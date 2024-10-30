Обиды Зеленского, выводы Фицо и последние украинские часы Курахово. Итоги 30 октября - 30.10.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20241030/1058490375.html
Обиды Зеленского, выводы Фицо и последние украинские часы Курахово. Итоги 30 октября
Обиды Зеленского, выводы Фицо и последние украинские часы Курахово. Итоги 30 октября - 30.10.2024 Украина.ру
Обиды Зеленского, выводы Фицо и последние украинские часы Курахово. Итоги 30 октября
Украина.ру, 30.10.2024
2024-10-30T18:00
2024-10-30T18:02
эксклюзив
владимир зеленский
роберт фицо
курахово
украина
запад
ольга скабеева
всу
фронт
хроники
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/1e/1058490619_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_5fce6816589ce5cbe1f346ea6b1ebc62.jpg.webp
Владимир Зеленский пожаловался европейским журналистам на все, что только смог: Запад мало дал помощи, Белый дом "слил" секрет о "Томагавках" и воевать некем.Параллельно премьер-министр Словакии Роберт Фицо дал интервью российской журналистке Ольге Скабеевой, в котором сказал, что "план победы" Зеленского приведет к эскалации войны, а также пообещал приехать на 9 мая в Москву.ВС РФ активно продвигаются на фронте: Кураховка окружена, Курахово на подходе.Список обид ЗеленскогоВ среду, 30 октября, во время пресс-подхода СМИ Северной Европы Владимир Зеленский сделал серию громких заявлений. Вот основные из них:1. Всего 10% от обещанного.В 2024 году Киев получил только 10% от пакета помощи, за который ранее проголосовал Конгресс США, а еще партнеры не предоставили все анонсированные системы ПВО."Это не смешно", - заявил Зеленский.2. Обозвал Белый дом сплетником.Зеленский подтвердил, что в секретной части своего "плана победы" запрашивал у США "Томагавки", дальность полета которых превышает 2400 километров. Однако при этом он упрекнул Белый дом в сливе прессе этой информации.Во вторник, 29 октября, американская газета The New York Times написала со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника, что в одном из секретных пунктов "плана победы" Зеленский запросил у союзников крылатые ракеты "Томагавк". Однако, отметило издание, это "абсолютно невыполнимо".3. Киев не захватил Курскую АЭС, потому что "мы никогда не хотели этого", заявил Зеленский.4. Украинский фронт рассыпается из-за нехватки войск.Между тем, буквально пару дней назад, прощаясь с Селидово, украинский военкор Богдан Мирошников заявил, что командование ВСУ не сделало выводов из предыдущих неудач, а Зеленский опять до последнего тянул с отступлением, невзирая на потери.5. Украина не будет просить Запад дать своих военных, а виноваты в этом Россия и Северная Корея.Даже в условиях острого дефицита военных кадров Киев не будет просить у Запада помощи в этой части, так как это очень опасно при условии "наличия" на поле боя военных из КНДР.6. "В Грузии победила Россия".Именно так, по мнению Зеленского, можно оценить результат прошедших парламентских выборов в Грузии."Их выбор - дружба с РФ, а не ЕС", посетовал он и резюмировал, что Молдавия "идет в том же направлении".ФицоВ этот же день, 30 октября, премьер-министр Словакии Роберт Фицо дал развернутое интервью российской журналистке Ольге Скабеевой. Вот его основные тезисы.1. Зеленский просил у ЕС ядерное оружие, но союзники проявили "инстинкт самосохранения".2. Запад устал от Украины, но 2022-ой уже не вернуть.США и ЕС продолжают давать Киеву оружие и "отводить глаза", потому что понимают, что помешали разрешить конфликт еще в самом его начале - в апреле 2022 года, когда "на столе лежали реальные договоренности, которые могли бы немедленно положить конец войне".Речь идет о стамбульских соглашениях, сформулированных в апреле 2022 года, где в частности, говорилось о том, что Украина обязалась придерживаться "трех неядерных принципов": не принимать, не производить и не приобретать ядерное оружие, а также соглашалась соблюдать "постоянный нейтралитет" и закрепить его в конституции страны. Иными словами, Киев должен был отказаться от членства в НАТО.3. Ожидание нового покушения.Премьер-министр Словакии отметил, что опасается нового покушения на себя в ближайшие недели или месяцы.В мае на Фицо уже было совершено покушение: нападавший выстрелил в премьера пять раз, полиция задержала стрелявшего на месте. Он заявил, что руководствовался политическими мотивами, поскольку был не согласен с действиями кабмина страны, в том числе выступал против идеи Фицо остановить поставки вооружения на Украину.4. Планы на праздничный визит в Москву.Фицо также объявил о намерении приехать в Москву 9 мая, заявив, что для него будет честью принять участие в праздновании 80-летия окончания Второй мировой войны и, прежде всего, победы над фашизмом."Я чувствую, что это мой личный долг", - резюмировал словацкий премьер.Новости с фронтаВ среду, 30 октября, пришло сообщение о том, что российские военные силы освободили Кругляковку Харьковской области. Параллельно появилась информация об окружении поселка Кураховка в Донецкой Народной Республике (ДНР), который находится на подступе к городу Курахово.Также советник главы региона Игорь Кимаковский отметил, что ВСУ начали отступать из Курахово, и все идет к тому, что город в скором времени будет зачищен российскими военными.Еще по теме: Цели российского наступления на 2025 год: освобождение части Днепропетровской и Харьковской областей.
https://ukraina.ru/20241029/1058454905.html
https://ukraina.ru/20241025/1058363437.html
https://ukraina.ru/20241024/1058331810.html
https://ukraina.ru/20241030/1058478208.html
https://ukraina.ru/20241030/1058475474.html
https://ukraina.ru/20241030/1058487377.html
курахово
украина
запад
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Сергей Зуев
Сергей Зуев
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/1e/1058490619_256:0:2987:2048_1920x0_80_0_0_f5147ab67938deae07123fe0850836a1.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, владимир зеленский, роберт фицо, курахово, украина, запад, ольга скабеева, всу, фронт, хроники
Эксклюзив, Владимир Зеленский, Роберт Фицо, Курахово, Украина, Запад, Ольга Скабеева, ВСУ, фронт, Хроники

Обиды Зеленского, выводы Фицо и последние украинские часы Курахово. Итоги 30 октября

18:00 30.10.2024 (обновлено: 18:02 30.10.2024)
 
Коллаж: Зеленский, Фицо, ВС РФ
Коллаж: Зеленский, Фицо, ВС РФ
Читать в
Сергей Зуев
Все материалы
Владимир Зеленский пожаловался европейским журналистам на все, что только смог: Запад мало дал помощи, Белый дом "слил" секрет о "Томагавках" и воевать некем.
Параллельно премьер-министр Словакии Роберт Фицо дал интервью российской журналистке Ольге Скабеевой, в котором сказал, что "план победы" Зеленского приведет к эскалации войны, а также пообещал приехать на 9 мая в Москву.
ВС РФ активно продвигаются на фронте: Кураховка окружена, Курахово на подходе.
Список обид Зеленского
В среду, 30 октября, во время пресс-подхода СМИ Северной Европы Владимир Зеленский сделал серию громких заявлений. Вот основные из них:
1. Всего 10% от обещанного.
В 2024 году Киев получил только 10% от пакета помощи, за который ранее проголосовал Конгресс США, а еще партнеры не предоставили все анонсированные системы ПВО.
"Это не смешно", - заявил Зеленский.
2. Обозвал Белый дом сплетником.
Зеленский подтвердил, что в секретной части своего "плана победы" запрашивал у США "Томагавки", дальность полета которых превышает 2400 километров. Однако при этом он упрекнул Белый дом в сливе прессе этой информации.
"Вы видите, что сейчас происходит в СМИ, они сказали, что Украина хочет или хотела получить много ракет, таких как "Томагавки". Но это была конфиденциальная информация. Между Украиной и Белым домом. Как понимать эти сообщения? Это значит, что между партнерами нет ничего конфиденциального", - заявил Зеленский.
Во вторник, 29 октября, американская газета The New York Times написала со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника, что в одном из секретных пунктов "плана победы" Зеленский запросил у союзников крылатые ракеты "Томагавк". Однако, отметило издание, это "абсолютно невыполнимо".
XVI саммит БРИКС. Встреча президента РФ Владимира Путина и генсекретаря ООН Антониу Гутерреша
Вчера, 16:29
Вот и ответ на "план": Путин провел тренировку стратегических сил ядерного сдерживанияПрезидент РФ Владимир Путин провел тренировку стратегических сил ядерного сдерживания. Его комментарий о целях и задачах этой работы 29 октября опубликовал телеграм-канал "Вы слушали Маяк"
3. Киев не захватил Курскую АЭС, потому что "мы никогда не хотели этого", заявил Зеленский.
4. Украинский фронт рассыпается из-за нехватки войск.

"Когда я получаю информацию, что на одном направлении количество войск составляет 1 к 8, когда становится выбор: остаться и погибнуть - то, конечно, отходите, ребята, спасайте солдат, спасайте людей", - сказал Зеленский.

Между тем, буквально пару дней назад, прощаясь с Селидово, украинский военкор Богдан Мирошников заявил, что командование ВСУ не сделало выводов из предыдущих неудач, а Зеленский опять до последнего тянул с отступлением, невзирая на потери.
Фото: соцсети, украинский военкор Богдан Мирошников
25 октября, 13:32
"Выводы не сделаны": украинский военкор простился с СелидовоРоссийские военные закрепились в многоэтажках на юге, востоке и в центре Селидово. Трассы в Вишневом и на Покровск (Красноармейск) уже под контролем ВС РФ. Это значит, что украинское командование не учло ошибок предыдущих потерянных городов. Об этом 25 октября в своем телеграм-канале написал украинский военкор Богдан Мирошников
5. Украина не будет просить Запад дать своих военных, а виноваты в этом Россия и Северная Корея.
Даже в условиях острого дефицита военных кадров Киев не будет просить у Запада помощи в этой части, так как это очень опасно при условии "наличия" на поле боя военных из КНДР.

"Что мы будем делать если к нам придут 100 000 северокорейских солдат? Что мы будем делать? Что будет делать Запад? Что будут делать США? Много вопросов, много риторики, мало шагов, мало решающих шагов со стороны лидеров", - сказал Зеленский.

Фото: Global Look Press/Xinhua/James Lee , Юн Сок Ёль
24 октября, 14:59
На фоне истерии вокруг солдат КНДР: президент Южной Кореи пообещал Киеву летальное оружиеПрезидент Южной Кореи Юн Сок Ёль объявил, что Сеул пересмотрит свою позицию по непредоставлению оружия воюющим странам, куда до сих пор входила Украина, поскольку Северная Корея якобы отправляет войска для поддержки России на СВО. Об этом 24 октября написала американская газета The Washington Times
6. "В Грузии победила Россия".
Именно так, по мнению Зеленского, можно оценить результат прошедших парламентских выборов в Грузии.
"Их выбор - дружба с РФ, а не ЕС", посетовал он и резюмировал, что Молдавия "идет в том же направлении".
Фицо
В этот же день, 30 октября, премьер-министр Словакии Роберт Фицо дал развернутое интервью российской журналистке Ольге Скабеевой. Вот его основные тезисы.
1. Зеленский просил у ЕС ядерное оружие, но союзники проявили "инстинкт самосохранения".
"План победы не может заключаться в том, что кто-то предлагает свою территорию, например, для размещения ядерного оружия. Или кто-то скажет: ‘Дайте мне ракеты средней и большой дальности, и я применю их по целям на территории РФ’. Человек, не желающий эскалации, не может всерьез так думать. Если кто-то хочет войны, то именно это он и будет говорить: ‘Дайте мне ядерное оружие на земле, дайте мне ракеты большой и средней дальности, и мы применим", - отметил Фицо.
2. Запад устал от Украины, но 2022-ой уже не вернуть.
США и ЕС продолжают давать Киеву оружие и "отводить глаза", потому что понимают, что помешали разрешить конфликт еще в самом его начале - в апреле 2022 года, когда "на столе лежали реальные договоренности, которые могли бы немедленно положить конец войне".
Речь идет о стамбульских соглашениях, сформулированных в апреле 2022 года, где в частности, говорилось о том, что Украина обязалась придерживаться "трех неядерных принципов": не принимать, не производить и не приобретать ядерное оружие, а также соглашалась соблюдать "постоянный нейтралитет" и закрепить его в конституции страны. Иными словами, Киев должен был отказаться от членства в НАТО.
Саммит ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 30.10.2024
13:15
Дают оружие, отводя глаза: Фицо объяснил "украинскую" мотивацию ЗападаЗапад давно устал от Украины, однако продолжает давать Киеву оружие и "отводить глаза", потому что понимает, что помешал положить конец войне еще в самом ее начале. Такое заявление в интервью российской журналистке Ольге Скабеевой сделал премьер-министр Словакии Роберт Фицо
3. Ожидание нового покушения.
Премьер-министр Словакии отметил, что опасается нового покушения на себя в ближайшие недели или месяцы.
В мае на Фицо уже было совершено покушение: нападавший выстрелил в премьера пять раз, полиция задержала стрелявшего на месте. Он заявил, что руководствовался политическими мотивами, поскольку был не согласен с действиями кабмина страны, в том числе выступал против идеи Фицо остановить поставки вооружения на Украину.
4. Планы на праздничный визит в Москву.
Фицо также объявил о намерении приехать в Москву 9 мая, заявив, что для него будет честью принять участие в праздновании 80-летия окончания Второй мировой войны и, прежде всего, победы над фашизмом.
"Я чувствую, что это мой личный долг", - резюмировал словацкий премьер.
- РИА Новости, 1920, 30.10.2024
12:26
Вопреки угрозам: Фицо подтвердил намерение приехать в Москву 9 маяПремьер-министр Словакии Роберт Фицо, который в мае пережил покушение и с трудом оправился после тяжелых ранений, не изменил своим идейным позициям и объявил о намерении приехать в Москву 9 мая. Об этом в своем телеграм-канале сообщила поговорившая с ним российская журналистка Ольга Скабеева
Новости с фронта
В среду, 30 октября, пришло сообщение о том, что российские военные силы освободили Кругляковку Харьковской области. Параллельно появилась информация об окружении поселка Кураховка в Донецкой Народной Республике (ДНР), который находится на подступе к городу Курахово.
Также советник главы региона Игорь Кимаковский отметил, что ВСУ начали отступать из Курахово, и все идет к тому, что город в скором времени будет зачищен российскими военными.
"Из Кураховки приходят замечательные сообщения уже с кадрами объективного видеоконтроля, и с района Угледара идет наступление. Сегодня в Разливе уже разбиваются фактически те силы, которые скапливаются противником для того, чтобы удерживать Курахово. И они уже из Курахово начинают отступать", - уточнил Кимаковский.
Боевая работа реактивной артиллерии ВС РФ на Артемовском направлении - РИА Новости, 1920, 30.10.2024
16:16
ВС РФ окружили Кураховку на подступе у Курахово - украинские СМИРоссийские военные окружили поселок Кураховка в Донецкой Народной Республике (ДНР), который находится на подступе к городу Курахово. Такую информацию сообщают 30 октября ряд украинских СМИ, в частности, об этом написало издание "Страна.ua" со ссылкой на военнослужащих ВСУ
Еще по теме: Цели российского наступления на 2025 год: освобождение части Днепропетровской и Харьковской областей.
 
ЭксклюзивВладимир ЗеленскийРоберт ФицоКураховоУкраинаЗападОльга СкабееваВСУфронтХроники
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:21Суд рассмотрит дело группы диверсантов украинской СВР, готовившейся атаковать инфраструктуру АЭС
18:13Русофобия, героизация нацистов: Россия подводит Латвию к ответу в Международном суде ООН
18:00Обиды Зеленского, выводы Фицо и последние украинские часы Курахово. Итоги 30 октября
17:33Расстреляли мирных жителей, обстреляли и заминировали церковь: МИД России рассказали о преступлениях ВСУ
17:33"Не планировали": Зеленский рассказал о перспективе захвата ВСУ Курской АЭС
17:32Один из лучших послов США в РФ или недруг Эрдогана: кто возглавит Госдепартамент в администрации Харрис
17:13"Украина вторглась в Россию". Почему США и Китай против затягивания горячей фазы конфликта
17:07Сэмюэль Трэпп: Трамп может остановить войну на Украине, а гарантии Байдена Зеленскому – чушь
17:07Главный смутьян современной Америки вышел на свободу: поможет ли Стив Бэннон Трампу
16:59Украинская РСЗО ударила по дому в Запорожской области: есть жертвы
16:43Зеленский подтвердил запрос у США ракет "Томагавк" для ударов по России
16:22Полковник Геннадий Алехин: Россия готовится форсировать Оскол, чтобы до конца года отбить Купянск у ВСУ
16:20"Это очень, очень опасно": Зеленский высказался об отправке контингента НАТО на Украину
16:16ВС РФ окружили Кураховку на подступе у Курахово - украинские СМИ
16:05Лободе пригрозили отменой концерта в Дубае, она пообещала больше не скандалить - Mash
15:52Хакеры RaHDit опубликовали данные самых непримиримых украинских нацистов
15:44Сначала "тестировали": стали известны подробности общения украинских полицейских с проститутками
15:14В Венгрии озабочены вмешательством иностранных разведок в дела национального ВПК
14:48Лобода — поклоннице: "Либо ты поддерживаешь Украину, либо уходи"
14:31Экс-министр здравоохранения Коми получил новую должность после медицинской службы на СВО
Лента новостейМолния