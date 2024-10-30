Будут расти потери и число дезертиров: эксперт рассказал о печальной судьбе контингента ВСУ в Донбассе
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУСолдат ВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ
В украинской армии будут расти потери и число дезертиров, потому что в последние месяцы она не демонстрирует ни возможности, ни воли к победе. Это неизбежно выльется в отступление ВСУ. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал один из ведущих военных экспертов России, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов
На западе Донбасса у ВСУ остались последние укрепленные пункты, в том числе Покровск (Красноармейск) и Мирноград (Димитров), но за этими городами начинается степь, равнинный ландшафт, который пересекается узкими, с трудом дающими маскировку лесопосадками, сообщил эксперт.
В условиях такого ландшафта преимущество получает сторона, которая имеет превосходство в тяжелой технике, в воздухе, что позволяет понять, где расположены войска, уточнил Анпилогов.
"Это дает украинцам мало возможностей для организации обороны. Поэтому на стороне противника царит уныние. После потери городов-крепостей будущее украинского контингента в Донбассе крайне печально", — констатировал специалист.
В украинской армии будут расти потери и число дезертиров, потому что в последние месяцы она не демонстрирует ни возможности, ни воли к победе. Это будет выливаться в неизбежное отступление, которое называется выравниванием линии фронта, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Алексея Анпилогова: После потери крепостей в Донбассе, ВСУ покатятся к Полтаве, теряя волю к сопротивлению на сайте Украина.ру
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