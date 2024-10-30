Будут расти потери и число дезертиров: эксперт рассказал о печальной судьбе контингента ВСУ в Донбассе - 30.10.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20241030/1058453410.html
Будут расти потери и число дезертиров: эксперт рассказал о печальной судьбе контингента ВСУ в Донбассе
Будут расти потери и число дезертиров: эксперт рассказал о печальной судьбе контингента ВСУ в Донбассе - 30.10.2024 Украина.ру
Будут расти потери и число дезертиров: эксперт рассказал о печальной судьбе контингента ВСУ в Донбассе
В украинской армии будут расти потери и число дезертиров, потому что в последние месяцы она не демонстрирует ни возможности, ни воли к победе. Это неизбежно выльется в отступление ВСУ. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал один из ведущих военных экспертов России, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов
2024-10-30T06:15
2024-10-30T06:15
новости
донбасс
курская область
россия
алексей анпилогов
наступление
отступление
оборона
степь
потери
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/08/01/1056609573_0:56:1080:664_1920x0_80_0_0_d8d6b305b102f70fed3dc9f31a17b220.jpg
На западе Донбасса у ВСУ остались последние укрепленные пункты, в том числе Покровск (Красноармейск) и Мирноград (Димитров), но за этими городами начинается степь, равнинный ландшафт, который пересекается узкими, с трудом дающими маскировку лесопосадками, сообщил эксперт.В условиях такого ландшафта преимущество получает сторона, которая имеет превосходство в тяжелой технике, в воздухе, что позволяет понять, где расположены войска, уточнил Анпилогов.В украинской армии будут расти потери и число дезертиров, потому что в последние месяцы она не демонстрирует ни возможности, ни воли к победе. Это будет выливаться в неизбежное отступление, которое называется выравниванием линии фронта, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Алексея Анпилогова: После потери крепостей в Донбассе, ВСУ покатятся к Полтаве, теряя волю к сопротивлению на сайте Украина.руО военной обстановке в Суджанском районе Курской области, настроениях, целях и задачах военнослужащих — в интервью офицера ЧФ с позывным Боцман: В Курской области мы не "тесним" и не "выдавливаем" противника, а уничтожаем его на сайте Украина.ру
https://ukraina.ru/20241029/1058430089.html
донбасс
курская область
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/08/01/1056609573_61:0:1021:720_1920x0_80_0_0_4e4b11531d1da93cabb8a3e078d36f43.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, донбасс, курская область, россия, алексей анпилогов, наступление, отступление, оборона, степь, потери, детали, сво, спецоперация
Новости, Донбасс, Курская область, Россия, Алексей Анпилогов, наступление, отступление, оборона, степь, потери, детали, СВО, Спецоперация

Будут расти потери и число дезертиров: эксперт рассказал о печальной судьбе контингента ВСУ в Донбассе

06:15 30.10.2024
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУСолдат ВСУ
Солдат ВСУ - РИА Новости, 1920, 30.10.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ
Читать в
В украинской армии будут расти потери и число дезертиров, потому что в последние месяцы она не демонстрирует ни возможности, ни воли к победе. Это неизбежно выльется в отступление ВСУ. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал один из ведущих военных экспертов России, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов
На западе Донбасса у ВСУ остались последние укрепленные пункты, в том числе Покровск (Красноармейск) и Мирноград (Димитров), но за этими городами начинается степь, равнинный ландшафт, который пересекается узкими, с трудом дающими маскировку лесопосадками, сообщил эксперт.
В условиях такого ландшафта преимущество получает сторона, которая имеет превосходство в тяжелой технике, в воздухе, что позволяет понять, где расположены войска, уточнил Анпилогов.
"Это дает украинцам мало возможностей для организации обороны. Поэтому на стороне противника царит уныние. После потери городов-крепостей будущее украинского контингента в Донбассе крайне печально", — констатировал специалист.
В украинской армии будут расти потери и число дезертиров, потому что в последние месяцы она не демонстрирует ни возможности, ни воли к победе. Это будет выливаться в неизбежное отступление, которое называется выравниванием линии фронта, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Алексея Анпилогова: После потери крепостей в Донбассе, ВСУ покатятся к Полтаве, теряя волю к сопротивлению на сайте Украина.ру
О военной обстановке в Суджанском районе Курской области, настроениях, целях и задачах военнослужащих — в интервью офицера ЧФ с позывным Боцман: В Курской области мы не "тесним" и не "выдавливаем" противника, а уничтожаем его на сайте Украина.ру
Правозащитник Турсунбек Акун
Вчера, 05:30
Турсунбек Акун: Ложь, война и терроризм под эгидой США уходят, а Турция теперь с БРИКСУчастник саммита БРИКС, правозащитник из Кыргызстана Турсунбек Акун уверен: если бы сейчас Владимир Зеленский попросил Владимира Путина о переговорах, Россия пошла бы Киеву навстречу. Но глава киевского режима предпочитает воевать, а не искать компромиссы.
 
НовостиДонбассКурская областьРоссияАлексей АнпилоговнаступлениеотступлениеоборонастепьпотеридеталиСВОСпецоперация
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:00Конец ударам по энергоструктуре, провалы ВСУ, критика Порошенко. Главное на Украине на утро 30 октября
08:09Главное за ночь 30 октября
08:08"Черный вторник" ВВС США и исторические предпосылки российско-корейского сотрудничества
06:35Кавур, Хрущёв, светлое будущее и "украинская нация"
06:25Подкупают прокуроров и судей, строят фашистскую диктатуру. Чем занимаются представители украинской элиты
06:20Экономика Украины и война: асоциальные инициативы, меморандум с МВФ и мобилизация ценных специалистов
06:15Будут расти потери и число дезертиров: эксперт рассказал о печальной судьбе контингента ВСУ в Донбассе
06:10Журналист Юрий Алексеев: В Латвии нас сажают в тюрьмы
06:05Юрий Кнутов: Россию ждут тяжелые бои за Покровск, Запад готовит эскалацию, а у Зеленского еще есть козырь
06:00Анпилогов: ВСУ покатятся до Запорожья, Харькова и Полтавы, а ВС РФ смогут сузить фронт и усилить напор
05:55Почему посыпался украинский фронт в Новороссии? Почему российская армия теперь бьет ВСУ на поле боя?
05:50Фронт может посыпаться за секунду. Украинские эксперты и военные с тревогой о ситуации в стране
05:45За этими городами голая степь: эксперт рассказал, где заканчивается линия обороны ВСУ в Донбассе
05:30Время Украины заканчивается: Анпилогов объяснил, почему стремительно выросли темпы операций ВС РФ
05:15Пока Киев генерирует солдат, НАТО будет воевать руками украинцев и готовиться к войне с Россией — эксперт
05:00Селидово пало за две недели: Анпилогов о том, успеет ли Украина построить три линии обороны в Запорожье
04:45Тимофей Борисов объяснил, почему Германия говорит о мире, но при этом поставляет оружие Украине
04:30Война закончится укреплением ВС РФ: германист разобрал интервью Каволи и Бройера для журнала "Шпигель"
04:15Эксперт: Если страны Северной Европы хотят обеспечить свою безопасность, им нужно сотрудничать с Россией
04:00"Томагавки" из США и штаб НАТО в Ростоке: политолог назвал два серьезных просчета Писториуса
Лента новостейМолния