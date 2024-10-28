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Осталось дождаться заявления Минобороны: Пушилин рассказал, что происходит в Селидово и Горняке

Осталось дождаться заявления Минобороны: Пушилин рассказал, что происходит в Селидово и Горняке - 28.10.2024 Украина.ру

Осталось дождаться заявления Минобороны: Пушилин рассказал, что происходит в Селидово и Горняке

Российские военные ведут дозачистку от ВСУ городов Селидово и Горняк в Донецкой Народной Республике (ДНР), где у противника были оборудованы серьезные укрепления. Об этом 28 октября в эфире телеканала "Россия 24" сообщил глава региона Денис Пушилин

2024-10-28T10:28

2024-10-28T10:28

2024-10-28T10:35

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Украинский военный паблик Deep State (DS), работающий на Главное управление разведки (ГУР) подтвердил отход ВСУ от Селидово и Горняка. Также DS сообщает о том, что почти вся Богоявленка, что расположена к северу от Угледара, перешла под контроль ВС РФ, и еще российские силы выровняли фланги в районе Шахтерского и Новоукраинки.Накануне стало известно, что российские силы взяли под свой контроль ¾ Селидово, а ВСУ пришлось отступать с боями."Октябрьская информационная лента неожиданно заиграла весенними красками майских демонстраций - российские флаги взвились над Александрополем, Селидово, Горняком. Командиры чертят секретные стрелы дальнейших освобождений, расширений и наступлений", - отметил военкор Александр Коц.Он добавил, что освобождение Селидово позволит улучшить позиции российских войск при освобождении Покровска (Красноармейска), а также скажется на снабжении ВСУ со стороны Днепропетровской области.ВС РФ активно продвигаются сразу на нескольких направлениях фронта. За последние дни только в ДНР они освободили Угледар, Григоровку, Острое, Украинск, Мариновку, Нелеповку, Крутой Яр, Золотую Ниву, Зоряное Первое, Островское, Красный Яр, Максимильяновку, Александрополь, Серебрянку и Николаевку.Также российские военные взяли под контроль населенные пункты Макеевка, Верхнекаменское и Невское в Луганской Народной Республике, Вишневое в Харьковской и Левадное в Запорожской области.Также появлялась информация о том, что ВС РФ контролируют порядка двух третей Дзержинска (Торецка) и прорвали оборону Часова Яра.Еще по теме: Цели российского наступления на 2025 год: освобождение части Днепропетровской и Харьковской областей.

https://ukraina.ru/20241025/1058363437.html

https://ukraina.ru/20241027/1058394470.html

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новости, селидово, донецкая народная республика, россия, денис пушилин, александр коц, вооруженные силы украины, минобороны, вс рф