https://ukraina.ru/20241031/1058498263.html
Ким Чен Ын подтвердил запуск баллистической ракеты - южнокорейские СМИ
Ким Чен Ын подтвердил запуск баллистической ракеты - южнокорейские СМИ - 31.10.2024 Украина.ру
Ким Чен Ын подтвердил запуск баллистической ракеты - южнокорейские СМИ
Лидер КНДР Ким Чен Ын подтвердил запуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) со стороны КНДР, заявив, что это демонстрирует решимость Северной Кореи в противостоянии врагам. Об этом 31 октября написало южнокорейское агентство Рёнхап со ссылкой на государственные СМИ КНДР
2024-10-31T07:24
2024-10-31T07:24
2024-10-31T07:24
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кндр
северная корея
ким чен ын
япония
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В публикации издания также уточняется, что "ничто не изменит" политику КНДР по укреплению ядерного потенциала страны.Ранее южнокорейские СМИ сообщили, что КНДР примерно в 7.10 (1.10 мск) запустила из района Пхеньяна в направлении Японского моря баллистическую ракету большой дальности, предположительно межконтинентальную баллистическую ракету (МБР).Премьер-министр Японии Сигэру Исиба объявил о созыве национально совета безопасности в связи с этим пуском, уточнив, что ущерба не зафиксировано.Министр обороны Японии Гэн Накатани заявил прессе, что дальность полета северокорейской ракеты составила порядка 1000 километров, высота – 7000 километров, высота и продолжительность полета были самыми большими за все время пусков.Позже южнокорейские власти заявили, что полет ракеты длился 1 час 26 минут по навесной траектории, что означает, что ее пуск был произведен под более вертикальным углом с тем, чтобы сократить дальность полета за счет увеличения высоты.Упала ракета в 8.37 (2.37 мск) в районе острова Окусири на Хоккайдо за пределами исключительной экономической зоны Японии.В четверг, 24 октября, Государственная дума ратифицировала договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Российской Федерацией и Корейской Народно-Демократической Республикой (КНДР), подписанный в Пхеньяне 19 июня 2024 года.Председатель профильного комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий отметил, что этот договор выводит отношения Москвы и Пхеньяна на новый - союзнический уровень, предполагающий взаимную поддержку при невмешательства во внутренние дела".Он подчеркнул "миролюбивый и оборонительный характер положений договора, который ни в коей мере не направлен против третьих стран и не предусматривает военные союзы в отличие от западных соглашений".Другие темы: Обиды Зеленского, выводы Фицо и последние украинские часы Курахово. Итоги 30 октября.
https://ukraina.ru/20241025/1058356559.html
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новости, кндр, северная корея, ким чен ын, япония, ракета
Ким Чен Ын подтвердил запуск баллистической ракеты - южнокорейские СМИ
Лидер КНДР Ким Чен Ын подтвердил запуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) со стороны КНДР, заявив, что это демонстрирует решимость Северной Кореи в противостоянии врагам. Об этом 31 октября написало южнокорейское агентство Рёнхап со ссылкой на государственные СМИ КНДР
В публикации издания также уточняется, что "ничто не изменит" политику КНДР по укреплению ядерного потенциала страны.
Ранее южнокорейские СМИ сообщили, что КНДР примерно в 7.10 (1.10 мск) запустила из района Пхеньяна в направлении Японского моря баллистическую ракету большой дальности, предположительно межконтинентальную баллистическую ракету (МБР).
Премьер-министр Японии
Сигэру Исиба объявил о созыве национально совета безопасности в связи с этим пуском, уточнив, что ущерба не зафиксировано.
Министр обороны Японии Гэн Накатани заявил прессе, что дальность полета северокорейской ракеты составила порядка 1000 километров, высота – 7000 километров, высота и продолжительность полета были самыми большими за все время пусков.
"Сейчас идет сбор информации. Но полет ракеты был самым продолжительным за все время, поэтому мы думаем, не была ли это иная, чем до сих пор, ракета", - сказал министр.
Позже южнокорейские власти заявили, что полет ракеты длился 1 час 26 минут по навесной траектории, что означает, что ее пуск был произведен под более вертикальным углом с тем, чтобы сократить дальность полета за счет увеличения высоты.
Упала ракета в 8.37 (2.37 мск) в районе острова Окусири на Хоккайдо за пределами исключительной экономической зоны Японии.
В четверг, 24 октября, Государственная дума ратифицировала договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Российской Федерацией и Корейской Народно-Демократической Республикой (КНДР), подписанный в Пхеньяне 19 июня 2024 года.
Председатель профильного комитета Госдумы РФ
по международным делам Леонид Слуцкий отметил, что этот договор выводит отношения Москвы
и Пхеньяна на новый - союзнический уровень, предполагающий взаимную поддержку при невмешательства во внутренние дела".
Он подчеркнул "миролюбивый и оборонительный характер положений договора, который ни в коей мере не направлен против третьих стран и не предусматривает военные союзы в отличие от западных соглашений".