https://ukraina.ru/20241029/1058443641.html
Главком ВСУ необоснованно часто меняет комбригов - Безуглая
Главком ВСУ необоснованно часто меняет комбригов - Безуглая - 29.10.2024 Украина.ру
Главком ВСУ необоснованно часто меняет комбригов - Безуглая
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский необоснованно часто меняет командиров бригад. Об этом заявила в своем телеграм-канале депутат Рады Марьяна Безуглая
2024-10-29T10:51
2024-10-29T10:51
2024-10-29T10:51
новости
марьяна безуглая
александр сырский
вооруженные силы украины
рада
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/03/1d/1054189227_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_55f919f80129d434de34ed5c4fb128ed.jpg
"Главком так часто тасует комбригов в ВСУ, что они не успевают не только привыкнуть к своим бригадам, но и кое-где - даже понять, какие подразделения входят в их состав. Интересно, что оставляют буквально нескольких особенных", - написала Безуглая.Она утверждает, что одним из любимцев Сырского является бригадный генерал ВСУ Василий Зубанич, который курирует 1-ю танковую, 128-ю и 10-ю бригады, действующие на Запорожском направлении. В результате действий Зубанича, как отмечает депутат, вверенные ему подразделения понесли серьезные потери.Ранее Безуглая неоднократно критически высказывалась в адрес руководства ВСУ, в том числе и экс-главкома украинских войск Валерия Залужного.Недавно депутат призвала Сырского уйти в отставку из-за успехов российских военных.Подробнее о позиции депутата и наказаниях за нее - в материале Критиковала руководство ВСУ. Нардеп Безуглая угодила в базу "Миротворца" на сайте Украина.ру.
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2024
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/03/1d/1054189227_58:0:1195:853_1920x0_80_0_0_0fc7c38f9f806e9671b466f288309300.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, марьяна безуглая, александр сырский, вооруженные силы украины, рада
Новости, Марьяна Безуглая, Александр Сырский, Вооруженные силы Украины, Рада
Главком ВСУ необоснованно часто меняет комбригов - Безуглая
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский необоснованно часто меняет командиров бригад. Об этом заявила в своем телеграм-канале депутат Рады Марьяна Безуглая
"Главком так часто тасует комбригов в ВСУ, что они не успевают не только привыкнуть к своим бригадам, но и кое-где - даже понять, какие подразделения входят в их состав. Интересно, что оставляют буквально нескольких особенных", - написала Безуглая.
Она утверждает, что одним из любимцев Сырского является бригадный генерал ВСУ Василий Зубанич, который курирует 1-ю танковую, 128-ю и 10-ю бригады, действующие на Запорожском направлении. В результате действий Зубанича, как отмечает депутат, вверенные ему подразделения понесли серьезные потери.
Ранее Безуглая неоднократно критически высказывалась в адрес руководства ВСУ, в том числе и экс-главкома украинских войск Валерия Залужного
.
Недавно депутат призвала Сырского уйти в отставку из-за успехов российских военных.
Подробнее о позиции депутата и наказаниях за нее - в материале Критиковала руководство ВСУ. Нардеп Безуглая угодила в базу "Миротворца" на сайте Украина.ру.