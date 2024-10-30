Экс-министр здравоохранения Коми получил новую должность после медицинской службы на СВО
Фото: Readovka, военный врач Игорь Дягилев
Военный врач Игорь Дягилев, который в прошлом году отправился добровольцем-медиком на СВО, назначен заместителем председателя правительства Коми. Соответствующее решение принял глава региона Владимир Уйба
В мае прошлого года Дягилев оставил работу в здравоохранении Коми и отправился в зону СВО врачом-травматологом, чтобы лечить бойцов в военном госпитале. За время службы он был награжден орденом Мужества, медалями "За взятие Авдеевки", "За участие в специальной военной операции", "За верность долгу".
На новой должности Дягилев будет курировать здравоохранение, молодежную политику, физкультуру и спорт.
Фото: Игорь Дягилев
Фото: Игорь Дягилев
В начале октября президент РФ Владимир Путин сообщил, что работу в органах власти в рамках программы "Время героев" получили сразу несколько бойцов СВО.
Председателя Народного совета Донецкой народной республики (ДНР) Артема Жогу президент назначил своим полномочным представителем в Уральском федеральном округе. Другие участники программы получили назначения в Росавиации и госкорпорации "Росатом", комитете по вопросам законности, правопорядка и безопасности Петербурга, а также в правительствах Калужской, Московской, Сахалинской областей.
Путин выразил уверенность, что участники СВО справятся с работой на новых должностях, поскольку хорошо проявили себя на поле боя.
3 октября, 09:50Несколько участников СВО получили работу в администрации президентаУчастники программы "Время героев" получили работу в органах власти. Четверо из них будут работать в администрации президента РФ. Об этом сообщил глава государства Владимир Путин на встрече с Артемом Жогой, назначенным полпредом президента в Уральском федеральном округе