Обиды Зеленского, выводы Фицо и последние украинские часы Курахово. Итоги 30 октября
18:00 30.10.2024 (обновлено: 18:02 30.10.2024)
Коллаж: Зеленский, Фицо, ВС РФ
Владимир Зеленский пожаловался европейским журналистам на все, что только смог: Запад мало дал помощи, Белый дом "слил" секрет о "Томагавках" и воевать некем.
Параллельно премьер-министр Словакии Роберт Фицо дал интервью российской журналистке Ольге Скабеевой, в котором сказал, что "план победы" Зеленского приведет к эскалации войны, а также пообещал приехать на 9 мая в Москву.
ВС РФ активно продвигаются на фронте: Кураховка окружена, Курахово на подходе.
Список обид Зеленского
В среду, 30 октября, во время пресс-подхода СМИ Северной Европы Владимир Зеленский сделал серию громких заявлений. Вот основные из них:
1. Всего 10% от обещанного.
В 2024 году Киев получил только 10% от пакета помощи, за который ранее проголосовал Конгресс США, а еще партнеры не предоставили все анонсированные системы ПВО.
"Это не смешно", - заявил Зеленский.
2. Обозвал Белый дом сплетником.
Зеленский подтвердил, что в секретной части своего "плана победы" запрашивал у США "Томагавки", дальность полета которых превышает 2400 километров. Однако при этом он упрекнул Белый дом в сливе прессе этой информации.
"Вы видите, что сейчас происходит в СМИ, они сказали, что Украина хочет или хотела получить много ракет, таких как "Томагавки". Но это была конфиденциальная информация. Между Украиной и Белым домом. Как понимать эти сообщения? Это значит, что между партнерами нет ничего конфиденциального", - заявил Зеленский.
Во вторник, 29 октября, американская газета The New York Times написала со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника, что в одном из секретных пунктов "плана победы" Зеленский запросил у союзников крылатые ракеты "Томагавк". Однако, отметило издание, это "абсолютно невыполнимо".
3. Киев не захватил Курскую АЭС, потому что "мы никогда не хотели этого", заявил Зеленский.
4. Украинский фронт рассыпается из-за нехватки войск.
"Когда я получаю информацию, что на одном направлении количество войск составляет 1 к 8, когда становится выбор: остаться и погибнуть - то, конечно, отходите, ребята, спасайте солдат, спасайте людей", - сказал Зеленский.
25 октября, 13:32"Выводы не сделаны": украинский военкор простился с СелидовоРоссийские военные закрепились в многоэтажках на юге, востоке и в центре Селидово. Трассы в Вишневом и на Покровск (Красноармейск) уже под контролем ВС РФ. Это значит, что украинское командование не учло ошибок предыдущих потерянных городов. Об этом 25 октября в своем телеграм-канале написал украинский военкор Богдан Мирошников
5. Украина не будет просить Запад дать своих военных, а виноваты в этом Россия и Северная Корея.
Даже в условиях острого дефицита военных кадров Киев не будет просить у Запада помощи в этой части, так как это очень опасно при условии "наличия" на поле боя военных из КНДР.
"Что мы будем делать если к нам придут 100 000 северокорейских солдат? Что мы будем делать? Что будет делать Запад? Что будут делать США? Много вопросов, много риторики, мало шагов, мало решающих шагов со стороны лидеров", - сказал Зеленский.
24 октября, 14:59На фоне истерии вокруг солдат КНДР: президент Южной Кореи пообещал Киеву летальное оружиеПрезидент Южной Кореи Юн Сок Ёль объявил, что Сеул пересмотрит свою позицию по непредоставлению оружия воюющим странам, куда до сих пор входила Украина, поскольку Северная Корея якобы отправляет войска для поддержки России на СВО. Об этом 24 октября написала американская газета The Washington Times
6. "В Грузии победила Россия".
Именно так, по мнению Зеленского, можно оценить результат прошедших парламентских выборов в Грузии.
Фицо
В этот же день, 30 октября, премьер-министр Словакии Роберт Фицо дал развернутое интервью российской журналистке Ольге Скабеевой. Вот его основные тезисы.
1. Зеленский просил у ЕС ядерное оружие, но союзники проявили "инстинкт самосохранения".
"План победы не может заключаться в том, что кто-то предлагает свою территорию, например, для размещения ядерного оружия. Или кто-то скажет: ‘Дайте мне ракеты средней и большой дальности, и я применю их по целям на территории РФ’. Человек, не желающий эскалации, не может всерьез так думать. Если кто-то хочет войны, то именно это он и будет говорить: ‘Дайте мне ядерное оружие на земле, дайте мне ракеты большой и средней дальности, и мы применим", - отметил Фицо.
2. Запад устал от Украины, но 2022-ой уже не вернуть.
США и ЕС продолжают давать Киеву оружие и "отводить глаза", потому что понимают, что помешали разрешить конфликт еще в самом его начале - в апреле 2022 года, когда "на столе лежали реальные договоренности, которые могли бы немедленно положить конец войне".
Речь идет о стамбульских соглашениях, сформулированных в апреле 2022 года, где в частности, говорилось о том, что Украина обязалась придерживаться "трех неядерных принципов": не принимать, не производить и не приобретать ядерное оружие, а также соглашалась соблюдать "постоянный нейтралитет" и закрепить его в конституции страны. Иными словами, Киев должен был отказаться от членства в НАТО.
13:15Дают оружие, отводя глаза: Фицо объяснил "украинскую" мотивацию ЗападаЗапад давно устал от Украины, однако продолжает давать Киеву оружие и "отводить глаза", потому что понимает, что помешал положить конец войне еще в самом ее начале. Такое заявление в интервью российской журналистке Ольге Скабеевой сделал премьер-министр Словакии Роберт Фицо
3. Ожидание нового покушения.
Премьер-министр Словакии отметил, что опасается нового покушения на себя в ближайшие недели или месяцы.
В мае на Фицо уже было совершено покушение: нападавший выстрелил в премьера пять раз, полиция задержала стрелявшего на месте. Он заявил, что руководствовался политическими мотивами, поскольку был не согласен с действиями кабмина страны, в том числе выступал против идеи Фицо остановить поставки вооружения на Украину.
4. Планы на праздничный визит в Москву.
Фицо также объявил о намерении приехать в Москву 9 мая, заявив, что для него будет честью принять участие в праздновании 80-летия окончания Второй мировой войны и, прежде всего, победы над фашизмом.
"Я чувствую, что это мой личный долг", - резюмировал словацкий премьер.
12:26Вопреки угрозам: Фицо подтвердил намерение приехать в Москву 9 маяПремьер-министр Словакии Роберт Фицо, который в мае пережил покушение и с трудом оправился после тяжелых ранений, не изменил своим идейным позициям и объявил о намерении приехать в Москву 9 мая. Об этом в своем телеграм-канале сообщила поговорившая с ним российская журналистка Ольга Скабеева
Новости с фронта
В среду, 30 октября, пришло сообщение о том, что российские военные силы освободили Кругляковку Харьковской области. Параллельно появилась информация об окружении поселка Кураховка в Донецкой Народной Республике (ДНР), который находится на подступе к городу Курахово.
Также советник главы региона Игорь Кимаковский отметил, что ВСУ начали отступать из Курахово, и все идет к тому, что город в скором времени будет зачищен российскими военными.
"Из Кураховки приходят замечательные сообщения уже с кадрами объективного видеоконтроля, и с района Угледара идет наступление. Сегодня в Разливе уже разбиваются фактически те силы, которые скапливаются противником для того, чтобы удерживать Курахово. И они уже из Курахово начинают отступать", - уточнил Кимаковский.
16:16ВС РФ окружили Кураховку на подступе у Курахово - украинские СМИРоссийские военные окружили поселок Кураховка в Донецкой Народной Республике (ДНР), который находится на подступе к городу Курахово. Такую информацию сообщают 30 октября ряд украинских СМИ, в частности, об этом написало издание "Страна.ua" со ссылкой на военнослужащих ВСУ