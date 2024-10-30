Украинский адмирал вывез вещи из Генштаба накануне прилёта российского БПЛА
12:42 30.10.2024 (обновлено: 13:03 30.10.2024)
© Public domainИгорь Воронченко
© Public domain
Главный инспектор адмирал ВМС Украины Игорь Воронченко успел вывезти свои вещи из здания украинского Генштаба до прилёта российского беспилотника. Об этом сообщил в своём телеграм-канале экс-депутат украинского парламента и участник "АТО" Игорь Мосийчук*
"Ночью было попадание обломков сбитого вражеского БПЛА по одному из зданий Генерального штаба ВСУ! Похоже, метили в главного инспектора адмирала Воронченко, которого никак не могут снять с должности. Но он чувствовал, и вчера вывез все вещи свои", - поведал Мосийчук.
Накануне российские БПЛА атаковали военные объекты в нескольких городах Украины. Генштаб украинской армии расквартирован в нескольких зданиях Киева.
Бывший главком ВМС Украины (2016-2020) адмирал Игорь Воронченко занимает должность главного инспектора Минобороны Украины с 11 июня 2020 года. При СССР он окончил Ташкентское танковое училище, служил в ЗГВ на территории ГДР, затем в Белорусском военном округе. В 1991 году присягнул властям Украины, служил во внутренних войсках МВД в береговой охране ВМСУ.
В 2014 году поддержал госпереворот и свержение президента Виктора Януковича. В 2015 году в должности начальника Главного управления персонала Генштаба ВСУ получил от новых властей звание генерал-лейтенанта. С апреля 2016 года был назначен и.о. командующего ВМС ВСУ, получил от Петра Порошенко* звание вице-адмирала, затем адмирала и должность главкома ВМС ВСУ. В 2020 году Владимир Зеленский уволил Воронченко с этой должности, сделав главным инспектором Минобороны Украины.
Обозреватель издания Украина.ру Владимир Скачко присмотрелся к криминальной стороне биографии Игоря Воронченко в публикации Следком России готовит Нюрнберг 2.0. Военные преступники названы, обвинения им предъявлены, пока заочно
* Признаны террористами и экстремистами в РФ