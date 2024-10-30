Экс-министр здравоохранения Коми получил новую должность после медицинской службы на СВО - 30.10.2024 Украина.ру
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Экс-министр здравоохранения Коми получил новую должность после медицинской службы на СВО
Экс-министр здравоохранения Коми получил новую должность после медицинской службы на СВО - 30.10.2024 Украина.ру
Экс-министр здравоохранения Коми получил новую должность после медицинской службы на СВО
Военный врач Игорь Дягилев, который в прошлом году отправился добровольцем-медиком на СВО, назначен заместителем председателя правительства Коми. Соответствующее решение принял глава региона Владимир Уйба
2024-10-30T14:31
2024-10-30T14:31
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В мае прошлого года Дягилев оставил работу в здравоохранении Коми и отправился в зону СВО врачом-травматологом, чтобы лечить бойцов в военном госпитале. За время службы он был награжден орденом Мужества, медалями "За взятие Авдеевки", "За участие в специальной военной операции", "За верность долгу".На новой должности Дягилев будет курировать здравоохранение, молодежную политику, физкультуру и спорт.В начале октября президент РФ Владимир Путин сообщил, что работу в органах власти в рамках программы "Время героев" получили сразу несколько бойцов СВО.Председателя Народного совета Донецкой народной республики (ДНР) Артема Жогу президент назначил своим полномочным представителем в Уральском федеральном округе. Другие участники программы получили назначения в Росавиации и госкорпорации "Росатом", комитете по вопросам законности, правопорядка и безопасности Петербурга, а также в правительствах Калужской, Московской, Сахалинской областей.Путин выразил уверенность, что участники СВО справятся с работой на новых должностях, поскольку хорошо проявили себя на поле боя.Другие темы: "Устала от ухилянтов с дезертирами": украинская судья, ставшая героиней мемов, ушла в отставку.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, сво, бойцы, врач
Новости, Россия, СВО, бойцы, врач

Экс-министр здравоохранения Коми получил новую должность после медицинской службы на СВО

14:31 30.10.2024
 
Фото: Readovka, военный врач Игорь Дягилев
Фото: Readovka, военный врач Игорь Дягилев
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Военный врач Игорь Дягилев, который в прошлом году отправился добровольцем-медиком на СВО, назначен заместителем председателя правительства Коми. Соответствующее решение принял глава региона Владимир Уйба
В мае прошлого года Дягилев оставил работу в здравоохранении Коми и отправился в зону СВО врачом-травматологом, чтобы лечить бойцов в военном госпитале. За время службы он был награжден орденом Мужества, медалями "За взятие Авдеевки", "За участие в специальной военной операции", "За верность долгу".
На новой должности Дягилев будет курировать здравоохранение, молодежную политику, физкультуру и спорт.
Фото: Игорь Дягилев
Фото: Игорь Дягилев
Фото: Игорь Дягилев
В начале октября президент РФ Владимир Путин сообщил, что работу в органах власти в рамках программы "Время героев" получили сразу несколько бойцов СВО.
Председателя Народного совета Донецкой народной республики (ДНР) Артема Жогу президент назначил своим полномочным представителем в Уральском федеральном округе. Другие участники программы получили назначения в Росавиации и госкорпорации "Росатом", комитете по вопросам законности, правопорядка и безопасности Петербурга, а также в правительствах Калужской, Московской, Сахалинской областей.
Путин выразил уверенность, что участники СВО справятся с работой на новых должностях, поскольку хорошо проявили себя на поле боя.
Президент РФ В. Путин вручил Героям России медали Золотая Звезда - РИА Новости, 1920, 03.10.2024
3 октября, 09:50
Несколько участников СВО получили работу в администрации президентаУчастники программы "Время героев" получили работу в органах власти. Четверо из них будут работать в администрации президента РФ. Об этом сообщил глава государства Владимир Путин на встрече с Артемом Жогой, назначенным полпредом президента в Уральском федеральном округе
Другие темы: "Устала от ухилянтов с дезертирами": украинская судья, ставшая героиней мемов, ушла в отставку.
 
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Заголовок открываемого материала
14:48Лобода — поклоннице: "Либо ты поддерживаешь Украину, либо уходи"
14:31Экс-министр здравоохранения Коми получил новую должность после медицинской службы на СВО
14:15Кремль ответил на "вбросы" об отказе от ударов по энергообъектам
14:11Песков призвал ВСУ оставить российские территории
14:10Мэр Северодонецка Николай Моргунов: Всё у нас получится, нам помогает вся Россия
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