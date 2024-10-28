Осталось дождаться заявления Минобороны: Пушилин рассказал, что происходит в Селидово и Горняке - 28.10.2024 Украина.ру
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Осталось дождаться заявления Минобороны: Пушилин рассказал, что происходит в Селидово и Горняке
Осталось дождаться заявления Минобороны: Пушилин рассказал, что происходит в Селидово и Горняке - 28.10.2024 Украина.ру
Осталось дождаться заявления Минобороны: Пушилин рассказал, что происходит в Селидово и Горняке
Российские военные ведут дозачистку от ВСУ городов Селидово и Горняк в Донецкой Народной Республике (ДНР), где у противника были оборудованы серьезные укрепления. Об этом 28 октября в эфире телеканала "Россия 24" сообщил глава региона Денис Пушилин
2024-10-28T10:28
2024-10-28T10:35
новости
селидово
донецкая народная республика
россия
денис пушилин
александр коц
вооруженные силы украины
минобороны
вс рф
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Украинский военный паблик Deep State (DS), работающий на Главное управление разведки (ГУР) подтвердил отход ВСУ от Селидово и Горняка. Также DS сообщает о том, что почти вся Богоявленка, что расположена к северу от Угледара, перешла под контроль ВС РФ, и еще российские силы выровняли фланги в районе Шахтерского и Новоукраинки.Накануне стало известно, что российские силы взяли под свой контроль ¾ Селидово, а ВСУ пришлось отступать с боями."Октябрьская информационная лента неожиданно заиграла весенними красками майских демонстраций - российские флаги взвились над Александрополем, Селидово, Горняком. Командиры чертят секретные стрелы дальнейших освобождений, расширений и наступлений", - отметил военкор Александр Коц.Он добавил, что освобождение Селидово позволит улучшить позиции российских войск при освобождении Покровска (Красноармейска), а также скажется на снабжении ВСУ со стороны Днепропетровской области.ВС РФ активно продвигаются сразу на нескольких направлениях фронта. За последние дни только в ДНР они освободили Угледар, Григоровку, Острое, Украинск, Мариновку, Нелеповку, Крутой Яр, Золотую Ниву, Зоряное Первое, Островское, Красный Яр, Максимильяновку, Александрополь, Серебрянку и Николаевку.Также российские военные взяли под контроль населенные пункты Макеевка, Верхнекаменское и Невское в Луганской Народной Республике, Вишневое в Харьковской и Левадное в Запорожской области.Также появлялась информация о том, что ВС РФ контролируют порядка двух третей Дзержинска (Торецка) и прорвали оборону Часова Яра.Еще по теме: Цели российского наступления на 2025 год: освобождение части Днепропетровской и Харьковской областей.
https://ukraina.ru/20241025/1058363437.html
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новости, селидово, донецкая народная республика, россия, денис пушилин, александр коц, вооруженные силы украины, минобороны, вс рф
Новости, Селидово, Донецкая Народная Республика, Россия, Денис Пушилин, Александр Коц, Вооруженные силы Украины, Минобороны, ВС РФ

Осталось дождаться заявления Минобороны: Пушилин рассказал, что происходит в Селидово и Горняке

10:28 28.10.2024 (обновлено: 10:35 28.10.2024)
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкБоевая работа расчета миномета "Тюльпан" в зоне СВО
Боевая работа расчета миномета Тюльпан в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 28.10.2024
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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Российские военные ведут дозачистку от ВСУ городов Селидово и Горняк в Донецкой Народной Республике (ДНР), где у противника были оборудованы серьезные укрепления. Об этом 28 октября в эфире телеканала "Россия 24" сообщил глава региона Денис Пушилин

"Мы видели очень серьезные укрепления, очень серьезную подготовку противника для обороны населенных пунктов (Селидово и Горняка. - Ред.). Наших военнослужащих это не остановило. Ценой героических усилий данные населенные пункты освобождались. Нужно дождаться заявлений Министерства обороны по освобождению окончательному данных населенных пунктов. И сейчас идет дозачистка", - сказал Пушилин.

Украинский военный паблик Deep State (DS), работающий на Главное управление разведки (ГУР) подтвердил отход ВСУ от Селидово и Горняка. Также DS сообщает о том, что почти вся Богоявленка, что расположена к северу от Угледара, перешла под контроль ВС РФ, и еще российские силы выровняли фланги в районе Шахтерского и Новоукраинки.
Фото: соцсети, украинский военкор Богдан Мирошников
25 октября, 13:32
"Выводы не сделаны": украинский военкор простился с СелидовоРоссийские военные закрепились в многоэтажках на юге, востоке и в центре Селидово. Трассы в Вишневом и на Покровск (Красноармейск) уже под контролем ВС РФ. Это значит, что украинское командование не учло ошибок предыдущих потерянных городов. Об этом 25 октября в своем телеграм-канале написал украинский военкор Богдан Мирошников
Накануне стало известно, что российские силы взяли под свой контроль ¾ Селидово, а ВСУ пришлось отступать с боями.
"Октябрьская информационная лента неожиданно заиграла весенними красками майских демонстраций - российские флаги взвились над Александрополем, Селидово, Горняком. Командиры чертят секретные стрелы дальнейших освобождений, расширений и наступлений", - отметил военкор Александр Коц.
Он добавил, что освобождение Селидово позволит улучшить позиции российских войск при освобождении Покровска (Красноармейска), а также скажется на снабжении ВСУ со стороны Днепропетровской области.
Братская_могила_в_г.Селидово._Памятник_воинам-победителям_(Звезда - РИА Новости, 1920, 27.10.2024
Вчера, 09:38
Армия России завершает освобождение СелидовоПочти три четверти города Селидово в Донецкой Народной Республике контролируется российскими военнослужащими, ВСУ покидают город. Об этом сообщают телеграм-каналы российских военкоров.
ВС РФ активно продвигаются сразу на нескольких направлениях фронта. За последние дни только в ДНР они освободили Угледар, Григоровку, Острое, Украинск, Мариновку, Нелеповку, Крутой Яр, Золотую Ниву, Зоряное Первое, Островское, Красный Яр, Максимильяновку, Александрополь, Серебрянку и Николаевку.
Также российские военные взяли под контроль населенные пункты Макеевка, Верхнекаменское и Невское в Луганской Народной Республике, Вишневое в Харьковской и Левадное в Запорожской области.
Также появлялась информация о том, что ВС РФ контролируют порядка двух третей Дзержинска (Торецка) и прорвали оборону Часова Яра.
Еще по теме: Цели российского наступления на 2025 год: освобождение части Днепропетровской и Харьковской областей.
 
НовостиСелидовоДонецкая Народная РеспубликаРоссияДенис ПушилинАлександр КоцВооруженные силы УкраиныМинобороныВС РФ
 
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