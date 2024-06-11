https://ukraina.ru/20240611/1055603291.html

США готовят Китаю беспилотный ад на воде. Уроки Украины для Тайваня, выученные в Вашингтоне

США готовят Китаю беспилотный ад на воде. Уроки Украины для Тайваня, выученные в Вашингтоне - 11.06.2024 Украина.ру

США готовят Китаю беспилотный ад на воде. Уроки Украины для Тайваня, выученные в Вашингтоне

Глава Индо-Тихоокеанского командования США адмирал Сэмюэл Папаро в интервью The Washington Post заявил, что США помешают Китаю быстро захватить Тайвань, потому что устроят им "адский кошмар". Прямо в Тайваньском проливе, отделяющем остров от материкового Китая.

2024-06-11T13:49

2024-06-11T13:49

2024-06-11T13:49

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Это очень важно, ибо побережье Китая изрезано всевозможными заливчиками, островками и полустровками, где легко спрятать от посторонних глаз любую армаду и любое количество войск. А вот берег Тайваня – ровнехонький, почти как струна, и при захвате острова на него очень легко высаживаться, уничтожив береговые укрепления.Вот адмирал Папаро и предупредил материковых китайцев: "Они хотят устроить короткую и быструю войну, чтобы их победа стала свершившимся фактом, прежде чем мир сможет собраться с силами. Моя задача — сделать так, чтобы до 2027 года и далее американские военные и их союзники были способны одержать победу. Я хочу превратить Тайваньский пролив в беспилотный ад, используя ряд засекреченных возможностей". По мнению Папаро, китайские власти настроены на "короткую, но ожесточенную войну, чтобы это стало свершившимся фактом, прежде чем мир сможет взять себя в руки".В США считают, что "военная встреча двух армий" может произойти в 2027 году, на который лидер Китая анонсировал перевооружение и модернизацию армии КНР (НОАК). Но американцы также подозревают, что последнее слово пока остается за Китаем и он может всех удивить. Ну, учитывая его ресурсы, финансы и численность армии.Анонсированные же "засекреченные возможности" Папаро -- это, как оказалось, давно разрабатываемый план США под названием Hellscape ("Адский пейзаж"). И задуман он как "ключ к срыву" атаки Китая, так как предполагает, что как только китайские корабли начнут пересекать Тайваньский пролив для высадки десанта, американские военные развернут "тысячи" беспилотных подводных лодок, надводных кораблей типа безэкипажных катеров (БЭКов) и беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), заполнят ими весь район, создадут хаос и неразбериху, затормозят десантирование и дадут США, Тайваню и союзникам время для принятия полномасштабных ответных мер.Что когда случиться -- тайна сия за семью печатями в генштабе НОАК и ЦК КПК. Но уже непреложны два вывода, которые составляют во многом суть происходящего. И в регионе в частности, и в мире вообще.Во-первых, США таки готовятся открыть второй фронт (или третий, если вспомнить борьбу за американское присутствие на Ближнем Востоке и вовлеченность в войну в Украине). Следовательно, если США настроятся на войну с Китаем всерьез и на полное уничтожение конкурента (а американцы в последнее время только так бескомпромиссно и планируют, хотя почти ничего и не получается), то усилятся и их попытки давления на Россию или уговоров Москвы с тем, чтобы минимизировать российскую поддержку Китая. И тем самым разгром Китая американцами облегчить, и выстраивание многополярного мира, паровозиками которого выступают сегодня Россия и КНР, затормозить, а то и вообще сорвать.Означает это только одно: перед Россией и ее элитой гласно ил негласно опять встает выбор – или остаться верным союзничеству и партнерству с Китаем и добить-таки американоцентричный монополярный мир, или же купиться, например, на американское облегчение санкций в обмен на уход или дистанцирование от Китая выступить сторонним наблюдателем в конфликте в Индо-Тихоокеанской регионе (ИТР).Если анализировать последние события в отношениях между Москвой и Пекином, в частности, взаимные визиты в Россию и КНР Си Цзиньпина и Владимира Путина, то ответ кажется очень даже очевидным – Россия выберет многополярный мир. Тут успехи очевидны – Глобальный Юг и Глобальный Восток медленно, но уверенно сбиваются в прочное мировое большинство, противостоящее прежнему золотому миллиардуНо, увы, не бесспорный и безоговорочный факт, учитывая весь комплекс сложностей, которые для России и ее экономики породили международные санкции, специальная военная операция (СВО), попытки изолировать, а то и вообще "отменить" Россию по всей планете, где коллективному Западу это удается.Создает свои дополнительные и самые неожиданные проблемы, и откровенный переход Запада, подталкивающего Украину к откровенно террористическим методам ведения СВО на новых и так называемых старых территориях России. С одной целью – все же возмутить общественное спокойствие и вынудить российское общество к смене правящего режима. Пока Западу это удается крайне плохо. Но он умеет работать вдолгую, а западные корни слишком глубоко вошли в российские общественное сознание в лихие 90-ые и вырастили целую поросль манкуртов в бизнесе и политике, очень отдалено понимающих, что такое Родина и ее национальные интересы.Во-вторых, в очередной раз подтверждается уже общепринятая точка зрения на то, что новые войны уже никогда не будут прежними. И что нужно называть конвенциональными не старые вооруженные конфликты с прежними типами вооружения, тактикой и стратегией, а ту войну, которую в Украине уже назвали "гибридной". С новыми подходами к ведению военных действий, тактическими находками в обороне и наступлении, новыми типами вооружения и т. д.В частности, упомянутая американская стратегия США под кодовым названием "Адский пейзаж", как уже было сказано, предполагает размещение тысяч беспилотных подводных лодок, кораблей и дронов в Тайваньском проливе и сорвать все планы Китая, которые, как утверждает адмирал Папаро, аналогичны "первоначальным планам России на Украине". Ну, так, как это планировалось в первые недели СВО, когда российские войска вошли в Украину и ожидали, что их будут встречать с хлебом-солью, что и обеспечит быструю победу.Ничего из этого не получилось. И дело тут не только в Западе, который запретил перетрухавшим и впавшим в панический страх украинским неонацистам при власти заключать мир с Россией в Стамбуле. Запад помог Украине перестроить военные действия и оснастить новыми видами вооружения, которые и предопределили то, что война идет уже третий год и конца, и края ей не видно.Дроны, беспилотные летательные и надводно-подводные аппараты, которые ранее банально воспринимались, как вспомогательные виды вооружения, дополняющие основное оружие, вдруг вышли на первый план и превратились в первостепенный фактор войны.Сегодня это уже, увы, свершившийся факт, определяющий картину войны: дроны БПЛА, по числу которых Украина кратно превосходит Россию, затрудняют российскую победу на суше. А упомянутые выше дроны-БЭКи на Черном море фактически покончили с Черноморским флотом России, дислоцированном в Севастополе. ЧФ РФ, под ударами украинцев лишившийся и флагмана – крейсера "Москва" и многих других кораблей, фактически передислоцирован с Севастополя на базы в Новороссийске.И именно это опыт США оперативно и споро хотят использовать и повторить в войне с Китаем в тайваньском проливе. И вообще в ИТР. Сегодня известно, что США, извлекая уроки из инновационного использования дронов в Украине, инвестируют 1 млрд долл в программу "Репликатор" по созданию огромного количества, буквально роев из тысяч дронов. И для отражения атаки Китая планируют и однозначно будут использовать комбинацию из множества морских и воздушных беспилотников.Еще в декабре прошлого года редактор ресурса USNI News Сэм Лагроне, который освещал законодательство, закупки и операции морских служб с 2009 года и работал в ВМС США, Корпусе морской пехоты США и военно-морских силах Канады, написал статью "Беспилотное будущее ВМС США остается туманным по мере надвигающейся китайской угрозы". В ней он и рассказал о планах строительства беспилотных морских дронов. И у него в статье многолетний военно-морской аналитик Брайан Кларк рассказал об "Адском пейзаже": "Корабли (врага. - Авт.) получают повреждения, замедляются, сбиваются большие сроки, некоторые теряются, некоторые корабли, вероятно, будут потоплены. …Этот адский пейзаж, этот отток, который вы вызываете вторжением, позволяет вам мобилизоваться, собраться с силами и начать вести огонь на большие расстояния, который фактически выведет из строя более крупные десантные корабли и надводные корабли". Чтобы, как вы понимаете, компенсировать численное превосходство китайских армии и флота за счет развертывания множества небольших беспилотных систем. На небе и на воде.По словам американских аналитиков, к 20130 году США вообще создадут гибридный флот, состоящий как из всевозможных традиционных, так и беспилотных кораблей самого разного достоинства, назначения и даже размера. Пентагон и назвал это "всеобъемлющей инициативой "Репликатор" (Replicator).В феврале текущего года тот же ресурс USNI News сообщил, что американские военные сделали очередной шаг к созданию парка из тысяч беспилотных ударных катеров-дронов -- беспилотников-камикадзе (USV). "В конце января Отдел оборонных инноваций Пентагона, подразделение Министерства обороны США, опубликовал соответствующий тендер для компаний. Они ищут предложения по беспилотным морским дронам, которые должны быть интегрированы в ВМФ США", -- утверждают журналисты.Суть идеи в том, что современные военные корабли оснащены защитными средствами, но множество дронов способны сокрушить эти суда. Опыт войны в Украине, повторяю, это подтвердил в боях против ЧФ РФ. При этом запланировано, что катера-дроны (БЭКи) будут поддерживаться небольшими беспилотными летательными аппаратами (БПЛА), которые будут обнаруживать системы противника с воздуха и наводить водных камикадзе на их цели на воде. Причем летающие дроны должны автономно распознавать свои цели и наводить БЭКи произвольно – кто ближе, то и лупит. Дешево и сердито.Специалисты пишут, что технические требования к БЭКам заключаются в том, что для перехвата кораблей противника лодки должны иметь скорость не менее 35 узлов (65 км/ч), уметь работать совместно и "выполнять сложные автономные действия, которые адаптируются к динамическим уклончивым движениям преследуемого корабля", который избран жертвой. Практически все эти БЭКи -- катера-камикадзе, которые используются только один раз, ибо во время атаки они, напоминаю, неизбежно самоуничтожаются.И вот что характерно: если в прошлом году в США только обсуждали выполнение программ по строительству морских беспилотников (MUSV – кораблей водоизмещением около 500 тонн с модульным отделением полезной нагрузки, LUSV -- дронов водоизмещением от 1000 до 2000 тонн размером с корвет и даже XLUUV -- сверхбольших беспилотных подводных судов), то в этом году уже говорят об их возможном применении.Например, экс-начальник военно-морских операций адмирал Майк Гилдей несколько месяцев назад только говорил журналистам, что, начиная с 2024 года, ВМС будут закупать комплекты беспилотных надводных кораблей в течение трех пятилетних бюджетных циклов. И в бюджетных документах ВМС на 2024 финансовый год было всего лишь сказано: "LUSV будут способны к развертыванию в течение нескольких недель и трансокеанским переходам и будут действовать в составе авианосных ударных групп (CSG), групп готовности к десантированию (ARG), групп надводных действий (SAGs) и отдельных пилотируемых боевых подразделений".Но сейчас адмирал Папаро уже грозит Китая, что тому будет несладко в Тайваньском проливе. И это означает одно: либо БЭКи самых разных размеров у США уже имеются, либо угроза Папаро -- это хорошо подготовленный и вброшенный в виде фейка блеф.Но факт остается фактом: если слова адмирала не блеф, то американцы еще раз доказали, что они могут извлекать пользу из чужих полученных уроков и быстро реагировать на возникающие проблемы. Себе на пользу. Это и нужно учитывать в России, чья армия сегодня воюет с теми, кого на нее науськивают именно американцы.О том, как с помощью России Китай собирается решать свои энергетические проблемы - в материале Олега Хавича "Хроника энергетической войны: газ для Средней Азии и водород для Китая"

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