https://ukraina.ru/20241030/1058453687.html

Анпилогов: ВСУ покатятся до Запорожья, Харькова и Полтавы, а ВС РФ смогут сузить фронт и усилить напор

Анпилогов: ВСУ покатятся до Запорожья, Харькова и Полтавы, а ВС РФ смогут сузить фронт и усилить напор - 30.10.2024 Украина.ру

Анпилогов: ВСУ покатятся до Запорожья, Харькова и Полтавы, а ВС РФ смогут сузить фронт и усилить напор

Украинские войска покатятся на северо-запад, будут отступать сначала на линию Запорожье — Днепропетровск, потом Полтавы — Харькова и ближе к Киеву. Такое отступление позволяет России сужать линию фронта. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал один из ведущих военных экспертов России, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов

2024-10-30T06:00

2024-10-30T06:00

2024-10-30T06:00

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В украинской армии будут расти потери и число дезертиров, потому что в последние месяцы она не демонстрирует ни возможности, ни воли к победе. Это будет выливаться в неизбежное отступление, которое называется выравниванием линии фронта, рассказал эксперт.Украинские войска покатятся на северо-запад, будут отступать сначала на линию Запорожье — Днепропетровск, потом Полтавы — Харькова и ближе к Киеву. Такое отступление позволяет России сужать линию фронта, высвобождая дополнительные части, которые могут усиливать напор, уточнил Анпилогов.Как следствие, мобилизационный потенциал, промышленный, в первую очередь, людской, а также сельскохозяйственный потенциал этих территорий будет потерян, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Алексея Анпилогова: После потери крепостей в Донбассе, ВСУ покатятся к Полтаве, теряя волю к сопротивлению на сайте Украина.руО том, почему украинцы не верят власти, не хотят умирать на фронте и хотят ли они на новый майдан — в статье Ростислава Ищенко: Убить шамана. Майдан или смерть на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20241029/1058450597.html

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новости, полтава, россия, запорожье, алексей анпилогов, наступление, харьков, селидово, детали, сво, спецоперация