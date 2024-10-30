https://ukraina.ru/20241030/1058492039.html

Один из лучших послов США в РФ или недруг Эрдогана: кто возглавит Госдепартамент в администрации Харрис

Один из лучших послов США в РФ или недруг Эрдогана: кто возглавит Госдепартамент в администрации Харрис - 30.10.2024 Украина.ру

Один из лучших послов США в РФ или недруг Эрдогана: кто возглавит Госдепартамент в администрации Харрис

Оценивая Камалу Харрис как потенциального президента США, многие эксперты сходятся во мнении, что самостоятельно формировать внешнеполитический курс страны она неспособна, а раз так, ей просто необходимы высококвалифицированные специалисты в администрации, к советам которых она может смело прислушиваться.

2024-10-30T17:32

2024-10-30T17:32

2024-10-30T17:32

сша

камала харрис

джо байден

энтони блинкен

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оон

президентские выборы

госдеп сша

эксклюзив

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Главной фигурой на этом направлении станет, конечно же, фигура госсекретаря. И уже звучат некоторые имена.Уильям Бёрнс мог возглавить Госдепартамент США ещё четыре года назад, и его фамилия фигурировала в списке претендентов на эту должность, но в конечном итоге выбор Джо Байдена пал на Энтони Блинкена, а Бёрнсу доверили управление ЦРУ.Теперь в случае победы Камалы Харрис на президентских выборах у Бёрнса вновь появятся шансы стать госсекретарём, причём неплохие. Он карьерный дипломат и отдал этой службе 33 из своих 69 лет: занимал различные должности в Госдепартаменте (исполнительный секретарь, помощник госсекретаря по вопросам Ближнего Востока, заместитель госсекретаря), а также возглавлял посольство США в Иордании (в 1998-2001 годах) и России (в 2005-2008 годах). После выхода в отставку в 2014 году стал президентом Фонда Карнеги за Международный мир – старейшего американского экспертно-аналитического центра, специализирующегося на проблемах международных отношений.В 1994 году журнал Time включил его в списки "50 самых многообещающих американских лидеров моложе 40 лет" и "100 молодых глобальных лидеров", в 2013-м журнал Foreign Policy присвоил ему звание "дипломат года", а издание The Atlantic в 2015 году назвало Бёрнса, работавшего при пяти президентах и десяти госсекретарях, владеющего русским, арабским и французским языками, "секретным дипломатическим оружием" США после того, как он выступил главным переговорщиком от Штатов на секретных переговорах с Ираном, в ходе которых были заложены основы для дальнейшего заключения ядерной сделки.По оценке российских и американских экспертов, Бёрнс — один из наиболее выдающихся послов США в РФ. На период его загранкомандировки в российскую столицу пришлась, в частности, разработка плана американских элит по вступлению Украины и Грузии в Североатлантический альянс. В аналитической записке по этому поводу дипломат написал: "Для российской элиты вступление Украины в НАТО будет означать пересечение самой красной из всех красных черт. Продвижение этого плана будет рассматриваться как брошенная в лицо перчатка, как стратегический вызов. Россия получит весомый повод для вмешательства в Крыму и Восточной Украине".В своей книге "Невидимая сила. Как работает американская дипломатия", выпущенной в 2019 году, Бёрнс рассказал, как администрация Джорджа Буша-старшего выстраивала отношения с получившими независимость бывшими республиками СССР, и дал личную оценку решениям властей США. И здесь планы интеграции Украины и Грузии в НАТО он раскритиковал.58-летний Джефф Флейк – фигура нетривиальная. Его предки – пионеры секты мормонов, и он сам принимал участие в мормонской миссии в Африке, изучая в это время африкаанс (один из официальных языков ЮАР). В большую политику дипломированный специалист по международным отношениям пришёл в 2000 году, избравшись в Палату представителей от Аризоны, с 2013 по январь 2019 года он был сенатором от этого же штата.Ключевой момент в этой истории: Флейк – республиканец. Его карьера в Конгрессе развивалась и продвигалась до тех пор, пока Дональд Трамп ни решил впервые баллотироваться в президенты (в 2016 году). Флейк, в отличие от своих однопартийцев, выдвижение одиозного миллиардера не поддержал и объявил об отказе переизбираться на новый сенаторский срок. Впоследствии он критиковал действия 45-го президента, в частности временный запрет на въезд в США граждан семи стран с преимущественно мусульманским населением.Вот так из-за Трампа фактически завершилась политическая карьера Флейка, но с приходом к власти демократической администрации началась другая – дипломатическая. Байден в октябре 2021 года назначил его послом США в Турции. И тут не обошлось без скандалов: глава американской дипмиссии в начале 2023 года инициировал встречу с кандидатом в президенты от оппозиции Кемалем Кылычдароглу, чем вызвал гневную реакцию действующего главы государства Реджепа Тайипа Эрдогана."Как Вам не стыдно, думайте головой. Вы посол. Ваш собеседник здесь — президент. С каким лицом после этого Вы будете просить о встрече с президентом? Наши двери для него закрыты. Почему? Пусть знает своё место. Пусть знает, как работает посол", - заявил он.Тем не менее, после этого Флейк принимал участие в церемонии инаугурации Эрдогана и присутствовал на приёме в его резиденции во время визита Блинкена. В августе 2024 года посол покинул Турцию в связи с истечением срока полномочий.Назначение республиканца Флейка госсекретарём в администрации Харрис станет ярким подтверждением, что она выступает против партийного разделения во внешней политике. Его кандидатуру должен утвердить Сенат, и здесь большую роль будет играть, как распределятся места между демократами и республиканцами по итогам выборов в Конгресс, которые пройдут одновременно с президентскими.Кстати с конца августа Флейку запрещён въезд в Российскую Федерацию, в отношении него действуют персональные санкции.Сенатор от штата Делавэр Крис Кунс – ещё один республиканец, правда, бывший. Сначала он был волонтёром в президентской кампании Рональда Рейгана и работал в аппарате сенатора Уильяма Рота, а после года обучения в Университете Найроби (столицы Кении) кардинально пересмотрел свои взгляды и перешёл в Демократическую партию.Получив назначение на пост вице-президента в администрации 44-го президента США Барака Обамы, Байден освободил сенаторское место, его занял Тед Кауфман, а после его ухода этот мандат в ноябре 2010 года перешёл к Кунсу, который, кстати, работал стажёром у Байдена.Fox News называет сенатора верным и надёжным рупором политики администрации, а британская газета Financial Times - одним из ведущих голосов Демократической партии по вопросам внешней политики. При этом позиция Кунса легко меняется на противоположную, пример тому – украинский вопрос. Если в апреле 2022-го он требовал от Пентагона отправить американских военных на Украину, чтобы те сражались против ВС РФ, то в феврале 2024-го сенатор заявил, что США "лучше инвестировать в украинцев, которые храбро сражаются за свою свободу", чем посылать собственные войска на поле боя.Кунс был в числе сенаторов-демократов, которые поддержали номинацию кандидатом в президенты от партии Харрис сразу после того, как Байден объявил о завершении своей избирательной кампании.В числе претендентов на пост госсекретаря также называют постоянного представителя США при ООН Линду Томас-Гринфилд - одну из самых опытных американских дипломатов: за 42 года на дипломатической службе она работала в Пакистане, Кении, Гамбии, Нигерии, Ямайке и была послом США в Либерии."Она пользуется большим уважением в Госдепартаменте, особенно среди женщин и цветных людей, которые часто чувствуют себя отстранёнными от высших должностей, и наладила хорошие рабочие отношения с Харрис, говорят источники в администрации", - пишет Politico.Если Томас-Гринфилд действительно возглавит внешнеполитическое ведомство в случае победы Харрис на президентских выборах, то её место в ООН, по информации портала Axios, может занять министр транспорта Пит Буттиджич, которого, впрочем, тот же Politico тоже включает в список претендентов на должность госсекретаря, правда, отмечая, что его шансы крайне невелики.Читайте также: Йеллен из Йеля: наследие Джо Байдена для Камалы Харрис

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Евгения Кондакова

Евгения Кондакова

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Евгения Кондакова

сша, камала харрис, джо байден, энтони блинкен, демократическая партия, оон, президентские выборы, госдеп сша, эксклюзив