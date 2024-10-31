Ким Чен Ын подтвердил запуск баллистической ракеты - южнокорейские СМИ - 31.10.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20241031/1058498263.html
Ким Чен Ын подтвердил запуск баллистической ракеты - южнокорейские СМИ
Ким Чен Ын подтвердил запуск баллистической ракеты - южнокорейские СМИ - 31.10.2024 Украина.ру
Ким Чен Ын подтвердил запуск баллистической ракеты - южнокорейские СМИ
Лидер КНДР Ким Чен Ын подтвердил запуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) со стороны КНДР, заявив, что это демонстрирует решимость Северной Кореи в противостоянии врагам. Об этом 31 октября написало южнокорейское агентство Рёнхап со ссылкой на государственные СМИ КНДР
2024-10-31T07:24
2024-10-31T07:24
новости
кндр
северная корея
ким чен ын
япония
ракета
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/09/10/1049455223_0:48:900:554_1920x0_80_0_0_8a3d17d2fc800dee702258aacddfdcb6.jpg
В публикации издания также уточняется, что "ничто не изменит" политику КНДР по укреплению ядерного потенциала страны.Ранее южнокорейские СМИ сообщили, что КНДР примерно в 7.10 (1.10 мск) запустила из района Пхеньяна в направлении Японского моря баллистическую ракету большой дальности, предположительно межконтинентальную баллистическую ракету (МБР).Премьер-министр Японии Сигэру Исиба объявил о созыве национально совета безопасности в связи с этим пуском, уточнив, что ущерба не зафиксировано.Министр обороны Японии Гэн Накатани заявил прессе, что дальность полета северокорейской ракеты составила порядка 1000 километров, высота – 7000 километров, высота и продолжительность полета были самыми большими за все время пусков.Позже южнокорейские власти заявили, что полет ракеты длился 1 час 26 минут по навесной траектории, что означает, что ее пуск был произведен под более вертикальным углом с тем, чтобы сократить дальность полета за счет увеличения высоты.Упала ракета в 8.37 (2.37 мск) в районе острова Окусири на Хоккайдо за пределами исключительной экономической зоны Японии.В четверг, 24 октября, Государственная дума ратифицировала договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Российской Федерацией и Корейской Народно-Демократической Республикой (КНДР), подписанный в Пхеньяне 19 июня 2024 года.Председатель профильного комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий отметил, что этот договор выводит отношения Москвы и Пхеньяна на новый - союзнический уровень, предполагающий взаимную поддержку при невмешательства во внутренние дела".Он подчеркнул "миролюбивый и оборонительный характер положений договора, который ни в коей мере не направлен против третьих стран и не предусматривает военные союзы в отличие от западных соглашений".Другие темы: Обиды Зеленского, выводы Фицо и последние украинские часы Курахово. Итоги 30 октября.
https://ukraina.ru/20241025/1058356559.html
кндр
северная корея
япония
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/09/10/1049455223_0:0:800:600_1920x0_80_0_0_a98d6a60afe17ec1ed21a879bf7e5c60.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, кндр, северная корея, ким чен ын, япония, ракета
Новости, КНДР, Северная Корея, Ким Чен Ын, Япония, Ракета

Ким Чен Ын подтвердил запуск баллистической ракеты - южнокорейские СМИ

07:24 31.10.2024
 
© Смотри телеграм-канал
© Смотри телеграм-канал
Читать в
Лидер КНДР Ким Чен Ын подтвердил запуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) со стороны КНДР, заявив, что это демонстрирует решимость Северной Кореи в противостоянии врагам. Об этом 31 октября написало южнокорейское агентство Рёнхап со ссылкой на государственные СМИ КНДР
В публикации издания также уточняется, что "ничто не изменит" политику КНДР по укреплению ядерного потенциала страны.
Ранее южнокорейские СМИ сообщили, что КНДР примерно в 7.10 (1.10 мск) запустила из района Пхеньяна в направлении Японского моря баллистическую ракету большой дальности, предположительно межконтинентальную баллистическую ракету (МБР).
Премьер-министр Японии Сигэру Исиба объявил о созыве национально совета безопасности в связи с этим пуском, уточнив, что ущерба не зафиксировано.
Министр обороны Японии Гэн Накатани заявил прессе, что дальность полета северокорейской ракеты составила порядка 1000 километров, высота – 7000 километров, высота и продолжительность полета были самыми большими за все время пусков.
"Сейчас идет сбор информации. Но полет ракеты был самым продолжительным за все время, поэтому мы думаем, не была ли это иная, чем до сих пор, ракета", - сказал министр.
Позже южнокорейские власти заявили, что полет ракеты длился 1 час 26 минут по навесной траектории, что означает, что ее пуск был произведен под более вертикальным углом с тем, чтобы сократить дальность полета за счет увеличения высоты.
Упала ракета в 8.37 (2.37 мск) в районе острова Окусири на Хоккайдо за пределами исключительной экономической зоны Японии.
В четверг, 24 октября, Государственная дума ратифицировала договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Российской Федерацией и Корейской Народно-Демократической Республикой (КНДР), подписанный в Пхеньяне 19 июня 2024 года.
Председатель профильного комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий отметил, что этот договор выводит отношения Москвы и Пхеньяна на новый - союзнический уровень, предполагающий взаимную поддержку при невмешательства во внутренние дела".
Он подчеркнул "миролюбивый и оборонительный характер положений договора, который ни в коей мере не направлен против третьих стран и не предусматривает военные союзы в отличие от западных соглашений".
Ким и Путин
25 октября, 10:58
"Там так и написано": Путин пошутил о реакции Запада на новый виток дружбы России и КНДРНа сообщение о том, что Россия и КНДР ратифицировали договор, предусматривающий военную помощь при нападении на одну из стран, Запад отреагировал "взрывом". На это президент РФ Владимир Путин отреагировал шуткой во время интервью Журналистке Ольге Скабеевой для телеканала "Россия"
Другие темы: Обиды Зеленского, выводы Фицо и последние украинские часы Курахово. Итоги 30 октября.
 
НовостиКНДРСеверная КореяКим Чен ЫнЯпонияРакета
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
08:49Штурм Капитолия покажется чаепитием: США предсказали политическое цунами после выборов
08:16Главное за ночь 31 октября
08:03"В руинах": российский разведчик рассказал о боях в Волчанске
08:00Оборона Севастополя: черноморский гвоздь в крышку гроба "Барбароссы"
07:41"И ему выдают оружие": пленный рассказал о мобилизации в ВСУ людей с ВИЧ и психическими болезнями
07:24Ким Чен Ын подтвердил запуск баллистической ракеты - южнокорейские СМИ
06:41Хамская месть за Селидово
06:15Администрация сбежала в Харьков: Алёхин назвал три причины, почему ВСУ могут скоро сдать Купянск
06:07Алексей Кочетков: Пока Южная Корея подставляет Польшу, Россия пытается победить "дружественную Украину"
06:00"Свыше 400 тысяч некрологов": Ищенко раскрыл, сколько по разным данным потеряла убитыми Украина
05:53Гарнизон Курахово вот-вот попадет в большой котел. Запорожье могут освободить в первом квартале 2025 года
05:50Дмитрий Выдрин о причинах спецоперации и самоуничтожении Украины: Конституцию отвергли - получили войну
05:45Наступление на Загрызово и Богуславку: Алехин рассказал, как ВС РФ расширяют плацдарм на Осколе
05:34Геннадий Алехин: Россия хорошо попадает по Харькову и вбивает клин в позиции ВСУ между Изюмом и Купянском
05:30Всех этих мужиков пришлось уничтожить: эксперт о том, как "дураки" дерутся за интересы Зеленского и США
05:19"Зеленая деспотия" ведет к катастрофе. Украинские эксперты о "Зеленском-супергерое", уничтожившем страну
05:15Число убитых может превысить миллион: Ищенко о социальном обеспечении калек из ВСУ и "бывших врагов"
05:03Смогут ли югославские танки остановить российский натиск? Украина в международном контексте
05:00Мужчин начали выгребать подчистую: Ищенко рассказал о тяжелой демографической ситуации в селах Украины
04:50Киев понимает, что Покровск — ключ России к Донбассу, поэтому он может превратить его в город-крепость
Лента новостейМолния