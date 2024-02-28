"Ищут оружие по всей планете": Ростислав Ищенко раскрыл, когда ЕС и США перешли опасную черту на Украине - 28.02.2024 Украина.ру
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"Ищут оружие по всей планете": Ростислав Ищенко раскрыл, когда ЕС и США перешли опасную черту на Украине
"Ищут оружие по всей планете": Ростислав Ищенко раскрыл, когда ЕС и США перешли опасную черту на Украине - 28.02.2024 Украина.ру
"Ищут оружие по всей планете": Ростислав Ищенко раскрыл, когда ЕС и США перешли опасную черту на Украине
Западные союзники показывают, что они готовы к дальнейшей эскалации конфликта на Украине. И все эти действия по развертыванию войск, по проведению учений на границе с Россией – это демонстрация того, что они готовы воевать дальше. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог, обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
2024-02-28T04:30
2024-02-28T04:30
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Власти в Европе и США не хотят перерастания войны на Украине в европейскую, тем более, в мировую. Но они согласны рискнуть. Потому что считают, что пока еще угроза не такая сильная и рискнуть можно, рассказал политолог.Сейчас они рыщут по всей планете и действительно ищут для Украины оружие. Власти США действительно давят на своих законодателей, для того, чтобы они открыли финансирование на Украине, добавил обозреватель.Западные союзники показывают, что они готовы к дальнейшей эскалации конфликта на Украине. И все действия американцев, европейцев, по развертыванию войск, по проведению учений на границе с Россией – это демонстрация того, что они готовы воевать дальше, указал эксперт.Если про ракеты дальностью на 300 км, даже с натяжкой на 500 км, можно еще говорить, что они будут направлены по военным складам в глубине фронта, то все, что выше – это уже понятно, что такие ракеты будут бить не по складам, а по городам, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Ростислав Ищенко о поставках ракет из Германии и США дальностью 500 км: Это террористическая месть читайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20240227/1053554362.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, украина, сша, ес, европа, вооружение, ракеты, война, военные учения, военная эскалация
Новости, Украина, США, ЕС, Европа, вооружение, ракеты, война, военные учения, военная эскалация

"Ищут оружие по всей планете": Ростислав Ищенко раскрыл, когда ЕС и США перешли опасную черту на Украине

04:30 28.02.2024
 
© AP / Vadim GhirdaУкраинские военнослужащие едут на бронетранспортере под Киевом, Украина всу бтр оружие
Украинские военнослужащие едут на бронетранспортере под Киевом, Украина всу бтр оружие - РИА Новости, 1920, 28.02.2024
© AP / Vadim Ghirda
Читать в
Западные союзники показывают, что они готовы к дальнейшей эскалации конфликта на Украине. И все эти действия по развертыванию войск, по проведению учений на границе с Россией – это демонстрация того, что они готовы воевать дальше. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог, обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Власти в Европе и США не хотят перерастания войны на Украине в европейскую, тем более, в мировую. Но они согласны рискнуть. Потому что считают, что пока еще угроза не такая сильная и рискнуть можно, рассказал политолог.
Сейчас они рыщут по всей планете и действительно ищут для Украины оружие. Власти США действительно давят на своих законодателей, для того, чтобы они открыли финансирование на Украине, добавил обозреватель.
"Но если найдут где-нибудь сотню танков – пошлют на Украину. Найдут 200 тысяч снарядов – пошлют на Украину. Все, что найдут – на Украину пошлют. Реально они сейчас переходят опасную черту", - отметил Ищенко.
Западные союзники показывают, что они готовы к дальнейшей эскалации конфликта на Украине. И все действия американцев, европейцев, по развертыванию войск, по проведению учений на границе с Россией – это демонстрация того, что они готовы воевать дальше, указал эксперт.
Если про ракеты дальностью на 300 км, даже с натяжкой на 500 км, можно еще говорить, что они будут направлены по военным складам в глубине фронта, то все, что выше – это уже понятно, что такие ракеты будут бить не по складам, а по городам, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Ростислав Ищенко о поставках ракет из Германии и США дальностью 500 км: Это террористическая месть читайте на сайте Украина.ру.
Алексей Живов интервью - РИА Новости, 1920, 27.02.2024
Вчера, 15:06
Алексей Живов: Пока "Абрамсы" горят под Авдеевкой, Россия решает проблему с "модной" ротой ВСУ на ДнепреТа самая морская пехота ВСУ, которая штурмовала Крынки, перебрасывается под Авдеевку. Значит, на Днепре останется только их "модная" FPV-рота, которая и причиняла нам наибольшие проблемы, считает военный обозреватель и военный волонтер Алексей Живов
 
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