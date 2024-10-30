Украинский адмирал вывез вещи из Генштаба накануне прилёта российского БПЛА - 30.10.2024 Украина.ру
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Украинский адмирал вывез вещи из Генштаба накануне прилёта российского БПЛА
Украинский адмирал вывез вещи из Генштаба накануне прилёта российского БПЛА - 30.10.2024 Украина.ру
Украинский адмирал вывез вещи из Генштаба накануне прилёта российского БПЛА
Главный инспектор адмирал ВМС Украины Игорь Воронченко успел вывезти свои вещи из здания украинского Генштаба до прилёта российского беспилотника. Об этом сообщил в своём телеграм-канале экс-депутат украинского парламента и участник "АТО" Игорь Мосийчук*
2024-10-30T12:42
2024-10-30T13:03
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"Ночью было попадание обломков сбитого вражеского БПЛА по одному из зданий Генерального штаба ВСУ! Похоже, метили в главного инспектора адмирала Воронченко, которого никак не могут снять с должности. Но он чувствовал, и вчера вывез все вещи свои", - поведал Мосийчук.Накануне российские БПЛА атаковали военные объекты в нескольких городах Украины. Генштаб украинской армии расквартирован в нескольких зданиях Киева.Бывший главком ВМС Украины (2016-2020) адмирал Игорь Воронченко занимает должность главного инспектора Минобороны Украины с 11 июня 2020 года. При СССР он окончил Ташкентское танковое училище, служил в ЗГВ на территории ГДР, затем в Белорусском военном округе. В 1991 году присягнул властям Украины, служил во внутренних войсках МВД в береговой охране ВМСУ. В 2014 году поддержал госпереворот и свержение президента Виктора Януковича. В 2015 году в должности начальника Главного управления персонала Генштаба ВСУ получил от новых властей звание генерал-лейтенанта. С апреля 2016 года был назначен и.о. командующего ВМС ВСУ, получил от Петра Порошенко* звание вице-адмирала, затем адмирала и должность главкома ВМС ВСУ. В 2020 году Владимир Зеленский уволил Воронченко с этой должности, сделав главным инспектором Минобороны Украины.Ранее в новостях: Зеленский уволил Воронченко и назначил командующим ВМС Украины воевавшего в Донбассе крымчанина Обозреватель издания Украина.ру Владимир Скачко присмотрелся к криминальной стороне биографии Игоря Воронченко в публикации Следком России готовит Нюрнберг 2.0. Военные преступники названы, обвинения им предъявлены, пока заочно * Признаны террористами и экстремистами в РФ
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новости, украина, донбасс, киев, игорь мосийчук, владимир зеленский, виктор янукович, вооруженные силы украины, генштаб, мвд, всу, вмс украины, ато, сво, минобороны украины, история ссср, бывший ссср
Новости, Украина, Донбасс, Киев, Игорь Мосийчук, Владимир Зеленский, Виктор Янукович, Вооруженные силы Украины, Генштаб, МВД, ВСУ, ВМС Украины, АТО, СВО, Минобороны Украины, история СССР, бывший СССР

Украинский адмирал вывез вещи из Генштаба накануне прилёта российского БПЛА

12:42 30.10.2024 (обновлено: 13:03 30.10.2024)
 
© Public domainИгорь Воронченко
Игорь Воронченко
© Public domain
Читать в
Главный инспектор адмирал ВМС Украины Игорь Воронченко успел вывезти свои вещи из здания украинского Генштаба до прилёта российского беспилотника. Об этом сообщил в своём телеграм-канале экс-депутат украинского парламента и участник "АТО" Игорь Мосийчук*
"Ночью было попадание обломков сбитого вражеского БПЛА по одному из зданий Генерального штаба ВСУ! Похоже, метили в главного инспектора адмирала Воронченко, которого никак не могут снять с должности. Но он чувствовал, и вчера вывез все вещи свои", - поведал Мосийчук.
Накануне российские БПЛА атаковали военные объекты в нескольких городах Украины. Генштаб украинской армии расквартирован в нескольких зданиях Киева.
Бывший главком ВМС Украины (2016-2020) адмирал Игорь Воронченко занимает должность главного инспектора Минобороны Украины с 11 июня 2020 года. При СССР он окончил Ташкентское танковое училище, служил в ЗГВ на территории ГДР, затем в Белорусском военном округе. В 1991 году присягнул властям Украины, служил во внутренних войсках МВД в береговой охране ВМСУ.
В 2014 году поддержал госпереворот и свержение президента Виктора Януковича. В 2015 году в должности начальника Главного управления персонала Генштаба ВСУ получил от новых властей звание генерал-лейтенанта. С апреля 2016 года был назначен и.о. командующего ВМС ВСУ, получил от Петра Порошенко* звание вице-адмирала, затем адмирала и должность главкома ВМС ВСУ. В 2020 году Владимир Зеленский уволил Воронченко с этой должности, сделав главным инспектором Минобороны Украины.
Ранее в новостях: Зеленский уволил Воронченко и назначил командующим ВМС Украины воевавшего в Донбассе крымчанина
Обозреватель издания Украина.ру Владимир Скачко присмотрелся к криминальной стороне биографии Игоря Воронченко в публикации Следком России готовит Нюрнберг 2.0. Военные преступники названы, обвинения им предъявлены, пока заочно
* Признаны террористами и экстремистами в РФ
 
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