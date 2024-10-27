https://ukraina.ru/20241027/1058359493.html

ВСУ сами загнали себя в угол в Курской области. Сазонов обрисовал картину выдавливания противника

ВСУ сами загнали себя в угол в Курской области. Сазонов обрисовал картину выдавливания противника - 27.10.2024 Украина.ру

ВСУ сами загнали себя в угол в Курской области. Сазонов обрисовал картину выдавливания противника

Благодаря российской авиации все усилия ВСУ сошли на "нет": она отрезала наступающие группировки, подвоз боеприпасов и подход резервов. А вертолеты уже научились сбивать тяжелые дроны

2024-10-27T05:20

2024-10-27T05:20

2024-10-27T05:20

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россия

курская область

суджа

вооруженные силы украины

детали

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный историк, публицист, выпускник МВПККУ КГБ СССР им. Моссовета (сейчас Пограничный институт ФСБ РФ) Сергей Сазонов.Отвечая на вопрос о способах выдавливания группировки противника из Курской области, эксперт отметил, что эта тактика применяется по всей линии фронта. Для быстрых действий необходимо накопление резервов, а при наличии дронов это чревато большими потерями, добавил Сазонов.Он также заметил, что главная коммуникация, по которой идет снабжение прорвавшейся группировки, проходит через Суджу.По его словам, перерезать эту артерию будут огневыми средствами, авиацией и дронами. Эксперт подчеркнул роль авиации, так как именно она дала возможность свести все усилия ВСУ на “нет”.Ранее в интервью изданию Украина.ру военный корреспондент, автор телеграм-канала "Синяя борода" Тимофей Ермаков назвал стратегическую ошибку Украины: когда она "поперлась" в Курскую область с малым количеством личного состава группировок."Если бы они захватили Суджу сейчас перед выборами в США, это бы принесло им больше политических очков. Но я не знаю, на что они рассчитывали в августе, когда напали на регион страны, которая их превосходит по личному составу и по технике", — пояснил Ермаков.По его мнению, Украина – это большой полигон Запада,"Такое ощущение, что он ими просто как в солдатики играет. "А давайте форсируем Днепр и высадимся в Крынках?". Посидели пять месяцев и с позором ушли. "А давайте на гидроциклах высадимся в Крым". "А теперь давайте нападем на Курскую область". То есть Запад проводит там учения с участием настоящей армии в условиях реальной войны", — отметил Ермаков.Более подробно об этом — в интервью Тимофей Ермаков: Даже если Россия не выбьет ВСУ из Дзержинска и Курахово, она погасит Харьков и ЗапорожьеВ интервью изданию Украина.ру военный обозреватель, полковник запаса, уроженец Харькова Геннадий Алехин заявил, что за последнее время на Курском направлении у российских войск есть серьезные подвижки, которые стали неожиданностью для командного состава ВСУ.Он рассказал, что противник пытался закрепиться под Суджей и расширить плацдарм под Коренево, но у него ничего не получилось. А ВС РФ с нескольких сторон нанесли удары."Хочу подчеркнуть, что этому предшествовала скрытая переброска войск, несмотря на комическую и оперативную разведку ВСУ. Мы в нужное время оказались именно в этих точках и нанесли разрезающие удары. Мы действуем по проверенной тактической схеме. Кто бы что ни говорил о "беспилотном тупике, когда невозможно скрыть даже спичечный коробок", нам удавалось это под Авдеевкой и Угледаром. Удалось и теперь", — заключил Алехин.Подробнее о продвижении вооруженных сил России в интервью — Геннадий Алехин: Россия рассекла ВСУ под Курском, разрезала их фронт на Осколе и готовится брать КураховоПолный текст интервью — Сергей Сазонов: Создание Украиной ядерного оружия станет кошмаром для Запада

https://ukraina.ru/20241024/1058343915.html

россия

курская область

суджа

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новости, россия, курская область, суджа, вооруженные силы украины, детали