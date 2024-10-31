Ким Чен Ын подтвердил запуск баллистической ракеты - южнокорейские СМИ

"Там так и написано": Путин пошутил о реакции Запада на новый виток дружбы России и КНДР

На сообщение о том, что Россия и КНДР ратифицировали договор, предусматривающий военную помощь при нападении на одну из стран, Запад отреагировал "взрывом". На это президент РФ Владимир Путин отреагировал шуткой во время интервью Журналистке Ольге Скабеевой для телеканала "Россия"