https://ukraina.ru/20241029/1058444503.html

Всех кидают в пехоту: Безуглая обвинила Генштаб Украины в уничтожении медиков

Всех кидают в пехоту: Безуглая обвинила Генштаб Украины в уничтожении медиков - 29.10.2024 Украина.ру

Всех кидают в пехоту: Безуглая обвинила Генштаб Украины в уничтожении медиков

Депутат Верховной Рады Украины Марьяна Безуглая раскритиковала Генеральный штаб ВСУ, а главкома ВСУ Александра Сырского назвала лжецом. Поводом послужило сообщение командования о том, что медиков переведут в стабилизационные пункты бригад, уточнило издание Comments.ua

2024-10-29T11:43

2024-10-29T11:43

2024-10-29T11:43

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Главком ВСУ Александр Сырский принял решение об ужесточении "стабилизационных медицинских пунктов подразделений, находящихся в районах ведения боевых действий, профессиональным медицинским персоналом". Безуглая ответила, что это вранье и на самом деле бригады получили "задачу 1/5", то есть медиков и других специалистов попросту переведут в пехоту.Также депутат Рады обвинила Сырского в том, что он необоснованно часто меняет командиров бригад, что предсказуемым образом сказывается на их работе.Безуглая известна своими критическими заявлениями в адрес военного командования страны, за что в сентябре лишилась должности замглавы парламентского комитета по обороне.Украинский парламентарий и член комитета по вопросам нацбезопасности Федор Вениславский даже отмечал, что пребывание Безуглой в Раде представляет угрозу безопасности Украины.Ранее Безуглая часто осуждала предыдущего главкома украинских войск Валерия Залужного. Теперь активно достается Александру Сырскому. В частности, она утверждала, что главком прячется от военных действий на своей даче в Харьковской области и призывала его уйти в отставку из-за успехов российских военных. Между тем, часть ее "предсказаний" уже сбылась.Другие темы: Обрекают на очевидный финал: пленный ВСУ рассказал, кто мешает украинской пехоте в Курской области.

https://ukraina.ru/20241029/1058443641.html

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новости, украина, марьяна безуглая, александр сырский, генштаб, рада, вооруженные силы украины, медики