https://ukraina.ru/20241030/1058464175.html

Подкупают прокуроров и судей, строят фашистскую диктатуру. Чем занимаются представители украинской элиты

Подкупают прокуроров и судей, строят фашистскую диктатуру. Чем занимаются представители украинской элиты - 30.10.2024 Украина.ру

Подкупают прокуроров и судей, строят фашистскую диктатуру. Чем занимаются представители украинской элиты

На текущей неделе представители украинской элиты часто выражали беспокойство в связи с ростом напряжения в обществе, вызванного мобилизацией и неэффективными боевыми действиями.

2024-10-30T06:25

2024-10-30T06:25

2024-10-30T06:25

украина

киев

россия

владимир зеленский

ринат ахметов

александр дубинский

офис президента

верховная рада

эксклюзив

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/02/1057846094_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_e1f56f2ca46da088f8448451de1273fe.jpg

Американское издание Wall Street Journal пишет, что Киев сталкивается с трудностями в наборе новых солдат, пока украинская элита (например, прокуроры) уклоняется от призыва с помощью фейковых инвалидностей.Однако на Украине прокуроров-взяточников и псевдо-инвалидов решили поддержать финансово. В 2025 году им планируют повысить зарплату на 25%, тогда как остальным украинцам ее сокращают через повышение налогов. Об этом сообщила народный депутат Нина Южанина. "13,3 миллиарда гривень в 2025 году будет потрачено на зарплаты прокуроров. Их увеличат на 25% по сравнению с текущим годом (дополнительно на 2,7 миллиарда)", – написала нардеп.Украинский Telegram-канал "Рубикон" объясняет повышение зарплат прокурорам и судьям после всех коррупционных скандалов тем, что украинской власти важно сохранить их лояльность, чтобы они и далее штамповали дела против уклонистов и "коллаборационистов". Следовательно, чтобы фигуранты этих дел получали максимально суровые приговоры, а остальное население видело эти примеры и отбрасывало любые мысли о том, чтобы ослушаться власти.Однако украинский политолог Вадим Карасев утверждает, что какие-нибудь массовые протесты Украине пока не грозят. По его мнению, потенциал для майданов в стране закончился. "Сейчас уже про майдан никто ничего не думает. Нету буйных. На фронте воюют или в засаде сидят. А когда был пик? В 2000-е годы. Лишних много людей. Переизбыток элиты и населения. И все хотели красиво жить. Отсюда постоянные майданы. Перераспределение. Убрали одних – поставили других. Украл – выпил – майдан", - рассказывает политолог.Опальный депутат Александр Дубинский пишет, что такая ситуация позволяет Зеленскому с Ермаком безбоязненно строить диктатуру и фашистское государство. "Усиливается ощущение, что Величайший с Вермишелье [Зеленский и Ермак] сознательно избавляются от Востока и Юга Украины, и живущего там населения - как такого, которое будет мешать им строить фашистское государство, прообраз которого вы видите сегодня. С культом личности Гетьмана и реальной властью у его Писаря. С воронками, отлавливающими несогласных, и мовными инспекторами для тех, кто посмеет открыть рот не на том языке", - пишет Дубинский.Украинцев же он с иронией спрашивает по этому поводу, куда делся весь этот пафос про “майдан” и свободолюбивый народ?Украинский институт политики (УИП) пишет, что сам по себе кризис украинского общества и государства вызван отсутствием национальной элиты, которая осознавала бы себя национальной элитой, которая стремилась бы дать будущее своим детям внутри своей страны – передать страну в наследство не в виде "фермы по разведению скота", а места для жизни и рождения следующих поколений. Вместе с тем и сам украинский народ, по мнению эксперта института Руслана Бортника, неспособен осознавать свои истинные цели и критично осмысливать действия элит, что превратило его в инструмент и ресурс для внутренних и внешних элит.В то же время Офис президента и далее отчаянно ищет ресурсы для продолжения противостояния с РФ. Повышение налогов и тарифов для простых украинцев не дает желаемого дохода в скудеющий бюджет. В связи с этим Зеленский пытается забрать ресурсы у олигархов, отмечает украинский Telegram-канал "Резидент". "Дефицит ресурсов заставляет Банковую рассматривать вариант экспроприации их у олигархов. А это значит, что в Украине назревает конфликт национальных элит и политического руководства. Так, на Банковой готовятся к противостоянию с самым богатым украинцем — Ринатом Ахметовым", - пишет "Резидент". В борьбу с Ахметовым также якобы может вступить и его давний конкурент Виктор Пинчук, который лоббирует через Офис президента ослабление главного олигарха Украины.Аппетиты Офиса президента разыгрались, когда стало известно, что всего лишь 2 компании, бенефициаром которых является Ринат Ахметов (ООО "Киевские энергетические услуги" и ООО "Днепровские энергетические услуги"), за 2023 год получили выручку в сумме 34,2 млрд грн и 31,7 млрд грн соответственно.Поскольку на Западе часто задают вопрос по поводу отмены выборов на Украине, представители власти обещают их провести в ближайшие месяцы. Брат спикера Верховной Рады, нардеп Николай Стефанчук в интервью польскому изданию обещает выборы через 6-9 месяцев. При этом он уверен, что к тому моменту Украина выйдет на границы 1991 года, Россия сама вернет все новые территории и даже выплатит Киеву репарации."Просто вы должны понимать в руках каких людей находится страна, и какой бред они несут, понимая, что никакой ответственности за это не понесут", - комментирует его слова украинский Telegram-канал "ЗеРада".Осознав, какую ерунду он наговорил полякам, Стефанчук тут же стал отказываться от своих слов. Дело в том, что разговоры о вероятных выборах предназначены сугубо для западной аудитории, что не должно оглашаться внутри страны, чтобы не мобилизовать заранее политических конкурентов. Представители украинской элиты за 10 лет после Майдана так и не научились разделять западную и украинскую аудиторию, постоянно попадая впросак.О психологической ситуации в украинском обществе - в статье Ростислава Ищенко "Разрушительный потенциал свободного народа Украины"

украина

киев

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg

Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg

украина, киев, россия, владимир зеленский, ринат ахметов, александр дубинский, офис президента, верховная рада, эксклюзив