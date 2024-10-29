Москва оспорит арест российских объектов недвижимости в Финляндии - 29.10.2024 Украина.ру
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Москва оспорит арест российских объектов недвижимости в Финляндии
Москва оспорит арест российских объектов недвижимости в Финляндии - 29.10.2024 Украина.ру
Москва оспорит арест российских объектов недвижимости в Финляндии
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 29 октября прокомментировал журналистам арест российских объектов недвижимости в Финляндии украинской стороной
2024-10-29T12:54
2024-10-29T12:54
новости
финляндия
россия
хельсинки
дмитрий песков
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"Безусловно, мы будем оспаривать это в судебном порядке. РФ будет защищать свои имущественные интересы. Мы задействуем для этого все правовые механизмы", - заверил Песков.Во вторник газета Helsingin Sanomat написала, что власти Финляндии наложили арест еще как минимум на пять объектов недвижимости, находящихся в российской собственности. Три из них расположены на Аландских островах, еще два - в Хельсинки (жилой дом в районе Тёёлё и офисное здание на острове Лауттасаари).Накануне издание писало, что на Российский центр науки и культуры в Хельсинки наложен арест, который вступил в силу 24 октября. Издание уточняло, что арест российской государственной собственности является результатом иска украинской энергетической компании.Об аресте другого имущества - в материале На Украине заявили об аресте имущества российской компании на сайте Украина.ру.
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новости, финляндия, россия, хельсинки, дмитрий песков
Новости, Финляндия, Россия, Хельсинки, Дмитрий Песков

Москва оспорит арест российских объектов недвижимости в Финляндии

12:54 29.10.2024
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 29.10.2024
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 29 октября прокомментировал журналистам арест российских объектов недвижимости в Финляндии украинской стороной
"Безусловно, мы будем оспаривать это в судебном порядке. РФ будет защищать свои имущественные интересы. Мы задействуем для этого все правовые механизмы", - заверил Песков.
Во вторник газета Helsingin Sanomat написала, что власти Финляндии наложили арест еще как минимум на пять объектов недвижимости, находящихся в российской собственности. Три из них расположены на Аландских островах, еще два - в Хельсинки (жилой дом в районе Тёёлё и офисное здание на острове Лауттасаари).
Накануне издание писало, что на Российский центр науки и культуры в Хельсинки наложен арест, который вступил в силу 24 октября. Издание уточняло, что арест российской государственной собственности является результатом иска украинской энергетической компании.
Об аресте другого имущества - в материале На Украине заявили об аресте имущества российской компании на сайте Украина.ру.
 
НовостиФинляндияРоссияХельсинкиДмитрий Песков
 
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