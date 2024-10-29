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Украинский генерал объяснил, почему обрушился фронт ВСУ
Украинский генерал объяснил, почему обрушился фронт ВСУ - 29.10.2024 Украина.ру
Украинский генерал объяснил, почему обрушился фронт ВСУ
Фронт ВСУ обрушился под натиском Вооруженных сил России из-за разбалансировки управления. Об этом заявил генерал-полковник украинской армии Дмитрий Марченко в интервью экс-депутату Верховной Рады Бориславу Березе
2024-10-29T09:38
2024-10-29T09:38
2024-10-29T09:38
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донбасс
марченко
селидово
вооруженные силы украины
верховная рада
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"Я не открою военную тайну, если скажу, что фронт у нас посыпался… Во-первых, это нехватка боеприпасов, вооружений. Во-вторых, это люди: нет людей, нет пополнений. Люди очень устали, они уже просто не вытягивают те фронты, на которых находятся. И, в-третьих, это разбалансирование управления", - сказал МарченкоВ воскресенье Минобороны РФ сообщало, что группировка "Запад" нанесла поражение живой силе и технике девяти украинских бригад в ряде районов, включая Терны в Донбассе. Подробнее об успехах ВС РФ - в материале "На шее противника затягивается кураховская петля": военкор раскрыл, как ВС РФ выбивают ВСУ из Селидово на сайте Украина.ру.
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новости, россия, донбасс, марченко, селидово, вооруженные силы украины, верховная рада
Новости, Россия, Донбасс, Марченко, Селидово, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада
Украинский генерал объяснил, почему обрушился фронт ВСУ
Фронт ВСУ обрушился под натиском Вооруженных сил России из-за разбалансировки управления. Об этом заявил генерал-полковник украинской армии Дмитрий Марченко в интервью экс-депутату Верховной Рады Бориславу Березе