Анпилогов: ВСУ покатятся до Запорожья, Харькова и Полтавы, а ВС РФ смогут сузить фронт и усилить напор - 30.10.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20241030/1058453687.html
Анпилогов: ВСУ покатятся до Запорожья, Харькова и Полтавы, а ВС РФ смогут сузить фронт и усилить напор
Анпилогов: ВСУ покатятся до Запорожья, Харькова и Полтавы, а ВС РФ смогут сузить фронт и усилить напор - 30.10.2024 Украина.ру
Анпилогов: ВСУ покатятся до Запорожья, Харькова и Полтавы, а ВС РФ смогут сузить фронт и усилить напор
Украинские войска покатятся на северо-запад, будут отступать сначала на линию Запорожье — Днепропетровск, потом Полтавы — Харькова и ближе к Киеву. Такое отступление позволяет России сужать линию фронта. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал один из ведущих военных экспертов России, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов
2024-10-30T06:00
2024-10-30T06:00
новости
полтава
россия
запорожье
алексей анпилогов
наступление
харьков
селидово
детали
сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/09/1a/1057694221_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_aec468c5f5cb14aa585b0b243080d5bf.jpg
В украинской армии будут расти потери и число дезертиров, потому что в последние месяцы она не демонстрирует ни возможности, ни воли к победе. Это будет выливаться в неизбежное отступление, которое называется выравниванием линии фронта, рассказал эксперт.Украинские войска покатятся на северо-запад, будут отступать сначала на линию Запорожье — Днепропетровск, потом Полтавы — Харькова и ближе к Киеву. Такое отступление позволяет России сужать линию фронта, высвобождая дополнительные части, которые могут усиливать напор, уточнил Анпилогов.Как следствие, мобилизационный потенциал, промышленный, в первую очередь, людской, а также сельскохозяйственный потенциал этих территорий будет потерян, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Алексея Анпилогова: После потери крепостей в Донбассе, ВСУ покатятся к Полтаве, теряя волю к сопротивлению на сайте Украина.руО том, почему украинцы не верят власти, не хотят умирать на фронте и хотят ли они на новый майдан — в статье Ростислава Ищенко: Убить шамана. Майдан или смерть на сайте Украина.ру
https://ukraina.ru/20241029/1058450597.html
полтава
россия
запорожье
харьков
селидово
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/09/1a/1057694221_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_04a7ba24d4d7b3deba2cb70af4fa6612.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, полтава, россия, запорожье, алексей анпилогов, наступление, харьков, селидово, детали, сво, спецоперация
Новости, Полтава, Россия, Запорожье, Алексей Анпилогов, наступление, Харьков, Селидово, детали, СВО, Спецоперация

Анпилогов: ВСУ покатятся до Запорожья, Харькова и Полтавы, а ВС РФ смогут сузить фронт и усилить напор

06:00 30.10.2024
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкРабота минометного расчета спецназа "Ахмат"
Работа минометного расчета спецназа Ахмат - РИА Новости, 1920, 30.10.2024
© РИА Новости . Сергей Бобылев
Перейти в фотобанк
Читать в
Украинские войска покатятся на северо-запад, будут отступать сначала на линию Запорожье — Днепропетровск, потом Полтавы — Харькова и ближе к Киеву. Такое отступление позволяет России сужать линию фронта. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал один из ведущих военных экспертов России, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов
В украинской армии будут расти потери и число дезертиров, потому что в последние месяцы она не демонстрирует ни возможности, ни воли к победе. Это будет выливаться в неизбежное отступление, которое называется выравниванием линии фронта, рассказал эксперт.
Украинские войска покатятся на северо-запад, будут отступать сначала на линию Запорожье — Днепропетровск, потом Полтавы — Харькова и ближе к Киеву. Такое отступление позволяет России сужать линию фронта, высвобождая дополнительные части, которые могут усиливать напор, уточнил Анпилогов.
"Украинская сторона столкнется с тем, что ей будет необходимо возмещать потери отступающих частей. Такое наступление будет подрывать мобилизационный потенциал Украины, потому что чем дальше на запад, тем больше городов, как сейчас Селидово, на российской стороне", — подчеркнул специалист.
Как следствие, мобилизационный потенциал, промышленный, в первую очередь, людской, а также сельскохозяйственный потенциал этих территорий будет потерян, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Алексея Анпилогова: После потери крепостей в Донбассе, ВСУ покатятся к Полтаве, теряя волю к сопротивлению на сайте Украина.ру
О том, почему украинцы не верят власти, не хотят умирать на фронте и хотят ли они на новый майдан — в статье Ростислава Ищенко: Убить шамана. Майдан или смерть на сайте Украина.ру
Юрий Кнутов - РИА Новости, 1920, 29.10.2024
Вчера, 16:42
Военный эксперт Юрий Кнутов: Покровск - ключ к Славянску, поэтому ВСУ превратят его в крепостьЧто сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал военный эксперт Юрий Кнутов в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами
 
НовостиПолтаваРоссияЗапорожьеАлексей АнпилоговнаступлениеХарьковСелидоводеталиСВОСпецоперация
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
06:10Журналист Юрий Алексеев: В Латвии нас сажают в тюрьмы
06:05Юрий Кнутов: Россию ждут тяжелые бои за Покровск, Запад готовит эскалацию, а у Зеленского еще есть козырь
06:00Анпилогов: ВСУ покатятся до Запорожья, Харькова и Полтавы, а ВС РФ смогут сузить фронт и усилить напор
05:55Почему посыпался украинский фронт в Новороссии? Почему российская армия теперь бьет ВСУ на поле боя?
05:50Фронт может посыпаться за секунду. Украинские эксперты и военные с тревогой о ситуации в стране
05:45За этими городами голая степь: эксперт рассказал, где заканчивается линия обороны ВСУ в Донбассе
05:30Время Украины заканчивается: Анпилогов объяснил, почему стремительно выросли темпы операций ВС РФ
05:15Пока Киев генерирует солдат, НАТО будет воевать руками украинцев и готовиться к войне с Россией — эксперт
05:00Селидово пало за две недели: Анпилогов о том, успеет ли Украина построить три линии обороны в Запорожье
04:45Тимофей Борисов объяснил, почему Германия говорит о мире, но при этом поставляет оружие Украине
04:30Война закончится укреплением ВС РФ: германист разобрал интервью Каволи и Бройера для журнала "Шпигель"
04:15Эксперт: Если страны Северной Европы хотят обеспечить свою безопасность, им нужно сотрудничать с Россией
04:00"Томагавки" из США и штаб НАТО в Ростоке: политолог назвал два серьезных просчета Писториуса
03:45"ВСУ теряют боеспособность": эксперт рассказал, почему все чаще буксует украинская военная машина
03:30Тимофей Борисов рассказал, почему немцы не боятся ездить в Крым и не верят пропаганде властей
03:15Если жители Европы хотят выжить после резкого похолодания, им нельзя враждовать с Россией — политолог
03:00Перенджиев: Украинский кризис создавался для оттягивания сил России от Арктики, это входило в планы США
21:34Миротворец для ООН. Украина – не Израиль и по заданию США срывается с цепи себе в ущерб
21:07Неделя до выборов в США: Трамп обещает раскрыть важный секрет, а у Харрис появилось тайное оружие
20:46Грузины не хотят роз. Но Запад не собирается "отпускать" ситуацию и мириться с поражением оппозиции
Лента новостейМолния