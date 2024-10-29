Получил паспорт РФ и продался США: мигрант из Таджикистана получил срок за госизмену - 29.10.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20241029/1058446136.html
Получил паспорт РФ и продался США: мигрант из Таджикистана получил срок за госизмену
Получил паспорт РФ и продался США: мигрант из Таджикистана получил срок за госизмену - 29.10.2024 Украина.ру
Получил паспорт РФ и продался США: мигрант из Таджикистана получил срок за госизмену
IT-специалист из Таджикистана, ранее получивший паспорт РФ, осужден на 13,5 года колонии строгого режима по статье "Государственная измена". Об этом 29 октября сообщили в Центре общественных связей ФСБ России
2024-10-29T12:43
2024-10-29T12:43
новости
россия
таджикистан
сша
госизмена
тюрьма
фсб
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/1d/1058445399_0:0:3638:2046_1920x0_80_0_0_ca650ed99cf96bcdea8e44ff4de3c495.jpg.webp
Уроженец Таджикистана Фируз Дадабоев был задержан при попытке передать ЦРУ США собранные в России секретные материалы. Иностранный специалист признал свою вину и получил 13,5 лет тюрьмы из 20 возможных по этой статье.В начале октября премьер-министр Таджикистана Кохир Расулзода пожаловался на трудности при въезде граждан его страны в Россию. По его словам, люди вынуждены проводить на границе РФ часы, а иногда и дни, ожидая разрешение на въезд. Часто им отказывают в пересечении границы или депортируют под "расплывчатыми и неопределенными предлогами, связанными с обеспечением безопасности"."Нас не может не тревожить тенденция повсеместного нарушения основных прав и свобод наших граждан при проведении мероприятий по упорядочению миграционного поля в России", - сказал Расулзода.Ранее в Следственном комитете РФ сообщили, что с января по август иностранцы совершили 8059 злодеяний в России. К сравнению, за аналогичный период прошлого года их было 2880. При этом доля тяжких преступлений увеличилась на 12%.В числе преступлений оказались, например, захват заложников заключенными колонии ИК-19 в Волгоградской области. Это сделали уроженцы Таджикистана и Узбекистана, которые успели самым жестоким образом расправиться с четверыми сотрудниками УФСИН, прежде, чем были уничтожены снайперами.В эту же статистику попал и теракт, совершенный несколькими уроженцами Таджикистана в концертном зале Крокус Сити Холл. Число погибших - 145 человек.А совсем недавно двое граждан Таджикистана облили белой жидкостью один из памятников города Москва, посвященный памяти участников Великой Отечественной войны.Еще по теме: На этот раз женщины: в Казани арестовали свидетельниц всемирного халифата и Герой России: "Прибывшие мигранты становятся на путь преступности или радикализма".
https://ukraina.ru/20241005/1057905975.html
https://ukraina.ru/20241001/1057822844.html
https://ukraina.ru/20241005/1057907970.html
россия
таджикистан
сша
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/1d/1058445399_907:0:3638:2048_1920x0_80_0_0_874857e93a841db7ecd8c2dd514e4232.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, таджикистан, сша, госизмена, тюрьма, фсб
Новости, Россия, Таджикистан, США, госизмена, тюрьма, ФСБ

Получил паспорт РФ и продался США: мигрант из Таджикистана получил срок за госизмену

12:43 29.10.2024
 
Фото: Телеграм-канал Многонационал
Фото: Телеграм-канал Многонационал
Читать в
IT-специалист из Таджикистана, ранее получивший паспорт РФ, осужден на 13,5 года колонии строгого режима по статье "Государственная измена". Об этом 29 октября сообщили в Центре общественных связей ФСБ России
Уроженец Таджикистана Фируз Дадабоев был задержан при попытке передать ЦРУ США собранные в России секретные материалы. Иностранный специалист признал свою вину и получил 13,5 лет тюрьмы из 20 возможных по этой статье.
В начале октября премьер-министр Таджикистана Кохир Расулзода пожаловался на трудности при въезде граждан его страны в Россию. По его словам, люди вынуждены проводить на границе РФ часы, а иногда и дни, ожидая разрешение на въезд. Часто им отказывают в пересечении границы или депортируют под "расплывчатыми и неопределенными предлогами, связанными с обеспечением безопасности".
"Нас не может не тревожить тенденция повсеместного нарушения основных прав и свобод наших граждан при проведении мероприятий по упорядочению миграционного поля в России", - сказал Расулзода.
Строители - РИА Новости, 1920, 05.10.2024
5 октября, 10:13
Премьер Таджикистана пожаловался на трудности при въезде граждан его страны в РоссиюВсе больше граждан Таджикистана сталкивается с трудностями при попытке въезда в Россию. Об этом рассказал премьер-министр Таджикистана Кохир Расулзода во время заседания межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Россией и Таджикистаном 5 октября
Ранее в Следственном комитете РФ сообщили, что с января по август иностранцы совершили 8059 злодеяний в России. К сравнению, за аналогичный период прошлого года их было 2880. При этом доля тяжких преступлений увеличилась на 12%.
Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту теракта на Крымском мосту
1 октября, 17:29
Мигранты в России совершили 73 экстремистских преступления в 2024 году - СК РФЗа восемь месяцев текущего года почти втрое выросло число преступлений, совершенных мигрантами, нелеально прибывшими в Россию. Такие данные подает Следственный комитет страны
В числе преступлений оказались, например, захват заложников заключенными колонии ИК-19 в Волгоградской области. Это сделали уроженцы Таджикистана и Узбекистана, которые успели самым жестоким образом расправиться с четверыми сотрудниками УФСИН, прежде, чем были уничтожены снайперами.
В эту же статистику попал и теракт, совершенный несколькими уроженцами Таджикистана в концертном зале Крокус Сити Холл. Число погибших - 145 человек.
А совсем недавно двое граждан Таджикистана облили белой жидкостью один из памятников города Москва, посвященный памяти участников Великой Отечественной войны.
генерал-майор СБУ Валерий Шайтанов арест наручники - РИА Новости, 1920, 05.10.2024
5 октября, 13:25
Иностранцы в Москве облили краской памятник защитникам ОтечестваДвоих граждан Таджикистана подозревают в оскорблении памяти защитников Отечества, сообщило 5 октября управление Следственного комитета России по Москве
Еще по теме: На этот раз женщины: в Казани арестовали свидетельниц всемирного халифата и Герой России: "Прибывшие мигранты становятся на путь преступности или радикализма".
 
НовостиРоссияТаджикистанСШАгосизменатюрьмаФСБ
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:07Заводы Rheinmetall на Украине станут законной целью армии России, заявил Песков
13:02"Это наше дело": Песков ответил, есть ли солдаты КНДР в зоне СВО
13:00Инструкция к британским танкам, флаги Канады, обстрелы, налеты. Главное на Украине на 13:00 29 октября
12:56Евгений Примаков: киевлянин, развернувший внешнюю политику России и самолёт над Атлантикой
12:55Американский миллиардер Баффет замечен в Харькове с фотоаппаратом
12:54Москва оспорит арест российских объектов недвижимости в Финляндии
12:43Получил паспорт РФ и продался США: мигрант из Таджикистана получил срок за госизмену
12:24СК РФ расследовал хищение средств гособоронзаказа через "Филиал Поволжье"
12:24ВСУ атаковали Луганск ракетами неустановленного типа, повреждены жилые дома
12:13США прекратили финансировать разработку ИИ и новых технологий в Китае
12:12"Приближают к ключевой цели": ВС РФ освободили Горняк и еще два населенных пункта в ДНР
11:43"Собака лает, караван идёт!": глава МИД Венгрии раскритиковал евробюрократию за предвзятость к Грузии
11:43Всех кидают в пехоту: Безуглая обвинила Генштаб Украины в уничтожении медиков
11:41Комитет Рады призывает парламент утвердить указ о продлении мобилизации — депутат
10:52Не слушались Киев: Кулеба пообещал, что Москва уничтожит Запад, потому что "у Путина нет красных линий"
10:52В США спасли кристалл от загрязнения вице-президентом Харрис
10:51Главком ВСУ необоснованно часто меняет комбригов - Безуглая
10:37Беспилотники атаковали Российский университет спецназа в Гудермесе - Кадыров
10:26Волки, волки! Дубинский высмеял обиду Зеленского на генсека ООН
10:25СМИ США отказываются поддержать обоих "российских" кандидатов в президенты, считает Захарова
Лента новостейМолния