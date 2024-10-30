https://ukraina.ru/20241030/1058490375.html

Обиды Зеленского, выводы Фицо и последние украинские часы Курахово. Итоги 30 октября

Обиды Зеленского, выводы Фицо и последние украинские часы Курахово. Итоги 30 октября - 30.10.2024 Украина.ру

Обиды Зеленского, выводы Фицо и последние украинские часы Курахово. Итоги 30 октября

Украина.ру, 30.10.2024

2024-10-30T18:00

2024-10-30T18:00

2024-10-30T18:02

эксклюзив

владимир зеленский

роберт фицо

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хроники

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Владимир Зеленский пожаловался европейским журналистам на все, что только смог: Запад мало дал помощи, Белый дом "слил" секрет о "Томагавках" и воевать некем.Параллельно премьер-министр Словакии Роберт Фицо дал интервью российской журналистке Ольге Скабеевой, в котором сказал, что "план победы" Зеленского приведет к эскалации войны, а также пообещал приехать на 9 мая в Москву.ВС РФ активно продвигаются на фронте: Кураховка окружена, Курахово на подходе.Список обид ЗеленскогоВ среду, 30 октября, во время пресс-подхода СМИ Северной Европы Владимир Зеленский сделал серию громких заявлений. Вот основные из них:1. Всего 10% от обещанного.В 2024 году Киев получил только 10% от пакета помощи, за который ранее проголосовал Конгресс США, а еще партнеры не предоставили все анонсированные системы ПВО."Это не смешно", - заявил Зеленский.2. Обозвал Белый дом сплетником.Зеленский подтвердил, что в секретной части своего "плана победы" запрашивал у США "Томагавки", дальность полета которых превышает 2400 километров. Однако при этом он упрекнул Белый дом в сливе прессе этой информации.Во вторник, 29 октября, американская газета The New York Times написала со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника, что в одном из секретных пунктов "плана победы" Зеленский запросил у союзников крылатые ракеты "Томагавк". Однако, отметило издание, это "абсолютно невыполнимо".3. Киев не захватил Курскую АЭС, потому что "мы никогда не хотели этого", заявил Зеленский.4. Украинский фронт рассыпается из-за нехватки войск.Между тем, буквально пару дней назад, прощаясь с Селидово, украинский военкор Богдан Мирошников заявил, что командование ВСУ не сделало выводов из предыдущих неудач, а Зеленский опять до последнего тянул с отступлением, невзирая на потери.5. Украина не будет просить Запад дать своих военных, а виноваты в этом Россия и Северная Корея.Даже в условиях острого дефицита военных кадров Киев не будет просить у Запада помощи в этой части, так как это очень опасно при условии "наличия" на поле боя военных из КНДР.6. "В Грузии победила Россия".Именно так, по мнению Зеленского, можно оценить результат прошедших парламентских выборов в Грузии."Их выбор - дружба с РФ, а не ЕС", посетовал он и резюмировал, что Молдавия "идет в том же направлении".ФицоВ этот же день, 30 октября, премьер-министр Словакии Роберт Фицо дал развернутое интервью российской журналистке Ольге Скабеевой. Вот его основные тезисы.1. Зеленский просил у ЕС ядерное оружие, но союзники проявили "инстинкт самосохранения".2. Запад устал от Украины, но 2022-ой уже не вернуть.США и ЕС продолжают давать Киеву оружие и "отводить глаза", потому что понимают, что помешали разрешить конфликт еще в самом его начале - в апреле 2022 года, когда "на столе лежали реальные договоренности, которые могли бы немедленно положить конец войне".Речь идет о стамбульских соглашениях, сформулированных в апреле 2022 года, где в частности, говорилось о том, что Украина обязалась придерживаться "трех неядерных принципов": не принимать, не производить и не приобретать ядерное оружие, а также соглашалась соблюдать "постоянный нейтралитет" и закрепить его в конституции страны. Иными словами, Киев должен был отказаться от членства в НАТО.3. Ожидание нового покушения.Премьер-министр Словакии отметил, что опасается нового покушения на себя в ближайшие недели или месяцы.В мае на Фицо уже было совершено покушение: нападавший выстрелил в премьера пять раз, полиция задержала стрелявшего на месте. Он заявил, что руководствовался политическими мотивами, поскольку был не согласен с действиями кабмина страны, в том числе выступал против идеи Фицо остановить поставки вооружения на Украину.4. Планы на праздничный визит в Москву.Фицо также объявил о намерении приехать в Москву 9 мая, заявив, что для него будет честью принять участие в праздновании 80-летия окончания Второй мировой войны и, прежде всего, победы над фашизмом."Я чувствую, что это мой личный долг", - резюмировал словацкий премьер.Новости с фронтаВ среду, 30 октября, пришло сообщение о том, что российские военные силы освободили Кругляковку Харьковской области. Параллельно появилась информация об окружении поселка Кураховка в Донецкой Народной Республике (ДНР), который находится на подступе к городу Курахово.Также советник главы региона Игорь Кимаковский отметил, что ВСУ начали отступать из Курахово, и все идет к тому, что город в скором времени будет зачищен российскими военными.Еще по теме: Цели российского наступления на 2025 год: освобождение части Днепропетровской и Харьковской областей.

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Сергей Зуев

эксклюзив, владимир зеленский, роберт фицо, курахово, украина, запад, ольга скабеева, всу, фронт, хроники