки в российскую столицу пришлась, в частности, разработка плана американских элит по вступлению Украины и Грузии в Североатлантический альянс. В аналитической записке по этому поводу дипломат написал: "Для российской элиты вступление Украины в НАТО будет означать пересечение самой красной из всех красных черт. Продвижение этого плана будет рассматриваться как брошенная в лицо перчатка, как стратегический вызов. Россия получит весомый повод для вмешательства в Крыму и Восточной Украине".
В своей книге "Невидимая сила. Как работает американская дипломатия", выпущенной в 2019 году, Бёрнс рассказал, как администрация Джорджа Буша-старшего выстраивала отношения с получившими независимость бывшими республиками СССР, и дал личную оценку решениям властей США. И здесь планы интеграции Украины и Грузии в НАТО он раскритиковал.
- РИА Новости, 1920, 18.08.2023
18 августа 2023, 09:56
Вместо Блинкена Бернс? США в поисках виноватых за провалы в УкраинеУтром раненько, 18 августа 2023 года, Москву опять выборочно трясло от украинских БПЛА. Один из них после работы по нему ПВО упал на нежилое здание в районе Краснопресненской набережной города Москвы
58-летний Джефф Флейк – фигура нетривиальная. Его предки – пионеры секты мормонов, и он сам принимал участие в мормонской миссии в Африке, изучая в это время африкаанс (один из официальных языков ЮАР). В большую политику дипломированный специалист по международным отношениям пришёл в 2000 году, избравшись в Палату представителей от Аризоны, с 2013 по январь 2019 года он был сенатором от этого же штата.
Ключевой момент в этой истории: Флейк – республиканец. Его карьера в Конгрессе развивалась и продвигалась до тех пор, пока Дональд Трамп ни решил впервые баллотироваться в президенты (в 2016 году). Флейк, в отличие от своих однопартийцев, выдвижение одиозного миллиардера не поддержал и объявил об отказе переизбираться на новый сенаторский срок. Впоследствии он критиковал действия 45-го президента, в частности временный запрет на въезд в США граждан семи стран с преимущественно мусульманским населением.
Вот так из-за Трампа фактически завершилась политическая карьера Флейка, но с приходом к власти демократической администрации началась другая – дипломатическая. Байден в октябре 2021 года назначил его послом США в Турции. И тут не обошлось без скандалов: глава американской дипмиссии в начале 2023 года инициировал встречу с кандидатом в президенты от оппозиции Кемалем Кылычдароглу, чем вызвал гневную реакцию действующего главы государства Реджепа Тайипа Эрдогана.
"Как Вам не стыдно, думайте головой. Вы посол. Ваш собеседник здесь — президент. С каким лицом после этого Вы будете просить о встрече с президентом? Наши двери для него закрыты. Почему? Пусть знает своё место. Пусть знает, как работает посол", - заявил он.
Тем не менее, после этого Флейк принимал участие в церемонии инаугурации Эрдогана и присутствовал на приёме в его резиденции во время визита Блинкена. В августе 2024 года посол покинул Турцию в связи с истечением срока полномочий.
Назначение республиканца Флейка госсекретарём в администрации Харрис станет ярким подтверждением, что она выступает против партийного разделения во внешней политике. Его кандидатуру должен утвердить Сенат, и здесь большую роль будет играть, как распределятся места между демократами и республиканцами по итогам выборов в Конгресс, которые пройдут одновременно с президентскими.
Кстати с конца августа Флейку запрещён въезд в Российскую Федерацию, в отношении него действуют персональные санкции.
Президент РФ В. Путин провел переговоры с президентом Турции Р. Т. Эрдоганом - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
25 сентября, 15:43
США не хотят, чтобы Украина стала членом НАТО - ЭрдоганСША и ряд членов североатлантического альянса не хотят, чтобы Украина стала членом НАТО. Об этом заявил 25 сентября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в интервью телеканалу NBC
Сенатор от штата Делавэр Крис Кунс – ещё один республиканец, правда, бывший. Сначала он был волонтёром в президентской кампании Рональда Рейгана и работал в аппарате сенатора Уильяма Рота, а после года обучения в Университете Найроби (столицы Кении) кардинально пересмотрел свои взгляды и перешёл в Демократическую партию.
Получив назначение на пост вице-президента в администрации 44-го президента США Барака Обамы, Байден освободил сенаторское место, его занял Тед Кауфман, а после его ухода этот мандат в ноябре 2010 года перешёл к Кунсу, который, кстати, работал стажёром у Байдена.
Fox News называет сенатора верным и надёжным рупором политики администрации, а британская газета Financial Times - одним из ведущих голосов Демократической партии по вопросам внешней политики. При этом позиция Кунса легко меняется на противоположную, пример тому – украинский вопрос. Если в апреле 2022-го он требовал от Пентагона отправить американских военных на Украину, чтобы те сражались против ВС РФ, то в феврале 2024-го сенатор заявил, что США "лучше инвестировать в украинцев, которые храбро сражаются за свою свободу", чем посылать собственные войска на поле боя.
Кунс был в числе сенаторов-демократов, которые поддержали номинацию кандидатом в президенты от партии Харрис сразу после того, как Байден объявил о завершении своей избирательной кампании.
- РИА Новости, 1920, 12.08.2024
12 августа, 06:10
В отличие от Трампа и Байдена, ничем не связана: эксперт о том, чего ждать от Харрис по Ближнему Востоку
В числе претендентов на пост госсекретаря также называют постоянного представителя США при ООН Линду Томас-Гринфилд - одну из самых опытных американских дипломатов: за 42 года на дипломатической службе она работала в Пакистане, Кении, Гамбии, Нигерии, Ямайке и была послом США в Либерии.
"Она пользуется большим уважением в Госдепартаменте, особенно среди женщин и цветных людей, которые часто чувствуют себя отстранёнными от высших должностей, и наладила хорошие рабочие отношения с Харрис, говорят источники в администрации", - пишет Politico.
Если Томас-Гринфилд действительно возглавит внешнеполитическое ведомство в случае победы Харрис на президентских выборах, то её место в ООН, по информации портала Axios, может занять министр транспорта Пит Буттиджич, которого, впрочем, тот же Politico тоже включает в список претендентов на должность госсекретаря, правда, отмечая, что его шансы крайне невелики.
Читайте также: Йеллен из Йеля: наследие Джо Байдена для Камалы Харрис
 
СШАКамала ХаррисДжо БайденЭнтони БлинкенДемократическая партияООНпрезидентские выборыГосдеп СШАЭксклюзив
 
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