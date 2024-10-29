Всех кидают в пехоту: Безуглая обвинила Генштаб Украины в уничтожении медиков
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / m.bezuhlaМарьяна Безуглая
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / m.bezuhla
Депутат Верховной Рады Украины Марьяна Безуглая раскритиковала Генеральный штаб ВСУ, а главкома ВСУ Александра Сырского назвала лжецом. Поводом послужило сообщение командования о том, что медиков переведут в стабилизационные пункты бригад, уточнило издание Comments.ua
Главком ВСУ Александр Сырский принял решение об ужесточении "стабилизационных медицинских пунктов подразделений, находящихся в районах ведения боевых действий, профессиональным медицинским персоналом". Безуглая ответила, что это вранье и на самом деле бригады получили "задачу 1/5", то есть медиков и других специалистов попросту переведут в пехоту.
"Генштаб ВСУ распорядился перевести не только 1/5 медиков, но и других специалистов в пехотные бригады. По всем тыловым подразделениям поступила "задача 1/5", и готовят "неугодных". После моей публикации Генштаб ВСУ заявил, что медиков переводят на стабилизационные пункты бригад и вообще все отлично и все неправда. Лжецы! Затолкать медиков из госпиталей на стабилизационные пункты в бригадах, чтобы они постоянно находились там и потеряли возможность оттачивать мастерство в госпиталях во время ротаций, — это такой план?", - заявила Безуглая.
Также депутат Рады обвинила Сырского в том, что он необоснованно часто меняет командиров бригад, что предсказуемым образом сказывается на их работе.
Безуглая известна своими критическими заявлениями в адрес военного командования страны, за что в сентябре лишилась должности замглавы парламентского комитета по обороне.
Украинский парламентарий и член комитета по вопросам нацбезопасности Федор Вениславский даже отмечал, что пребывание Безуглой в Раде представляет угрозу безопасности Украины.
Ранее Безуглая часто осуждала предыдущего главкома украинских войск Валерия Залужного. Теперь активно достается Александру Сырскому. В частности, она утверждала, что главком прячется от военных действий на своей даче в Харьковской области и призывала его уйти в отставку из-за успехов российских военных. Между тем, часть ее "предсказаний" уже сбылась.