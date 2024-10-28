Осталось дождаться заявления Минобороны: Пушилин рассказал, что происходит в Селидово и Горняке
10:28 28.10.2024 (обновлено: 10:35 28.10.2024)
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкБоевая работа расчета миномета "Тюльпан" в зоне СВО
Российские военные ведут дозачистку от ВСУ городов Селидово и Горняк в Донецкой Народной Республике (ДНР), где у противника были оборудованы серьезные укрепления. Об этом 28 октября в эфире телеканала "Россия 24" сообщил глава региона Денис Пушилин
"Мы видели очень серьезные укрепления, очень серьезную подготовку противника для обороны населенных пунктов (Селидово и Горняка. - Ред.). Наших военнослужащих это не остановило. Ценой героических усилий данные населенные пункты освобождались. Нужно дождаться заявлений Министерства обороны по освобождению окончательному данных населенных пунктов. И сейчас идет дозачистка", - сказал Пушилин.
Украинский военный паблик Deep State (DS), работающий на Главное управление разведки (ГУР) подтвердил отход ВСУ от Селидово и Горняка. Также DS сообщает о том, что почти вся Богоявленка, что расположена к северу от Угледара, перешла под контроль ВС РФ, и еще российские силы выровняли фланги в районе Шахтерского и Новоукраинки.
25 октября, 13:32"Выводы не сделаны": украинский военкор простился с СелидовоРоссийские военные закрепились в многоэтажках на юге, востоке и в центре Селидово. Трассы в Вишневом и на Покровск (Красноармейск) уже под контролем ВС РФ. Это значит, что украинское командование не учло ошибок предыдущих потерянных городов. Об этом 25 октября в своем телеграм-канале написал украинский военкор Богдан Мирошников
Накануне стало известно, что российские силы взяли под свой контроль ¾ Селидово, а ВСУ пришлось отступать с боями.
"Октябрьская информационная лента неожиданно заиграла весенними красками майских демонстраций - российские флаги взвились над Александрополем, Селидово, Горняком. Командиры чертят секретные стрелы дальнейших освобождений, расширений и наступлений", - отметил военкор Александр Коц.
Он добавил, что освобождение Селидово позволит улучшить позиции российских войск при освобождении Покровска (Красноармейска), а также скажется на снабжении ВСУ со стороны Днепропетровской области.
ВС РФ активно продвигаются сразу на нескольких направлениях фронта. За последние дни только в ДНР они освободили Угледар, Григоровку, Острое, Украинск, Мариновку, Нелеповку, Крутой Яр, Золотую Ниву, Зоряное Первое, Островское, Красный Яр, Максимильяновку, Александрополь, Серебрянку и Николаевку.
Также российские военные взяли под контроль населенные пункты Макеевка, Верхнекаменское и Невское в Луганской Народной Республике, Вишневое в Харьковской и Левадное в Запорожской области.
Также появлялась информация о том, что ВС РФ контролируют порядка двух третей Дзержинска (Торецка) и прорвали оборону Часова Яра.