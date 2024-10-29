Всех кидают в пехоту: Безуглая обвинила Генштаб Украины в уничтожении медиков - 29.10.2024 Украина.ру
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Всех кидают в пехоту: Безуглая обвинила Генштаб Украины в уничтожении медиков
Всех кидают в пехоту: Безуглая обвинила Генштаб Украины в уничтожении медиков - 29.10.2024 Украина.ру
Всех кидают в пехоту: Безуглая обвинила Генштаб Украины в уничтожении медиков
Депутат Верховной Рады Украины Марьяна Безуглая раскритиковала Генеральный штаб ВСУ, а главкома ВСУ Александра Сырского назвала лжецом. Поводом послужило сообщение командования о том, что медиков переведут в стабилизационные пункты бригад, уточнило издание Comments.ua
2024-10-29T11:43
2024-10-29T11:43
новости
украина
марьяна безуглая
александр сырский
генштаб
рада
вооруженные силы украины
медики
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Главком ВСУ Александр Сырский принял решение об ужесточении "стабилизационных медицинских пунктов подразделений, находящихся в районах ведения боевых действий, профессиональным медицинским персоналом". Безуглая ответила, что это вранье и на самом деле бригады получили "задачу 1/5", то есть медиков и других специалистов попросту переведут в пехоту.Также депутат Рады обвинила Сырского в том, что он необоснованно часто меняет командиров бригад, что предсказуемым образом сказывается на их работе.Безуглая известна своими критическими заявлениями в адрес военного командования страны, за что в сентябре лишилась должности замглавы парламентского комитета по обороне.Украинский парламентарий и член комитета по вопросам нацбезопасности Федор Вениславский даже отмечал, что пребывание Безуглой в Раде представляет угрозу безопасности Украины.Ранее Безуглая часто осуждала предыдущего главкома украинских войск Валерия Залужного. Теперь активно достается Александру Сырскому. В частности, она утверждала, что главком прячется от военных действий на своей даче в Харьковской области и призывала его уйти в отставку из-за успехов российских военных. Между тем, часть ее "предсказаний" уже сбылась.Другие темы: Обрекают на очевидный финал: пленный ВСУ рассказал, кто мешает украинской пехоте в Курской области.
https://ukraina.ru/20241029/1058443641.html
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новости, украина, марьяна безуглая, александр сырский, генштаб, рада, вооруженные силы украины, медики
Новости, Украина, Марьяна Безуглая, Александр Сырский, Генштаб, Рада, Вооруженные силы Украины, медики

Всех кидают в пехоту: Безуглая обвинила Генштаб Украины в уничтожении медиков

11:43 29.10.2024
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / m.bezuhlaМарьяна Безуглая
Марьяна Безуглая - РИА Новости, 1920, 29.10.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / m.bezuhla
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Депутат Верховной Рады Украины Марьяна Безуглая раскритиковала Генеральный штаб ВСУ, а главкома ВСУ Александра Сырского назвала лжецом. Поводом послужило сообщение командования о том, что медиков переведут в стабилизационные пункты бригад, уточнило издание Comments.ua
Главком ВСУ Александр Сырский принял решение об ужесточении "стабилизационных медицинских пунктов подразделений, находящихся в районах ведения боевых действий, профессиональным медицинским персоналом". Безуглая ответила, что это вранье и на самом деле бригады получили "задачу 1/5", то есть медиков и других специалистов попросту переведут в пехоту.
"Генштаб ВСУ распорядился перевести не только 1/5 медиков, но и других специалистов в пехотные бригады. По всем тыловым подразделениям поступила "задача 1/5", и готовят "неугодных". После моей публикации Генштаб ВСУ заявил, что медиков переводят на стабилизационные пункты бригад и вообще все отлично и все неправда. Лжецы! Затолкать медиков из госпиталей на стабилизационные пункты в бригадах, чтобы они постоянно находились там и потеряли возможность оттачивать мастерство в госпиталях во время ротаций, — это такой план?", - заявила Безуглая.
Также депутат Рады обвинила Сырского в том, что он необоснованно часто меняет командиров бригад, что предсказуемым образом сказывается на их работе.
Александр Сырский - РИА Новости, 1920, 29.10.2024
10:51
Главком ВСУ необоснованно часто меняет комбригов - БезуглаяГлавнокомандующий ВСУ Александр Сырский необоснованно часто меняет командиров бригад. Об этом заявила в своем телеграм-канале депутат Рады Марьяна Безуглая
Безуглая известна своими критическими заявлениями в адрес военного командования страны, за что в сентябре лишилась должности замглавы парламентского комитета по обороне.
Украинский парламентарий и член комитета по вопросам нацбезопасности Федор Вениславский даже отмечал, что пребывание Безуглой в Раде представляет угрозу безопасности Украины.
Ранее Безуглая часто осуждала предыдущего главкома украинских войск Валерия Залужного. Теперь активно достается Александру Сырскому. В частности, она утверждала, что главком прячется от военных действий на своей даче в Харьковской области и призывала его уйти в отставку из-за успехов российских военных. Между тем, часть ее "предсказаний" уже сбылась.
- РИА Новости, 1920, 23.09.2024
23 сентября, 07:50
Киев потеряет Угледар из-за Сырского - Безуглая Потеря Киевом Угледара является вопросом времени из-за действий главкома ВСУ Александра Сырского. Об этом заявила в своем телеграм-канале депутат украинского парламента Марьяна Безуглая
Другие темы: Обрекают на очевидный финал: пленный ВСУ рассказал, кто мешает украинской пехоте в Курской области.
 
НовостиУкраинаМарьяна БезуглаяАлександр СырскийГенштабРадаВооруженные силы Украинымедики
 
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