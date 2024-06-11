США готовят Китаю беспилотный ад на воде. Уроки Украины для Тайваня, выученные в Вашингтоне - 11.06.2024 Украина.ру
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США готовят Китаю беспилотный ад на воде. Уроки Украины для Тайваня, выученные в Вашингтоне
США готовят Китаю беспилотный ад на воде. Уроки Украины для Тайваня, выученные в Вашингтоне - 11.06.2024 Украина.ру
США готовят Китаю беспилотный ад на воде. Уроки Украины для Тайваня, выученные в Вашингтоне
Глава Индо-Тихоокеанского командования США адмирал Сэмюэл Папаро в интервью The Washington Post заявил, что США помешают Китаю быстро захватить Тайвань, потому что устроят им "адский кошмар". Прямо в Тайваньском проливе, отделяющем остров от материкового Китая.
2024-06-11T13:49
2024-06-11T13:49
сша
китай
тайвань
дроны
война
сво
украина
эксклюзив
си цзиньпин
владимир путин
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Это очень важно, ибо побережье Китая изрезано всевозможными заливчиками, островками и полустровками, где легко спрятать от посторонних глаз любую армаду и любое количество войск. А вот берег Тайваня – ровнехонький, почти как струна, и при захвате острова на него очень легко высаживаться, уничтожив береговые укрепления.Вот адмирал Папаро и предупредил материковых китайцев: "Они хотят устроить короткую и быструю войну, чтобы их победа стала свершившимся фактом, прежде чем мир сможет собраться с силами. Моя задача — сделать так, чтобы до 2027 года и далее американские военные и их союзники были способны одержать победу. Я хочу превратить Тайваньский пролив в беспилотный ад, используя ряд засекреченных возможностей". По мнению Папаро, китайские власти настроены на "короткую, но ожесточенную войну, чтобы это стало свершившимся фактом, прежде чем мир сможет взять себя в руки".В США считают, что "военная встреча двух армий" может произойти в 2027 году, на который лидер Китая анонсировал перевооружение и модернизацию армии КНР (НОАК). Но американцы также подозревают, что последнее слово пока остается за Китаем и он может всех удивить. Ну, учитывая его ресурсы, финансы и численность армии.Анонсированные же "засекреченные возможности" Папаро -- это, как оказалось, давно разрабатываемый план США под названием Hellscape ("Адский пейзаж"). И задуман он как "ключ к срыву" атаки Китая, так как предполагает, что как только китайские корабли начнут пересекать Тайваньский пролив для высадки десанта, американские военные развернут "тысячи" беспилотных подводных лодок, надводных кораблей типа безэкипажных катеров (БЭКов) и беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), заполнят ими весь район, создадут хаос и неразбериху, затормозят десантирование и дадут США, Тайваню и союзникам время для принятия полномасштабных ответных мер.Что когда случиться -- тайна сия за семью печатями в генштабе НОАК и ЦК КПК. Но уже непреложны два вывода, которые составляют во многом суть происходящего. И в регионе в частности, и в мире вообще.Во-первых, США таки готовятся открыть второй фронт (или третий, если вспомнить борьбу за американское присутствие на Ближнем Востоке и вовлеченность в войну в Украине). Следовательно, если США настроятся на войну с Китаем всерьез и на полное уничтожение конкурента (а американцы в последнее время только так бескомпромиссно и планируют, хотя почти ничего и не получается), то усилятся и их попытки давления на Россию или уговоров Москвы с тем, чтобы минимизировать российскую поддержку Китая. И тем самым разгром Китая американцами облегчить, и выстраивание многополярного мира, паровозиками которого выступают сегодня Россия и КНР, затормозить, а то и вообще сорвать.Означает это только одно: перед Россией и ее элитой гласно ил негласно опять встает выбор – или остаться верным союзничеству и партнерству с Китаем и добить-таки американоцентричный монополярный мир, или же купиться, например, на американское облегчение санкций в обмен на уход или дистанцирование от Китая выступить сторонним наблюдателем в конфликте в Индо-Тихоокеанской регионе (ИТР).Если анализировать последние события в отношениях между Москвой и Пекином, в частности, взаимные визиты в Россию и КНР Си Цзиньпина и Владимира Путина, то ответ кажется очень даже очевидным – Россия выберет многополярный мир. Тут успехи очевидны – Глобальный Юг и Глобальный Восток медленно, но уверенно сбиваются в прочное мировое большинство, противостоящее прежнему золотому миллиардуНо, увы, не бесспорный и безоговорочный факт, учитывая весь комплекс сложностей, которые для России и ее экономики породили международные санкции, специальная военная операция (СВО), попытки изолировать, а то и вообще "отменить" Россию по всей планете, где коллективному Западу это удается.Создает свои дополнительные и самые неожиданные проблемы, и откровенный переход Запада, подталкивающего Украину к откровенно террористическим методам ведения СВО на новых и так называемых старых территориях России. С одной целью – все же возмутить общественное спокойствие и вынудить российское общество к смене правящего режима. Пока Западу это удается крайне плохо. Но он умеет работать вдолгую, а западные корни слишком глубоко вошли в российские общественное сознание в лихие 90-ые и вырастили целую поросль манкуртов в бизнесе и политике, очень отдалено понимающих, что такое Родина и ее национальные интересы.Во-вторых, в очередной раз подтверждается уже общепринятая точка зрения на то, что новые войны уже никогда не будут прежними. И что нужно называть конвенциональными не старые вооруженные конфликты с прежними типами вооружения, тактикой и стратегией, а ту войну, которую в Украине уже назвали "гибридной". С новыми подходами к ведению военных действий, тактическими находками в обороне и наступлении, новыми типами вооружения и т. д.В частности, упомянутая американская стратегия США под кодовым названием "Адский пейзаж", как уже было сказано, предполагает размещение тысяч беспилотных подводных лодок, кораблей и дронов в Тайваньском проливе и сорвать все планы Китая, которые, как утверждает адмирал Папаро, аналогичны "первоначальным планам России на Украине". Ну, так, как это планировалось в первые недели СВО, когда российские войска вошли в Украину и ожидали, что их будут встречать с хлебом-солью, что и обеспечит быструю победу.Ничего из этого не получилось. И дело тут не только в Западе, который запретил перетрухавшим и впавшим в панический страх украинским неонацистам при власти заключать мир с Россией в Стамбуле. Запад помог Украине перестроить военные действия и оснастить новыми видами вооружения, которые и предопределили то, что война идет уже третий год и конца, и края ей не видно.Дроны, беспилотные летательные и надводно-подводные аппараты, которые ранее банально воспринимались, как вспомогательные виды вооружения, дополняющие основное оружие, вдруг вышли на первый план и превратились в первостепенный фактор войны.Сегодня это уже, увы, свершившийся факт, определяющий картину войны: дроны БПЛА, по числу которых Украина кратно превосходит Россию, затрудняют российскую победу на суше. А упомянутые выше дроны-БЭКи на Черном море фактически покончили с Черноморским флотом России, дислоцированном в Севастополе. ЧФ РФ, под ударами украинцев лишившийся и флагмана – крейсера "Москва" и многих других кораблей, фактически передислоцирован с Севастополя на базы в Новороссийске.И именно это опыт США оперативно и споро хотят использовать и повторить в войне с Китаем в тайваньском проливе. И вообще в ИТР. Сегодня известно, что США, извлекая уроки из инновационного использования дронов в Украине, инвестируют 1 млрд долл в программу "Репликатор" по созданию огромного количества, буквально роев из тысяч дронов. И для отражения атаки Китая планируют и однозначно будут использовать комбинацию из множества морских и воздушных беспилотников.Еще в декабре прошлого года редактор ресурса USNI News Сэм Лагроне, который освещал законодательство, закупки и операции морских служб с 2009 года и работал в ВМС США, Корпусе морской пехоты США и военно-морских силах Канады, написал статью "Беспилотное будущее ВМС США остается туманным по мере надвигающейся китайской угрозы". В ней он и рассказал о планах строительства беспилотных морских дронов. И у него в статье многолетний военно-морской аналитик Брайан Кларк рассказал об "Адском пейзаже": "Корабли (врага. - Авт.) получают повреждения, замедляются, сбиваются большие сроки, некоторые теряются, некоторые корабли, вероятно, будут потоплены. …Этот адский пейзаж, этот отток, который вы вызываете вторжением, позволяет вам мобилизоваться, собраться с силами и начать вести огонь на большие расстояния, который фактически выведет из строя более крупные десантные корабли и надводные корабли". Чтобы, как вы понимаете, компенсировать численное превосходство китайских армии и флота за счет развертывания множества небольших беспилотных систем. На небе и на воде.По словам американских аналитиков, к 20130 году США вообще создадут гибридный флот, состоящий как из всевозможных традиционных, так и беспилотных кораблей самого разного достоинства, назначения и даже размера. Пентагон и назвал это "всеобъемлющей инициативой "Репликатор" (Replicator).В феврале текущего года тот же ресурс USNI News сообщил, что американские военные сделали очередной шаг к созданию парка из тысяч беспилотных ударных катеров-дронов -- беспилотников-камикадзе (USV). "В конце января Отдел оборонных инноваций Пентагона, подразделение Министерства обороны США, опубликовал соответствующий тендер для компаний. Они ищут предложения по беспилотным морским дронам, которые должны быть интегрированы в ВМФ США", -- утверждают журналисты.Суть идеи в том, что современные военные корабли оснащены защитными средствами, но множество дронов способны сокрушить эти суда. Опыт войны в Украине, повторяю, это подтвердил в боях против ЧФ РФ. При этом запланировано, что катера-дроны (БЭКи) будут поддерживаться небольшими беспилотными летательными аппаратами (БПЛА), которые будут обнаруживать системы противника с воздуха и наводить водных камикадзе на их цели на воде. Причем летающие дроны должны автономно распознавать свои цели и наводить БЭКи произвольно – кто ближе, то и лупит. Дешево и сердито.Специалисты пишут, что технические требования к БЭКам заключаются в том, что для перехвата кораблей противника лодки должны иметь скорость не менее 35 узлов (65 км/ч), уметь работать совместно и "выполнять сложные автономные действия, которые адаптируются к динамическим уклончивым движениям преследуемого корабля", который избран жертвой. Практически все эти БЭКи -- катера-камикадзе, которые используются только один раз, ибо во время атаки они, напоминаю, неизбежно самоуничтожаются.И вот что характерно: если в прошлом году в США только обсуждали выполнение программ по строительству морских беспилотников (MUSV – кораблей водоизмещением около 500 тонн с модульным отделением полезной нагрузки, LUSV -- дронов водоизмещением от 1000 до 2000 тонн размером с корвет и даже XLUUV -- сверхбольших беспилотных подводных судов), то в этом году уже говорят об их возможном применении.Например, экс-начальник военно-морских операций адмирал Майк Гилдей несколько месяцев назад только говорил журналистам, что, начиная с 2024 года, ВМС будут закупать комплекты беспилотных надводных кораблей в течение трех пятилетних бюджетных циклов. И в бюджетных документах ВМС на 2024 финансовый год было всего лишь сказано: "LUSV будут способны к развертыванию в течение нескольких недель и трансокеанским переходам и будут действовать в составе авианосных ударных групп (CSG), групп готовности к десантированию (ARG), групп надводных действий (SAGs) и отдельных пилотируемых боевых подразделений".Но сейчас адмирал Папаро уже грозит Китая, что тому будет несладко в Тайваньском проливе. И это означает одно: либо БЭКи самых разных размеров у США уже имеются, либо угроза Папаро -- это хорошо подготовленный и вброшенный в виде фейка блеф.Но факт остается фактом: если слова адмирала не блеф, то американцы еще раз доказали, что они могут извлекать пользу из чужих полученных уроков и быстро реагировать на возникающие проблемы. Себе на пользу. Это и нужно учитывать в России, чья армия сегодня воюет с теми, кого на нее науськивают именно американцы.О том, как с помощью России Китай собирается решать свои энергетические проблемы - в материале Олега Хавича "Хроника энергетической войны: газ для Средней Азии и водород для Китая"
https://ukraina.ru/20190305/1022896521.html
https://ukraina.ru/20240501/1054831863.html
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Владимир Скачко
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сша, китай, тайвань, дроны, война, сво, украина, эксклюзив, си цзиньпин, владимир путин, олег хавич, the washington post, пентагон, чф, россия
США, Китай, Тайвань, дроны, война, СВО, Украина, Эксклюзив, Си Цзиньпин, Владимир Путин, Олег Хавич, The Washington Post, Пентагон, ЧФ, Россия

США готовят Китаю беспилотный ад на воде. Уроки Украины для Тайваня, выученные в Вашингтоне

13:49 11.06.2024
 
Китай
Китай
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Владимир Скачко авторы
Владимир Скачко
обозреватель издания Украина.ру
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Глава Индо-Тихоокеанского командования США адмирал Сэмюэл Папаро в интервью The Washington Post заявил, что США помешают Китаю быстро захватить Тайвань, потому что устроят им "адский кошмар". Прямо в Тайваньском проливе, отделяющем остров от материкового Китая.
Это очень важно, ибо побережье Китая изрезано всевозможными заливчиками, островками и полустровками, где легко спрятать от посторонних глаз любую армаду и любое количество войск. А вот берег Тайваня – ровнехонький, почти как струна, и при захвате острова на него очень легко высаживаться, уничтожив береговые укрепления.
Вот адмирал Папаро и предупредил материковых китайцев: "Они хотят устроить короткую и быструю войну, чтобы их победа стала свершившимся фактом, прежде чем мир сможет собраться с силами. Моя задача — сделать так, чтобы до 2027 года и далее американские военные и их союзники были способны одержать победу. Я хочу превратить Тайваньский пролив в беспилотный ад, используя ряд засекреченных возможностей". По мнению Папаро, китайские власти настроены на "короткую, но ожесточенную войну, чтобы это стало свершившимся фактом, прежде чем мир сможет взять себя в руки".
В США считают, что "военная встреча двух армий" может произойти в 2027 году, на который лидер Китая анонсировал перевооружение и модернизацию армии КНР (НОАК). Но американцы также подозревают, что последнее слово пока остается за Китаем и он может всех удивить. Ну, учитывая его ресурсы, финансы и численность армии.
Анонсированные же "засекреченные возможности" Папаро -- это, как оказалось, давно разрабатываемый план США под названием Hellscape ("Адский пейзаж"). И задуман он как "ключ к срыву" атаки Китая, так как предполагает, что как только китайские корабли начнут пересекать Тайваньский пролив для высадки десанта, американские военные развернут "тысячи" беспилотных подводных лодок, надводных кораблей типа безэкипажных катеров (БЭКов) и беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), заполнят ими весь район, создадут хаос и неразбериху, затормозят десантирование и дадут США, Тайваню и союзникам время для принятия полномасштабных ответных мер.
Что когда случиться -- тайна сия за семью печатями в генштабе НОАК и ЦК КПК. Но уже непреложны два вывода, которые составляют во многом суть происходящего. И в регионе в частности, и в мире вообще.
Владимир Скачко - РИА Новости, 1920, 05.03.2019
5 марта 2019, 15:34
Владимир Скачко: кто онИзвестный украинский журналист, публицист, политический аналитик
Во-первых, США таки готовятся открыть второй фронт (или третий, если вспомнить борьбу за американское присутствие на Ближнем Востоке и вовлеченность в войну в Украине). Следовательно, если США настроятся на войну с Китаем всерьез и на полное уничтожение конкурента (а американцы в последнее время только так бескомпромиссно и планируют, хотя почти ничего и не получается), то усилятся и их попытки давления на Россию или уговоров Москвы с тем, чтобы минимизировать российскую поддержку Китая. И тем самым разгром Китая американцами облегчить, и выстраивание многополярного мира, паровозиками которого выступают сегодня Россия и КНР, затормозить, а то и вообще сорвать.
Означает это только одно: перед Россией и ее элитой гласно ил негласно опять встает выбор – или остаться верным союзничеству и партнерству с Китаем и добить-таки американоцентричный монополярный мир, или же купиться, например, на американское облегчение санкций в обмен на уход или дистанцирование от Китая выступить сторонним наблюдателем в конфликте в Индо-Тихоокеанской регионе (ИТР).
Если анализировать последние события в отношениях между Москвой и Пекином, в частности, взаимные визиты в Россию и КНР Си Цзиньпина и Владимира Путина, то ответ кажется очень даже очевидным – Россия выберет многополярный мир. Тут успехи очевидны – Глобальный Юг и Глобальный Восток медленно, но уверенно сбиваются в прочное мировое большинство, противостоящее прежнему золотому миллиарду
Но, увы, не бесспорный и безоговорочный факт, учитывая весь комплекс сложностей, которые для России и ее экономики породили международные санкции, специальная военная операция (СВО), попытки изолировать, а то и вообще "отменить" Россию по всей планете, где коллективному Западу это удается.
Создает свои дополнительные и самые неожиданные проблемы, и откровенный переход Запада, подталкивающего Украину к откровенно террористическим методам ведения СВО на новых и так называемых старых территориях России. С одной целью – все же возмутить общественное спокойствие и вынудить российское общество к смене правящего режима. Пока Западу это удается крайне плохо. Но он умеет работать вдолгую, а западные корни слишком глубоко вошли в российские общественное сознание в лихие 90-ые и вырастили целую поросль манкуртов в бизнесе и политике, очень отдалено понимающих, что такое Родина и ее национальные интересы.
Во-вторых, в очередной раз подтверждается уже общепринятая точка зрения на то, что новые войны уже никогда не будут прежними. И что нужно называть конвенциональными не старые вооруженные конфликты с прежними типами вооружения, тактикой и стратегией, а ту войну, которую в Украине уже назвали "гибридной". С новыми подходами к ведению военных действий, тактическими находками в обороне и наступлении, новыми типами вооружения и т. д.
В частности, упомянутая американская стратегия США под кодовым названием "Адский пейзаж", как уже было сказано, предполагает размещение тысяч беспилотных подводных лодок, кораблей и дронов в Тайваньском проливе и сорвать все планы Китая, которые, как утверждает адмирал Папаро, аналогичны "первоначальным планам России на Украине". Ну, так, как это планировалось в первые недели СВО, когда российские войска вошли в Украину и ожидали, что их будут встречать с хлебом-солью, что и обеспечит быструю победу.
Цыплаков - РИА Новости, 1920, 01.05.2024
1 мая, 14:06
В каком случае Китай высадится на Тайване? Цыплаков о сценариях конфликта, планах США и шагах РоссииПрофессор факультета мировой экономики и мировой политики Национального исследовательского университета Высшая школа экономики Сергей Цыплаков в эфире Украина.ру проанализировал отношения России и КНР, а также спрогнозировал сценарии эскалации конфликта на Тайване:
Ничего из этого не получилось. И дело тут не только в Западе, который запретил перетрухавшим и впавшим в панический страх украинским неонацистам при власти заключать мир с Россией в Стамбуле. Запад помог Украине перестроить военные действия и оснастить новыми видами вооружения, которые и предопределили то, что война идет уже третий год и конца, и края ей не видно.
Дроны, беспилотные летательные и надводно-подводные аппараты, которые ранее банально воспринимались, как вспомогательные виды вооружения, дополняющие основное оружие, вдруг вышли на первый план и превратились в первостепенный фактор войны.
Сегодня это уже, увы, свершившийся факт, определяющий картину войны: дроны БПЛА, по числу которых Украина кратно превосходит Россию, затрудняют российскую победу на суше. А упомянутые выше дроны-БЭКи на Черном море фактически покончили с Черноморским флотом России, дислоцированном в Севастополе. ЧФ РФ, под ударами украинцев лишившийся и флагмана – крейсера "Москва" и многих других кораблей, фактически передислоцирован с Севастополя на базы в Новороссийске.
И именно это опыт США оперативно и споро хотят использовать и повторить в войне с Китаем в тайваньском проливе. И вообще в ИТР. Сегодня известно, что США, извлекая уроки из инновационного использования дронов в Украине, инвестируют 1 млрд долл в программу "Репликатор" по созданию огромного количества, буквально роев из тысяч дронов. И для отражения атаки Китая планируют и однозначно будут использовать комбинацию из множества морских и воздушных беспилотников.
Еще в декабре прошлого года редактор ресурса USNI News Сэм Лагроне, который освещал законодательство, закупки и операции морских служб с 2009 года и работал в ВМС США, Корпусе морской пехоты США и военно-морских силах Канады, написал статью "Беспилотное будущее ВМС США остается туманным по мере надвигающейся китайской угрозы". В ней он и рассказал о планах строительства беспилотных морских дронов. И у него в статье многолетний военно-морской аналитик Брайан Кларк рассказал об "Адском пейзаже":
"Корабли (врага. - Авт.) получают повреждения, замедляются, сбиваются большие сроки, некоторые теряются, некоторые корабли, вероятно, будут потоплены. …Этот адский пейзаж, этот отток, который вы вызываете вторжением, позволяет вам мобилизоваться, собраться с силами и начать вести огонь на большие расстояния, который фактически выведет из строя более крупные десантные корабли и надводные корабли". Чтобы, как вы понимаете, компенсировать численное превосходство китайских армии и флота за счет развертывания множества небольших беспилотных систем. На небе и на воде.
По словам американских аналитиков, к 20130 году США вообще создадут гибридный флот, состоящий как из всевозможных традиционных, так и беспилотных кораблей самого разного достоинства, назначения и даже размера. Пентагон и назвал это "всеобъемлющей инициативой "Репликатор" (Replicator).
В феврале текущего года тот же ресурс USNI News сообщил, что американские военные сделали очередной шаг к созданию парка из тысяч беспилотных ударных катеров-дронов -- беспилотников-камикадзе (USV). "В конце января Отдел оборонных инноваций Пентагона, подразделение Министерства обороны США, опубликовал соответствующий тендер для компаний. Они ищут предложения по беспилотным морским дронам, которые должны быть интегрированы в ВМФ США", -- утверждают журналисты.
Си и Путин
29 мая, 17:40
Путин и Си Цзиньпин предпочли обсудить передел мировой архитектуры вместо Украины, СМИ ожидали другого Визит президента России Владимира Путина в Китай, вызвавший "шок по всему миру", был посвящен более важной теме, чем украинский кризис – переделу мировой архитектуры, пишет газета The Diplomat
Суть идеи в том, что современные военные корабли оснащены защитными средствами, но множество дронов способны сокрушить эти суда. Опыт войны в Украине, повторяю, это подтвердил в боях против ЧФ РФ. При этом запланировано, что катера-дроны (БЭКи) будут поддерживаться небольшими беспилотными летательными аппаратами (БПЛА), которые будут обнаруживать системы противника с воздуха и наводить водных камикадзе на их цели на воде. Причем летающие дроны должны автономно распознавать свои цели и наводить БЭКи произвольно – кто ближе, то и лупит. Дешево и сердито.
Специалисты пишут, что технические требования к БЭКам заключаются в том, что для перехвата кораблей противника лодки должны иметь скорость не менее 35 узлов (65 км/ч), уметь работать совместно и "выполнять сложные автономные действия, которые адаптируются к динамическим уклончивым движениям преследуемого корабля", который избран жертвой. Практически все эти БЭКи -- катера-камикадзе, которые используются только один раз, ибо во время атаки они, напоминаю, неизбежно самоуничтожаются.
И вот что характерно: если в прошлом году в США только обсуждали выполнение программ по строительству морских беспилотников (MUSV – кораблей водоизмещением около 500 тонн с модульным отделением полезной нагрузки, LUSV -- дронов водоизмещением от 1000 до 2000 тонн размером с корвет и даже XLUUV -- сверхбольших беспилотных подводных судов), то в этом году уже говорят об их возможном применении.
Например, экс-начальник военно-морских операций адмирал Майк Гилдей несколько месяцев назад только говорил журналистам, что, начиная с 2024 года, ВМС будут закупать комплекты беспилотных надводных кораблей в течение трех пятилетних бюджетных циклов. И в бюджетных документах ВМС на 2024 финансовый год было всего лишь сказано: "LUSV будут способны к развертыванию в течение нескольких недель и трансокеанским переходам и будут действовать в составе авианосных ударных групп (CSG), групп готовности к десантированию (ARG), групп надводных действий (SAGs) и отдельных пилотируемых боевых подразделений".
Но сейчас адмирал Папаро уже грозит Китая, что тому будет несладко в Тайваньском проливе. И это означает одно: либо БЭКи самых разных размеров у США уже имеются, либо угроза Папаро -- это хорошо подготовленный и вброшенный в виде фейка блеф.
Стариков - РИА Новости, 1920, 22.10.2023
22 октября 2023, 12:00
Две войны, а не три: почему США не допустят обострения в конфликте Китая с Тайванем - СтариковПисатель, публицист, член Центрального совета социалистической партии "Справедливая Россия — За правду" Николай Стариков в эфире Украина.ру рассказал, как США пытаются вести три прокси-войны, оценил шансы на то, что финансирование киевского режима Западом прекратится и рассказал о последствиях запрета канонической Украинской православной церкви
Но факт остается фактом: если слова адмирала не блеф, то американцы еще раз доказали, что они могут извлекать пользу из чужих полученных уроков и быстро реагировать на возникающие проблемы. Себе на пользу. Это и нужно учитывать в России, чья армия сегодня воюет с теми, кого на нее науськивают именно американцы.
О том, как с помощью России Китай собирается решать свои энергетические проблемы - в материале Олега Хавича "Хроника энергетической войны: газ для Средней Азии и водород для Китая"
 
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