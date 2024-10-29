Обрекают на очевидный финал: пленный ВСУ рассказал, кто мешает украинской пехоте в Курской области

Киев потерял управление ВСУ на Курском направлении, но даже не знает об этом - Путин

Украинское командование потеряло управление своими подразделениями в Курской области, ВСУ в окружении, но но даже не понимают этого. Об этом 25 октября в интервью журналистке Ольге Скабеевой для телеканала "Россия" сказал президент РФ Владимир Путин