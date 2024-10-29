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Украинский генерал объяснил, почему обрушился фронт ВСУ

Украинский генерал объяснил, почему обрушился фронт ВСУ - 29.10.2024 Украина.ру

Украинский генерал объяснил, почему обрушился фронт ВСУ

Фронт ВСУ обрушился под натиском Вооруженных сил России из-за разбалансировки управления. Об этом заявил генерал-полковник украинской армии Дмитрий Марченко в интервью экс-депутату Верховной Рады Бориславу Березе

2024-10-29T09:38

2024-10-29T09:38

2024-10-29T09:38

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верховная рада

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"Я не открою военную тайну, если скажу, что фронт у нас посыпался… Во-первых, это нехватка боеприпасов, вооружений. Во-вторых, это люди: нет людей, нет пополнений. Люди очень устали, они уже просто не вытягивают те фронты, на которых находятся. И, в-третьих, это разбалансирование управления", - сказал МарченкоВ воскресенье Минобороны РФ сообщало, что группировка "Запад" нанесла поражение живой силе и технике девяти украинских бригад в ряде районов, включая Терны в Донбассе. Подробнее об успехах ВС РФ - в материале "На шее противника затягивается кураховская петля": военкор раскрыл, как ВС РФ выбивают ВСУ из Селидово на сайте Украина.ру.

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новости, россия, донбасс, марченко, селидово, вооруженные силы украины, верховная рада