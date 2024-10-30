https://ukraina.ru/20241030/1058475237.html

"На земле, на море, в воздухе и в космосе": США готовятся к возможной войне с Китаем - New York Times

"На земле, на море, в воздухе и в космосе": США готовятся к возможной войне с Китаем - New York Times - 30.10.2024 Украина.ру

"На земле, на море, в воздухе и в космосе": США готовятся к возможной войне с Китаем - New York Times

Вооруженные силы США готовятся к возможному конфликту с Китаем, военные отрабатывают тактику боевых действий, сообщает New York Times

2024-10-30T12:34

2024-10-30T12:34

2024-10-30T14:08

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Издание подчеркнуло, что позиция кандидатов на пост президента США может отличаться по вопросам конфликтов на Украине и на Ближнем Востоке, но, в независимости от того, кто победит на выборах, "США продолжат готовиться к войне с Китаем".Там указывается, что конфликт таких крупных государств, обладающих ядерным оружием, как Китай и США, будет "во много раз более опасным". Отмечается, что он может привести к такому уровню потерь среди американских военных, которые не фиксировались даже в самых кровопролитных конфликтах с участием США.Газета пишет, что военные США в регионе уже размещены в Японии (там их примерно 54 тысячи) и в Южной Корее (25 тысяч), также некоторое их количество дислоцировано на Филиппинах. Издание также называет корабль "Генерал-майор Роберт Смоллс" критически важным для доставки американского оборудования в регион в случае конфликта.Официальные отношения между центральным правительством Китая и его островной провинцией Тайванем прервались в 1949 году.Летом 2022 года ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась, это произошло после визита на остров Нэнси Пелоси, занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку Штатами тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.Подробнее о конфликте - в материале Владимира Скачко США готовят Китаю беспилотный ад на воде. Уроки Украины для Тайваня, выученные в Вашингтоне на сайте Украина.ру.

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сша, новости, китай, украина, конфликт, война, армия