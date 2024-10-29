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Главком ВСУ необоснованно часто меняет комбригов - Безуглая

Главком ВСУ необоснованно часто меняет комбригов - Безуглая - 29.10.2024 Украина.ру

Главком ВСУ необоснованно часто меняет комбригов - Безуглая

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский необоснованно часто меняет командиров бригад. Об этом заявила в своем телеграм-канале депутат Рады Марьяна Безуглая

2024-10-29T10:51

2024-10-29T10:51

2024-10-29T10:51

новости

марьяна безуглая

александр сырский

вооруженные силы украины

рада

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"Главком так часто тасует комбригов в ВСУ, что они не успевают не только привыкнуть к своим бригадам, но и кое-где - даже понять, какие подразделения входят в их состав. Интересно, что оставляют буквально нескольких особенных", - написала Безуглая.Она утверждает, что одним из любимцев Сырского является бригадный генерал ВСУ Василий Зубанич, который курирует 1-ю танковую, 128-ю и 10-ю бригады, действующие на Запорожском направлении. В результате действий Зубанича, как отмечает депутат, вверенные ему подразделения понесли серьезные потери.Ранее Безуглая неоднократно критически высказывалась в адрес руководства ВСУ, в том числе и экс-главкома украинских войск Валерия Залужного.Недавно депутат призвала Сырского уйти в отставку из-за успехов российских военных.Подробнее о позиции депутата и наказаниях за нее - в материале Критиковала руководство ВСУ. Нардеп Безуглая угодила в базу "Миротворца" на сайте Украина.ру.

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новости, марьяна безуглая, александр сырский, вооруженные силы украины, рада