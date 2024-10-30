Анпилогов: ВСУ покатятся до Запорожья, Харькова и Полтавы, а ВС РФ смогут сузить фронт и усилить напор
Украинские войска покатятся на северо-запад, будут отступать сначала на линию Запорожье — Днепропетровск, потом Полтавы — Харькова и ближе к Киеву. Такое отступление позволяет России сужать линию фронта. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал один из ведущих военных экспертов России, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов
В украинской армии будут расти потери и число дезертиров, потому что в последние месяцы она не демонстрирует ни возможности, ни воли к победе. Это будет выливаться в неизбежное отступление, которое называется выравниванием линии фронта, рассказал эксперт.
Украинские войска покатятся на северо-запад, будут отступать сначала на линию Запорожье — Днепропетровск, потом Полтавы — Харькова и ближе к Киеву. Такое отступление позволяет России сужать линию фронта, высвобождая дополнительные части, которые могут усиливать напор, уточнил Анпилогов.
"Украинская сторона столкнется с тем, что ей будет необходимо возмещать потери отступающих частей. Такое наступление будет подрывать мобилизационный потенциал Украины, потому что чем дальше на запад, тем больше городов, как сейчас Селидово, на российской стороне", — подчеркнул специалист.
Как следствие, мобилизационный потенциал, промышленный, в первую очередь, людской, а также сельскохозяйственный потенциал этих территорий будет потерян, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Алексея Анпилогова: После потери крепостей в Донбассе, ВСУ покатятся к Полтаве, теряя волю к сопротивлению на сайте Украина.ру
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