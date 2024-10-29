Обрекают на очевидный финал: пленный ВСУ рассказал, кто мешает украинской пехоте в Курской области
Фото: mil.gov.ua, украинский военнослужащий
Украинские заградотряды, окопались примерно в 2,5 километрах от линии боевого соприкосновения в Курской области, и не дают пехоте отступить, фактически обрекая ее на верную смерть. Об этом журналистам агентства РИА Новости рассказал пленный солдат 92-й отдельной штурмбригады ВСУ Андрей Безручков
"Те, что ловят СЗЧ (самовольно оставивших часть. - Ред.), особенно контрактников, такие есть люди… Что сзади нас, ну не дали бы нам пройти сзади, ну так, насколько я понимаю, то, когда мы и шли, и мы шли на позиции 2,5 километра пеша (пешком. - Ред.), вот тот отряд, что там, где возле точки спешивания - мне кажется, что они там окопанные, они там не просто так сидят. Ну чтобы (мы. - Ред.) назад не проходили", - рассказал 35-летний стрелок ВСУ.
Он призвал всех украинских военнослужащих, оказавшихся на территории Курской области, складывать оружие, так как для них это единственный способ сохранить свою жизнь.
Первое время Владимир Зеленский утверждал, что главная цель курской авантюры ВСУ - отвлечь российские силы от Покровска (Красноармейска). Однако совсем недавно он объявил, что задача была совсем другой.
"Вместо буферной зоны на территории Украины, которую планировали россияне, мы создали буферную зону у нашей границы на российской территории", - заявил Зеленский, добавив, что украинские войска якобы продолжают сохранять позиции на захваченных российских территориях.
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Подразделения ВСУ начали наступление на Курскую область в 5:30 утра 6 августа. На днях президент РФ Владимир Путин заявил, что украинское командование потеряло управление своими подразделениями в Курской области, ВСУ в окружении, но даже не понимают этого. Российский лидер также отметил, что блокированы российскими войсками в Курской области порядка двух тысяч украинских солдат.
25 октября, 10:38Киев потерял управление ВСУ на Курском направлении, но даже не знает об этом - ПутинУкраинское командование потеряло управление своими подразделениями в Курской области, ВСУ в окружении, но но даже не понимают этого. Об этом 25 октября в интервью журналистке Ольге Скабеевой для телеканала "Россия" сказал президент РФ Владимир Путин