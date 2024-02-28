https://ukraina.ru/20240228/1053572660.html
"Ищут оружие по всей планете": Ростислав Ищенко раскрыл, когда ЕС и США перешли опасную черту на Украине
"Ищут оружие по всей планете": Ростислав Ищенко раскрыл, когда ЕС и США перешли опасную черту на Украине - 28.02.2024 Украина.ру
"Ищут оружие по всей планете": Ростислав Ищенко раскрыл, когда ЕС и США перешли опасную черту на Украине
Западные союзники показывают, что они готовы к дальнейшей эскалации конфликта на Украине. И все эти действия по развертыванию войск, по проведению учений на границе с Россией – это демонстрация того, что они готовы воевать дальше. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог, обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
2024-02-28T04:30
2024-02-28T04:30
2024-02-28T04:30
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Власти в Европе и США не хотят перерастания войны на Украине в европейскую, тем более, в мировую. Но они согласны рискнуть. Потому что считают, что пока еще угроза не такая сильная и рискнуть можно, рассказал политолог.Сейчас они рыщут по всей планете и действительно ищут для Украины оружие. Власти США действительно давят на своих законодателей, для того, чтобы они открыли финансирование на Украине, добавил обозреватель.Западные союзники показывают, что они готовы к дальнейшей эскалации конфликта на Украине. И все действия американцев, европейцев, по развертыванию войск, по проведению учений на границе с Россией – это демонстрация того, что они готовы воевать дальше, указал эксперт.Если про ракеты дальностью на 300 км, даже с натяжкой на 500 км, можно еще говорить, что они будут направлены по военным складам в глубине фронта, то все, что выше – это уже понятно, что такие ракеты будут бить не по складам, а по городам, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Ростислав Ищенко о поставках ракет из Германии и США дальностью 500 км: Это террористическая месть читайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20240227/1053554362.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, сша, ес, европа, вооружение, ракеты, война, военные учения, военная эскалация
Новости, Украина, США, ЕС, Европа, вооружение, ракеты, война, военные учения, военная эскалация
"Ищут оружие по всей планете": Ростислав Ищенко раскрыл, когда ЕС и США перешли опасную черту на Украине
Западные союзники показывают, что они готовы к дальнейшей эскалации конфликта на Украине. И все эти действия по развертыванию войск, по проведению учений на границе с Россией – это демонстрация того, что они готовы воевать дальше. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог, обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Власти в Европе и США не хотят перерастания войны на Украине в европейскую, тем более, в мировую. Но они согласны рискнуть. Потому что считают, что пока еще угроза не такая сильная и рискнуть можно, рассказал политолог.
Сейчас они рыщут по всей планете и действительно ищут для Украины оружие. Власти США действительно давят на своих законодателей, для того, чтобы они открыли финансирование на Украине, добавил обозреватель.
"Но если найдут где-нибудь сотню танков – пошлют на Украину. Найдут 200 тысяч снарядов – пошлют на Украину. Все, что найдут – на Украину пошлют. Реально они сейчас переходят опасную черту", - отметил Ищенко.
Западные союзники показывают, что они готовы к дальнейшей эскалации конфликта на Украине. И все действия американцев, европейцев, по развертыванию войск, по проведению учений на границе с Россией – это демонстрация того, что они готовы воевать дальше, указал эксперт.
Если про ракеты дальностью на 300 км, даже с натяжкой на 500 км, можно еще говорить, что они будут направлены по военным складам в глубине фронта, то все, что выше – это уже понятно, что такие ракеты будут бить не по складам, а по городам, заключил собеседник издания.