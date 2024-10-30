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Экс-министр здравоохранения Коми получил новую должность после медицинской службы на СВО

Экс-министр здравоохранения Коми получил новую должность после медицинской службы на СВО - 30.10.2024 Украина.ру

Экс-министр здравоохранения Коми получил новую должность после медицинской службы на СВО

Военный врач Игорь Дягилев, который в прошлом году отправился добровольцем-медиком на СВО, назначен заместителем председателя правительства Коми. Соответствующее решение принял глава региона Владимир Уйба

2024-10-30T14:31

2024-10-30T14:31

2024-10-30T14:31

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В мае прошлого года Дягилев оставил работу в здравоохранении Коми и отправился в зону СВО врачом-травматологом, чтобы лечить бойцов в военном госпитале. За время службы он был награжден орденом Мужества, медалями "За взятие Авдеевки", "За участие в специальной военной операции", "За верность долгу".На новой должности Дягилев будет курировать здравоохранение, молодежную политику, физкультуру и спорт.В начале октября президент РФ Владимир Путин сообщил, что работу в органах власти в рамках программы "Время героев" получили сразу несколько бойцов СВО.Председателя Народного совета Донецкой народной республики (ДНР) Артема Жогу президент назначил своим полномочным представителем в Уральском федеральном округе. Другие участники программы получили назначения в Росавиации и госкорпорации "Росатом", комитете по вопросам законности, правопорядка и безопасности Петербурга, а также в правительствах Калужской, Московской, Сахалинской областей.Путин выразил уверенность, что участники СВО справятся с работой на новых должностях, поскольку хорошо проявили себя на поле боя.Другие темы: "Устала от ухилянтов с дезертирами": украинская судья, ставшая героиней мемов, ушла в отставку.

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новости, россия, сво, бойцы, врач