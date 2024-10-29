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Марочко: "На Донецком направлении противник насчитал более 10 направлений ударов наших войск"

Марочко: "На Донецком направлении противник насчитал более 10 направлений ударов наших войск" - 29.10.2024 Украина.ру

Марочко: "На Донецком направлении противник насчитал более 10 направлений ударов наших войск"

Более десятка направлений ударов российских войск в зоне СВО насчитали с украинской стороны. Об этом в своём телегам-канале сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко

2024-10-29T10:24

2024-10-29T10:24

2024-10-29T10:24

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"На Донецком направлении противник насчитал более 10 направлений ударов наших войск", - констатировал Марочко.Он отметил, что из перехвата данных стало известно об ухудшении оперативно-тактической обстановки украинских войск. В частости, из района населенного пункта Часов Яр рапортуют о значительном усилении давления российской армии на позиции вооружённых формирований Украины. Количество направлений ударов российских войск возросло до четырех."Южнее, на участке Клещеевка-Курдюмовка боевики насчитали шесть направлений продвижения наших войск. В районе Северска НП ВФУ зафиксировали еще три участка, где наши войска пошли в наступление", - сообщил Марочко.Тем временем Украинский генерал объяснил, почему обрушился фронт ВСУБольше новостей на начало дня в обзоре Долг экс-министра транспорта, успехи ВС РФ, "аутотренинг" властей. Главное на Украине на утро 29 октября

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новости, украина, лнр, часов яр, андрей марочко, военный эксперт, сво, всу