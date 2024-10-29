Получил паспорт РФ и продался США: мигрант из Таджикистана получил срок за госизмену
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IT-специалист из Таджикистана, ранее получивший паспорт РФ, осужден на 13,5 года колонии строгого режима по статье "Государственная измена". Об этом 29 октября сообщили в Центре общественных связей ФСБ России
Уроженец Таджикистана Фируз Дадабоев был задержан при попытке передать ЦРУ США собранные в России секретные материалы. Иностранный специалист признал свою вину и получил 13,5 лет тюрьмы из 20 возможных по этой статье.
В начале октября премьер-министр Таджикистана Кохир Расулзода пожаловался на трудности при въезде граждан его страны в Россию. По его словам, люди вынуждены проводить на границе РФ часы, а иногда и дни, ожидая разрешение на въезд. Часто им отказывают в пересечении границы или депортируют под "расплывчатыми и неопределенными предлогами, связанными с обеспечением безопасности".
"Нас не может не тревожить тенденция повсеместного нарушения основных прав и свобод наших граждан при проведении мероприятий по упорядочению миграционного поля в России", - сказал Расулзода.
5 октября, 10:13Премьер Таджикистана пожаловался на трудности при въезде граждан его страны в РоссиюВсе больше граждан Таджикистана сталкивается с трудностями при попытке въезда в Россию. Об этом рассказал премьер-министр Таджикистана Кохир Расулзода во время заседания межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Россией и Таджикистаном 5 октября
Ранее в Следственном комитете РФ сообщили, что с января по август иностранцы совершили 8059 злодеяний в России. К сравнению, за аналогичный период прошлого года их было 2880. При этом доля тяжких преступлений увеличилась на 12%.
В числе преступлений оказались, например, захват заложников заключенными колонии ИК-19 в Волгоградской области. Это сделали уроженцы Таджикистана и Узбекистана, которые успели самым жестоким образом расправиться с четверыми сотрудниками УФСИН, прежде, чем были уничтожены снайперами.
В эту же статистику попал и теракт, совершенный несколькими уроженцами Таджикистана в концертном зале Крокус Сити Холл. Число погибших - 145 человек.
А совсем недавно двое граждан Таджикистана облили белой жидкостью один из памятников города Москва, посвященный памяти участников Великой Отечественной войны.