https://ukraina.ru/20230608/1047022960.html

Следком России готовит Нюрнберг 2.0. Военные преступники названы, обвинения им предъявлены, пока заочно

Следком России готовит Нюрнберг 2.0. Военные преступники названы, обвинения им предъявлены, пока заочно - 08.06.2023 Украина.ру

Следком России готовит Нюрнберг 2.0. Военные преступники названы, обвинения им предъявлены, пока заочно

Появление на недавнем заседании ставки фюрера украинского народа Владимира Зеленского главкома ВСУ Валерия Залужного без часов и без явно видимой металлической пластинки на башке, о которой поспешили сообщить многие СМИ, явно порадовали Следком России (СКР).

2023-06-08T12:50

2023-06-08T12:50

2023-06-08T12:50

владимир скачко

украина

следственный комитет

россия

военные преступления

полторак

валерий гелетей

валерий залужный

эксклюзив

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Это означает, что у заинтересованной публики есть все шансы увидеть доблестного главкома на скамье подсудимых целехоньким и вполне упитанно-здоровеньким, а не косящим под идиота и пускающего по этому поводу слюни по бороде, что часто бывает с теми, по кому шандарахнули российской ракетой. Большая неприятность произошла с ним под Херсоном, где сей доблестный вояка строил планы по завоеванию Москвы до Урала, а ракета в это время безмятежно летела в его направлении и сделала свое дело. Но, как видим, не доделала.А СКР рад, потому что в конце прошедшего мая этого года развил необычайно бурную деятельность по обозначению и классификации украинских военных преступников в погонах с точки зрения Уголовного кодекса России. 31 мая 2023 года МВД России объявило в розыск трех генералов Украины, генерал-полковника Игоря Колесника, генерал-лейтенанта Александра Локоту и генерал-лейтенанта Андрея Грищенко.Первый в 2013–2015 годах возглавлял Оперативное командование "Север", а с 2016 по 2019 год был первым заместителем начальника Генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ). Второй в 2015 году возглавил Оперативное командование "Север", спустя год его назначили первым замкомандующего Сухопутными войсками ВСУ, в 2017-м занял должность замначальника Генштаба и до ноября того же года руководил силами АТО на Украине. Третий в разные годы был замкомандующего войсками Оперативного командования "Север", командующим войсками Оперативного командования "Юг" и замкомандующего Сухопутными войсками по боевой подготовке.Всех их СКР обвинил в гибели более 500 и ранении около тысячи мирных жителей Донбасса, МВД объявило военных в розыск. Локота, Грищенко и Колесник до сих пор занимают высшие должности в оперативном командовании ВСУ. Но в тюрьму их определят, если поймают, по ст. 356 УК РФ (применение запрещенных средств и методов ведения войны).В тот же день были объявлены в розыск бывшие министры обороны Украины Степан Полторак и Валерий Гелетей, а также бывший глава Генерального штаба ВСУ Виктор Муженко. Гелетей занимал должность главы Минобороны с 3 июля по 14 октября 2014 года. Полторак был министром обороны Украины с 14 октября 2014 года по 29 августа 2019 года. Муженко был начальником Генштаба ВСУ с 3 июля 2014 года по 21 мая 2019 года.Но на цугундер они рискуют попасть тоже по уголовной статье. Им в числе 22 высокопоставленных украинских военных в начале апреля сего года СКР предъявил заочные обвинения в геноциде русскоязычного населения Донбасса (ст. 357 УК РФ).А вот накануне, 30 мая, МВД объявило в розыск как раз главнокомандующего украинской армией Валерия Залужного и командующего сухопутными войсками Украины Александра Сырского. Оба являются действующими начальниками в ВСУ. Но СКР еще в прошлом году завел дело против Залужного и других украинских военачальников по ч. 1 ст. 356 УК (применение запрещенных средств и методов ведения войны). Наказание по ней предусматривает лишение свободы до 20 лет.Мощно? Бесспорно, если учесть, что ловить их собираются не только как генералов или высших офицеров, а как банальных убийц в погонах. Как гитлеровских генералов и адмиралов, часть из которых удалось пристроить в петлю по решению Нюрнбергского трибунала в 1945-1946 годах.Сегодня неонацистская Украина президентов, бывшего Петра Порошенко и нынешнего Владимира Зеленского, -- это ярчайший всплеск-рецидив той же человеконенавистнической, но политически подпитываемой и направляемой чумы, которая захлестнула Европу в первой трети ХХ века и вылилась во Вторую мировую войну, унесшую более 71 миллиона человеческих жертв. И большая половина из них – мирные люди.И как в 20-23-ых годах прошлого столетия мировой капитал и обслуживающая его политическая элита взрастили фашизм в Италии, а нацизм в Германии и хотели направить их как таран для уничтожения "коммунизма в СССР", так и сейчас все такие же геополитические политико-экономические воротилы глобального масштаба нашли себе таран, плацдарм и полигон в Украине, которую сами для этого и сделали неонацистской и теперь пытаются с ее помощью уничтожить Россию.И как для Германии в 40-ых года прошлого века, так и для Украины сегодня нужен Нюрнберг 2.0. Ибо в Украине до и после госпереворота 2014 года старательно и целенаправленно специально взрастили агрессивный русофобский неонацизм, и потом страну превратили именно в тупой инструмент, который не жалко и можно использовать до конца. Вместе с народом, который служит пушечным мясом и расходным материалом.Получается пока как в украинской присказке "какая страна – такой и неонацизм", но жестокость наблюдается реальная, зверства чинятся изуверские, а кровь льется настоящая, красная, человеческая. Председатель СКР Александр Бастрыкин заявил, что с 2014 года в Донбассе было убито 5 тысяч мирных граждан, а вообще в гражданской войне в Украине, по данным ООН, погибло более 14 тысяч человек.После начала 24 февраля 2022 года спецвоенной операции России по приведению Украины в адекватное состояние счет солдат, убитых с обоих сторон, пошел уже на сотни тысяч. И по-прежнему фактически каждый день льется кровь мирных граждан. И в Украине, и в России. А украинские беспилотники уже ранят даже москвичей. В Киеве же на днях погибло трое граждан, которым не открыли бомбоубежища, потому что мэр в Киеве – человек с головой которой можно только есть и в которой производить подсчеты украденного им же, но не более того.И правоохранители делают все правильно. Каждый факт преступлений должен быть зафиксирован, расследован и доказан. Это аксиома и залог существования любого правового государства. И СКР начал эту работу давно. Буквально 23 февраля 2022 года, за день до начала СВО "Интерфакс" распространил такую информацию: СКР расследует и намерен довести до суда более 400 уголовных дел о событиях в Донбассе. Против десятков высокопоставленных (в том числе бывших) руководителей силовых структур Украины, причастных, по данным ведомства, к гибели более 2,6 тыс. мирных жителей Донбасса за последние 8 лет (сейчас уже больше 9). По данным СКР, следствием была тогда установлена причастность к совершению этих преступлений 85 лиц из числа военнослужащих ВСУ и других силовых структур Украины. В частности, "есть доказательства причастности к военным преступлениям бывших командующего военно-морскими силами ВСУ Игоря Воронченко; командующего военно-воздушными силами ВСУ Сергея Дроздова; командующего высокомобильными десантными войсками ВСУ Михаила Забродского; командующего силами специальных операций ВСУ Игоря Лунева". Фигурантами уголовных дел являются замминистра обороны Украины Олег Шевчук; замминистра обороны Александр Дублян; заместители начальника Генштаба Минобороны Украины Сергей Бессараба и Владимир Хижний и другие высокопоставленные военные.Среди будущих уголовников тогда назывались не только силовики и военнослужащие, но также представители государственных структур Украины и высшего военного командования, как бывшие, так и действующие. "Очевидны преступления бывшего заместителя министра внутренних дел Антона Геращенко и бывшего министра обороны Украины Анатолия Гриценко, которые публично призывали к осуществлению террористической деятельности", -- утверждал СКР и напоминал, что, например, упомянутый глава Минобороны Украины Гриценко уже заочно осужден российским судом к 6 годам лишения свободы в колонии общего режима.Прошла и такая информация СКР: "Российским следствием также привлекаются бывшие министр внутренних дел Украины Аваков и губернатор Днепропетровской области Украины Коломойский, председатель Верховной Рады Турчинов. …Судебный процесс над военными преступниками, жертвами которых стали мирные граждане, в том числе женщины и дети, обязательно должен состояться".И было это, напоминаю, до начала СВО. А сейчас спецоперация продолжается, преступления растут, как снежный ком. Следовательно, продолжается и возбуждение уголовных дел против военных преступников из Украины. Очень нужное, юридически и процессуально оправданное важное дело: все задокументировать, расследовать и заранее предупредить преступников, что им будут, если их поймают.Однако, с другой стороны, обвиненные продолжают совершать свои преступления в рамках СВО или жируют в Киеве либо в других "вкусных местах", посмеиваясь над "наивной Москвой", посылая на нее БПЛА. И нет ощущения неотвратимости наказания и, разумеется, справедливости. Для обычного обывателя деятельность российских правоохранителей пока очень похожа на дележ шкуры неубитого медведя. Или – еще хуже! -- на правосудие по секрету. И люди задают один вопрос: когда реальное наказание?!СКР может ответить со ссылками на данные из Донбасса:- есть приговор старшему сержанту нацистского "Азова" Максиму Кондрашеву. Верховный суд ДНР упек его на пожизненное за расстрел микроавтобуса с беженцами, в результате которого погибли четыре пассажира;-- боевикам того же "Азова" Александру Педаку и Евгению Высоцкому дали по 25 лет за убийство двух мирных жителей Мариуполя;- выродки из того же подразделения Андрей Пилявский и Роман Харченко получили по 13 лет за жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте запрещенных методов, а также покушении на убийство;- состоялись суды над еще одним азовцем Михаилом Швецом (убийство, совершенное по мотивам идеологической и политической ненависти и вражды, применение запрещенных методов в вооруженном конфликте и жестокое обращение с гражданским населением), над Виктором Похозеем, Владиславом Шелем и Максимом Буткевичем, стрелявшим по мирным квартирам из гранатомета;- осужден Дмитрий Смитий, убивший женщину по очень простой причине: "Я ей высказал претензии, чтобы она сюда не приходила, потому что у нас с ней уже был конфликт. Это меня обозлило, и я решил ее убить. Сделал один выстрел ей в спину, после чего она умерла".И суды над этими уродами были. Равно как есть и приговоры. И это, конечно же, далеко не полный список, но люди об этом… не знают. Люди справедливо пишут в соцсети: "Как будто не было никакого процесса (а он, естественно, был), как будто о суде над нацистом КТО-ТО ПОСТЕСНЯЛСЯ РАССКАЗАТЬ (выделено мною. – Авт.). Процесс над теми, кто несколько месяцев измывался над жителями Мариуполя, а потом позорно сдался, выбравшись из подвалов "Азовстали", должен был быть максимально открытым. Признания нелюдей за решеткой должны были транслироваться во всех вечерних новостях как сериал, вместо низкобюджетных мыльных поделок. Зачем было обещать трибунал, а потом прятать справедливый суд над нацистами за дверьми залов заседаний. Чего мы стесняемся? Необъяснимая ошибка, которую никогда не поздно исправить".И действительно: информация о судах и приговорах -- это данные военкоров, а не самого СКР, который скромно сообщает только о возбужденных делах. А по мнению многих, не надо стесняться рассказывать, как покарали палачей. Тех, кто подготовил причины, кто развязал войну и кто на ней зверствовал.И подтверждение тому – опыт уже упомянутого Нюрнбергского трибунала 1945-1946 годов, который выволок всю эту погань под свет на скамьях подсудимых. Победители в той страшной войне не только закрепляли свою победу или праздновали, но и объясняли, ЧТО, КОГО и ПОЧЕМУ они победили. И разъясняли, что будут с теми, кто повторит "третий рейх" даже в дурдоме. Смысл известного лозунга "Можем повторить!" должен сводиться и к организации "Нюрнберга 2.0". Бескомпромиссного и максимально гласного. И, слава богу, что процесс этот пошел заранее, обозначая подсудимых в погонах, которым тоже не спрятаться за отмазкой "я только выполнял приказы"…

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https://ukraina.ru/20230525/1046553262.html

https://ukraina.ru/20230524/1046550637.html

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Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg

Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg

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