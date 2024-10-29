Москва оспорит арест российских объектов недвижимости в Финляндии
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 29 октября прокомментировал журналистам арест российских объектов недвижимости в Финляндии украинской стороной
"Безусловно, мы будем оспаривать это в судебном порядке. РФ будет защищать свои имущественные интересы. Мы задействуем для этого все правовые механизмы", - заверил Песков.
Во вторник газета Helsingin Sanomat написала, что власти Финляндии наложили арест еще как минимум на пять объектов недвижимости, находящихся в российской собственности. Три из них расположены на Аландских островах, еще два - в Хельсинки (жилой дом в районе Тёёлё и офисное здание на острове Лауттасаари).
Накануне издание писало, что на Российский центр науки и культуры в Хельсинки наложен арест, который вступил в силу 24 октября. Издание уточняло, что арест российской государственной собственности является результатом иска украинской энергетической компании.
Об аресте другого имущества - в материале На Украине заявили об аресте имущества российской компании на сайте Украина.ру.