https://ukraina.ru/20241030/1058453410.html

Будут расти потери и число дезертиров: эксперт рассказал о печальной судьбе контингента ВСУ в Донбассе

Будут расти потери и число дезертиров: эксперт рассказал о печальной судьбе контингента ВСУ в Донбассе - 30.10.2024 Украина.ру

Будут расти потери и число дезертиров: эксперт рассказал о печальной судьбе контингента ВСУ в Донбассе

В украинской армии будут расти потери и число дезертиров, потому что в последние месяцы она не демонстрирует ни возможности, ни воли к победе. Это неизбежно выльется в отступление ВСУ. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал один из ведущих военных экспертов России, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов

2024-10-30T06:15

2024-10-30T06:15

2024-10-30T06:15

новости

донбасс

курская область

россия

алексей анпилогов

наступление

отступление

оборона

степь

потери

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/08/01/1056609573_0:56:1080:664_1920x0_80_0_0_d8d6b305b102f70fed3dc9f31a17b220.jpg

На западе Донбасса у ВСУ остались последние укрепленные пункты, в том числе Покровск (Красноармейск) и Мирноград (Димитров), но за этими городами начинается степь, равнинный ландшафт, который пересекается узкими, с трудом дающими маскировку лесопосадками, сообщил эксперт.В условиях такого ландшафта преимущество получает сторона, которая имеет превосходство в тяжелой технике, в воздухе, что позволяет понять, где расположены войска, уточнил Анпилогов.В украинской армии будут расти потери и число дезертиров, потому что в последние месяцы она не демонстрирует ни возможности, ни воли к победе. Это будет выливаться в неизбежное отступление, которое называется выравниванием линии фронта, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Алексея Анпилогова: После потери крепостей в Донбассе, ВСУ покатятся к Полтаве, теряя волю к сопротивлению на сайте Украина.руО военной обстановке в Суджанском районе Курской области, настроениях, целях и задачах военнослужащих — в интервью офицера ЧФ с позывным Боцман: В Курской области мы не "тесним" и не "выдавливаем" противника, а уничтожаем его на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20241029/1058430089.html

донбасс

курская область

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, донбасс, курская область, россия, алексей анпилогов, наступление, отступление, оборона, степь, потери, детали, сво, спецоперация