https://ukraina.ru/20241029/1058446502.html

Москва оспорит арест российских объектов недвижимости в Финляндии

Москва оспорит арест российских объектов недвижимости в Финляндии - 29.10.2024 Украина.ру

Москва оспорит арест российских объектов недвижимости в Финляндии

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 29 октября прокомментировал журналистам арест российских объектов недвижимости в Финляндии украинской стороной

2024-10-29T12:54

2024-10-29T12:54

2024-10-29T12:54

новости

финляндия

россия

хельсинки

дмитрий песков

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/19/1056467654_0:137:3071:1864_1920x0_80_0_0_94becdf2a7d7e96bf953f2371124fa7e.jpg

"Безусловно, мы будем оспаривать это в судебном порядке. РФ будет защищать свои имущественные интересы. Мы задействуем для этого все правовые механизмы", - заверил Песков.Во вторник газета Helsingin Sanomat написала, что власти Финляндии наложили арест еще как минимум на пять объектов недвижимости, находящихся в российской собственности. Три из них расположены на Аландских островах, еще два - в Хельсинки (жилой дом в районе Тёёлё и офисное здание на острове Лауттасаари).Накануне издание писало, что на Российский центр науки и культуры в Хельсинки наложен арест, который вступил в силу 24 октября. Издание уточняло, что арест российской государственной собственности является результатом иска украинской энергетической компании.Об аресте другого имущества - в материале На Украине заявили об аресте имущества российской компании на сайте Украина.ру.

финляндия

россия

хельсинки

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, финляндия, россия, хельсинки, дмитрий песков